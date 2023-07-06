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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 23.
Арсенал Саранди
1:2
Второй тайм: 90'
Дефенса и Хустисия
0'
1:0
21' Гол
Flabian Londono
50' Желтая карточка
Кардона Томас
65' Желтая карточка
Flabian Londono
1:1
68' Гол
Nicolas Fernandez I
1:2
69' Гол
Nicolas Fernandez I
23
Alejandro
Medina
I
25
Nestor
Breitenbruch
19
Сентурион
Максимилиано
13
Joaquin
Pombo
5
Спорле
Адриан
27
Lucas
Brochero
18
Gonzalo
Muscia
28
Пенья
Фелипе
10
Santiago
Toloza
22
Brian
Guzman
36
Flabian
Londono
23
Болонья
Энрике
32
Agustin
Sant'Anna
6
Nazareno
Colombo
25
Кардона
Томас
3
Сото
Алексис
8
Julian
Alejo
Lopez
4
Nicolas
Tripicchio
17
Gabriel
Alanis
27
Солари
Сантьяго
11
Gaston
Togni
29
Nicolas
Fernandez
I
Арсенал Саранди
4-4-2
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1

История личных встреч

Арсенал Саранди
Дефенса и Хустисия

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

13 матчей

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
1:1
ЛП
0:0
ЛП
0:1
С
0:3
С
2:0
ТМК
2:2
П
2:0
П
0:0
П
0:1
П
1:0
П
1:0
П
2:1

Голы

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

0.75
0.78

Среднее время на гол

120
115

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

0.89
0.5

Среднее время на гол

101
180

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

0.85
0.69

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

106
130

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Саранди
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Santiago Toloza 4 0.17
Леал Луиш 3 0.13
Brian Guzman 2 (1) 0.09
Flabian Londono 2 0.09
Tiago Banega 1 0.04
Facundo Pons 1 0.04
Спорле Адриан 1 0.04
Joaquin Pombo 1 0.04
Lucas Brochero 0 0
Nestor Breitenbruch 0 0
Lucas Souto 0 0
Пенья Фелипе 0 0
Daniel Lucero 0 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Fernandez I 12 (3) 0.52
Солари Сантьяго 4 0.17
Gaston Togni 3 0.13
Juan Bautista Miritello 3 (1) 0.13
David Barbona 2 0.09
Кардона Томас 2 0.09
Facundo Gutierrez 1 0.04
Gabriel Alanis 1 0.04
Rodrigo Bogarin 1 0.04
Agustin Sant'Anna 0 0
Сото Алексис 0 0

Карточки

Арсенал Саранди
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joaquin Pombo 6 1
Lucas Souto 7 0
Facundo Pons 6 0
Спорле Адриан 4 1
Santiago Toloza 5 0
Flabian Londono 3 1
Alejandro Medina I 4 0
Ignacio Gariglio 4 0
Сентурион Максимилиано 3 0
Пенья Фелипе 3 0
Facundo Cardozo 2 0
Brian Guzman 2 0
Tiago Banega 2 0
Gonzalo Muscia 2 0
Daniel Lucero 2 0
Леал Луиш 1 0
Santiago Paiva 1 0
Tomas Sultani 1 0
Tomas Sives 1 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кардона Томас 9 0
Facundo Gutierrez 4 2
Lautaro Tomas Escalante 4 1
Сото Алексис 5 0
Agustin Sant'Anna 5 0
Nazareno Colombo 5 0
Малатини Хулиан 4 0
Солари Сантьяго 3 0
David Barbona 3 0
Angel Benitez 3 0
Julian Alejo Lopez 3 0
Кастеллани Гонсало 1 1
Rodrigo Bogarin 2 0
Nicolas Fernandez I 2 0
Juan Bautista Miritello 2 0
Минго Сантьяго Рамос 0 1
Gabriel Alanis 1 0
Dario Caceres 1 0
Edwin Mosquera 1 0

Результаты матчей

Арсенал Саранди
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Дефенса и Хустисия
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

4
2
Арсенал Саранди
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Дефенса и Хустисия
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

15
6

Волевые поражения

3
13
Арсенал Саранди
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (10)
36% (8)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
50% (11)
14% (3)
Дефенса и Хустисия
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
18% (4)
50% (11)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)

Сухие победы

10
4

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

18
6

Волевые поражения

7
15

Голы по времени матча

Забито

10
11
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
0
0%
3
27%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
3
30%
3
27%
61-75
2
20%
2
18%
76-90

