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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 23.
Унион Санта-Фе
0:0
Конец матча
Бока Хуниорс
0'
10' Желтая карточка
Пас Николас
21' Желтая карточка
Фернандес Пол
74' Красная карточка
Эстебан Ролон
81' Желтая карточка
Фигаль Хорхе
89' Желтая карточка
Варела Алан
90' Желтая карточка
Медина Кристиан
90'+9
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
32
Пас
Николас
2
Franco
Calderon
3
Корвалан
Клаудио
16
Federico
Vera
34
Kevin
Zenon
8
Enzo
Roldan
6
Yeison
Gordillo
7
Mauro
Luna
Diale
30
Jerome
Domina
39
Imanol
Machuca
1
Ромеро
Серхио
57
Вейгандт
Марсело
4
Фигаль
Хорхе
15
Валентини
Николас
18
Фабра
Франк
36
Медина
Кристиан
5
Варела
Алан
20
Рамирес
Хуан
Эдгардо
II
8
Фернандес
Пол
16
Мерентиель
Мигель
19
Барко
Валентин
Унион Санта-Фе
5-2-3
Бока Хуниорс
4-3-3

История личных встреч

Унион Санта-Фе
Бока Хуниорс

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

14 матчей

35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

ЛП
1:2
ЛП
1:1
ЛП
1:0
С
2:0
С
1:3
ТДВ
0:2
С
2:0
П
2:1
П
2:1
П
3:4
П
1:3
П
1:2
ПА
0:0
ПА
4:0

Голы

Всего голов

4
13

Голов в среднем за матч

0.8
1.44

Среднее время на гол

112
62

Всего голов

17
6

Голов в среднем за матч

1.89
1.2

Среднее время на гол

47
75

Всего голов

21
19

Голов в среднем за матч

1.5
1.36

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

60
66

Бомбардиры внутри турнира

Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Imanol Machuca 4 0.17
Mauro Luna Diale 2 0.09
Bryan Castrillon 2 0.09
Jerome Domina 2 0.09
Kevin Zenon 2 0.09
Enzo Roldan 1 0.04
Tomas Gonzalez 1 0.04
Luciano Aued 1 0.04
Yeison Gordillo 1 0.04
Пирис Оскар 1 0.04
Federico Vera 0 0
Корвалан Клаудио 0 0
Thiago Vecino 0 0
Daniel Juarez 0 0
Martin Ezequiel Canete 0 0
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мерентиель Мигель 6 0.26
Пайеро Мартин 4 0.17
Luca Langoni 3 0.13
Фигаль Хорхе 3 0.13
Ромеро Оскар 2 0.09
Бенедетто Дарио 2 0.09
Фернандес Пол 2 0.09
Бриаско-Балекян Норберто 1 0.04
Медина Кристиан 1 0.04
Адвинкула Луис 0 0
Вилья Себастьян 0 0
Вейгандт Марсело 0 0
Васкес Луис 0 0

Карточки

Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yeison Gordillo 7 1
Корвалан Клаудио 8 0
Federico Vera 8 0
Franco Calderon 4 1
Mauro Luna Diale 3 1
Imanol Machuca 3 1
Luciano Aued 3 0
Enzo Roldan 3 0
Пас Николас 3 0
Пирис Оскар 2 0
Jerome Domina 2 0
Tomas Gonzalez 0 1
Thiago Vecino 1 0
Francisco Gerometta 1 0
Martin Ezequiel Canete 1 0
Lucas Esquivel 1 0
Kevin Zenon 1 0
Bryan Castrillon 1 0
Marcos Mosqueira 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варела Алан 8 0
Фигаль Хорхе 6 1
Фернандес Пол 7 0
Фернандес Игнасио 2 2
Вальдес Бруно 4 0
Пайеро Мартин 2 1
Вейгандт Марсело 2 1
Валентини Николас 2 1
Ронкалья Факундо 3 0
Адвинкула Луис 3 0
Фабра Франк 3 0
Медина Кристиан 3 0
Барко Валентин 3 0
Мерентиель Мигель 1 1
Вилья Себастьян 1 1
Jorge Almiron 1 1
Ромеро Оскар 2 0
Сандез Агустин 2 0
Эстебан Ролон 0 1
Бенедетто Дарио 1 0
Ромеро Серхио 1 0
Рамирес Хуан Эдгардо II 1 0

Результаты матчей

Унион Санта-Фе
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Бока Хуниорс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

3
5
Унион Санта-Фе
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Бока Хуниорс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

