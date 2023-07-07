Тур: 23.
0:2
Конец матча
0'
0:1
9' ГолBrian Calderara
58' Желтая карточкаUlises Sanchez
0:2
62' ГолFrancisco Alvarez1
83' Желтая карточкаPablo Vegetti
90' Желтая карточкаJuan Diaz4
90'+6
Ход матча
9'
0:1
58'
62'
83'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
36
Каштру
Томаш
29
Хара
Франко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Каштру ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Рохас АриэльПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
20 Mariano Mino
-
-
-
-
-
Главный тренер: Guillermo Farre
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Juan Diaz4Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ivan TapiaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
11 Alan Cantero
-
-
Главный тренер: Sergio Rondina
История личных встреч
Бельграно
Барракас Сентраль
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pablo Vegetti
|13 (2)
|0.57
|Ulises Sanchez
|2
|0.09
|Bruno Zapelli
|1
|0.04
|Хара Франко
|1
|0.04
|Ariel Garcia
|1
|0.04
|Lucas Diarte
|1
|0.04
|Guillermo Pereira
|1
|0.04
|Рохас Ариэль II
|0
|0
|Бордагарай Фабиан
|0
|0
|Годой Эрик
|0
|0
|Gabriel Compagnucci
|0
|0
Барракас Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bruno Christian Sepulveda
|5 (1)
|0.22
|Ivan Tapia
|4 (3)
|0.17
|Francisco Alvarez1
|4
|0.17
|Facundo Mater
|3
|0.13
|Brian Calderara
|2
|0.09
|Carlos Martin Arce
|2
|0.09
|Alexis Dominguez
|1
|0.04
|Nicolas Capraro
|1
|0.04
|Franco Farias
|1
|0.04
|Mauro Peinipil
|1
|0.04
|Адриан Рикардо
|0
|0
|Juan Diaz4
|0
|0
|Rodrigo Insua
|0
|0
Карточки
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alejandro Rebola
|3
|3
|Lucas Diarte
|5
|0
|Pablo Vegetti
|4
|0
|Ulises Sanchez
|4
|0
|Nicolas Meriano
|4
|0
|Хара Франко
|2
|1
|Ariel Garcia
|3
|0
|Nahuel Losada
|1
|1
|Рохас Ариэль II
|2
|0
|Годой Эрик
|2
|0
|Guillermo Pereira
|2
|0
|Matias Ibacache
|2
|0
|Бордагарай Фабиан
|1
|0
|Ivan Ramirez
|1
|0
|Gabriel Compagnucci
|1
|0
|Ibrahim Hesar
|1
|0
|Ivan Ortigoza
|1
|0
|Juan Barinaga
|1
|0
|Bruno Zapelli
|1
|0
Барракас Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Capraro
|5
|2
|Carlos Martin Arce
|6
|0
|Ivan Tapia
|4
|0
|Juan Diaz4
|4
|0
|Rodrigo Herrera
|3
|0
|Facundo Mater
|3
|0
|Колитто Лукас
|2
|0
|Bruno Christian Sepulveda
|2
|0
|Бенитес Маркос
|2
|0
|Agustin Dattola
|2
|0
|Brian Calderara
|2
|0
|Bruno Mastronicola
|0
|1
|Francisco Alvarez1
|1
|0
|Alan Cantero
|1
|0
|Rodrigo Insua
|1
|0
|Mauro Peinipil
|1
|0
Результаты матчей
Бельграно
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Барракас Сентраль
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
1
5
Бельграно
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Барракас Сентраль
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
14
5
Волевые поражения
7
12
Бельграно
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
57% (13)
26% (6)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
Барракас Сентраль
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (5)
30% (7)
48% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
52% (12)
22% (5)
Сухие победы
10
4
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
15
8
Волевые поражения
8
17
Голы по времени матча
Забито
13
12
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
16 Не забивали 17
1
8%
4
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
6
46%
0
0%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
3
23%
4
33%
61-75
1
8%
3
25%
76-90
Пропущено
6
17
1 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
1
17%
1
6%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
1
17%
3
18%
46-60
2
33%
3
18%
61-75
2
33%
2
12%
76-90
Забито
8
13
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 14
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
5
38%
16-30
5
63%
0
0%
31-45
1
13%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
25%
1
8%
76-90
Пропущено
14
10
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
3
21%
2
20%
1-15
2
14%
2
20%
16-30
2
14%
3
30%
31-45
3
21%
1
10%
46-60
1
7%
2
20%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Забито
21
25
13 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 10
11 Не забивали 8
1
5%
7
28%
1-15
1
5%
5
20%
16-30
11
52%
0
0%
31-45
2
10%
3
12%
46-60
3
14%
6
24%
61-75
3
14%
4
16%
76-90
Пропущено
20
27
8 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 15
4
20%
3
11%
1-15
2
10%
6
22%
16-30
2
10%
7
26%
31-45
4
20%
4
15%
46-60
3
15%
5
19%
61-75
5
25%
2
7%
76-90
Результаты последних матчей
Бельграно
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Институто Кордоба - Бельграно 1:0 Бельграно - Банфилд 3:1 Дефенса и Хустисия - Бельграно 2:0 Бельграно - Велес Сарсфилд 2:0
Атлетико Платенсе - Бельграно 1:0 Бельграно - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Бельграно 2:0 Бельграно - Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0 Бельграно - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Бельграно 0:2 Бельграно - Уракан 2:0 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:3 Бельграно - Сармьенто 0:0 Годой Крус - Бельграно 3:1 Бельграно - Ланус 0:0 Арсенал Саранди - Бельграно 0:1 Бельграно - Тигре 0:2 Архентинос Хуниорс - Бельграно 3:0
Барракас Сентраль
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Барракас Сентраль - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Барракас Сентраль 1:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Сентраль 5:2
Барракас Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0 Колон - Барракас Сентраль 1:1 Барракас Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Барракас Сентраль - Эстудиантес Касерос 1:0 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:0 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Атлетико Платенсе 1:0 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 3:0 Барракас Сентраль - Бока Хуниорс 0:3 Атлетико Тукуман - Барракас Сентраль 1:1 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Барракас Сентраль 1:0 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 1:0 Уракан - Барракас Сентраль 2:0
Результаты матчей
Бельграно
Барракас Сентраль
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:5
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
5
1 раз 9%
Точный счет
2:0
5 раз 22%
1:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
1:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 48%
1
6 раз 26%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
0
9 раз 39%
1
8 раз 35%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Бельграно
Барракас Сентраль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
84
47
39
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
65
210
38
111
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1211
Больше Меньше
149
617
617
221
221
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|12 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|11 (2)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|11 (2)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 10
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 7
|Химнасия Ла-Плата
|Мирамон Игнасио
|1 8
|Институто Кордоба
|Adrian Martinez
|9
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|9