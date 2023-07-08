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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 23.
Химнасия Ла-Плата
1:1
Конец матча
Индепендьенте Авельянеда
0'
16' Желтая карточка
Sergio Ortiz
45' Желтая карточка
Antonio Napolitano
47' Желтая карточка
Leonardo Morales
0:1
54' Гол
Braian Martinez
85' Желтая карточка
Элисальде Эдгар
89' Желтая карточка
Matias Bazzi
90' Красная карточка
Franco Torres
1:1
90' Гол
Benjamin Dominguez
90'+8
1
Tomas
Durso
6
Guillermo
Enrique
4
Leonardo
Morales
37
Felipe
Sanchez
18
Коласо
Николас
5
Мирамон
Игнасио
19
Antonio
Napolitano
27
Сольдано
Франко
20
Alan
Lescano
7
Benjamin
Dominguez
29
Ivo
Mammini
33
Рей
Родриго
19
Luciano
Gomez
13
Christian
Baez
3
Элисальде
Эдгар
79
Ayrton
Costa
30
Mateo
Barcia
28
Sergio
Ortiz
23
Марконе
Иван
8
Лопес
Кевин
29
Braian
Martinez
9
Каутеруссио
Мартин
Химнасия Ла-Плата
4-2-3-1
Индепендьенте Авельянеда
4-5-1

История личных встреч

Химнасия Ла-Плата
Индепендьенте Авельянеда

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

91.7%
8.3%
0 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

21 матч

38.1%
28.6%
33.3%
8 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
3 победы 15 ничьих 3 победы

Второй тайм

38.1%
28.6%
33.3%
8 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

ЛП
3:1
ЛП
1:1
ЛП
1:0
С
0:1
С
1:0
ТДВ
2:0
С
2:2
ТМК
0:0
П
0:0
П
3:3
П
1:1
П
0:1
ПА
1:2
ПА
1:0
ПА
2:1
ПА
1:0
ПА
2:0
TPDV
0:1
ПА
1:1
ТМС
0:1
ПАК
3:1

Голы

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.71
0.64

Среднее время на гол

52
140

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

0.93
1.14

Среднее время на гол

96
78

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

1.19
0.81

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

75
111

Бомбардиры внутри турнира

Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cristian Alberto Tarragona 5 (1) 0.22
Alan Lescano 3 0.13
Ivo Mammini 2 0.09
Benjamin Dominguez 2 0.09
Сольдано Франко 1 0.04
Leonardo Morales 1 0.04
Erik Ramirez 1 0.04
Maximiliano Comba 1 0.04
Franco Torres 1 0.04
Guillermo Enrique 1 0.04
Leandro Contin 1 0.04
Bautista Barros Schelotto 1 0.04
Agustin Bolivar 0 0
Tomas Muro 0 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каутеруссио Мартин 11 (6) 0.48
Matias Gimenez Rojas 4 (1) 0.17
Ayrton Costa 1 0.04
Mateo Barcia 1 0.04
Sergio Ortiz 1 0.04
Braian Martinez 1 0.04
Javier Vallejo 1 0.04
Martin Sarrafiore 0 0
Luciano Gomez 0 0

Карточки

Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мирамон Игнасио 8 1
Cristian Alberto Tarragona 6 0
Felipe Sanchez 6 0
Leonardo Morales 5 0
Guillermo Enrique 2 1
Erik Ramirez 3 0
Tomas Durso 3 0
Matias Melluso 3 0
Franco Torres 1 1
Maximiliano Comba 2 0
Bautista Barros Schelotto 2 0
Alan Lescano 2 0
Alexis Steimbach 2 0
Санчес Николас 1 0
Коласо Николас 1 0
Сольдано Франко 1 0
Agustin Bolivar 1 0
Bruno Palazzo 1 0
Antonio Napolitano 1 0
Leandro Mamut 1 0
Matias Bazzi 1 0
Diego Mastrangelo 1 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ayrton Costa 9 0
Joaquin Laso 4 1
Sergio Barreto 4 1
Mateo Barcia 4 1
Sergio Ortiz 5 0
Martin Sarrafiore 5 0
Перес Дамиан 3 1
Javier Vallejo 3 1
Элисальде Эдгар 4 0
Марконе Иван 2 1
Luciano Gomez 3 0
Matias Gimenez Rojas 3 0
Javier Ostachuk 1 1
Christian Baez 2 0
Лопес Кевин 1 0
Tomas Pozzo 1 0
Agustin Mulet 1 0
Braian Martinez 1 0
Santiago Massa 1 0
Tomas Rambert 1 0
Ricardo Zielinski 1 0

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Индепендьенте Авельянеда
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

2
8
Химнасия Ла-Плата
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Индепендьенте Авельянеда
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

