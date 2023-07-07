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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 23.
Бельграно
0:2
Конец матча
Барракас Сентраль
0'
0:1
9' Гол
Brian Calderara
58' Желтая карточка
Ulises Sanchez
0:2
62' Гол
Francisco Alvarez1
83' Желтая карточка
Pablo Vegetti
90' Желтая карточка
Juan Diaz4
90'+6
25
Nahuel
Losada
4
Juan
Barinaga
6
Alejandro
Rebola
13
Nicolas
Meriano
22
Matias
Ibacache
12
Ulises
Sanchez
5
Santiago
Longo
36
Каштру
Томаш
10
Bruno
Zapelli
9
Pablo
Vegetti
29
Хара
Франко
1
Andres
Desabato
4
Mauro
Peinipil
16
Francisco
Alvarez1
14
Juan
Diaz4
6
Rodrigo
Insua
2
Nicolas
Capraro
5
Rodrigo
Herrera
33
Facundo
Mater
10
Ivan
Tapia
21
Brian
Calderara
29
Bruno
Christian
Sepulveda
Бельграно
4-4-2
Барракас Сентраль
4-2-3-1

История личных встреч

Бельграно
Барракас Сентраль

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПБНВФЗА
1:0
ПНЗА
2:3
ПНЗА
1:0

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pablo Vegetti 13 (2) 0.57
Ulises Sanchez 2 0.09
Bruno Zapelli 1 0.04
Хара Франко 1 0.04
Ariel Garcia 1 0.04
Lucas Diarte 1 0.04
Guillermo Pereira 1 0.04
Рохас Ариэль II 0 0
Бордагарай Фабиан 0 0
Годой Эрик 0 0
Gabriel Compagnucci 0 0
Барракас Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bruno Christian Sepulveda 5 (1) 0.22
Ivan Tapia 4 (3) 0.17
Francisco Alvarez1 4 0.17
Facundo Mater 3 0.13
Brian Calderara 2 0.09
Carlos Martin Arce 2 0.09
Alexis Dominguez 1 0.04
Nicolas Capraro 1 0.04
Franco Farias 1 0.04
Mauro Peinipil 1 0.04
Адриан Рикардо 0 0
Juan Diaz4 0 0
Rodrigo Insua 0 0

Карточки

Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alejandro Rebola 3 3
Lucas Diarte 5 0
Pablo Vegetti 4 0
Ulises Sanchez 4 0
Nicolas Meriano 4 0
Хара Франко 2 1
Ariel Garcia 3 0
Nahuel Losada 1 1
Рохас Ариэль II 2 0
Годой Эрик 2 0
Guillermo Pereira 2 0
Matias Ibacache 2 0
Бордагарай Фабиан 1 0
Ivan Ramirez 1 0
Gabriel Compagnucci 1 0
Ibrahim Hesar 1 0
Ivan Ortigoza 1 0
Juan Barinaga 1 0
Bruno Zapelli 1 0
Барракас Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Capraro 5 2
Carlos Martin Arce 6 0
Ivan Tapia 4 0
Juan Diaz4 4 0
Rodrigo Herrera 3 0
Facundo Mater 3 0
Колитто Лукас 2 0
Bruno Christian Sepulveda 2 0
Бенитес Маркос 2 0
Agustin Dattola 2 0
Brian Calderara 2 0
Bruno Mastronicola 0 1
Francisco Alvarez1 1 0
Alan Cantero 1 0
Rodrigo Insua 1 0
Mauro Peinipil 1 0

Результаты матчей

Бельграно
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Барракас Сентраль
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

1
5
Бельграно
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Барракас Сентраль
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

14
5

Волевые поражения

7
12
Бельграно
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
57% (13)
26% (6)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
Барракас Сентраль
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (5)
30% (7)
48% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
52% (12)
22% (5)

Сухие победы

10
4

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

15
8

Волевые поражения

8
17

Голы по времени матча

Забито

13
12
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
16 Не забивали 17
1
8%
4
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
6
46%
0
0%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
3
23%
4
33%
61-75
1
8%
3
25%
76-90

Пропущено

6
17
1 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
1
17%
1
6%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
1
17%
3
18%
46-60
2
33%
3
18%
61-75
2
33%
2
12%
76-90

Забито

8
13
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 14
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
5
38%
16-30
5
63%
0
0%
31-45
1
13%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
25%
1
8%
76-90

