Тур: 23.
0:0
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаПас Николас
21' Желтая карточкаФернандес Пол
74' Красная карточкаЭстебан Ролон
81' Желтая карточкаФигаль Хорхе
89' Желтая карточкаВарела Алан
90' Желтая карточкаМедина Кристиан
90'+9
Ход матча
10'
21'
74'
81'
89'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
32
Пас
Николас
34
Kevin
Zenon
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Пас НиколасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Kevin ZenonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
22 Luciano AuedПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Fabio Talarico
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Васкес ЛуисНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Альмирон Хорхе
История личных встреч
Унион Санта-Фе
Бока Хуниорс
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
14 матчей
35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
13
Голов в среднем за матч
0.8
1.44
Среднее время на гол
112
62
Всего голов
17
6
Голов в среднем за матч
1.89
1.2
Среднее время на гол
47
75
Всего голов
21
19
Голов в среднем за матч
1.5
1.36
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
60
66
Бомбардиры внутри турнира
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Imanol Machuca
|4
|0.17
|Mauro Luna Diale
|2
|0.09
|Bryan Castrillon
|2
|0.09
|Jerome Domina
|2
|0.09
|Kevin Zenon
|2
|0.09
|Enzo Roldan
|1
|0.04
|Tomas Gonzalez
|1
|0.04
|Luciano Aued
|1
|0.04
|Yeison Gordillo
|1
|0.04
|Пирис Оскар
|1
|0.04
|Federico Vera
|0
|0
|Корвалан Клаудио
|0
|0
|Thiago Vecino
|0
|0
|Daniel Juarez
|0
|0
|Martin Ezequiel Canete
|0
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мерентиель Мигель
|6
|0.26
|Пайеро Мартин
|4
|0.17
|Luca Langoni
|3
|0.13
|Фигаль Хорхе
|3
|0.13
|Ромеро Оскар
|2
|0.09
|Бенедетто Дарио
|2
|0.09
|Фернандес Пол
|2
|0.09
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.04
|Медина Кристиан
|1
|0.04
|Адвинкула Луис
|0
|0
|Вилья Себастьян
|0
|0
|Вейгандт Марсело
|0
|0
|Васкес Луис
|0
|0
Карточки
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yeison Gordillo
|7
|1
|Корвалан Клаудио
|8
|0
|Federico Vera
|8
|0
|Franco Calderon
|4
|1
|Mauro Luna Diale
|3
|1
|Imanol Machuca
|3
|1
|Luciano Aued
|3
|0
|Enzo Roldan
|3
|0
|Пас Николас
|3
|0
|Пирис Оскар
|2
|0
|Jerome Domina
|2
|0
|Tomas Gonzalez
|0
|1
|Thiago Vecino
|1
|0
|Francisco Gerometta
|1
|0
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0
|Lucas Esquivel
|1
|0
|Kevin Zenon
|1
|0
|Bryan Castrillon
|1
|0
|Marcos Mosqueira
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Варела Алан
|8
|0
|Фигаль Хорхе
|6
|1
|Фернандес Пол
|7
|0
|Фернандес Игнасио
|2
|2
|Вальдес Бруно
|4
|0
|Пайеро Мартин
|2
|1
|Вейгандт Марсело
|2
|1
|Валентини Николас
|2
|1
|Ронкалья Факундо
|3
|0
|Адвинкула Луис
|3
|0
|Фабра Франк
|3
|0
|Медина Кристиан
|3
|0
|Барко Валентин
|3
|0
|Мерентиель Мигель
|1
|1
|Вилья Себастьян
|1
|1
|Jorge Almiron
|1
|1
|Ромеро Оскар
|2
|0
|Сандез Агустин
|2
|0
|Эстебан Ролон
|0
|1
|Бенедетто Дарио
|1
|0
|Ромеро Серхио
|1
|0
|Рамирес Хуан Эдгардо II
|1
|0
Результаты матчей
Унион Санта-Фе
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Бока Хуниорс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
3
5
Унион Санта-Фе
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Бока Хуниорс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
10
6
Волевые поражения
5
13
Унион Санта-Фе
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
Бока Хуниорс
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
57% (13)
30% (7)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
10
8
Волевые поражения
8
18
Голы по времени матча
Забито
10
10
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
17 Не забивали 17
0
0%
1
