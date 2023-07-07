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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 23.
Химнасия Ла-Плата
0:0
Перерыв
Индепендьенте Авельянеда
0'
16' Желтая карточка
Sergio Ortiz
44' Желтая карточка
Antonio Napolitano

Ход матча

16'
 
Sergio Ortiz
44'
Antonio Napolitano
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Химнасия Ла-Плата
Ничья
Индепендьенте Авельянеда
4.20
2.78
3.35
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Tomas
Durso
6
Guillermo
Enrique
4
Leonardo
Morales
37
Felipe
Sanchez
18
Коласо
Николас
5
Мирамон
Игнасио
19
Antonio
Napolitano
27
Сольдано
Франко
20
Alan
Lescano
7
Benjamin
Dominguez
29
Ivo
Mammini
33
Рей
Родриго
19
Luciano
Gomez
13
Christian
Baez
3
Элисальде
Эдгар
79
Ayrton
Costa
30
Mateo
Barcia
28
Sergio
Ortiz
23
Марконе
Иван
8
Лопес
Кевин
29
Braian
Martinez
9
Каутеруссио
Мартин
Химнасия Ла-Плата
4-2-3-1
Индепендьенте Авельянеда
4-5-1

История личных встреч

Химнасия Ла-Плата
Индепендьенте Авельянеда

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

91.7%
8.3%
0 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

21 матч

38.1%
28.6%
33.3%
8 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
3 победы 15 ничьих 3 победы

Второй тайм

38.1%
28.6%
33.3%
8 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

ЛП
3:1
ЛП
1:1
ЛП
1:0
С
0:1
С
1:0
ТДВ
2:0
С
2:2
ТМК
0:0
П
0:0
П
3:3
П
1:1
П
0:1
ПА
1:2
ПА
1:0
ПА
2:1
ПА
1:0
ПА
2:0
TPDV
0:1
ПА
1:1
ТМС
0:1
ПАК
3:1

Голы

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.71
0.64

Среднее время на гол

52
140

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

0.93
1.14

Среднее время на гол

96
78

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

1.19
0.81

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

75
111

Бомбардиры внутри турнира

Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cristian Alberto Tarragona 5 (1) 0.22
Alan Lescano 3 0.13
Ivo Mammini 2 0.09
Сольдано Франко 1 0.04
Leonardo Morales 1 0.04
Maximiliano Comba 1 0.04
Franco Torres 1 0.04
Guillermo Enrique 1 0.04
Leandro Contin 1 0.04
Erik Ramirez 1 0.04
Bautista Barros Schelotto 1 0.04
Benjamin Dominguez 1 0.04
Agustin Bolivar 0 0
Tomas Muro 0 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каутеруссио Мартин 11 (6) 0.48
Matias Gimenez Rojas 4 (1) 0.17
Mateo Barcia 1 0.04
Sergio Ortiz 1 0.04
Ayrton Costa 1 0.04
Javier Vallejo 1 0.04
Martin Sarrafiore 0 0
Luciano Gomez 0 0

Карточки

Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мирамон Игнасио 8 1
Cristian Alberto Tarragona 6 0
Felipe Sanchez 6 0
Leonardo Morales 4 0
Guillermo Enrique 2 1
Erik Ramirez 3 0
Tomas Durso 3 0
Matias Melluso 3 0
Maximiliano Comba 2 0
Bautista Barros Schelotto 2 0
Alan Lescano 2 0
Alexis Steimbach 2 0
Санчес Николас 1 0
Коласо Николас 1 0
Сольдано Франко 1 0
Agustin Bolivar 1 0
Franco Torres 1 0
Bruno Palazzo 1 0
Antonio Napolitano 1 0
Leandro Mamut 1 0
Diego Mastrangelo 1 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ayrton Costa 9 0
Joaquin Laso 4 1
Sergio Barreto 4 1
Mateo Barcia 4 1
Sergio Ortiz 5 0
Martin Sarrafiore 5 0
Перес Дамиан 3 1
Javier Vallejo 3 1
Марконе Иван 2 1
Luciano Gomez 3 0
Элисальде Эдгар 3 0
Matias Gimenez Rojas 3 0
Javier Ostachuk 1 1
Christian Baez 2 0
Лопес Кевин 1 0
Tomas Pozzo 1 0
Agustin Mulet 1 0
Braian Martinez 1 0
Santiago Massa 1 0
Tomas Rambert 1 0
Ricardo Zielinski 1 0

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Индепендьенте Авельянеда
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

