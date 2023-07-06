Тур: 23.
0:0
Второй тайм: 66'
Ход матча
15'
Прогноз на матч от Liveresult
11
Thiago
Nuss
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Thiago NussНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Вера МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
10 Gaston Veron
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
История личных встреч
Архентинос Хуниорс
Институто Кордоба
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.33
1
Среднее время на гол
270
90
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.33
Среднее время на гол
60
270
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
0.8
0.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
112
150
Бомбардиры внутри турнира
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авалос Габриэль
|11 (3)
|0.48
|Leonardo Heredia
|4
|0.17
|Kevin Mac Allister
|4
|0.17
|Francisco Gonzalez Metilli
|3
|0.13
|Редондо Федерико
|1
|0.04
|Santiago Gabriel Montiel
|1
|0.04
|Rodrigo Cabral
|1
|0.04
|Кабрера Хавьер
|0
|0
|Fabricio Dominguez
|0
|0
|Феррейра Факундо
|0
|0
|Miguel Angel Torren
|0
|0
|Lucas Villalba
|0
|0
|Franco Moyano
|0
|0
|Marco Di Cesare
|0
|0
Институто Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Adrian Martinez
|8 (1)
|0.35
|Santiago Rodriguez III
|3
|0.13
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|2
|0.09
|Joaquin Varela
|2
|0.09
|Gaston Lodico
|1 (1)
|0.04
|Roberto Agustin Bochi
|1
|0.04
|Nicolas Linares
|1
|0.04
|Fernando Alarcon
|0
|0
|Nicolas Barrientos
|0
|0
|Brahian Cuello
|0
|0
|Sebastian Corda
|0
|0
|Franco Watson
|0
|0
Карточки
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Santiago Gabriel Montiel
|4
|2
|Kevin Mac Allister
|5
|1
|Gaston Veron
|5
|1
|Кабрера Хавьер
|5
|0
|Fabricio Dominguez
|4
|0
|Thiago Nuss
|4
|0
|Leonardo Heredia
|2
|1
|Редондо Федерико
|2
|1
|Miguel Angel Torren
|3
|0
|Авалос Габриэль
|3
|0
|Marco Di Cesare
|3
|0
|Феррейра Факундо
|2
|0
|Francisco Gonzalez Metilli
|2
|0
|Luciano Sanchez
|2
|0
|Милито Габриэль
|0
|1
|Хосе Херрейра
|1
|0
|Lucas Villalba
|1
|0
|Вера Матиас
|1
|0
|Federico Lanzillota
|1
|0
|Alexis Arias I
|1
|0
|Franco Moyano
|1
|0
|Leonel Gonzalez
|1
|0
Институто Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мосевич Леонель
|7
|1
|Adrian Martinez
|8
|0
|Fernando Alarcon
|5
|0
|Nicolas Linares
|5
|0
|Giuliano Cerato
|5
|0
|Axel Rodriguez
|4
|0
|Roberto Agustin Bochi
|4
|0
|Sebastian Corda
|4
|0
|Jorge Carlos Carranza
|2
|1
|Juan Franco
|3
|0
|Exequiel Parmisari
|1
|1
|Jonathan Bay
|2
|0
|Lucas Albertengo
|1
|0
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|1
|0
|Роффо Мануэль
|1
|0
|Brahian Cuello
|1
|0
|Gregorio Rodríguez
|1
|0
|Franco Watson
|1
|0
|Nicolas Watson
|1
|0
Результаты матчей
Архентинос Хуниорс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Институто Кордоба
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
5
4
Архентинос Хуниорс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Институто Кордоба
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
8
5
Волевые поражения
4
9
Архентинос Хуниорс
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (5)
59% (13)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
32% (7)
18% (4)
Институто Кордоба
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
18% (4)
41% (9)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
36% (8)
41% (9)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
11
7
Волевые поражения
9
13
Голы по времени матча
Забито
20
9
6 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
13 Не забивали 17
1
5%
2
22%
1-15
4
20%
1
11%
16-30
1
5%
3
33%
31-45
5
25%
1
11%
46-60
4
20%
2
22%
61-75
5
25%
0
0%
76-90
Пропущено
11
20
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
9%
3
15%
1-15
1
9%
1
5%
16-30
1
9%
3
15%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
3
27%
4
20%
61-75
5
45%
5
25%
76-90
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 6
18 Не забивали 15
