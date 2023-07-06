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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 23.
Сармьенто
0:1
Второй тайм: 72'
Тальерес Кордоба
0'
0:1
6' Гол
Валойес Диего
29' Желтая карточка
Gonzalo Bettini
30' Желтая карточка
Juan Rodriguez2
64' Желтая карточка
Каталан Матиас
65' Желтая карточка
Гарро Родриго
72' Желтая карточка
Ортегоса Диего
1
Девекки
Хосе
27
Emanuel
Hernandez
2
Инсаурральде
Хуан
6
Franco
Sbutoni
25
Gonzalo
Bettini
33
Gabriel
Diaz
17
Jean
Rosso
52
Emiliano
Mendez
10
Sergio
Quiroga
16
Мелано
Лукас
22
Javier
Fabian
Toledo
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
4
Каталан
Матиас
6
Juan
Rodriguez2
28
Juan
Portillo
18
Вильягра
Родриго
30
Ортегоса
Диего
7
Валойес
Диего
16
Гарро
Родриго
24
Ramon
Sosa
9
Майкл
Сантос
Сармьенто
5-3-2
Тальерес Кордоба
4-2-3-1

История личных встреч

Сармьенто
Тальерес Кордоба

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

ЛП
2:0
ЛП
1:0
ЛП
1:2
ЛП
1:1
П
1:4
ПБ
3:0
ПБ
2:2

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.67
1.75

Среднее время на гол

54
51

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.57
1.29

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

57
70

Бомбардиры внутри турнира

Сармьенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luciano Gondou 6 (2) 0.26
Мелано Лукас 4 0.17
Javier Fabian Toledo 4 (1) 0.17
Лисандро Лопес III 3 0.13
Sergio Quiroga 2 0.09
Gabriel Diaz 1 0.04
Manuel Monaco 1 0.04
Gonzalo Bettini 1 0.04
Мартинес Фернардо 0 0
Гарсия Мануэль 0 0
Jean Rosso 0 0
Emanuel Hernandez 0 0
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майкл Сантос 14 0.61
Бустос Науэль 6 0.26
Валойес Диего 4 (1) 0.17
Гарро Родриго 4 0.17
Ramon Sosa 4 0.17
Пиццини Франсиско 3 0.13
Каталан Матиас 1 0.04
Juan Portillo 1 0.04
Бенавидес Гастон Америко 0 0
Jose Romero 0 0
Франко Алан 0 0
Вильягра Родриго 0 0

Карточки

Сармьенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emiliano Mendez 8 0
Лисандро Лопес III 7 0
Гарсия Мануэль 5 1
Инсаурральде Хуан 4 1
Мартинес Фернардо 5 0
Javier Fabian Toledo 5 0
Harrinson Mancilla 2 1
Gonzalo Bettini 3 0
Sergio Quiroga 3 0
Ayrton Cougo 3 0
Franco Quinteros 3 0
Sebastian Meza 3 0
Manuel Monaco 3 0
Мелано Лукас 2 0
Emanuel Hernandez 2 0
Israel Damonte 0 1
Guido Mainero 0 1
Донатти Алехандро 1 0
Капроф Хуан 1 0
Luciano Gondou 1 0
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Juan Portillo 4 1
Каталан Матиас 3 1
Juan Rodriguez2 4 0
Майкл Сантос 3 0
Валойес Диего 3 0
Бенавидес Гастон Америко 3 0
Вильягра Родриго 3 0
Мартино Анджело 1 1
Пиццини Франсиско 2 0
Эррера Гидо 2 0
Паскини Николас 2 0
Франко Алан 2 0
Бустос Науэль 2 0
Ортегоса Диего 2 0
Valentin Depietri 2 0
Гарро Родриго 2 0
Ramon Sosa 2 0
Lucas Suarez II 1 0
Олива Кристиан 1 0
Diego Barrera 1 0

Результаты матчей

Сармьенто
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Тальерес Кордоба
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

4
5
Сармьенто
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Тальерес Кордоба
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

6
14
Сармьенто
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
50% (11)
32% (7)
Тальерес Кордоба
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (5)
50% (11)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
27% (6)
36% (8)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

10
7

Волевые поражения

10
19

Голы по времени матча

Забито

15
21
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
2
13%
6
29%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
2
13%
4
19%
61-75
5
33%
6
29%
76-90