Пропущено

14
10
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
3
21%
2
20%
1-15
2
14%
2
20%
16-30
2
14%
3
30%
31-45
3
21%
1
10%
46-60
1
7%
2
20%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Забито

21
25
13 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 10
11 Не забивали 8
1
5%
7
28%
1-15
1
5%
5
20%
16-30
11
52%
0
0%
31-45
2
10%
3
12%
46-60
3
14%
6
24%
61-75
3
14%
4
16%
76-90

Пропущено

20
27
8 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 15
4
20%
3
11%
1-15
2
10%
6
22%
16-30
2
10%
7
26%
31-45
4
20%
4
15%
46-60
3
15%
5
19%
61-75
5
25%
2
7%
76-90

Результаты последних матчей

Бельграно
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Институто Кордоба - Бельграно 1:0 Бельграно - Банфилд 3:1 Дефенса и Хустисия - Бельграно 2:0 Бельграно - Велес Сарсфилд 2:0
Атлетико Платенсе - Бельграно 1:0 Бельграно - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Бельграно 2:0 Бельграно - Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0 Бельграно - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Бельграно 0:2 Бельграно - Уракан 2:0 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:3 Бельграно - Сармьенто 0:0 Годой Крус - Бельграно 3:1 Бельграно - Ланус 0:0 Арсенал Саранди - Бельграно 0:1 Бельграно - Тигре 0:2 Архентинос Хуниорс - Бельграно 3:0
Барракас Сентраль
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Барракас Сентраль - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Барракас Сентраль 1:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Сентраль 5:2
Барракас Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0 Колон - Барракас Сентраль 1:1 Барракас Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Барракас Сентраль - Эстудиантес Касерос 1:0 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:0 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Атлетико Платенсе 1:0 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 3:0 Барракас Сентраль - Бока Хуниорс 0:3 Атлетико Тукуман - Барракас Сентраль 1:1 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Барракас Сентраль 1:0 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 1:0 Уракан - Барракас Сентраль 2:0

Результаты матчей

Бельграно
Барракас Сентраль

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:5
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
5
1 раз 9%