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
40%
4
44%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
22%
76-90
Пропущено
9
9
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
3
33%
1
11%
46-60
2
22%
4
44%
61-75
1
11%
2
22%
76-90
Забито
25
18
9 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 9
9 Не забивали 10
2
8%
2
11%
1-15
4
16%
3
17%
16-30
3
12%
7
39%
31-45
6
24%
2
11%
46-60
4
16%
2
11%
61-75
6
24%
2
11%
76-90
Пропущено
20
29
6 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
1
5%
4
14%
1-15
2
10%
1
3%
16-30
3
15%
4
14%
31-45
3
15%
5
17%
46-60
5
25%
8
28%
61-75
6
30%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Банфилд - Архентинос Хуниорс 1:0 Индепендьенте дель Валле - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 3:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:1
Архентинос Хуниорс - Ливерпуль Монтевидео 2:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Платенсе 1:0 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 0:0 Архентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 1:2 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Ливерпуль Монтевидео - Архентинос Хуниорс 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:4 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 0:1 Уракан - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 5:1 Сармьенто - Архентинос Хуниорс 2:0 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Архентинос Хуниорс - Годой Крус 3:0
Институто Кордоба
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Институто Кордоба - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 3:1 Институто Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 2:1
Росарио Сентраль - Институто Кордоба 4:1 Институто Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Сан-Лоренсо - Институто Кордоба 2:0 Институто Кордоба - Колон 1:0 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:0 Институто Кордоба - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2 Институто Кордоба - Банфилд 1:1 Дефенса и Хустисия - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Платенсе - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 0:3 Бока Хуниорс - Институто Кордоба 2:3 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 2:2 Институто Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 2:0
Результаты матчей
Архентинос Хуниорс
Институто Кордоба
Точный счет
1:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:0
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 33%
0:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
8 раз 67%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
6 раз 27%
0:0
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
3:0
2 раза 9%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:0
5 раз 23%
0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 41%
1
6 раз 27%
2
3 раза 14%
3
3 раза 14%
5
1 раз 5%
0
10 раз 45%
1
8 раз 36%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Архентинос Хуниорс
Институто Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
75
64
111
46
111
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
48
Больше Меньше
55
111
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
139
Больше Меньше
1210
715
418
418
220
121
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|17
|2
|4
|42 - 15
|53
|2.
|1:0
|23
|13
|5
|5
|38 - 20
|44
|3.
|23
|11
|9
|3
|22 - 9
|42
|4.
|23
|11
|7
|5
|31 - 21
|40
|5.
|23
|11
|6
|6
|29 - 17
|39
|6.
|23
|10
|8
|5
|27 - 19
|38
|7.
|23
|10
|6
|7
|30 - 25
|36
|8.
|23
|9
|9
|5
|30 - 25
|36
|9.
|22
|10
|4
|8
|20 - 19
|34
|10.
|0:0
|23
|9
|6
|8
|26 - 19
|33
|11.
|23
|9
|5
|9
|25 - 22
|32
|12.
|23
|8
|7
|8
|31 - 31
|31
|13.
|22
|7
|9
|6
|20 - 19
|30
|14.
|23
|8
|5
|10
|24 - 27
|29
|15.
|0:1
|23
|7
|7
|9
|22 - 21
|28
|16.
|22
|7
|6
|9
|19 - 29
|27
|17.
|22
|6
|9
|7
|22 - 28
|27
|18.
|22
|6
|8
|8
|17 - 22
|26
|19.
|0:0
|23
|6
|8
|9
|18 - 29
|26
|20.
|23
|6
|7
|10
|21 - 27
|25
|21.
|22
|5
|9
|8
|21 - 26
|24
|22.
|22
|5
|9
|8
|19 - 27
|24
|23.
|23
|6
|6
|11
|17 - 30
|24
|24.
|23
|5
|9
|9
|22 - 24
|24
|25.
