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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 23.
Архентинос Хуниорс
0:0
Конец матча
Институто Кордоба
0'
15' Желтая карточка
Brahian Cuello
75' Желтая карточка
Fernando Alarcon
80' Желтая карточка
Sebastian Corda
84' Желтая карточка
Gaston Veron
90' Желтая карточка
Adrian Martinez
90'+6
25
Alexis
Arias
I
30
Pablo
Minissale
2
Miguel
Angel
Torren
6
Lucas
Villalba
7
Кабрера
Хавьер
17
Franco
Moyano
5
Редондо
Федерико
18
Santiago
Gabriel
Montiel
11
Thiago
Nuss
9
Авалос
Габриэль
13
Francisco
Gonzalez
Metilli
28
Роффо
Мануэль
2
Juan
Franco
24
Exequiel
Parmisari
6
Fernando
Alarcon
3
Sebastian
Corda
14
Nicolas
Linares
19
Gaston
Lodico
8
Gabriel
Maximiliano
Graciani
I
10
Franco
Watson
20
Brahian
Cuello
9
Adrian
Martinez
Архентинос Хуниорс
3-4-3
Институто Кордоба
4-2-3-1

История личных встреч

Архентинос Хуниорс
Институто Кордоба

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

ПБ
1:0
К
0:1
ПБ
2:1
ПБ
0:0
ПБ
1:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.33
1

Среднее время на гол

270
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.33

Среднее время на гол

60
270

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

0.8
0.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

112
150

Бомбардиры внутри турнира

Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авалос Габриэль 11 (3) 0.48
Leonardo Heredia 4 0.17
Kevin Mac Allister 4 0.17
Francisco Gonzalez Metilli 3 0.13
Редондо Федерико 1 0.04
Santiago Gabriel Montiel 1 0.04
Rodrigo Cabral 1 0.04
Кабрера Хавьер 0 0
Fabricio Dominguez 0 0
Феррейра Факундо 0 0
Miguel Angel Torren 0 0
Lucas Villalba 0 0
Franco Moyano 0 0
Marco Di Cesare 0 0
Институто Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Adrian Martinez 8 (1) 0.35
Santiago Rodriguez III 3 0.13
Gabriel Maximiliano Graciani I 2 0.09
Joaquin Varela 2 0.09
Gaston Lodico 1 (1) 0.04
Roberto Agustin Bochi 1 0.04
Nicolas Linares 1 0.04
Fernando Alarcon 0 0
Nicolas Barrientos 0 0
Brahian Cuello 0 0
Sebastian Corda 0 0
Franco Watson 0 0

Карточки

Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gaston Veron 6 1
Santiago Gabriel Montiel 4 2
Kevin Mac Allister 5 1
Кабрера Хавьер 5 0
Fabricio Dominguez 4 0
Thiago Nuss 4 0
Leonardo Heredia 2 1
Редондо Федерико 2 1
Miguel Angel Torren 3 0
Авалос Габриэль 3 0
Marco Di Cesare 3 0
Феррейра Факундо 2 0
Francisco Gonzalez Metilli 2 0
Luciano Sanchez 2 0
Милито Габриэль 0 1
Хосе Херрейра 1 0
Lucas Villalba 1 0
Вера Матиас 1 0
Federico Lanzillota 1 0
Alexis Arias I 1 0
Franco Moyano 1 0
Leonel Gonzalez 1 0
Институто Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Adrian Martinez 9 0
Мосевич Леонель 7 1
Fernando Alarcon 6 0
Nicolas Linares 5 0
Sebastian Corda 5 0
Giuliano Cerato 5 0
Axel Rodriguez 4 0
Roberto Agustin Bochi 4 0
Jorge Carlos Carranza 2 1
Juan Franco 3 0
Exequiel Parmisari 1 1
Jonathan Bay 2 0
Lucas Albertengo 1 0
Gabriel Maximiliano Graciani I 1 0
Роффо Мануэль 1 0
Brahian Cuello 1 0
Gregorio Rodríguez 1 0
Franco Watson 1 0
Nicolas Watson 1 0

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Институто Кордоба
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

5
4
Архентинос Хуниорс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Институто Кордоба
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

8
5

Волевые поражения

4
9
Архентинос Хуниорс
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (5)
61% (14)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
35% (8)
17% (4)
Институто Кордоба
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
17% (4)
43% (10)
39% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