Точный счет

2:0
5 раз 22%
1:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
1:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 48%
1
6 раз 26%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
0
9 раз 39%
1
8 раз 35%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Бельграно
Барракас Сентраль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
4
4
7
1.5
3
9
1
10
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
6
5
2
10
1.5
3
8
1
11
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
11
0.5
Больше Меньше
14
9
6
17
1.5
6
17
2
21
2.5
2
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 23 17 2 4 42 - 15 53
2.
Тальерес Кордоба
 23 13 5 5 38 - 20 44
3.
Сан-Лоренсо
 23 11 9 3 22 - 9 42
4.
Ланус
 23 11 7 5 31 - 21 40
5.
Дефенса и Хустисия
 23 11 6 6 29 - 17 39
6.
Эстудиантес Ла Плата
 23 10 8 5 27 - 19 38
7.
Годой Крус
 23 10 6 7 30 - 25 36
8.
Росарио Сентраль
 23 9 9 5 30 - 25 36
9.
Бельграно
 23 10 4 9 20 - 21 34
10.
Архентинос Хуниорс
 23 9 6 8 26 - 19 33
11.
Бока Хуниорс
 23 9 5 9 25 - 22 32
12.
Расинг Авельянеда
 23 8 7 8 31 - 31 31
13.
Ньюэллс Олд Бойз
 22 7 9 6 20 - 19 30
14.
Барракас Сентраль
 23 7 9 7 24 - 28 30
15.
Атлетико Платенсе
 23 8 5 10 24 - 27 29
16.
Сармьенто
 23 7 7 9 22 - 21 28
17.
Химнасия Ла-Плата
 22 7 6 9 19 - 29 27
18.
Атлетико Тукуман
 23 6 9 8 20 - 27 27
19.
Сентраль Кордоба СдЕ
 22 6 8 8 17 - 22 26
20.
Институто Кордоба
 23 6 8 9 18 - 29 26
21.
Тигре
 23 6 7 10 21 - 27 25
22.
Индепендьенте Авельянеда
 22 5 9 8 21 - 26 24
23.
Банфилд
 23 6 6 11 17 - 30 24
24.
Велес Сарсфилд
 23 5 9 9 22 - 24 24
25.
Унион Санта-Фе
 23 5 9 9 17 - 25 24
26.
Колон
 23 4 12 7 19 - 27 24
27.
Уракан
 23 4 7 12 16 - 27 19
28.
Арсенал Саранди
 23 5 2 16 16 - 32 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 11 10 0 1 21 - 5 30
2.
Росарио Сентраль
 12 8 4 0 22 - 8 28
3.
Сан-Лоренсо
 12 8 4 0 12 - 0 28
4.
Ланус
 11 8 1 2 16 - 7 25
5.
Годой Крус
 11 7 3 1 21 - 9 24
6.
Тальерес Кордоба
 12 7 2 3 16 - 8 23
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 6 4 1 12 - 4 22
8.
Эстудиантес Ла Плата
 12 6 4 2 18 - 10 22
9.
Дефенса и Хустисия
 12 6 4 2 16 - 9 22
10.
Архентинос Хуниорс
 11 6 3 2 21 - 10 21
11.
Бельграно
 11 6 3 2 12 - 7 21
12.
Бока Хуниорс
 12 6 3 3 16 - 9 21
13.
Атлетико Платенсе
 12 5 4 3 14 - 11 19
14.
Барракас Сентраль
 12 5 4 3 12 - 11 19
15.
Расинг Авельянеда
 12 5 4 3 16 - 15 19
16.
Химнасия Ла-Плата
 10 5 3 2 10 - 7 18
17.
Институто Кордоба
 12 4 6 2 9 - 9 18
18.
Индепендьенте Авельянеда
 11 4 4 3 15 - 13 16
19.
Атлетико Тукуман
 11 4 4 3 12 - 13 16
20.
Банфилд
 12 4 4 4 7 - 11 16
21.
Велес Сарсфилд
 12 3 7 2 15 - 10 16
22.
Сармьенто
 11 4 3 4 15 - 12 15
23.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 13 15
24.
Колон
 12 3 6 3 13 - 16 15
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 4 2 5 7 - 8 14
26.
Арсенал Саранди
 11 4 1 6 11 - 15 13
27.
Унион Санта-Фе
 11 3 4 4 10 - 12 13
28.
Уракан
 11 3 4 4 9 - 12 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 7 2 3 21 - 10 23
2.
Тальерес Кордоба
 11 6 3 2 22 - 12 21
3.
Дефенса и Хустисия
 11 5 2 4 13 - 8 17
4.
Эстудиантес Ла Плата
 11 4 4 3 9 - 9 16
5.
Ланус
 12 3 6 3 15 - 14 15
6.
Сан-Лоренсо
 11 3 5 3 10 - 9 14
7.
Бельграно
 12 4 1 7 8 - 14 13
8.
Сармьенто
 12 3 4 5 7 - 9 13
9.
Расинг Авельянеда
 11 3 3 5 15 - 16 12
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 2 6 3 10 - 14 12
11.
Архентинос Хуниорс
 12 3 3 6 5 - 9 12
12.
Годой Крус
 12 3 3 6 9 - 16 12
13.
Бока Хуниорс
 11 3 2 6 9 - 13 11
14.
Барракас Сентраль
 11 2 5 4 12 - 17 11
15.
Атлетико Тукуман
 12 2 5 5 8 - 14 11
16.
Унион Санта-Фе
 12 2 5 5 7 - 13 11
17.
Атлетико Платенсе
 11 3 1 7 10 - 16 10
18.
Тигре
 12 2 4 6 9 - 14 10
19.
Колон
 11 1 6 4 6 - 11 9
20.
Химнасия Ла-Плата
 12 2 3 7 9 - 22 9
21.
Велес Сарсфилд
 11 2 2 7 7 - 14 8
22.
Банфилд
 11 2 2 7 10 - 19 8
23.
Институто Кордоба
 11 2 2 7 9 - 20 8
24.
Индепендьенте Авельянеда
 11 1 5 5 6 - 13 8
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 5 5 8 - 15 8
26.
Росарио Сентраль
 11 1 5 5 8 - 17 8
27.
Уракан
 12 1 3 8 7 - 15 6
28.
Арсенал Саранди
 12 1 1 10 5 - 17 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 12 (1)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 11 (2)
Ланус Leandro Diaz III 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 10
Ланус Лема Кристиан 2 7
Химнасия Ла-Плата Мирамон Игнасио 1 8
Институто Кордоба Adrian Martinez 9
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 9
Весь список
  • 58'
    Ulises Sanchez получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Tomas Castro уходит с поля. Рохас Ариэль II выходит вместо него
  • 46'
    Juan Barinaga уходит с поля. Гильермо Перейра выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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