1
7
Химнасия Ла-Плата
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Индепендьенте Авельянеда
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

18
7

Волевые поражения

7
13
Химнасия Ла-Плата
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (12)
27% (6)
18% (4)
Индепендьенте Авельянеда
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (3)
41% (9)
45% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
50% (11)
27% (6)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

20
8

Волевые поражения

8
20

Голы по времени матча

Забито

10
7
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 18
2
20%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
3
30%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
40%
1
14%
76-90

Пропущено

7
12
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
1
14%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
3
43%
1
8%
61-75
1
14%
4
33%
76-90

Забито

9
14
6 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 7
17 Не забивали 13
2
22%
4
29%
1-15
2
22%
2
14%
16-30
2
22%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
22%
1
7%
61-75
1
11%
3
21%
76-90

Пропущено

22
14
8 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
5
23%
1
7%
16-30
3
14%
4
29%
31-45
7
32%
1
7%
46-60
2
9%
2
14%
61-75
5
23%
4
29%
76-90

Забито

19
21
9 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 11
11 Не забивали 9
4
21%
7
33%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
3
16%
4
19%
31-45
3
16%
2
10%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
5
26%
4
19%
76-90

Пропущено

29
26
10 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 16
1
3%
3
12%
1-15
5
17%
4
15%
16-30
4
14%
5
19%
31-45
8
28%
3
12%
46-60
5
17%
3
12%
61-75
6
21%
8
31%
76-90

Результаты последних матчей

Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:2 Университарио Депортес Лима - Химнасия Ла-Плата 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 1:0
Гойяс - Химнасия Ла-Плата 0:0 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Сармьенто 0:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендиенте Санта-Фе 1:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2 Химнасия Ла-Плата - Тигре 1:1 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:4 Индепендиенте Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Бельграно 0:2 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Химнасия Ла-Плата - Университарио Депортес Лима 0:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 3:1
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Сармьенто 2:0 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 2:1
Индепендьенте Авельянеда - Ланус 1:1 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Сьюдад де Боливар 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 2:2 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:2

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
Индепендьенте Авельянеда

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
5 раз 45%
1
5 раз 45%
0
1 раз 9%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%

Точный счет

0:0
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
11 раз 50%
1
6 раз 27%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
9 раз 41%
0
7 раз 32%
2
6 раз 27%

