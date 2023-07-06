Тур: 23.
2:0
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаБарко Эсекьель
19' Желтая карточкаFacundo Garces
1:0
38' ГолДе ла Крус Николас
58' Желтая карточкаАбила Рамон
2:0
61' ГолБельтран Лукас
65' Желтая карточкаCristian Vega
90'+4
Ход матча
15'
19'
38'
58'
61'
2:0
65'
Прогноз на матч от Liveresult
20
Каско
Милтон
17
Диас
Пауло
24
Перес
Энцо
21
Eric
Meza
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Гомес ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Демичелис Мартин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Eric MezaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
- Нападающий
-
-
19 Tomas Galvan
-
-
26 Carlos Arrua
-
29 Leonel Picco
-
-
-
Главный тренер: Горосито Нестор
История личных встреч
Ривер Плейт
Колон
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
9.1%
72.7%
18.2%
1 победа 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед
24 матча
29.2%
33.3%
37.5%
7 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
4.2%
62.5%
33.3%
1 победа 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
29.2%
37.5%
33.3%
7 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.25
0.75
Среднее время на гол
72
120
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.42
1.17
Среднее время на гол
63
77
Всего голов
32
23
Голов в среднем за матч
1.33
0.96
Тотал матчей
2.5
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
Среднее время на гол
67
93
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бельтран Лукас
|10 (3)
|0.43
|Фернандес Игнасио
|5
|0.22
|Борха Мигель
|5 (2)
|0.22
|Барко Эсекьель
|4 (3)
|0.17
|Солари Пабло
|3
|0.13
|Де ла Крус Николас
|3
|0.13
|Рондон Саломон
|3 (1)
|0.13
|Суарес Матиас
|2
|0.09
|Парадела Хосе
|2
|0.09
|Альендро Родриго
|1
|0.04
|Пирес Леандро
|1
|0.04
|Палавесино Агустин
|1
|0.04
|Рохас Роберт
|1
|0.04
|Каско Милтон
|0
|0
|Перес Энцо
|0
|0
|Диас Энцо Эрнан
|0
|0
|Эррера Марсело II
|0
|0
|Claudio Jeremias Echeverri
|0
|0
Колон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абила Рамон
|6
|0.26
|Eric Meza
|2
|0.09
|Бенитес Хорхе
|2
|0.09
|Santiago Pierotti
|2
|0.09
|Перласа Бальдомеро
|1
|0.04
|Juan Alvarez2
|1
|0.04
|Andrew Teuten
|1
|0.04
|Cristian Vega
|1
|0.04
|Joaquin Ibanez III
|1
|0.04
|Facundo Garces
|1
|0.04
|Rafael Delgado
|0
|0
|Facundo Farias
|0
|0
|Carlos Arrua
|0
|0
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диас Энцо Эрнан
|7
|0
|Перес Энцо
|6
|0
|Фернандес Игнасио
|4
|1
|Палавесино Агустин
|4
|1
|Солари Пабло
|5
|0
|Парадела Хосе
|3
|1
|Каско Милтон
|3
|0
|Пирес Леандро
|3
|0
|Диас Пауло
|3
|0
|Альендро Родриго
|3
|0
|Борха Мигель
|2
|0
|Барко Эсекьель
|2
|0
|Эррера Марсело II
|2
|0
|Гомес Элиас
|0
|1
|Центурион Эзекиль
|0
|1
|Майдана Джонатан
|1
|0
|Рондон Саломон
|1
|0
|Армани Франко
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Рохас Роберт
|1
|0
Колон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rafael Delgado
|4
|1
|Абила Рамон
|5
|0
|Перласа Бальдомеро
|5
|0
|Julian Chicco
|5
|0
|Facundo Garces
|5
|0
|Santiago Pierotti
|5
|0
|Stefano Moreyra
|3
|1
|Cristian Vega
|4
|0
|Бенитес Хорхе
|4
|0
|Leonel Picco
|4
|0
|Гольц Паоло
|3
|0
|Andrew Teuten
|3
|0
|Carlos Arrua
|3
|0
|Gian Nardelli
|1
|1
|Joaquin Ibanez III
|2
|0
|Eric Meza
|2
|0
|Ignacio Chicco
|1
|0
|Facundo Farias
|1
|0
|Augusto Schott
|1
|0
|Natanael Troncoso
|1
|0
Результаты матчей
Ривер Плейт
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
82% (9)
9% (1)
9% (1)
Колон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
1
4
Ривер Плейт
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Колон
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
6
8
Волевые поражения
17
11
Ривер Плейт
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (9)
30% (7)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
13% (3)
39% (9)
Колон
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
9
9
Волевые поражения
18
15
Голы по времени матча
Забито
21
6
8 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 3
12 Не забивали 19
3
14%
2
33%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
4
19%
2
33%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
5
24%
2
33%
76-90
Пропущено
5
11
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
20%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
1
20%
4
36%
76-90
Забито
20
12
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 6
12 Не забивали 14
3
15%
2
17%
1-15
4
20%
2
17%
16-30
1
5%
6
50%
31-45
2
10%
1
8%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
7
35%
1
8%
76-90
Пропущено
11
17
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
1
9%
5
29%
29%
1-15
1
9%
2
12%
16-30
2
18%
1
6%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
3
27%
4
24%
61-75
2
18%
4
24%
76-90
Забито
41
18
16 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 6
17 Забивали первыми 9
1 Не забивали 10
6
15%
4
22%
1-15
7
17%
2
11%
16-30
3
7%
6
33%
31-45
6
15%
3
17%
46-60
7
17%
0
0%
61-75
12
29%
29%
3
17%
76-90
Пропущено
16
28
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 17
3
19%
5
18%
1-15
1
6%
5
18%
16-30
3
19%
2
7%
31-45
2
13%
2
7%
46-60
4
25%
6
21%
61-75
3
19%
8
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Барракас Сентраль - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Стронгест 2:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 3:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 1:0
Банфилд - Ривер Плейт 1:4 Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Спортинг Кристал - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Ривер Плейт - Спортинг Кристал 4:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0 Уракан - Ривер Плейт 0:3 Стронгест - Ривер Плейт 3:1 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 1:0
Колон
(20 матчей)
25%
60%
15%
5 побед 12 ничьих 3 поражения
Колон - Расинг Авельянеда 0:4 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Колон - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Сан-Лоренсо - Колон 0:0
Колон - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Колон - Барракас Сентраль 1:1 Институто Кордоба - Колон 1:0 Колон - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Колон 2:0 Колон - Колегиалес 2:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Атлетико Платенсе - Колон 0:0 Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Колон 1:2 Колон - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Колон - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Колон 1:1
Результаты матчей
Ривер Плейт
Колон
Точный счет
1:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
Точный счет
0:2
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
Точный счет
2:1
5 раз 22%
0:2
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
0:0
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 43%
2
8 раз 35%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%
0
10 раз 43%
1
7 раз 30%
2
6 раз 26%
Тоталы голов в матче
Ривер Плейт
Колон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
48
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
29
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1310
Больше Меньше
617
518
122
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|11 (2)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|11 (2)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|11 (1)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 10
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 7
|Химнасия Ла-Плата
|Мирамон Игнасио
|1 8
|Индепендьенте Авельянеда
|Ayrton Costa
|9
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 7