10%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
3
30%
1
10%
46-60
4
40%
1
10%
61-75
1
10%
4
40%
76-90
Пропущено
12
12
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
6
50%
16-30
4
33%
1
8%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
2
17%
3
25%
61-75
2
17%
1
8%
76-90
Забито
7
16
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
0
0%
4
25%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
1
14%
2
13%
46-60
1
14%
3
19%
61-75
2
29%
5
31%
76-90
Пропущено
13
9
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
15%
3
33%
1-15
4
31%
1
11%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
3
23%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
23%
2
22%
76-90
Забито
17
26
5 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 9
10 Не забивали 8
0
0%
5
19%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
1
6%
5
19%
31-45
4
24%
3
12%
46-60
5
29%
29%
4
15%
61-75
3
18%
9
35%
76-90
Пропущено
25
21
13 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 14
2
8%
3
14%
1-15
6
24%
7
33%
16-30
5
20%
2
10%
31-45
5
20%
2
10%
46-60
2
8%
4
19%
61-75
5
20%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Унион Санта-Фе - Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1
Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:0 Уракан - Унион Санта-Фе 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Сармьенто 0:2 Унион Санта-Фе - Альмагро 1:1 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Тигре 0:0 Архентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 5:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:3 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:3 Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Колон 1:1
Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Бока Хуниорс - Сармьенто 2:0 Бока Хуниорс - Монагас 4:0 Годой Крус - Бока Хуниорс 4:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1
Бока Хуниорс - Коло-Коло 1:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Тигре 1:0 Депортиво Перейра - Бока Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Коло-Коло - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Депортиво Перейра 2:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Колон 1:2 Монагас - Бока Хуниорс 0:0 Барракас Сентраль - Бока Хуниорс 0:3
Результаты матчей
Унион Санта-Фе
Бока Хуниорс
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 36%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
5 раз 42%
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
5 раз 22%
0:0
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
6 раз 26%
0:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 43%
1
10 раз 43%
2
2 раза 9%
3
1 раз 4%
0
9 раз 39%
1
6 раз 26%
2
5 раз 22%
3
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Унион Санта-Фе
Бока Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
93
38
57
110
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1310
Больше Меньше
149
320
815
122
320
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|17
|2
|4
|42 - 15
|53
|2.
|1:0
|23
|13
|5
|5
|38 - 20
|44
|3.
|23
|11
|9
|3
|22 - 9
|42
|4.
|23
|11
|7
|5
|31 - 21
|40
|5.
|23
|11
|6
|6
|29 - 17
|39
|6.
|23
|10
|8
|5
|27 - 19
|38
|7.
|23
|10
|6
|7
|30 - 25
|36
|8.
|23
|9
|9
|5
|30 - 25
|36
|9.
|22
|10
|4
|8
|20 - 19
|34
|10.
|0:0
|23
|9
|6
|8
|26 - 19
|33
|11.
|23
|9
|5
|9
|25 - 22
|32
|12.
|23
|8
|7
|8
|31 - 31
|31
|13.
|22
|7
|9
|6
|20 - 19
|30
|14.
|23
|8
|5
|10
|24 - 27
|29
|15.
|0:1
|23
|7
|7
|9
|22 - 21
|28
|16.
|22
|7
|6
|9
|19 - 29
|27
|17.
|22
|6
|9
|7
|22 - 28
|27
|18.
|22
|6
|8
|8
|17 - 22
|26
|19.
|0:0
|23
|6
|8
|9
|18 - 29
|26
|20.
|23
|6
|7
|10
|21 - 27
|25
|21.
|22
|5
|9
|8
|21 - 26
|24
|22.
|22
|5
|9
|8
|19 - 27
|24
|23.
|23
|6
|6
|11
|17 - 30
|24
|24.
|23
|5
|9
|9
|22 - 24
|24
|25.
|23
|5
|9
|9
|17 - 25
|24
|26.