10
6

Волевые поражения

5
13
Унион Санта-Фе
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
Бока Хуниорс
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
57% (13)
30% (7)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

10
8

Волевые поражения

8
18

Голы по времени матча

Забито

10
10
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
17 Не забивали 17
0
0%
1
10%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
3
30%
1
10%
46-60
4
40%
1
10%
61-75
1
10%
4
40%
76-90

Пропущено

12
12
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
6
50%
16-30
4
33%
1
8%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
2
17%
3
25%
61-75
2
17%
1
8%
76-90

Забито

7
16
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
0
0%
4
25%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
1
14%
2
13%
46-60
1
14%
3
19%
61-75
2
29%
5
31%
76-90

Пропущено

13
9
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
15%
3
33%
1-15
4
31%
1
11%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
3
23%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
23%
2
22%
76-90

Забито

17
26
5 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 9
10 Не забивали 8
0
0%
5
19%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
1
6%
5
19%
31-45
4
24%
3
12%
46-60
5
29%
29%
4
15%
61-75
3
18%
9
35%
76-90

Пропущено

25
21
13 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 14
2
8%
3
14%
1-15
6
24%
7
33%
16-30
5
20%
2
10%
31-45
5
20%
2
10%
46-60
2
8%
4
19%
61-75
5
20%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Санта-Фе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Унион Санта-Фе - Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1
Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:0 Уракан - Унион Санта-Фе 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Сармьенто 0:2 Унион Санта-Фе - Альмагро 1:1 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Тигре 0:0 Архентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 5:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:3 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:3 Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Колон 1:1
Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Бока Хуниорс - Сармьенто 2:0 Бока Хуниорс - Монагас 4:0 Годой Крус - Бока Хуниорс 4:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1
Бока Хуниорс - Коло-Коло 1:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Тигре 1:0 Депортиво Перейра - Бока Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Коло-Коло - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Депортиво Перейра 2:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Колон 1:2 Монагас - Бока Хуниорс 0:0 Барракас Сентраль - Бока Хуниорс 0:3

