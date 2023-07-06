Тур: 23.
1:2
Конец матча
0'
1:0
21' ГолFlabian Londono
50' Желтая карточкаКардона Томас
65' Желтая карточкаFlabian Londono
1:1
68' ГолNicolas Fernandez I
1:2
69' ГолNicolas Fernandez I
90'+7
Ход матча
21'
50'
65'
68'
69'
Прогноз на матч от Liveresult
28
Пенья
Фелипе
22
Brian
Guzman
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Пенья ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Brian GuzmanНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
16 Tomas Sives
-
-
-
-
29 Brandon Sosa
-
Главный тренер: Federico Vilar
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Gaston TogniПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16 Tomas Ortiz
-
Главный тренер: Julio Vaccari
История личных встреч
Арсенал Саранди
Дефенса и Хустисия
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
13 матчей
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
0.75
0.78
Среднее время на гол
120
115
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
0.89
0.5
Среднее время на гол
101
180
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
0.85
0.69
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
106
130
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал Саранди
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Santiago Toloza
|4
|0.17
|Леал Луиш
|3
|0.13
|Brian Guzman
|2 (1)
|0.09
|Flabian Londono
|2
|0.09
|Tiago Banega
|1
|0.04
|Facundo Pons
|1
|0.04
|Спорле Адриан
|1
|0.04
|Joaquin Pombo
|1
|0.04
|Lucas Brochero
|0
|0
|Nestor Breitenbruch
|0
|0
|Lucas Souto
|0
|0
|Пенья Фелипе
|0
|0
|Daniel Lucero
|0
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Fernandez I
|12 (3)
|0.52
|Солари Сантьяго
|4
|0.17
|Gaston Togni
|3
|0.13
|Juan Bautista Miritello
|3 (1)
|0.13
|David Barbona
|2
|0.09
|Кардона Томас
|2
|0.09
|Facundo Gutierrez
|1
|0.04
|Gabriel Alanis
|1
|0.04
|Rodrigo Bogarin
|1
|0.04
|Agustin Sant'Anna
|0
|0
|Сото Алексис
|0
|0
Карточки
Арсенал Саранди
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joaquin Pombo
|6
|1
|Lucas Souto
|7
|0
|Facundo Pons
|6
|0
|Спорле Адриан
|4
|1
|Santiago Toloza
|5
|0
|Flabian Londono
|3
|1
|Alejandro Medina I
|4
|0
|Ignacio Gariglio
|4
|0
|Сентурион Максимилиано
|3
|0
|Пенья Фелипе
|3
|0
|Facundo Cardozo
|2
|0
|Brian Guzman
|2
|0
|Tiago Banega
|2
|0
|Gonzalo Muscia
|2
|0
|Daniel Lucero
|2
|0
|Леал Луиш
|1
|0
|Santiago Paiva
|1
|0
|Tomas Sultani
|1
|0
|Tomas Sives
|1
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кардона Томас
|9
|0
|Facundo Gutierrez
|4
|2
|Lautaro Tomas Escalante
|4
|1
|Сото Алексис
|5
|0
|Agustin Sant'Anna
|5
|0
|Nazareno Colombo
|5
|0
|Малатини Хулиан
|4
|0
|Солари Сантьяго
|3
|0
|David Barbona
|3
|0
|Angel Benitez
|3
|0
|Julian Alejo Lopez
|3
|0
|Кастеллани Гонсало
|1
|1
|Rodrigo Bogarin
|2
|0
|Nicolas Fernandez I
|2
|0
|Juan Bautista Miritello
|2
|0
|Минго Сантьяго Рамос
|0
|1
|Gabriel Alanis
|1
|0
|Dario Caceres
|1
|0
|Edwin Mosquera
|1
|0
Результаты матчей
Арсенал Саранди
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Дефенса и Хустисия
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
5
2
Арсенал Саранди
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Дефенса и Хустисия
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
15
6
Волевые поражения
3
13
Арсенал Саранди
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
48% (11)
35% (8)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
48% (11)
17% (4)
Дефенса и Хустисия
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
17% (4)
48% (11)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
Сухие победы
10
4
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
18
7
Волевые поражения
8
15
Голы по времени матча
Забито
11
13
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
0
0%
3
23%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
2
18%
2
15%
46-60
3
27%
5
38%
61-75
2
18%
2
15%
76-90
Пропущено
15
8
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
