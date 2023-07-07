Тур: 23.
0:0
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаBrahian Cuello
75' Желтая карточкаFernando Alarcon
80' Желтая карточкаSebastian Corda
84' Желтая карточкаGaston Veron
90' Желтая карточкаAdrian Martinez
90'+6
Ход матча
15'
75'
80'
84'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
11
Thiago
Nuss
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Thiago NussНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Вера МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
10 Gaston Veron
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
История личных встреч
Архентинос Хуниорс
Институто Кордоба
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.33
1
Среднее время на гол
270
90
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.33
Среднее время на гол
60
270
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
0.8
0.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
112
150
Бомбардиры внутри турнира
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авалос Габриэль
|11 (3)
|0.48
|Leonardo Heredia
|4
|0.17
|Kevin Mac Allister
|4
|0.17
|Francisco Gonzalez Metilli
|3
|0.13
|Редондо Федерико
|1
|0.04
|Santiago Gabriel Montiel
|1
|0.04
|Rodrigo Cabral
|1
|0.04
|Кабрера Хавьер
|0
|0
|Fabricio Dominguez
|0
|0
|Феррейра Факундо
|0
|0
|Miguel Angel Torren
|0
|0
|Lucas Villalba
|0
|0
|Franco Moyano
|0
|0
|Marco Di Cesare
|0
|0
Институто Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Adrian Martinez
|8 (1)
|0.35
|Santiago Rodriguez III
|3
|0.13
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|2
|0.09
|Joaquin Varela
|2
|0.09
|Gaston Lodico
|1 (1)
|0.04
|Roberto Agustin Bochi
|1
|0.04
|Nicolas Linares
|1
|0.04
|Fernando Alarcon
|0
|0
|Nicolas Barrientos
|0
|0
|Brahian Cuello
|0
|0
|Sebastian Corda
|0
|0
|Franco Watson
|0
|0
Карточки
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gaston Veron
|6
|1
|Santiago Gabriel Montiel
|4
|2
|Kevin Mac Allister
|5
|1
|Кабрера Хавьер
|5
|0
|Fabricio Dominguez
|4
|0
|Thiago Nuss
|4
|0
|Leonardo Heredia
|2
|1
|Редондо Федерико
|2
|1
|Miguel Angel Torren
|3
|0
|Авалос Габриэль
|3
|0
|Marco Di Cesare
|3
|0
|Феррейра Факундо
|2
|0
|Francisco Gonzalez Metilli
|2
|0
|Luciano Sanchez
|2
|0
|Милито Габриэль
|0
|1
|Хосе Херрейра
|1
|0
|Lucas Villalba
|1
|0
|Вера Матиас
|1
|0
|Federico Lanzillota
|1
|0
|Alexis Arias I
|1
|0
|Franco Moyano
|1
|0
|Leonel Gonzalez
|1
|0
Институто Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Adrian Martinez
|9
|0
|Мосевич Леонель
|7
|1
|Fernando Alarcon
|6
|0
|Nicolas Linares
|5
|0
|Sebastian Corda
|5
|0
|Giuliano Cerato
|5
|0
|Axel Rodriguez
|4
|0
|Roberto Agustin Bochi
|4
|0
|Jorge Carlos Carranza
|2
|1
|Juan Franco
|3
|0
|Exequiel Parmisari
|1
|1
|Jonathan Bay
|2
|0
|Lucas Albertengo
|1
|0
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|1
|0
|Роффо Мануэль
|1
|0
|Brahian Cuello
|1
|0
|Gregorio Rodríguez
|1
|0
|Franco Watson
|1
|0
|Nicolas Watson
|1
|0
Результаты матчей
Архентинос Хуниорс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Институто Кордоба
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
5
4
Архентинос Хуниорс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Институто Кордоба
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
8
5
Волевые поражения
4
9
Архентинос Хуниорс
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (5)
61% (14)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
35% (8)
17% (4)
Институто Кордоба
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
17% (4)
43% (10)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
11
7
Волевые поражения
9
13
Голы по времени матча
Забито
20
9
6 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 18
1
5%
2
22%
1-15
4
20%
1
11%
16-30
1
5%
3
33%
31-45
5
25%
1
11%
46-60
4
20%
2
22%
61-75
5
25%
0
0%
76-90
Пропущено
11
20
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
9%
3
15%
1-15
1
9%
1
5%
16-30
1
9%
3
15%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
3
27%
4
20%
61-75
5
45%
5
25%
76-90
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 6
19 Не забивали 16
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
40%
4
44%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
22%
76-90
Пропущено
9
9
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
3
33%
1
11%
46-60
2
22%
4
44%
61-75
1
11%
2
22%
76-90
Забито
25
18
9 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 9
10 Не забивали 11
2
8%
2
11%
1-15
4
16%
3
17%
16-30
3
12%
7
39%
31-45
6
24%
2
11%
46-60
4
16%
2
11%
61-75
6
24%
2
11%
76-90
Пропущено
20
29
6 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
1
5%
4
14%
1-15
2
10%
1
3%
16-30
3
15%
4
14%
31-45
3
15%
5
17%
46-60
5
25%
8
28%
61-75
6
30%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Банфилд - Архентинос Хуниорс 1:0 Индепендьенте дель Валле - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 3:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:1
Архентинос Хуниорс - Ливерпуль Монтевидео 2:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Платенсе 1:0 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 0:0 Архентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 1:2 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Ливерпуль Монтевидео - Архентинос Хуниорс 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:4 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 0:1 Уракан - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 5:1 Сармьенто - Архентинос Хуниорс 2:0 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Архентинос Хуниорс - Годой Крус 3:0
Институто Кордоба
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Институто Кордоба - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 3:1 Институто Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 2:1
Росарио Сентраль - Институто Кордоба 4:1 Институто Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Сан-Лоренсо - Институто Кордоба 2:0 Институто Кордоба - Колон 1:0 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:0 Институто Кордоба - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2 Институто Кордоба - Банфилд 1:1 Дефенса и Хустисия - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Платенсе - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 0:3 Бока Хуниорс - Институто Кордоба 2:3 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 2:2 Институто Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 2:0
Результаты матчей
Архентинос Хуниорс
Институто Кордоба
Точный счет
3:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:0
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
5
1 раз 9%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 33%
0:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
8 раз 67%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:0
6 раз 26%
0:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
3:0
2 раза 9%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 22%
0:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 43%
1
6 раз 26%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
5
1 раз 4%
0
11 раз 48%
1
8 раз 35%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Архентинос Хуниорс
Институто Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
75
65
111
47
111
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
48
Больше Меньше
56
111
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1310
Больше Меньше
1211
716
419
419
221
122
122
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|12 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|11 (2)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|11 (2)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 10
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 7
|Химнасия Ла-Плата
|Мирамон Игнасио
|1 8
|Институто Кордоба
|Adrian Martinez
|9
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|9