18
7

Волевые поражения

7
13
Химнасия Ла-Плата
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (8)
43% (10)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (12)
30% (7)
17% (4)
Индепендьенте Авельянеда
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (3)
43% (10)
43% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
52% (12)
26% (6)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

20
8

Волевые поражения

9
21

Голы по времени матча

Забито

11
8
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
2
18%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
3
27%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
5
45%
1
13%
76-90

Пропущено

8
13
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
1
13%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
2
25%
2
15%
46-60
3
38%
1
8%
61-75
1
13%
5
38%
76-90

Забито

9
14
6 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 7
18 Не забивали 14
2
22%
4
29%
1-15
2
22%
2
14%
16-30
2
22%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
22%
1
7%
61-75
1
11%
3
21%
76-90

Пропущено

22
14
8 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
5
23%
1
7%
16-30
3
14%
4
29%
31-45
7
32%
1
7%
46-60
2
9%
2
14%
61-75
5
23%
4
29%
76-90

Забито

20
22
9 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 12
11 Не забивали 9
4
20%
7
32%
1-15
2
10%
2
9%
16-30
3
15%
4
18%
31-45
3
15%
3
14%
46-60
2
10%
2
9%
61-75
6
30%
4
18%
76-90

Пропущено

30
27
10 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 17
1
3%
3
11%
1-15
5
17%
4
15%
16-30
4
13%
5
19%
31-45
9
30%
3
11%
46-60
5
17%
3
11%
61-75
6
20%
9
33%
76-90

Результаты последних матчей

Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:2 Университарио Депортес Лима - Химнасия Ла-Плата 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 1:0
Гойяс - Химнасия Ла-Плата 0:0 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Сармьенто 0:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендиенте Санта-Фе 1:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2 Химнасия Ла-Плата - Тигре 1:1 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:4 Индепендиенте Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Бельграно 0:2 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Химнасия Ла-Плата - Университарио Депортес Лима 0:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 3:1
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Сармьенто 2:0 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 2:1
Индепендьенте Авельянеда - Ланус 1:1 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Сьюдад де Боливар 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 2:2 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:2

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
Индепендьенте Авельянеда

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
5 раз 45%
1
5 раз 45%
0
1 раз 9%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 48%
1
7 раз 30%
2
3 раза 13%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
10 раз 43%
0
7 раз 30%
2
6 раз 26%