2
13%
1
13%
1-15
1
7%
2
25%
16-30
5
33%
1
13%
31-45
1
7%
3
38%
46-60
3
20%
1
13%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Забито
5
16
2 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 8
19 Не забивали 12
2
40%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
0
0%
6
38%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
2
40%
1
6%
61-75
1
20%
2
13%
76-90
Пропущено
17
9
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 5
3
18%
3
33%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
3
18%
2
22%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
5
29%
29%
3
33%
76-90
Забито
16
29
6 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 13
12 Не забивали 5
2
13%
4
14%
1-15
3
19%
3
10%
16-30
1
6%
7
24%
31-45
2
13%
5
17%
46-60
5
31%
6
21%
61-75
3
19%
4
14%
76-90
Пропущено
32
17
18 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 8
16 Пропускали первыми 7
21 Не пропускали 10
5
16%
4
24%
1-15
5
16%
2
12%
16-30
8
25%
3
18%
31-45
3
9%
3
18%
46-60
3
9%
2
12%
61-75
8
25%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал Саранди
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:0
Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 2:0 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Арсенал Саранди - Вилла Митре 1:1 Уракан - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 2:1 Сармьенто - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Годой Крус 2:3 Ланус - Арсенал Саранди 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Тигре 2:0 Архентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Бельграно 0:1 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:2 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Дефенса и Хустисия - Тигре 1:0 Дефенса и Хустисия - Мильонариос 3:1 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 3:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 1:0
Дефенса и Хустисия - Бельграно 2:0 Пеньяроль - Дефенса и Хустисия 0:3 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1 Америка Минейро - Дефенса и Хустисия 2:3 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Пеньяроль 4:1 Дефенса и Хустисия - Колон 2:0 Барракас Сентраль - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Америка Минейро 2:1 Дефенса и Хустисия - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Мильонариос - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0
Результаты матчей
Арсенал Саранди
Дефенса и Хустисия
Точный счет
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
1
7 раз 58%
2
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
6 раз 50%
2:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
8 раз 67%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:0
7 раз 30%
2:1
4 раза 17%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 22%
0:0
3 раза 13%
0:2
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 52%
1
6 раз 26%
2
5 раз 22%
1
9 раз 39%
2
7 раз 30%
0
5 раз 22%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Арсенал Саранди
Дефенса и Хустисия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
111
47
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
48
Больше Меньше
74
111
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1112
Больше Меньше
185
518
914
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|17
|2
|4
|42 - 15
|53
|2.
|1:0
|23
|13
|5
|5
|38 - 20
|44
|3.
|23
|11
|9
|3
|22 - 9
|42
|4.
|23
|11
|7
|5
|31 - 21
|40
|5.
|23
|11
|6
|6
|29 - 17
|39
|6.
|23
|10
|8
|5
|27 - 19
|38
|7.
|23
|10
|6
|7
|30 - 25
|36
|8.
|23
|9
|9
|5
|30 - 25
|36
|9.
|22
|10
|4
|8
|20 - 19
|34
|10.
|0:0
|23
|9
|6
|8
|26 - 19
|33
|11.
|23
|9
|5
|9
|25 - 22
|32
|12.
|23
|8
|7
|8
|31 - 31
|31
|13.
|22
|7
|9
|6
|20 - 19
|30
|14.
|23
|8
|5
|10
|24 - 27
|29
|15.
|0:1
|23
|7
|7
|9
|22 - 21
|28
|16.
|22
|7
|6
|9
|19 - 29
|27
|17.
|22
|6
|9
|7
|22 - 28
|27
|18.
|22
|6
|8
|8
|17 - 22
|26
|19.
|0:0
|23
|6
|8
|9
|18 - 29
|26
|20.
|23
|6
|7
|10
|21 - 27
|25
|21.
|22
|5
|9
|8
|21 - 26
|24
|22.
|22
|5
|9
|8
|19 - 27
|24
|23.
|23
|6
|6
|11
|17 - 30
|24
|24.
