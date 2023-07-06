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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 23.
Ривер Плейт
2:0
Конец матча
Колон
0'
15' Желтая карточка
Барко Эсекьель
19' Желтая карточка
Facundo Garces
1:0
38' Гол
Де ла Крус Николас
58' Желтая карточка
Абила Рамон
2:0
61' Гол
Бельтран Лукас
65' Желтая карточка
Cristian Vega
90'+4
1
Армани
Франко
20
Каско
Милтон
14
Пирес
Леандро
17
Диас
Пауло
13
Диас
Энцо
Эрнан
24
Перес
Энцо
29
Альендро
Родриго
11
Де
ла
Крус
Николас
10
Фернандес
Игнасио
21
Барко
Эсекьель
18
Бельтран
Лукас
17
Ignacio
Chicco
36
Gian
Nardelli
33
Facundo
Garces
6
Гольц
Паоло
48
Thiago
Yossen
21
Eric
Meza
34
Stefano
Moreyra
5
Cristian
Vega
14
Перласа
Бальдомеро
10
Facundo
Farias
30
Santiago
Pierotti
Ривер Плейт
4-2-3-1
Колон
5-3-2

История личных встреч

Ривер Плейт
Колон

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

9.1%
72.7%
18.2%
1 победа 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

24 матча

29.2%
33.3%
37.5%
7 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

4.2%
62.5%
33.3%
1 победа 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

29.2%
37.5%
33.3%
7 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
1:2
ЛП
3:2
С
2:1
КС
3:1
КС
0:0
С
1:0
С
0:0
П
0:0
П
4:1
П
3:1
КА
0:0
П
3:1
П
1:2
П
2:1
П
1:1
ПА
1:1
ПА
1:2
ПА
1:0
ПА
0:0
ПА
2:2
ПА
1:1
ПА
1:2
ПА
0:2

Голы

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.25
0.75

Среднее время на гол

72
120

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.42
1.17

Среднее время на гол

63
77

Всего голов

32
23

Голов в среднем за матч

1.33
0.96

Тотал матчей

2.5
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

67
93

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бельтран Лукас 10 (3) 0.43
Фернандес Игнасио 5 0.22
Борха Мигель 5 (2) 0.22
Барко Эсекьель 4 (3) 0.17
Солари Пабло 3 0.13
Де ла Крус Николас 3 0.13
Рондон Саломон 3 (1) 0.13
Суарес Матиас 2 0.09
Парадела Хосе 2 0.09
Альендро Родриго 1 0.04
Пирес Леандро 1 0.04
Палавесино Агустин 1 0.04
Рохас Роберт 1 0.04
Каско Милтон 0 0
Перес Энцо 0 0
Диас Энцо Эрнан 0 0
Эррера Марсело II 0 0
Claudio Jeremias Echeverri 0 0
Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абила Рамон 6 0.26
Eric Meza 2 0.09
Бенитес Хорхе 2 0.09
Santiago Pierotti 2 0.09
Перласа Бальдомеро 1 0.04
Juan Alvarez2 1 0.04
Andrew Teuten 1 0.04
Cristian Vega 1 0.04
Joaquin Ibanez III 1 0.04
Facundo Garces 1 0.04
Rafael Delgado 0 0
Facundo Farias 0 0
Carlos Arrua 0 0

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диас Энцо Эрнан 7 0
Перес Энцо 6 0
Фернандес Игнасио 4 1
Палавесино Агустин 4 1
Солари Пабло 5 0
Парадела Хосе 3 1
Каско Милтон 3 0
Пирес Леандро 3 0
Диас Пауло 3 0
Альендро Родриго 3 0
Борха Мигель 2 0
Барко Эсекьель 2 0
Эррера Марсело II 2 0
Гомес Элиас 0 1
Центурион Эзекиль 0 1
Майдана Джонатан 1 0
Рондон Саломон 1 0
Армани Франко 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Рохас Роберт 1 0
Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rafael Delgado 4 1
Абила Рамон 5 0
Перласа Бальдомеро 5 0
Julian Chicco 5 0
Facundo Garces 5 0
Santiago Pierotti 5 0
Stefano Moreyra 3 1
Cristian Vega 4 0
Бенитес Хорхе 4 0
Leonel Picco 4 0
Гольц Паоло 3 0
Andrew Teuten 3 0
Carlos Arrua 3 0
Gian Nardelli 1 1
Joaquin Ibanez III 2 0
Eric Meza 2 0
Ignacio Chicco 1 0
Facundo Farias 1 0
Augusto Schott 1 0
Natanael Troncoso 1 0

Результаты матчей

Ривер Плейт
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
82% (9)
9% (1)
9% (1)
Колон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