Тоталы голов в матче

Химнасия Ла-Плата
Индепендьенте Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
10
1
3
8
1.5
5
6
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
6
6
2
10
1.5
1
11
1
11
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
11
0.5
Больше Меньше
16
7
5
18
1.5
6
17
2
21
2.5
1
22
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 23 17 2 4 42 - 15 53
2.
Тальерес Кордоба
 23 13 5 5 38 - 20 44
3.
Сан-Лоренсо
 23 11 9 3 22 - 9 42
4.
Ланус
 23 11 7 5 31 - 21 40
5.
Дефенса и Хустисия
 23 11 6 6 29 - 17 39
6.
Эстудиантес Ла Плата
 23 10 8 5 27 - 19 38
7.
Годой Крус
 23 10 6 7 30 - 25 36
8.
Росарио Сентраль
 23 9 9 5 30 - 25 36
9.
Бельграно
 23 10 4 9 20 - 21 34
10.
Архентинос Хуниорс
 23 9 6 8 26 - 19 33
11.
Бока Хуниорс
 23 9 5 9 25 - 22 32
12.
Расинг Авельянеда
 23 8 7 8 31 - 31 31
13.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:1 23 7 9 7 20 - 20 30
14.
Барракас Сентраль
 23 7 9 7 24 - 28 30
15.
Атлетико Платенсе
 23 8 5 10 24 - 27 29
16.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1:0 23 7 8 8 18 - 22 29
17.
Сармьенто
 23 7 7 9 22 - 21 28
18.
Химнасия Ла-Плата
 23 7 7 9 20 - 30 28
19.
Атлетико Тукуман
 23 6 9 8 20 - 27 27
20.
Институто Кордоба
 23 6 8 9 18 - 29 26
21.
Тигре
 23 6 7 10 21 - 27 25
22.
Индепендьенте Авельянеда
 23 5 10 8 22 - 27 25
23.
Банфилд
 23 6 6 11 17 - 30 24
24.
Велес Сарсфилд
 23 5 9 9 22 - 24 24
25.
Унион Санта-Фе
 23 5 9 9 17 - 25 24
26.
Колон
 23 4 12 7 19 - 27 24
27.
Уракан
 23 4 7 12 16 - 27 19
28.
Арсенал Саранди
 23 5 2 16 16 - 32 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 11 10 0 1 21 - 5 30
2.
Росарио Сентраль
 12 8 4 0 22 - 8 28
3.
Сан-Лоренсо
 12 8 4 0 12 - 0 28
4.
Ланус
 11 8 1 2 16 - 7 25
5.
Годой Крус
 11 7 3 1 21 - 9 24
6.
Тальерес Кордоба
 12 7 2 3 16 - 8 23
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:1 11 6 4 1 12 - 4 22
8.
Эстудиантес Ла Плата
 12 6 4 2 18 - 10 22
9.
Дефенса и Хустисия
 12 6 4 2 16 - 9 22
10.
Архентинос Хуниорс
 11 6 3 2 21 - 10 21
11.
Бельграно
 11 6 3 2 12 - 7 21
12.
Бока Хуниорс
 12 6 3 3 16 - 9 21
13.
Химнасия Ла-Плата
 11 5 4 2 11 - 8 19
14.
Атлетико Платенсе
 12 5 4 3 14 - 11 19
15.
Барракас Сентраль
 12 5 4 3 12 - 11 19
16.
Расинг Авельянеда
 12 5 4 3 16 - 15 19
17.
Институто Кордоба
 12 4 6 2 9 - 9 18
18.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1:0 12 5 2 5 8 - 8 17
19.
Индепендьенте Авельянеда
 11 4 4 3 15 - 13 16
20.
Атлетико Тукуман
 11 4 4 3 12 - 13 16
21.
Банфилд
 12 4 4 4 7 - 11 16
22.
Велес Сарсфилд
 12 3 7 2 15 - 10 16
23.
Сармьенто
 11 4 3 4 15 - 12 15
24.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 13 15
25.
Колон
 12 3 6 3 13 - 16 15
26.
Арсенал Саранди
 11 4 1 6 11 - 15 13
27.
Унион Санта-Фе
 11 3 4 4 10 - 12 13
28.
Уракан
 11 3 4 4 9 - 12 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 7 2 3 21 - 10 23
2.
Тальерес Кордоба
 11 6 3 2 22 - 12 21
3.
Дефенса и Хустисия
 11 5 2 4 13 - 8 17
4.
Эстудиантес Ла Плата
 11 4 4 3 9 - 9 16
5.
Ланус
 12 3 6 3 15 - 14 15
6.
Сан-Лоренсо
 11 3 5 3 10 - 9 14
7.
Бельграно
 12 4 1 7 8 - 14 13
8.
Сармьенто
 12 3 4 5 7 - 9 13
9.
Расинг Авельянеда
 11 3 3 5 15 - 16 12
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1:0 11 2 6 3 10 - 14 12
11.
Архентинос Хуниорс
 12 3 3 6 5 - 9 12
12.
Годой Крус
 12 3 3 6 9 - 16 12
13.
Бока Хуниорс
 11 3 2 6 9 - 13 11
14.
Барракас Сентраль
 11 2 5 4 12 - 17 11
15.
Атлетико Тукуман
 12 2 5 5 8 - 14 11
16.
Унион Санта-Фе
 12 2 5 5 7 - 13 11
17.
Атлетико Платенсе
 11 3 1 7 10 - 16 10
18.
Тигре
 12 2 4 6 9 - 14 10
19.
Колон
 11 1 6 4 6 - 11 9
20.
Химнасия Ла-Плата
 12 2 3 7 9 - 22 9
21.
Индепендьенте Авельянеда
 12 1 6 5 7 - 14 9
22.
Велес Сарсфилд
 11 2 2 7 7 - 14 8
23.
Банфилд
 11 2 2 7 10 - 19 8
24.
Институто Кордоба
 11 2 2 7 9 - 20 8
25.
Росарио Сентраль
 11 1 5 5 8 - 17 8
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:1 12 1 5 6 8 - 16 8
27.
Уракан
 12 1 3 8 7 - 15 6
28.
Арсенал Саранди
 12 1 1 10 5 - 17 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 12 (1)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 11 (2)
Ланус Leandro Diaz III 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 10
Ланус Лема Кристиан 2 7
Химнасия Ла-Плата Мирамон Игнасио 1 8
Институто Кордоба Adrian Martinez 9
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Эрик Рамирес сделал результативную передачу.
  • 95'
    Г О О О О Л - Benjamin Dominguez бьет в цель!
  • 94'
    УДАЛЕНИЕ! - Франко Торрес увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 91'
    Франко Торрес получил желтую карточку от судьи
  • 89'
    Matias Bazzi получил желтую карточку от судьи
  • 85'
    Элисальде Эдгар получил желтую карточку от судьи
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    • 58'
      Иво Маммини уходит с поля. Франко Торрес выходит вместо него
    • 54'
      Айртон Коста сделал результативную передачу.
    • 54'
      Г О О О О Л - Брайан Мартинес бьет в цель!
    • 47'
      Леонардо Моралес получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Антонио Наполитано получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Sergio Ortiz получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Химнасия Ла-Плата 1:1 Индепендьенте Авельянеда онлайн

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