Тоталы голов в матче

Химнасия Ла-Плата
Индепендьенте Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
10
1
3
7
1.5
5
6
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
5
6
2
10
1.5
1
10
1
11
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
11
0.5
Больше Меньше
15
7
5
17
1.5
6
16
2
20
2.5
1
21
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 23 17 2 4 42 - 15 53
2.
Тальерес Кордоба
 23 13 5 5 38 - 20 44
3.
Сан-Лоренсо
 23 11 9 3 22 - 9 42
4.
Ланус
 23 11 7 5 31 - 21 40
5.
Дефенса и Хустисия
 23 11 6 6 29 - 17 39
6.
Эстудиантес Ла Плата
 23 10 8 5 27 - 19 38
7.
Годой Крус
 23 10 6 7 30 - 25 36
8.
Росарио Сентраль
 23 9 9 5 30 - 25 36
9.
Бельграно
 23 10 4 9 20 - 21 34
10.
Архентинос Хуниорс
 23 9 6 8 26 - 19 33
11.
Бока Хуниорс
 23 9 5 9 25 - 22 32
12.
Расинг Авельянеда
 23 8 7 8 31 - 31 31
13.
Ньюэллс Олд Бойз
 22 7 9 6 20 - 19 30
14.
Барракас Сентраль
 23 7 9 7 24 - 28 30
15.
Атлетико Платенсе
 23 8 5 10 24 - 27 29
16.
Сармьенто
 23 7 7 9 22 - 21 28
17.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 23 7 7 9 19 - 29 28
18.
Атлетико Тукуман
 23 6 9 8 20 - 27 27
19.
Сентраль Кордоба СдЕ
 22 6 8 8 17 - 22 26
20.
Институто Кордоба
 23 6 8 9 18 - 29 26
21.
Тигре
 23 6 7 10 21 - 27 25
22.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 23 5 10 8 21 - 26 25
23.
Банфилд
 23 6 6 11 17 - 30 24
24.
Велес Сарсфилд
 23 5 9 9 22 - 24 24
25.
Унион Санта-Фе
 23 5 9 9 17 - 25 24
26.
Колон
 23 4 12 7 19 - 27 24
27.
Уракан
 23 4 7 12 16 - 27 19
28.
Арсенал Саранди
 23 5 2 16 16 - 32 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 11 10 0 1 21 - 5 30
2.
Росарио Сентраль
 12 8 4 0 22 - 8 28
3.
Сан-Лоренсо
 12 8 4 0 12 - 0 28
4.
Ланус
 11 8 1 2 16 - 7 25
5.
Годой Крус
 11 7 3 1 21 - 9 24
6.
Тальерес Кордоба
 12 7 2 3 16 - 8 23
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 6 4 1 12 - 4 22
8.
Эстудиантес Ла Плата
 12 6 4 2 18 - 10 22
9.
Дефенса и Хустисия
 12 6 4 2 16 - 9 22
10.
Архентинос Хуниорс
 11 6 3 2 21 - 10 21
11.
Бельграно
 11 6 3 2 12 - 7 21
12.
Бока Хуниорс
 12 6 3 3 16 - 9 21
13.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 11 5 4 2 10 - 7 19
14.
Атлетико Платенсе
 12 5 4 3 14 - 11 19
15.
Барракас Сентраль
 12 5 4 3 12 - 11 19
16.
Расинг Авельянеда
 12 5 4 3 16 - 15 19
17.
Институто Кордоба
 12 4 6 2 9 - 9 18
18.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 11 4 4 3 15 - 13 16
19.
Атлетико Тукуман
 11 4 4 3 12 - 13 16
20.
Банфилд
 12 4 4 4 7 - 11 16
21.
Велес Сарсфилд
 12 3 7 2 15 - 10 16
22.
Сармьенто
 11 4 3 4 15 - 12 15
23.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 13 15
24.
Колон
 12 3 6 3 13 - 16 15
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 4 2 5 7 - 8 14
26.
Арсенал Саранди
 11 4 1 6 11 - 15 13
27.
Унион Санта-Фе
 11 3 4 4 10 - 12 13
28.
Уракан
 11 3 4 4 9 - 12 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 7 2 3 21 - 10 23
2.
Тальерес Кордоба
 11 6 3 2 22 - 12 21
3.
Дефенса и Хустисия
 11 5 2 4 13 - 8 17
4.
Эстудиантес Ла Плата
 11 4 4 3 9 - 9 16
5.
Ланус
 12 3 6 3 15 - 14 15
6.
Сан-Лоренсо
 11 3 5 3 10 - 9 14
7.
Бельграно
 12 4 1 7 8 - 14 13
8.
Сармьенто
 12 3 4 5 7 - 9 13
9.
Расинг Авельянеда
 11 3 3 5 15 - 16 12
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 2 6 3 10 - 14 12
11.
Архентинос Хуниорс
 12 3 3 6 5 - 9 12
12.
Годой Крус
 12 3 3 6 9 - 16 12
13.
Бока Хуниорс
 11 3 2 6 9 - 13 11
14.
Барракас Сентраль
 11 2 5 4 12 - 17 11
15.
Атлетико Тукуман
 12 2 5 5 8 - 14 11
16.
Унион Санта-Фе
 12 2 5 5 7 - 13 11
17.
Атлетико Платенсе
 11 3 1 7 10 - 16 10
18.
Тигре
 12 2 4 6 9 - 14 10
19.
Колон
 11 1 6 4 6 - 11 9
20.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 12 2 3 7 9 - 22 9
21.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 12 1 6 5 6 - 13 9
22.
Велес Сарсфилд
 11 2 2 7 7 - 14 8
23.
Банфилд
 11 2 2 7 10 - 19 8
24.
Институто Кордоба
 11 2 2 7 9 - 20 8
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 5 5 8 - 15 8
26.
Росарио Сентраль
 11 1 5 5 8 - 17 8
27.
Уракан
 12 1 3 8 7 - 15 6
28.
Арсенал Саранди
 12 1 1 10 5 - 17 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 12 (1)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 11 (2)
Ланус Leandro Diaz III 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 10
Ланус Лема Кристиан 2 7
Химнасия Ла-Плата Мирамон Игнасио 1 8
Институто Кордоба Adrian Martinez 9
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 9
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Антонио Наполитано получил желтую карточку от судьи
  • 16'
    Sergio Ortiz получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Химнасия Ла-Плата
Ничья
Индепендьенте Авельянеда
4.20
2.78
3.35
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Химнасия Ла-Плата 0:0 Индепендьенте Авельянеда онлайн

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