Пропущено

11
12
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
4
36%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
3
27%
3
25%
46-60
3
27%
3
25%
61-75
1
9%
1
8%
76-90

Забито

7
17
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 10
17 Не забивали 12
1
14%
4
24%
1-15
1
14%
3
18%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
4
24%
46-60
1
14%
5
29%
29%
61-75
2
29%
1
6%
76-90

Пропущено

9
7
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
2
29%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
3
43%
76-90

Забито

22
38
9 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 17
11 Не забивали 3
3
14%
10
26%
1-15
3
14%
5
13%
16-30
3
14%
1
3%
31-45
3
14%
6
16%
46-60
3
14%
9
24%
61-75
7
32%
7
18%
76-90

Пропущено

20
19
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 14
4
20%
1
5%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
20%
6
32%
31-45
5
25%
5
26%
46-60
4
20%
3
16%
61-75
2
10%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Сармьенто
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Бока Хуниорс - Сармьенто 2:0 Сармьенто - Атлетико Тукуман 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Сармьенто 2:0 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0
Химнасия Ла-Плата - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Сармьенто 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Годой Крус 1:1 Ланус - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Архентинос Хуниорс 2:0 Бельграно - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Чако Фор Эвер 0:0 Сармьенто - Росарио Сентраль 4:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Сан-Лоренсо 0:1
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:1 Ланус - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:0 Тальерес Кордоба - Чакарита Хуниорс 2:0
Тигре - Тальерес Кордоба 1:3 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:4 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:0 Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 3:0 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 0:3 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 2:4 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0

Результаты матчей

Сармьенто
Тальерес Кордоба

Точный счет

0:0
2 раза 20%
4:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:5
1 раз 10%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 20%
2:4
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

