Тур: 23.
0:1
Конец матча
0'
0:1
6' ГолВалойес Диего
29' Желтая карточкаGonzalo Bettini
30' Желтая карточкаJuan Rodriguez2
65' Желтая карточкаКаталан Матиас
65' Желтая карточкаГарро Родриго
72' Желтая карточкаОртегоса Диего
79' Желтая карточкаКапроф Хуан
80' Желтая карточкаFranco Sbutoni
90'+7
Ход матча
6'
29'
30'
65'
65'
72'
79'
80'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Gabriel
Diaz
17
Jean
Rosso
16
Мелано
Лукас
22
Эррера
Гидо
24
Ramon
Sosa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Gabriel DiazЗащитник
-
17 Jean RossoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Мелано ЛукасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
15 Ayrton CougoЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Капроф ХуанНападающий
-
-
-
-
-
28 Joaquin Gho
-
-
Главный тренер: Israel Damonte
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ramon SosaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Jose RomeroНападающий
-
46 Matias Gomez
-
-
-
-
41 Tomas Olmos
-
Главный тренер: Javier Gandolfi
История личных встреч
Сармьенто
Тальерес Кордоба
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
7 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.67
1.75
Среднее время на гол
54
51
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.57
1.29
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
57
70
Бомбардиры внутри турнира
Сармьенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luciano Gondou
|6 (2)
|0.26
|Мелано Лукас
|4
|0.17
|Javier Fabian Toledo
|4 (1)
|0.17
|Лисандро Лопес III
|3
|0.13
|Sergio Quiroga
|2
|0.09
|Gabriel Diaz
|1
|0.04
|Manuel Monaco
|1
|0.04
|Gonzalo Bettini
|1
|0.04
|Мартинес Фернардо
|0
|0
|Гарсия Мануэль
|0
|0
|Jean Rosso
|0
|0
|Emanuel Hernandez
|0
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майкл Сантос
|14
|0.61
|Бустос Науэль
|6
|0.26
|Валойес Диего
|4 (1)
|0.17
|Гарро Родриго
|4
|0.17
|Ramon Sosa
|4
|0.17
|Пиццини Франсиско
|3
|0.13
|Каталан Матиас
|1
|0.04
|Juan Portillo
|1
|0.04
|Бенавидес Гастон Америко
|0
|0
|Jose Romero
|0
|0
|Франко Алан
|0
|0
|Вильягра Родриго
|0
|0
Карточки
Сармьенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emiliano Mendez
|8
|0
|Лисандро Лопес III
|7
|0
|Гарсия Мануэль
|5
|1
|Инсаурральде Хуан
|4
|1
|Мартинес Фернардо
|5
|0
|Javier Fabian Toledo
|5
|0
|Harrinson Mancilla
|2
|1
|Gonzalo Bettini
|3
|0
|Sergio Quiroga
|3
|0
|Ayrton Cougo
|3
|0
|Franco Quinteros
|3
|0
|Sebastian Meza
|3
|0
|Manuel Monaco
|3
|0
|Мелано Лукас
|2
|0
|Капроф Хуан
|2
|0
|Emanuel Hernandez
|2
|0
|Israel Damonte
|0
|1
|Guido Mainero
|0
|1
|Донатти Алехандро
|1
|0
|Franco Sbutoni
|1
|0
|Luciano Gondou
|1
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Juan Portillo
|4
|1
|Juan Rodriguez2
|4
|0
|Майкл Сантос
|3
|0
|Каталан Матиас
|3
|0
|Валойес Диего
|3
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|3
|0
|Вильягра Родриго
|3
|0
|Ортегоса Диего
|3
|0
|Гарро Родриго
|3
|0
|Мартино Анджело
|1
|1
|Пиццини Франсиско
|2
|0
|Эррера Гидо
|2
|0
|Паскини Николас
|2
|0
|Франко Алан
|2
|0
|Бустос Науэль
|2
|0
|Valentin Depietri
|2
|0
|Ramon Sosa
|2
|0
|Lucas Suarez II
|1
|0
|Олива Кристиан
|1
|0
|Diego Barrera
|1
|0
Результаты матчей
Сармьенто
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Тальерес Кордоба
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
4
5
Сармьенто
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Тальерес Кордоба
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
8
2
Волевые поражения
6
14
Сармьенто
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
52% (12)
30% (7)
Тальерес Кордоба
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
30% (7)
35% (8)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
10
7
Волевые поражения
10
19
Голы по времени матча
Забито
15
22
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
17 Не забивали 13
2
13%
7
32%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
2
13%
2
9%
46-60
2
13%
4
18%
61-75
5
33%
6
27%
76-90
Пропущено
12
12
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
5
42%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
3
25%
3
25%
46-60
3
25%
3
25%
61-75
1
8%
1
8%
76-90
Забито
7
17
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 10
18 Не забивали 13
1
14%
4
24%
1-15
1
14%
3
18%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
4
24%
46-60
1
14%
5
29%
29%
61-75
2
29%
1
6%
76-90
Пропущено
9
7
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
2
29%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
3
43%
76-90
Забито
22
39
9 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 18
12 Не забивали 3
3
14%
11
28%
1-15
3
14%
5
13%
16-30
3
14%
1
3%
31-45
3
14%
6
15%
46-60
3
14%
9
23%
61-75
7
32%
7
18%
76-90
Пропущено
21
19
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 14
5
24%
1
5%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
19%
6
32%
31-45
5
24%
5
26%
46-60
4
19%
3
16%
61-75
2
10%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Сармьенто
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Бока Хуниорс - Сармьенто 2:0 Сармьенто - Атлетико Тукуман 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Сармьенто 2:0 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0
Химнасия Ла-Плата - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Сармьенто 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Годой Крус 1:1 Ланус - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Архентинос Хуниорс 2:0 Бельграно - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Чако Фор Эвер 0:0 Сармьенто - Росарио Сентраль 4:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Сан-Лоренсо 0:1
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:1 Ланус - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:0 Тальерес Кордоба - Чакарита Хуниорс 2:0
Тигре - Тальерес Кордоба 1:3 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:4 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:0 Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 3:0 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 0:3 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 2:4 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0
Результаты матчей
Сармьенто
Тальерес Кордоба
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:5
1 раз 9%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
Точный счет
0:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Точный счет
0:0
5 раз 22%
0:1
3 раза 13%
0:2
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
2:1
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:4
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 52%
1
5 раз 22%
2
3 раза 13%
4
2 раза 9%
3
1 раз 4%
1
8 раз 35%
2
5 раз 22%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Сармьенто
Тальерес Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
93
47
57
38
210
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
101
210
65
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1112
Больше Меньше
194
617
1112
320
617
221
221
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|12 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|11 (2)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|11 (2)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 10
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 7
|Химнасия Ла-Плата
|Мирамон Игнасио
|1 8
|Институто Кордоба
|Adrian Martinez
|9
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|9