|23
|5
|9
|9
|17 - 25
|24
|26.
|23
|4
|12
|7
|19 - 27
|24
|27.
|22
|4
|7
|11
|16 - 26
|19
|28.
|23
|5
|2
|16
|16 - 32
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|10
|0
|1
|21 - 5
|30
|2.
|12
|8
|4
|0
|22 - 8
|28
|3.
|12
|8
|4
|0
|12 - 0
|28
|4.
|11
|8
|1
|2
|16 - 7
|25
|5.
|11
|7
|3
|1
|21 - 9
|24
|6.
|1:0
|12
|7
|2
|3
|16 - 8
|23
|7.
|11
|6
|4
|1
|12 - 4
|22
|8.
|12
|6
|4
|2
|18 - 10
|22
|9.
|12
|6
|4
|2
|16 - 9
|22
|10.
|10
|6
|3
|1
|12 - 5
|21
|11.
|0:0
|11
|6
|3
|2
|21 - 10
|21
|12.
|12
|6
|3
|3
|16 - 9
|21
|13.
|12
|5
|4
|3
|14 - 11
|19
|14.
|12
|5
|4
|3
|16 - 15
|19
|15.
|12
|5
|4
|3
|12 - 11
|19
|16.
|10
|5
|3
|2
|10 - 7
|18
|17.
|0:0
|12
|4
|6
|2
|9 - 9
|18
|18.
|11
|4
|4
|3
|15 - 13
|16
|19.
|11
|4
|4
|3
|12 - 13
|16
|20.
|12
|4
|4
|4
|7 - 11
|16
|21.
|12
|3
|7
|2
|15 - 10
|16
|22.
|0:1
|11
|4
|3
|4
|15 - 12
|15
|23.
|11
|4
|3
|4
|12 - 13
|15
|24.
|12
|3
|6
|3
|13 - 16
|15
|25.
|11
|4
|2
|5
|7 - 8
|14
|26.
|10
|3
|4
|3
|9 - 11
|13
|27.
|11
|4
|1
|6
|11 - 15
|13
|28.
|11
|3
|4
|4
|10 - 12
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|2
|3
|21 - 10
|23
|2.
|1:0
|11
|6
|3
|2
|22 - 12
|21
|3.
|11
|5
|2
|4
|13 - 8
|17
|4.
|11
|4
|4
|3
|9 - 9
|16
|5.
|12
|3
|6
|3
|15 - 14
|15
|6.
|11
|3
|5
|3
|10 - 9
|14
|7.
|12
|4
|1
|7
|8 - 14
|13
|8.
|0:1
|12
|3
|4
|5
|7 - 9
|13
|9.
|11
|3
|3
|5
|15 - 16
|12
|10.
|11
|2
|6
|3
|10 - 14
|12
|11.
|0:0
|12
|3
|3
|6
|5 - 9
|12
|12.
|12
|3
|3
|6
|9 - 16
|12
|13.
|11
|3
|2
|6
|9 - 13
|11
|14.
|12
|2
|5
|5
|7 - 13
|11
|15.
|11
|3
|1
|7
|10 - 16
|10
|16.
|12
|2
|4
|6
|9 - 14
|10
|17.
|11
|1
|6
|4
|6 - 11
|9
|18.
|12
|2
|3
|7
|9 - 22
|9
|19.
|10
|1
|5
|4
|10 - 17
|8
|20.
|11
|2
|2
|7
|7 - 14
|8
|21.
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|22.
|0:0
|11
|2
|2
|7
|9 - 20
|8
|23.
|11
|1
|5
|5
|7 - 14
|8
|24.
|11
|1
|5
|5
|6 - 13
|8
|25.
|11
|1
|5
|5
|8 - 15
|8
|26.
|11
|1
|5
|5
|8 - 17
|8
|27.
|12
|1
|3
|8
|7 - 15
|6
|28.
|12
|1
|1
|10
|5 - 17
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|12 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|11 (2)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|11 (2)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 10
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 7
|Химнасия Ла-Плата
|Мирамон Игнасио
|1 8
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|9
|Индепендьенте Авельянеда
|Ayrton Costa
|9