11
7

Волевые поражения

9
13

Голы по времени матча

Забито

20
9
6 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 18
1
5%
2
22%
1-15
4
20%
1
11%
16-30
1
5%
3
33%
31-45
5
25%
1
11%
46-60
4
20%
2
22%
61-75
5
25%
0
0%
76-90

Пропущено

11
20
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
9%
3
15%
1-15
1
9%
1
5%
16-30
1
9%
3
15%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
3
27%
4
20%
61-75
5
45%
5
25%
76-90

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 6
19 Не забивали 16
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
40%
4
44%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
22%
76-90

Пропущено

9
9
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
3
33%
1
11%
46-60
2
22%
4
44%
61-75
1
11%
2
22%
76-90

Забито

25
18
9 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 9
10 Не забивали 11
2
8%
2
11%
1-15
4
16%
3
17%
16-30
3
12%
7
39%
31-45
6
24%
2
11%
46-60
4
16%
2
11%
61-75
6
24%
2
11%
76-90

Пропущено

20
29
6 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
1
5%
4
14%
1-15
2
10%
1
3%
16-30
3
15%
4
14%
31-45
3
15%
5
17%
46-60
5
25%
8
28%
61-75
6
30%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Банфилд - Архентинос Хуниорс 1:0 Индепендьенте дель Валле - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 3:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:1
Архентинос Хуниорс - Ливерпуль Монтевидео 2:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Платенсе 1:0 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 0:0 Архентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 1:2 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Ливерпуль Монтевидео - Архентинос Хуниорс 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:4 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 0:1 Уракан - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 5:1 Сармьенто - Архентинос Хуниорс 2:0 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Архентинос Хуниорс - Годой Крус 3:0
Институто Кордоба
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Институто Кордоба - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 3:1 Институто Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 2:1
Росарио Сентраль - Институто Кордоба 4:1 Институто Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Сан-Лоренсо - Институто Кордоба 2:0 Институто Кордоба - Колон 1:0 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:0 Институто Кордоба - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2 Институто Кордоба - Банфилд 1:1 Дефенса и Хустисия - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Платенсе - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 0:3 Бока Хуниорс - Институто Кордоба 2:3 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 2:2 Институто Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 2:0