Пропущено

13
7
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
2
15%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
5
38%
1
14%
31-45
1
8%
3
43%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Забито

5
16
2 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 8
18 Не забивали 11
2
40%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
0
0%
6
38%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
2
40%
1
6%
61-75
1
20%
2
13%
76-90

Пропущено

17
9
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 5
3
18%
3
33%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
3
18%
2
22%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
5
29%
29%
3
33%
76-90

Забито

15
27
5 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 13
12 Не забивали 5
2
13%
4
15%
1-15
2
13%
3
11%
16-30
1
7%
7
26%
31-45
2
13%
5
19%
46-60
5
33%
4
15%
61-75
3
20%
4
15%
76-90

Пропущено

30
16
18 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
16 Пропускали первыми 6
20 Не пропускали 9
5
17%
4
25%
1-15
5
17%
1
6%
16-30
8
27%
3
19%
31-45
3
10%
3
19%
46-60
1
3%
2
13%
61-75
8
27%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Саранди
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:0
Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 2:0 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Арсенал Саранди - Вилла Митре 1:1 Уракан - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 2:1 Сармьенто - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Годой Крус 2:3 Ланус - Арсенал Саранди 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Тигре 2:0 Архентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Бельграно 0:1 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:2 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Дефенса и Хустисия - Тигре 1:0 Дефенса и Хустисия - Мильонариос 3:1 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 3:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 1:0
Дефенса и Хустисия - Бельграно 2:0 Пеньяроль - Дефенса и Хустисия 0:3 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1 Америка Минейро - Дефенса и Хустисия 2:3 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Пеньяроль 4:1 Дефенса и Хустисия - Колон 2:0 Барракас Сентраль - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Америка Минейро 2:1 Дефенса и Хустисия - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Мильонариос - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0