|23
|5
|9
|9
|22 - 24
|24
|25.
|23
|5
|9
|9
|17 - 25
|24
|26.
|23
|4
|12
|7
|19 - 27
|24
|27.
|22
|4
|7
|11
|16 - 26
|19
|28.
|23
|5
|2
|16
|16 - 32
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|10
|0
|1
|21 - 5
|30
|2.
|12
|8
|4
|0
|22 - 8
|28
|3.
|12
|8
|4
|0
|12 - 0
|28
|4.
|11
|8
|1
|2
|16 - 7
|25
|5.
|11
|7
|3
|1
|21 - 9
|24
|6.
|1:0
|12
|7
|2
|3
|16 - 8
|23
|7.
|11
|6
|4
|1
|12 - 4
|22
|8.
|12
|6
|4
|2
|18 - 10
|22
|9.
|12
|6
|4
|2
|16 - 9
|22
|10.
|10
|6
|3
|1
|12 - 5
|21
|11.
|0:0
|11
|6
|3
|2
|21 - 10
|21
|12.
|12
|6
|3
|3
|16 - 9
|21
|13.
|12
|5
|4
|3
|14 - 11
|19
|14.
|12
|5
|4
|3
|16 - 15
|19
|15.
|12
|5
|4
|3
|12 - 11
|19
|16.
|10
|5
|3
|2
|10 - 7
|18
|17.
|0:0
|12
|4
|6
|2
|9 - 9
|18
|18.
|11
|4
|4
|3
|15 - 13
|16
|19.
|11
|4
|4
|3
|12 - 13
|16
|20.
|12
|4
|4
|4
|7 - 11
|16
|21.
|12
|3
|7
|2
|15 - 10
|16
|22.
|0:1
|11
|4
|3
|4
|15 - 12
|15
|23.
|11
|4
|3
|4
|12 - 13
|15
|24.
|12
|3
|6
|3
|13 - 16
|15
|25.
|11
|4
|2
|5
|7 - 8
|14
|26.
|10
|3
|4
|3
|9 - 11
|13
|27.
|11
|4
|1
|6
|11 - 15
|13
|28.
|11
|3
|4
|4
|10 - 12
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|2
|3
|21 - 10
|23
|2.
|1:0
|11
|6
|3
|2
|22 - 12
|21
|3.
|11
|5
|2
|4
|13 - 8
|17
|4.
|11
|4
|4
|3
|9 - 9
|16
|5.
|12
|3
|6
|3
|15 - 14
|15
|6.
|11
|3
|5
|3
|10 - 9
|14
|7.
|12
|4
|1
|7
|8 - 14
|13
|8.
|0:1
|12
|3
|4
|5
|7 - 9
|13
|9.
|11
|3
|3
|5
|15 - 16
|12
|10.
|11
|2
|6
|3
|10 - 14
|12
|11.
|0:0
|12
|3
|3
|6
|5 - 9
|12
|12.
|12
|3
|3
|6
|9 - 16
|12
|13.
|11
|3
|2
|6
|9 - 13
|11
|14.
|12
|2
|5
|5
|7 - 13
|11
|15.
|11
|3
|1
|7
|10 - 16
|10
|16.
|12
|2
|4
|6
|9 - 14
|10
|17.
|11
|1
|6
|4
|6 - 11
|9
|18.
|12
|2
|3
|7
|9 - 22
|9
|19.
|10
|1
|5
|4
|10 - 17
|8
|20.
|11
|2
|2
|7
|7 - 14
|8
|21.
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|22.
|0:0
|11
|2
|2
|7
|9 - 20
|8
|23.
|11
|1
|5
|5
|7 - 14
|8
|24.
|11
|1
|5
|5
|6 - 13
|8
|25.
|11
|1
|5
|5
|8 - 15
|8
|26.
|11
|1
|5
|5
|8 - 17
|8
|27.
|12
|1
|3
|8
|7 - 15
|6
|28.
|12
|1
|1
|10
|5 - 17
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|12 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|11 (2)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|11 (2)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 10
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 7
|Химнасия Ла-Плата
|Мирамон Игнасио
|1 8
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|9
|Индепендьенте Авельянеда
|Ayrton Costa
|9