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
Институто Кордоба

Точный счет

3:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:0
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
5
1 раз 9%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 33%
0:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
8 раз 67%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:0
6 раз 26%
0:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
3:0
2 раза 9%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 22%
0:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 43%
1
6 раз 26%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
5
1 раз 4%
0
11 раз 48%
1
8 раз 35%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Архентинос Хуниорс
Институто Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
5
6
5
1.5
1
11
4
7
2.5
1
11
1
10
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
8
0.5
Больше Меньше
5
6
1
11
1.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
10
0.5
Больше Меньше
12
11
7
16
1.5
4
19
4
19
2.5
2
21
1
22
3.5
1
22
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 23 17 2 4 42 - 15 53
2.
Тальерес Кордоба
 23 13 5 5 38 - 20 44
3.
Сан-Лоренсо
 23 11 9 3 22 - 9 42
4.
Ланус
 23 11 7 5 31 - 21 40
5.
Дефенса и Хустисия
 23 11 6 6 29 - 17 39
6.
Эстудиантес Ла Плата
 23 10 8 5 27 - 19 38
7.
Годой Крус
 23 10 6 7 30 - 25 36
8.
Росарио Сентраль
 23 9 9 5 30 - 25 36
9.
Бельграно
 23 10 4 9 20 - 21 34
10.
Архентинос Хуниорс
 23 9 6 8 26 - 19 33
11.
Бока Хуниорс
 23 9 5 9 25 - 22 32
12.
Расинг Авельянеда
 23 8 7 8 31 - 31 31
13.
Ньюэллс Олд Бойз
 22 7 9 6 20 - 19 30
14.
Барракас Сентраль
 23 7 9 7 24 - 28 30
15.
Атлетико Платенсе
 23 8 5 10 24 - 27 29
16.
Сармьенто
 23 7 7 9 22 - 21 28
17.
Химнасия Ла-Плата
 22 7 6 9 19 - 29 27
18.
Атлетико Тукуман
 23 6 9 8 20 - 27 27
19.
Сентраль Кордоба СдЕ
 22 6 8 8 17 - 22 26
20.
Институто Кордоба
 23 6 8 9 18 - 29 26
21.
Тигре
 23 6 7 10 21 - 27 25
22.
Индепендьенте Авельянеда
 22 5 9 8 21 - 26 24
23.
Банфилд
 23 6 6 11 17 - 30 24
24.
Велес Сарсфилд
 23 5 9 9 22 - 24 24
25.
Унион Санта-Фе
 23 5 9 9 17 - 25 24
26.
Колон
 23 4 12 7 19 - 27 24
27.
Уракан
 23 4 7 12 16 - 27 19
28.
Арсенал Саранди
 23 5 2 16 16 - 32 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 11 10 0 1 21 - 5 30
2.
Росарио Сентраль
 12 8 4 0 22 - 8 28
3.
Сан-Лоренсо
 12 8 4 0 12 - 0 28
4.
Ланус
 11 8 1 2 16 - 7 25
5.
Годой Крус
 11 7 3 1 21 - 9 24
6.
Тальерес Кордоба
 12 7 2 3 16 - 8 23
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 6 4 1 12 - 4 22
8.
Эстудиантес Ла Плата
 12 6 4 2 18 - 10 22
9.
Дефенса и Хустисия
 12 6 4 2 16 - 9 22
10.
Архентинос Хуниорс
 11 6 3 2 21 - 10 21
11.
Бельграно
 11 6 3 2 12 - 7 21
12.
Бока Хуниорс
 12 6 3 3 16 - 9 21
13.
Атлетико Платенсе
 12 5 4 3 14 - 11 19
14.
Барракас Сентраль
 12 5 4 3 12 - 11 19
15.
Расинг Авельянеда
 12 5 4 3 16 - 15 19
16.
Химнасия Ла-Плата
 10 5 3 2 10 - 7 18
17.
Институто Кордоба
 12 4 6 2 9 - 9 18
18.
Индепендьенте Авельянеда
 11 4 4 3 15 - 13 16
19.
Атлетико Тукуман
 11 4 4 3 12 - 13 16
20.
Банфилд
 12 4 4 4 7 - 11 16
21.
Велес Сарсфилд
 12 3 7 2 15 - 10 16
22.
Сармьенто
 11 4 3 4 15 - 12 15
23.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 13 15
24.
Колон
 12 3 6 3 13 - 16 15
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 4 2 5 7 - 8 14
26.
Арсенал Саранди
 11 4 1 6 11 - 15 13
27.
Унион Санта-Фе
 11 3 4 4 10 - 12 13
28.
Уракан
 11 3 4 4 9 - 12 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 7 2 3 21 - 10 23
2.
Тальерес Кордоба
 11 6 3 2 22 - 12 21
3.
Дефенса и Хустисия
 11 5 2 4 13 - 8 17
4.
Эстудиантес Ла Плата
 11 4 4 3 9 - 9 16
5.
Ланус
 12 3 6 3 15 - 14 15
6.
Сан-Лоренсо
 11 3 5 3 10 - 9 14
7.
Бельграно
 12 4 1 7 8 - 14 13
8.
Сармьенто
 12 3 4 5 7 - 9 13
9.
Расинг Авельянеда
 11 3 3 5 15 - 16 12
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 2 6 3 10 - 14 12
11.
Архентинос Хуниорс
 12 3 3 6 5 - 9 12
12.
Годой Крус
 12 3 3 6 9 - 16 12
13.
Бока Хуниорс
 11 3 2 6 9 - 13 11
14.
Барракас Сентраль
 11 2 5 4 12 - 17 11
15.
Атлетико Тукуман
 12 2 5 5 8 - 14 11
16.
Унион Санта-Фе
 12 2 5 5 7 - 13 11
17.
Атлетико Платенсе
 11 3 1 7 10 - 16 10
18.
Тигре
 12 2 4 6 9 - 14 10
19.
Колон
 11 1 6 4 6 - 11 9
20.
Химнасия Ла-Плата
 12 2 3 7 9 - 22 9
21.
Велес Сарсфилд
 11 2 2 7 7 - 14 8
22.
Банфилд
 11 2 2 7 10 - 19 8
23.
Институто Кордоба
 11 2 2 7 9 - 20 8
24.
Индепендьенте Авельянеда
 11 1 5 5 6 - 13 8
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 5 5 8 - 15 8
26.
Росарио Сентраль
 11 1 5 5 8 - 17 8
27.
Уракан
 12 1 3 8 7 - 15 6
28.
Арсенал Саранди
 12 1 1 10 5 - 17 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 12 (1)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 11 (2)
Ланус Leandro Diaz III 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 10
Ланус Лема Кристиан 2 7
Химнасия Ла-Плата Мирамон Игнасио 1 8
Институто Кордоба Adrian Martinez 9
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 9
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 15'
      Brahian Cuello получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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