0:0
5 раз 23%
0:2
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
2:1
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
2:4
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
11 раз 50%
1
5 раз 23%
2
3 раза 14%
4
2 раза 9%
3
1 раз 5%
1
7 раз 32%
2
5 раз 23%
0
4 раза 18%
3
4 раза 18%
4
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Сармьенто
Тальерес Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
9
3
4
6
1.5
5
7
3
7
2.5
2
10
2
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
9
1
2
10
1.5
6
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
11
0.5
Больше Меньше
18
4
6
16
1.5
11
11
3
19
2.5
6
16
2
20
3.5
2
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 23 17 2 4 42 - 15 53
2.
Тальерес Кордоба
 1:0 23 13 5 5 38 - 20 44
3.
Сан-Лоренсо
 23 11 9 3 22 - 9 42
4.
Ланус
 23 11 7 5 31 - 21 40
5.
Дефенса и Хустисия
 23 11 6 6 29 - 17 39
6.
Эстудиантес Ла Плата
 23 10 8 5 27 - 19 38
7.
Годой Крус
 23 10 6 7 30 - 25 36
8.
Росарио Сентраль
 23 9 9 5 30 - 25 36
9.
Бельграно
 22 10 4 8 20 - 19 34
10.
Архентинос Хуниорс
 0:0 23 9 6 8 26 - 19 33
11.
Бока Хуниорс
 23 9 5 9 25 - 22 32
12.
Расинг Авельянеда
 23 8 7 8 31 - 31 31
13.
Ньюэллс Олд Бойз
 22 7 9 6 20 - 19 30
14.
Атлетико Платенсе
 23 8 5 10 24 - 27 29
15.
Сармьенто
 0:1 23 7 7 9 22 - 21 28
16.
Химнасия Ла-Плата
 22 7 6 9 19 - 29 27
17.
Барракас Сентраль
 22 6 9 7 22 - 28 27
18.
Сентраль Кордоба СдЕ
 22 6 8 8 17 - 22 26
19.
Институто Кордоба
 0:0 23 6 8 9 18 - 29 26
20.
Тигре
 23 6 7 10 21 - 27 25
21.
Индепендьенте Авельянеда
 22 5 9 8 21 - 26 24
22.
Атлетико Тукуман
 22 5 9 8 19 - 27 24
23.
Банфилд
 23 6 6 11 17 - 30 24
24.
Велес Сарсфилд
 23 5 9 9 22 - 24 24
25.
Унион Санта-Фе
 23 5 9 9 17 - 25 24
26.
Колон
 23 4 12 7 19 - 27 24
27.
Уракан
 22 4 7 11 16 - 26 19
28.
Арсенал Саранди
 23 5 2 16 16 - 32 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 11 10 0 1 21 - 5 30
2.
Росарио Сентраль
 12 8 4 0 22 - 8 28
3.
Сан-Лоренсо
 12 8 4 0 12 - 0 28
4.
Ланус
 11 8 1 2 16 - 7 25
5.
Годой Крус
 11 7 3 1 21 - 9 24
6.
Тальерес Кордоба
 1:0 12 7 2 3 16 - 8 23
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 6 4 1 12 - 4 22
8.
Эстудиантес Ла Плата
 12 6 4 2 18 - 10 22
9.
Дефенса и Хустисия
 12 6 4 2 16 - 9 22
10.
Бельграно
 10 6 3 1 12 - 5 21
11.
Архентинос Хуниорс
 0:0 11 6 3 2 21 - 10 21
12.
Бока Хуниорс
 12 6 3 3 16 - 9 21
13.
Атлетико Платенсе
 12 5 4 3 14 - 11 19
14.
Расинг Авельянеда
 12 5 4 3 16 - 15 19
15.
Барракас Сентраль
 12 5 4 3 12 - 11 19
16.
Химнасия Ла-Плата
 10 5 3 2 10 - 7 18
17.
Институто Кордоба
 0:0 12 4 6 2 9 - 9 18
18.
Индепендьенте Авельянеда
 11 4 4 3 15 - 13 16
19.
Атлетико Тукуман
 11 4 4 3 12 - 13 16
20.
Банфилд
 12 4 4 4 7 - 11 16
21.
Велес Сарсфилд
 12 3 7 2 15 - 10 16
22.
Сармьенто
 0:1 11 4 3 4 15 - 12 15
23.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 13 15
24.
Колон
 12 3 6 3 13 - 16 15
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 4 2 5 7 - 8 14
26.
Уракан
 10 3 4 3 9 - 11 13
27.
Арсенал Саранди
 11 4 1 6 11 - 15 13
28.
Унион Санта-Фе
 11 3 4 4 10 - 12 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 7 2 3 21 - 10 23
2.
Тальерес Кордоба
 1:0 11 6 3 2 22 - 12 21
3.
Дефенса и Хустисия
 11 5 2 4 13 - 8 17
4.
Эстудиантес Ла Плата
 11 4 4 3 9 - 9 16
5.
Ланус
 12 3 6 3 15 - 14 15
6.
Сан-Лоренсо
 11 3 5 3 10 - 9 14
7.
Бельграно
 12 4 1 7 8 - 14 13
8.
Сармьенто
 0:1 12 3 4 5 7 - 9 13
9.
Расинг Авельянеда
 11 3 3 5 15 - 16 12
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 2 6 3 10 - 14 12
11.
Архентинос Хуниорс
 0:0 12 3 3 6 5 - 9 12
12.
Годой Крус
 12 3 3 6 9 - 16 12
13.
Бока Хуниорс
 11 3 2 6 9 - 13 11
14.
Унион Санта-Фе
 12 2 5 5 7 - 13 11
15.
Атлетико Платенсе
 11 3 1 7 10 - 16 10
16.
Тигре
 12 2 4 6 9 - 14 10
17.
Колон
 11 1 6 4 6 - 11 9
18.
Химнасия Ла-Плата
 12 2 3 7 9 - 22 9
19.
Барракас Сентраль
 10 1 5 4 10 - 17 8
20.
Велес Сарсфилд
 11 2 2 7 7 - 14 8
21.
Банфилд
 11 2 2 7 10 - 19 8
22.
Институто Кордоба
 0:0 11 2 2 7 9 - 20 8
23.
Атлетико Тукуман
 11 1 5 5 7 - 14 8
24.
Индепендьенте Авельянеда
 11 1 5 5 6 - 13 8
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 5 5 8 - 15 8
26.
Росарио Сентраль
 11 1 5 5 8 - 17 8
27.
Уракан
 12 1 3 8 7 - 15 6
28.
Арсенал Саранди
 12 1 1 10 5 - 17 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 12 (1)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 11 (2)
Ланус Leandro Diaz III 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 10
Ланус Лема Кристиан 2 7
Химнасия Ла-Плата Мирамон Игнасио 1 8
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 9
Индепендьенте Авельянеда Ayrton Costa 9
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сармьенто
Ничья
Тальерес Кордоба
3.60
7.10
2.26
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Сармьенто 0:1 Тальерес Кордоба онлайн

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