Результаты матчей

Унион Санта-Фе
Бока Хуниорс

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 36%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
5 раз 42%
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
5 раз 22%
0:0
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
6 раз 26%
0:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 43%
1
10 раз 43%
2
2 раза 9%
3
1 раз 4%
0
9 раз 39%
1
6 раз 26%
2
5 раз 22%
3
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Унион Санта-Фе
Бока Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
9
3
3
8
1.5
5
7
1
10
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
10
0.5
Больше Меньше
14
9
3
20
1.5
8
15
1
22
2.5
3
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 23 17 2 4 42 - 15 53
2.
Тальерес Кордоба
 1:0 23 13 5 5 38 - 20 44
3.
Сан-Лоренсо
 23 11 9 3 22 - 9 42
4.
Ланус
 23 11 7 5 31 - 21 40
5.
Дефенса и Хустисия
 23 11 6 6 29 - 17 39
6.
Эстудиантес Ла Плата
 23 10 8 5 27 - 19 38
7.
Годой Крус
 23 10 6 7 30 - 25 36
8.
Росарио Сентраль
 23 9 9 5 30 - 25 36
9.
Бельграно
 22 10 4 8 20 - 19 34
10.
Архентинос Хуниорс
 0:0 23 9 6 8 26 - 19 33
11.
Бока Хуниорс
 23 9 5 9 25 - 22 32
12.
Расинг Авельянеда
 23 8 7 8 31 - 31 31
13.
Ньюэллс Олд Бойз
 22 7 9 6 20 - 19 30
14.
Атлетико Платенсе
 23 8 5 10 24 - 27 29
15.
Сармьенто
 0:1 23 7 7 9 22 - 21 28
16.
Химнасия Ла-Плата
 22 7 6 9 19 - 29 27
17.
Барракас Сентраль
 22 6 9 7 22 - 28 27
18.
Сентраль Кордоба СдЕ
 22 6 8 8 17 - 22 26
19.
Институто Кордоба
 0:0 23 6 8 9 18 - 29 26
20.
Тигре
 23 6 7 10 21 - 27 25
21.
Индепендьенте Авельянеда
 22 5 9 8 21 - 26 24
22.
Атлетико Тукуман
 22 5 9 8 19 - 27 24
23.
Банфилд
 23 6 6 11 17 - 30 24
24.
Велес Сарсфилд
 23 5 9 9 22 - 24 24
25.
Унион Санта-Фе
 23 5 9 9 17 - 25 24
26.
Колон
 23 4 12 7 19 - 27 24
27.
Уракан
 22 4 7 11 16 - 26 19
28.
Арсенал Саранди
 23 5 2 16 16 - 32 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 11 10 0 1 21 - 5 30
2.
Росарио Сентраль
 12 8 4 0 22 - 8 28
3.
Сан-Лоренсо
 12 8 4 0 12 - 0 28
4.
Ланус
 11 8 1 2 16 - 7 25
5.
Годой Крус
 11 7 3 1 21 - 9 24
6.
Тальерес Кордоба
 1:0 12 7 2 3 16 - 8 23
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 6 4 1 12 - 4 22
8.
Эстудиантес Ла Плата
 12 6 4 2 18 - 10 22
9.
Дефенса и Хустисия
 12 6 4 2 16 - 9 22
10.
Бельграно
 10 6 3 1 12 - 5 21
11.
Архентинос Хуниорс
 0:0 11 6 3 2 21 - 10 21
12.
Бока Хуниорс
 12 6 3 3 16 - 9 21
13.
Атлетико Платенсе
 12 5 4 3 14 - 11 19
14.
Расинг Авельянеда
 12 5 4 3 16 - 15 19
15.
Барракас Сентраль
 12 5 4 3 12 - 11 19
16.
Химнасия Ла-Плата
 10 5 3 2 10 - 7 18
17.
Институто Кордоба
 0:0 12 4 6 2 9 - 9 18
18.
Индепендьенте Авельянеда
 11 4 4 3 15 - 13 16
19.
Атлетико Тукуман
 11 4 4 3 12 - 13 16
20.
Банфилд
 12 4 4 4 7 - 11 16
21.
Велес Сарсфилд
 12 3 7 2 15 - 10 16
22.
Сармьенто
 0:1 11 4 3 4 15 - 12 15
23.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 13 15
24.
Колон
 12 3 6 3 13 - 16 15
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 4 2 5 7 - 8 14
26.
Уракан
 10 3 4 3 9 - 11 13
27.
Арсенал Саранди
 11 4 1 6 11 - 15 13
28.
Унион Санта-Фе
 11 3 4 4 10 - 12 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 7 2 3 21 - 10 23
2.
Тальерес Кордоба
 1:0 11 6 3 2 22 - 12 21
3.
Дефенса и Хустисия
 11 5 2 4 13 - 8 17
4.
Эстудиантес Ла Плата
 11 4 4 3 9 - 9 16
5.
Ланус
 12 3 6 3 15 - 14 15
6.
Сан-Лоренсо
 11 3 5 3 10 - 9 14
7.
Бельграно
 12 4 1 7 8 - 14 13
8.
Сармьенто
 0:1 12 3 4 5 7 - 9 13
9.
Расинг Авельянеда
 11 3 3 5 15 - 16 12
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 2 6 3 10 - 14 12
11.
Архентинос Хуниорс
 0:0 12 3 3 6 5 - 9 12
12.
Годой Крус
 12 3 3 6 9 - 16 12
13.
Бока Хуниорс
 11 3 2 6 9 - 13 11
14.
Унион Санта-Фе
 12 2 5 5 7 - 13 11
15.
Атлетико Платенсе
 11 3 1 7 10 - 16 10
16.
Тигре
 12 2 4 6 9 - 14 10
17.
Колон
 11 1 6 4 6 - 11 9
18.
Химнасия Ла-Плата
 12 2 3 7 9 - 22 9
19.
Барракас Сентраль
 10 1 5 4 10 - 17 8
20.
Велес Сарсфилд
 11 2 2 7 7 - 14 8
21.
Банфилд
 11 2 2 7 10 - 19 8
22.
Институто Кордоба
 0:0 11 2 2 7 9 - 20 8
23.
Атлетико Тукуман
 11 1 5 5 7 - 14 8
24.
Индепендьенте Авельянеда
 11 1 5 5 6 - 13 8
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 5 5 8 - 15 8
26.
Росарио Сентраль
 11 1 5 5 8 - 17 8
27.
Уракан
 12 1 3 8 7 - 15 6
28.
Арсенал Саранди
 12 1 1 10 5 - 17 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 12 (1)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 11 (2)
Ланус Leandro Diaz III 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 10
Ланус Лема Кристиан 2 7
Химнасия Ла-Плата Мирамон Игнасио 1 8
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 9
Индепендьенте Авельянеда Ayrton Costa 9
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 21'
      Фернандес Пол получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Пас Николас получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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