1
4
Ривер Плейт
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Колон
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

6
8

Волевые поражения

17
11
Ривер Плейт
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (9)
30% (7)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
13% (3)
39% (9)
Колон
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

9
9

Волевые поражения

18
15

Голы по времени матча

Забито

21
6
8 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 3
12 Не забивали 19
3
14%
2
33%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
4
19%
2
33%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
5
24%
2
33%
76-90

Пропущено

5
11
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
20%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
1
20%
4
36%
76-90

Забито

20
12
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 6
12 Не забивали 14
3
15%
2
17%
1-15
4
20%
2
17%
16-30
1
5%
6
50%
31-45
2
10%
1
8%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
7
35%
1
8%
76-90

Пропущено

11
17
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
1
9%
5
29%
29%
1-15
1
9%
2
12%
16-30
2
18%
1
6%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
3
27%
4
24%
61-75
2
18%
4
24%
76-90

Забито

41
18
16 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 6
17 Забивали первыми 9
1 Не забивали 10
6
15%
4
22%
1-15
7
17%
2
11%
16-30
3
7%
6
33%
31-45
6
15%
3
17%
46-60
7
17%
0
0%
61-75
12
29%
29%
3
17%
76-90

Пропущено

16
28
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 17
3
19%
5
18%
1-15
1
6%
5
18%
16-30
3
19%
2
7%
31-45
2
13%
2
7%
46-60
4
25%
6
21%
61-75
3
19%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Барракас Сентраль - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Стронгест 2:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 3:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 1:0
Банфилд - Ривер Плейт 1:4 Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Спортинг Кристал - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Ривер Плейт - Спортинг Кристал 4:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0 Уракан - Ривер Плейт 0:3 Стронгест - Ривер Плейт 3:1 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 1:0
Колон
(20 матчей)
25%
60%
15%
5 побед 12 ничьих 3 поражения
Колон - Расинг Авельянеда 0:4 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Колон - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Сан-Лоренсо - Колон 0:0
Колон - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Колон - Барракас Сентраль 1:1 Институто Кордоба - Колон 1:0 Колон - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Колон 2:0 Колон - Колегиалес 2:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Атлетико Платенсе - Колон 0:0 Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Колон 1:2 Колон - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Колон - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Колон 1:1

Результаты матчей

Ривер Плейт
Колон

Точный счет

1:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%

Точный счет

0:2
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%

Точный счет

2:1
5 раз 22%
0:2
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
0:0
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 43%
2
8 раз 35%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%
0
10 раз 43%
1
7 раз 30%
2
6 раз 26%