|23
|4
|12
|7
|19 - 27
|24
|27.
|22
|4
|7
|11
|16 - 26
|19
|28.
|23
|5
|2
|16
|16 - 32
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|10
|0
|1
|21 - 5
|30
|2.
|12
|8
|4
|0
|22 - 8
|28
|3.
|12
|8
|4
|0
|12 - 0
|28
|4.
|11
|8
|1
|2
|16 - 7
|25
|5.
|11
|7
|3
|1
|21 - 9
|24
|6.
|1:0
|12
|7
|2
|3
|16 - 8
|23
|7.
|11
|6
|4
|1
|12 - 4
|22
|8.
|12
|6
|4
|2
|18 - 10
|22
|9.
|12
|6
|4
|2
|16 - 9
|22
|10.
|10
|6
|3
|1
|12 - 5
|21
|11.
|0:0
|11
|6
|3
|2
|21 - 10
|21
|12.
|12
|6
|3
|3
|16 - 9
|21
|13.
|12
|5
|4
|3
|14 - 11
|19
|14.
|12
|5
|4
|3
|16 - 15
|19
|15.
|12
|5
|4
|3
|12 - 11
|19
|16.
|10
|5
|3
|2
|10 - 7
|18
|17.
|0:0
|12
|4
|6
|2
|9 - 9
|18
|18.
|11
|4
|4
|3
|15 - 13
|16
|19.
|11
|4
|4
|3
|12 - 13
|16
|20.
|12
|4
|4
|4
|7 - 11
|16
|21.
|12
|3
|7
|2
|15 - 10
|16
|22.
|0:1
|11
|4
|3
|4
|15 - 12
|15
|23.
|11
|4
|3
|4
|12 - 13
|15
|24.
|12
|3
|6
|3
|13 - 16
|15
|25.
|11
|4
|2
|5
|7 - 8
|14
|26.
|10
|3
|4
|3
|9 - 11
|13
|27.
|11
|4
|1
|6
|11 - 15
|13
|28.
|11
|3
|4
|4
|10 - 12
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|2
|3
|21 - 10
|23
|2.
|1:0
|11
|6
|3
|2
|22 - 12
|21
|3.
|11
|5
|2
|4
|13 - 8
|17
|4.
|11
|4
|4
|3
|9 - 9
|16
|5.
|12
|3
|6
|3
|15 - 14
|15
|6.
|11
|3
|5
|3
|10 - 9
|14
|7.
|12
|4
|1
|7
|8 - 14
|13
|8.
|0:1
|12
|3
|4
|5
|7 - 9
|13
|9.
|11
|3
|3
|5
|15 - 16
|12
|10.
|11
|2
|6
|3
|10 - 14
|12
|11.
|0:0
|12
|3
|3
|6
|5 - 9
|12
|12.
|12
|3
|3
|6
|9 - 16
|12
|13.
|11
|3
|2
|6
|9 - 13
|11
|14.
|12
|2
|5
|5
|7 - 13
|11
|15.
|11
|3
|1
|7
|10 - 16
|10
|16.
|12
|2
|4
|6
|9 - 14
|10
|17.
|11
|1
|6
|4
|6 - 11
|9
|18.
|12
|2
|3
|7
|9 - 22
|9
|19.
|10
|1
|5
|4
|10 - 17
|8
|20.
|11
|2
|2
|7
|7 - 14
|8
|21.
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|22.
|0:0
|11
|2
|2
|7
|9 - 20
|8
|23.
|11
|1
|5
|5
|7 - 14
|8
|24.
|11
|1
|5
|5
|6 - 13
|8
|25.
|11
|1
|5
|5
|8 - 15
|8
|26.
|11
|1
|5
|5
|8 - 17
|8
|27.
|12
|1
|3
|8
|7 - 15
|6
|28.
|12
|1
|1
|10
|5 - 17
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|12 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|11 (2)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|11 (2)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 10
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 7
|Химнасия Ла-Плата
|Мирамон Игнасио
|1 8
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|9
|Индепендьенте Авельянеда
|Ayrton Costa
|9