Результаты матчей

Арсенал Саранди
Дефенса и Хустисия

Точный счет

2:1
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
1
7 раз 58%
2
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
6 раз 50%
2:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:2
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
8 раз 67%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
7 раз 32%
2:1
4 раза 18%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:0
5 раз 23%
0:0
3 раза 14%
0:2
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:0
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
12 раз 55%
1
5 раз 23%
2
5 раз 23%
1
9 раз 41%
2
6 раз 27%
0
5 раз 23%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Арсенал Саранди
Дефенса и Хустисия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
11
1
4
6
1.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
8
0.5
Больше Меньше
6
4
1
11
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
12
0.5
Больше Меньше
17
5
5
17
1.5
8
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 23 17 2 4 42 - 15 53
2.
Сан-Лоренсо
 23 11 9 3 22 - 9 42
3.
Тальерес Кордоба
 22 12 5 5 37 - 20 41
4.
Ланус
 23 11 7 5 31 - 21 40
5.
Дефенса и Хустисия
 2:1 23 11 6 6 29 - 17 39
6.
Эстудиантес Ла Плата
 23 10 8 5 27 - 19 38
7.
Годой Крус
 23 10 6 7 30 - 25 36
8.
Росарио Сентраль
 23 9 9 5 30 - 25 36
9.
Бельграно
 22 10 4 8 20 - 19 34
10.
Архентинос Хуниорс
 22 9 5 8 26 - 19 32
11.
Бока Хуниорс
 22 9 4 9 25 - 22 31
12.
Расинг Авельянеда
 23 8 7 8 31 - 31 31
13.
Ньюэллс Олд Бойз
 22 7 9 6 20 - 19 30
14.
Атлетико Платенсе
 23 8 5 10 24 - 27 29
15.
Сармьенто
 22 7 7 8 22 - 20 28
16.
Химнасия Ла-Плата
 22 7 6 9 19 - 29 27
17.
Барракас Сентраль
 22 6 9 7 22 - 28 27
18.
Сентраль Кордоба СдЕ
 22 6 8 8 17 - 22 26
19.
Институто Кордоба
 22 6 7 9 18 - 29 25
20.
Тигре
 23 6 7 10 21 - 27 25
21.
Индепендьенте Авельянеда
 22 5 9 8 21 - 26 24
22.
Атлетико Тукуман
 22 5 9 8 19 - 27 24
23.
Банфилд
 23 6 6 11 17 - 30 24
24.
Велес Сарсфилд
 23 5 9 9 22 - 24 24
25.
Колон
 23 4 12 7 19 - 27 24
26.
Унион Санта-Фе
 22 5 8 9 17 - 25 23
27.
Уракан
 22 4 7 11 16 - 26 19
28.
Арсенал Саранди
 1:2 23 5 2 16 16 - 32 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 11 10 0 1 21 - 5 30
2.
Росарио Сентраль
 12 8 4 0 22 - 8 28
3.
Сан-Лоренсо
 12 8 4 0 12 - 0 28
4.
Ланус
 11 8 1 2 16 - 7 25
5.
Годой Крус
 11 7 3 1 21 - 9 24
6.
Тальерес Кордоба
 12 7 2 3 16 - 8 23
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 6 4 1 12 - 4 22
8.
Эстудиантес Ла Плата
 12 6 4 2 18 - 10 22
9.
Дефенса и Хустисия
 2:1 12 6 4 2 16 - 9 22
10.
Бельграно
 10 6 3 1 12 - 5 21
11.
Бока Хуниорс
 12 6 3 3 16 - 9 21
12.
Архентинос Хуниорс
 10 6 2 2 21 - 10 20
13.
Атлетико Платенсе
 12 5 4 3 14 - 11 19
14.
Расинг Авельянеда
 12 5 4 3 16 - 15 19
15.
Барракас Сентраль
 12 5 4 3 12 - 11 19
16.
Химнасия Ла-Плата
 10 5 3 2 10 - 7 18
17.
Институто Кордоба
 12 4 6 2 9 - 9 18
18.
Индепендьенте Авельянеда
 11 4 4 3 15 - 13 16
19.
Атлетико Тукуман
 11 4 4 3 12 - 13 16
20.
Банфилд
 12 4 4 4 7 - 11 16
21.
Велес Сарсфилд
 12 3 7 2 15 - 10 16
22.
Сармьенто
 10 4 3 3 15 - 11 15
23.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 13 15
24.
Колон
 12 3 6 3 13 - 16 15
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 4 2 5 7 - 8 14
26.
Уракан
 10 3 4 3 9 - 11 13
27.
Арсенал Саранди
 1:2 11 4 1 6 11 - 15 13
28.
Унион Санта-Фе
 10 3 3 4 10 - 12 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 7 2 3 21 - 10 23
2.
Тальерес Кордоба
 10 5 3 2 21 - 12 18
3.
Дефенса и Хустисия
 2:1 11 5 2 4 13 - 8 17
4.
Эстудиантес Ла Плата
 11 4 4 3 9 - 9 16
5.
Ланус
 12 3 6 3 15 - 14 15
6.
Сан-Лоренсо
 11 3 5 3 10 - 9 14
7.
Бельграно
 12 4 1 7 8 - 14 13
8.
Сармьенто
 12 3 4 5 7 - 9 13
9.
Расинг Авельянеда
 11 3 3 5 15 - 16 12
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 2 6 3 10 - 14 12
11.
Архентинос Хуниорс
 12 3 3 6 5 - 9 12
12.
Годой Крус
 12 3 3 6 9 - 16 12
13.
Унион Санта-Фе
 12 2 5 5 7 - 13 11
14.
Бока Хуниорс
 10 3 1 6 9 - 13 10
15.
Атлетико Платенсе
 11 3 1 7 10 - 16 10
16.
Тигре
 12 2 4 6 9 - 14 10
17.
Колон
 11 1 6 4 6 - 11 9
18.
Химнасия Ла-Плата
 12 2 3 7 9 - 22 9
19.
Барракас Сентраль
 10 1 5 4 10 - 17 8
20.
Велес Сарсфилд
 11 2 2 7 7 - 14 8
21.
Банфилд
 11 2 2 7 10 - 19 8
22.
Атлетико Тукуман
 11 1 5 5 7 - 14 8
23.
Индепендьенте Авельянеда
 11 1 5 5 6 - 13 8
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 5 5 8 - 15 8
25.
Росарио Сентраль
 11 1 5 5 8 - 17 8
26.
Институто Кордоба
 10 2 1 7 9 - 20 7
27.
Уракан
 12 1 3 8 7 - 15 6
28.
Арсенал Саранди
 1:2 12 1 1 10 5 - 17 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 12 (1)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 11 (2)
Ланус Leandro Diaz III 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 10
Ланус Лема Кристиан 2 7
Химнасия Ла-Плата Мирамон Игнасио 1 8
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 9
Индепендьенте Авельянеда Ayrton Costa 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 21'
      Santiago Toloza сделал результативную передачу.
    • 21'
      Г О О О О Л - Flabian Londono бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал Саранди
    Ничья
    Дефенса и Хустисия
    8.00
    6.80
    2.50
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    Где смотреть матч Арсенал Саранди 1:2 Дефенса и Хустисия онлайн

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