Тоталы голов в матче

Ривер Плейт
Колон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
1.5
Больше Меньше
4
8
3
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
1.5
Больше Меньше
2
9
2
10
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
10
1.5
Больше Меньше
6
17
5
18
2.5
1
22
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 23 17 2 4 42 - 15 53
2.
Сан-Лоренсо
 23 11 9 3 22 - 9 42
3.
Тальерес Кордоба
 22 12 5 5 37 - 20 41
4.
Ланус
 23 11 7 5 31 - 21 40
5.
Эстудиантес Ла Плата
 23 10 8 5 27 - 19 38
6.
Дефенса и Хустисия
 22 10 6 6 27 - 16 36
7.
Годой Крус
 23 10 6 7 30 - 25 36
8.
Росарио Сентраль
 23 9 9 5 30 - 25 36
9.
Бельграно
 22 10 4 8 20 - 19 34
10.
Архентинос Хуниорс
 22 9 5 8 26 - 19 32
11.
Бока Хуниорс
 22 9 4 9 25 - 22 31
12.
Расинг Авельянеда
 23 8 7 8 31 - 31 31
13.
Ньюэллс Олд Бойз
 22 7 9 6 20 - 19 30
14.
Атлетико Платенсе
 23 8 5 10 24 - 27 29
15.
Сармьенто
 22 7 7 8 22 - 20 28
16.
Химнасия Ла-Плата
 22 7 6 9 19 - 29 27
17.
Барракас Сентраль
 22 6 9 7 22 - 28 27
18.
Сентраль Кордоба СдЕ
 22 6 8 8 17 - 22 26
19.
Институто Кордоба
 22 6 7 9 18 - 29 25
20.
Тигре
 23 6 7 10 21 - 27 25
21.
Индепендьенте Авельянеда
 22 5 9 8 21 - 26 24
22.
Атлетико Тукуман
 22 5 9 8 19 - 27 24
23.
Банфилд
 23 6 6 11 17 - 30 24
24.
Велес Сарсфилд
 23 5 9 9 22 - 24 24
25.
Колон
 23 4 12 7 19 - 27 24
26.
Унион Санта-Фе
 22 5 8 9 17 - 25 23
27.
Уракан
 22 4 7 11 16 - 26 19
28.
Арсенал Саранди
 22 5 2 15 15 - 30 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 11 10 0 1 21 - 5 30
2.
Росарио Сентраль
 12 8 4 0 22 - 8 28
3.
Сан-Лоренсо
 12 8 4 0 12 - 0 28
4.
Ланус
 11 8 1 2 16 - 7 25
5.
Годой Крус
 11 7 3 1 21 - 9 24
6.
Тальерес Кордоба
 12 7 2 3 16 - 8 23
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 6 4 1 12 - 4 22
8.
Эстудиантес Ла Плата
 12 6 4 2 18 - 10 22
9.
Дефенса и Хустисия
 12 6 4 2 16 - 9 22
10.
Бельграно
 10 6 3 1 12 - 5 21
11.
Бока Хуниорс
 12 6 3 3 16 - 9 21
12.
Архентинос Хуниорс
 10 6 2 2 21 - 10 20
13.
Атлетико Платенсе
 12 5 4 3 14 - 11 19
14.
Расинг Авельянеда
 12 5 4 3 16 - 15 19
15.
Барракас Сентраль
 12 5 4 3 12 - 11 19
16.
Химнасия Ла-Плата
 10 5 3 2 10 - 7 18
17.
Институто Кордоба
 12 4 6 2 9 - 9 18
18.
Индепендьенте Авельянеда
 11 4 4 3 15 - 13 16
19.
Атлетико Тукуман
 11 4 4 3 12 - 13 16
20.
Банфилд
 12 4 4 4 7 - 11 16
21.
Велес Сарсфилд
 12 3 7 2 15 - 10 16
22.
Сармьенто
 10 4 3 3 15 - 11 15
23.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 13 15
24.
Колон
 12 3 6 3 13 - 16 15
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 4 2 5 7 - 8 14
26.
Арсенал Саранди
 10 4 1 5 10 - 13 13
27.
Уракан
 10 3 4 3 9 - 11 13
28.
Унион Санта-Фе
 10 3 3 4 10 - 12 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 7 2 3 21 - 10 23
2.
Тальерес Кордоба
 10 5 3 2 21 - 12 18
3.
Эстудиантес Ла Плата
 11 4 4 3 9 - 9 16
4.
Ланус
 12 3 6 3 15 - 14 15
5.
Дефенса и Хустисия
 10 4 2 4 11 - 7 14
6.
Сан-Лоренсо
 11 3 5 3 10 - 9 14
7.
Бельграно
 12 4 1 7 8 - 14 13
8.
Сармьенто
 12 3 4 5 7 - 9 13
9.
Расинг Авельянеда
 11 3 3 5 15 - 16 12
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 2 6 3 10 - 14 12
11.
Архентинос Хуниорс
 12 3 3 6 5 - 9 12
12.
Годой Крус
 12 3 3 6 9 - 16 12
13.
Унион Санта-Фе
 12 2 5 5 7 - 13 11
14.
Бока Хуниорс
 10 3 1 6 9 - 13 10
15.
Атлетико Платенсе
 11 3 1 7 10 - 16 10
16.
Тигре
 12 2 4 6 9 - 14 10
17.
Колон
 11 1 6 4 6 - 11 9
18.
Химнасия Ла-Плата
 12 2 3 7 9 - 22 9
19.
Барракас Сентраль
 10 1 5 4 10 - 17 8
20.
Велес Сарсфилд
 11 2 2 7 7 - 14 8
21.
Банфилд
 11 2 2 7 10 - 19 8
22.
Атлетико Тукуман
 11 1 5 5 7 - 14 8
23.
Индепендьенте Авельянеда
 11 1 5 5 6 - 13 8
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 5 5 8 - 15 8
25.
Росарио Сентраль
 11 1 5 5 8 - 17 8
26.
Институто Кордоба
 10 2 1 7 9 - 20 7
27.
Уракан
 12 1 3 8 7 - 15 6
28.
Арсенал Саранди
 12 1 1 10 5 - 17 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 11 (2)
Ланус Leandro Diaz III 11 (2)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 10
Ланус Лема Кристиан 2 7
Химнасия Ла-Плата Мирамон Игнасио 1 8
Индепендьенте Авельянеда Ayrton Costa 9
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 7
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      38'
      Г О О О О Л - Де ла Крус Николас бьет в цель!
    • 37'
      Thiago Yossen уходит с поля. Andrew Teuten выходит вместо него
    • Желтая карточка
      19'
      Факундо Гарсес получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      15'
      Барко Эсекьель получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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