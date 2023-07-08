Тур: 23.
1:1
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаSergio Ortiz
45' Желтая карточкаAntonio Napolitano
47' Желтая карточкаLeonardo Morales
0:1
54' ГолBraian Martinez
85' Желтая карточкаЭлисальде Эдгар
89' Желтая карточкаMatias Bazzi
90' Красная карточкаFranco Torres
1:1
90' ГолBenjamin Dominguez
90'+8
Ход матча
16'
47'
54'
0:1
85'
89'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
20
Alan
Lescano
29
Ivo
Mammini
33
Рей
Родриго
79
Ayrton
Costa
30
Mateo
Barcia
28
Sergio
Ortiz
23
Марконе
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Alan LescanoПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Ivo MamminiНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
11 Erik RamirezПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
31 Matias Bazzi
-
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Romero
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
79 Ayrton CostaЗащитник
-
30 Mateo BarciaПолузащитник
-
28 Sergio OrtizПолузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Перес ДамианПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinski
История личных встреч
Химнасия Ла-Плата
Индепендьенте Авельянеда
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
91.7%
8.3%
0 побед 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед
21 матч
38.1%
28.6%
33.3%
8 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
3 победы 15 ничьих 3 победы
Второй тайм
38.1%
28.6%
33.3%
8 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.71
0.64
Среднее время на гол
52
140
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
0.93
1.14
Среднее время на гол
96
78
Всего голов
25
17
Голов в среднем за матч
1.19
0.81
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
75
111
Бомбардиры внутри турнира
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cristian Alberto Tarragona
|5 (1)
|0.22
|Alan Lescano
|3
|0.13
|Ivo Mammini
|2
|0.09
|Benjamin Dominguez
|2
|0.09
|Сольдано Франко
|1
|0.04
|Leonardo Morales
|1
|0.04
|Erik Ramirez
|1
|0.04
|Maximiliano Comba
|1
|0.04
|Franco Torres
|1
|0.04
|Guillermo Enrique
|1
|0.04
|Leandro Contin
|1
|0.04
|Bautista Barros Schelotto
|1
|0.04
|Agustin Bolivar
|0
|0
|Tomas Muro
|0
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каутеруссио Мартин
|11 (6)
|0.48
|Matias Gimenez Rojas
|4 (1)
|0.17
|Ayrton Costa
|1
|0.04
|Mateo Barcia
|1
|0.04
|Sergio Ortiz
|1
|0.04
|Braian Martinez
|1
|0.04
|Javier Vallejo
|1
|0.04
|Martin Sarrafiore
|0
|0
|Luciano Gomez
|0
|0
Карточки
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мирамон Игнасио
|8
|1
|Cristian Alberto Tarragona
|6
|0
|Felipe Sanchez
|6
|0
|Leonardo Morales
|5
|0
|Guillermo Enrique
|2
|1
|Erik Ramirez
|3
|0
|Tomas Durso
|3
|0
|Matias Melluso
|3
|0
|Franco Torres
|1
|1
|Maximiliano Comba
|2
|0
|Bautista Barros Schelotto
|2
|0
|Alan Lescano
|2
|0
|Alexis Steimbach
|2
|0
|Санчес Николас
|1
|0
|Коласо Николас
|1
|0
|Сольдано Франко
|1
|0
|Agustin Bolivar
|1
|0
|Bruno Palazzo
|1
|0
|Antonio Napolitano
|1
|0
|Leandro Mamut
|1
|0
|Matias Bazzi
|1
|0
|Diego Mastrangelo
|1
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ayrton Costa
|9
|0
|Joaquin Laso
|4
|1
|Sergio Barreto
|4
|1
|Mateo Barcia
|4
|1
|Sergio Ortiz
|5
|0
|Martin Sarrafiore
|5
|0
|Перес Дамиан
|3
|1
|Javier Vallejo
|3
|1
|Элисальде Эдгар
|4
|0
|Марконе Иван
|2
|1
|Luciano Gomez
|3
|0
|Matias Gimenez Rojas
|3
|0
|Javier Ostachuk
|1
|1
|Christian Baez
|2
|0
|Лопес Кевин
|1
|0
|Tomas Pozzo
|1
|0
|Agustin Mulet
|1
|0
|Braian Martinez
|1
|0
|Santiago Massa
|1
|0
|Tomas Rambert
|1
|0
|Ricardo Zielinski
|1
|0
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Индепендьенте Авельянеда
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
2
8
Химнасия Ла-Плата
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Индепендьенте Авельянеда
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
18
7
Волевые поражения
7
13
Химнасия Ла-Плата
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (8)
43% (10)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (12)
30% (7)
17% (4)
Индепендьенте Авельянеда
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (3)
43% (10)
43% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
52% (12)
26% (6)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
20
8
Волевые поражения
9
21
Голы по времени матча
Забито
11
8
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
2
18%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
3
27%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
5
45%
1
13%
76-90
Пропущено
8
13
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
1
13%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
2
25%
2
15%
46-60
3
38%
1
8%
61-75
1
13%
5
38%
76-90
Забито
9
14
6 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 7
18 Не забивали 14
2
22%
4
29%
1-15
2
22%
2
14%
16-30
2
22%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
22%
1
7%
61-75
1
11%
3
21%
76-90
Пропущено
22
14
8 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
5
23%
1
7%
16-30
3
14%
4
29%
31-45
7
32%
1
7%
46-60
2
9%
2
14%
61-75
5
23%
4
29%
76-90
Забито
20
22
9 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 12
11 Не забивали 9
4
20%
7
32%
1-15
2
10%
2
9%
16-30
3
15%
4
18%
31-45
3
15%
3
14%
46-60
2
10%
2
9%
61-75
6
30%
4
18%
76-90
Пропущено
30
27
10 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 17
1
3%
3
11%
1-15
5
17%
4
15%
16-30
4
13%
5
19%
31-45
9
30%
3
11%
46-60
5
17%
3
11%
61-75
6
20%
9
33%
76-90
Результаты последних матчей
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:2 Университарио Депортес Лима - Химнасия Ла-Плата 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 1:0
Гойяс - Химнасия Ла-Плата 0:0 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Сармьенто 0:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендиенте Санта-Фе 1:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2 Химнасия Ла-Плата - Тигре 1:1 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:4 Индепендиенте Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Бельграно 0:2 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Химнасия Ла-Плата - Университарио Депортес Лима 0:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 3:1
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Сармьенто 2:0 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 2:1
Индепендьенте Авельянеда - Ланус 1:1 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Сьюдад де Боливар 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 2:2 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:2
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
Индепендьенте Авельянеда
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
5 раз 45%
1
5 раз 45%
0
1 раз 9%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
Точный счет
0:0
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 48%
1
7 раз 30%
2
3 раза 13%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
10 раз 43%
0
7 раз 30%
2
6 раз 26%
Тоталы голов в матче
Химнасия Ла-Плата
Индепендьенте Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
101
38
56
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
66
210
111
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1211
Больше Меньше
167
518
617
221
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|17
|2
|4
|42 - 15
|53
|2.
|23
|13
|5
|5
|38 - 20
|44
|3.
|23
|11
|9
|3
|22 - 9
|42
|4.
|23
|11
|7
|5
|31 - 21
|40
|5.
|23
|11
|6
|6
|29 - 17
|39
|6.
|23
|10
|8
|5
|27 - 19
|38
|7.
|23
|10
|6
|7
|30 - 25
|36
|8.
|23
|9
|9
|5
|30 - 25
|36
|9.
|23
|10
|4
|9
|20 - 21
|34
|10.
|23
|9
|6
|8
|26 - 19
|33
|11.
|23
|9
|5
|9
|25 - 22
|32
|12.
|23
|8
|7
|8
|31 - 31
|31
|13.
|0:1
|23
|7
|9
|7
|20 - 20
|30
|14.
|23
|7
|9
|7
|24 - 28
|30
|15.
|23
|8
|5
|10
|24 - 27
|29
|16.
|1:0
|23
|7
|8
|8
|18 - 22
|29
|17.
|23
|7
|7
|9
|22 - 21
|28
|18.
|23
|7
|7
|9
|20 - 30
|28
|19.
|23
|6
|9
|8
|20 - 27
|27
|20.
|23
|6
|8
|9
|18 - 29
|26
|21.
|23
|6
|7
|10
|21 - 27
|25
|22.
|23
|5
|10
|8
|22 - 27
|25
|23.
|23
|6
|6
|11
|17 - 30
|24
|24.
|23
|5
|9
|9
|22 - 24
|24
|25.
|23
|5
|9
|9
|17 - 25
|24
|26.
|23
|4
|12
|7
|19 - 27
|24
|27.
|23
|4
|7
|12
|16 - 27
|19
|28.
|23
|5
|2
|16
|16 - 32
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|10
|0
|1
|21 - 5
|30
|2.
|12
|8
|4
|0
|22 - 8
|28
|3.
|12
|8
|4
|0
|12 - 0
|28
|4.
|11
|8
|1
|2
|16 - 7
|25
|5.
|11
|7
|3
|1
|21 - 9
|24
|6.
|12
|7
|2
|3
|16 - 8
|23
|7.
|0:1
|11
|6
|4
|1
|12 - 4
|22
|8.
|12
|6
|4
|2
|18 - 10
|22
|9.
|12
|6
|4
|2
|16 - 9
|22
|10.
|11
|6
|3
|2
|21 - 10
|21
|11.
|11
|6
|3
|2
|12 - 7
|21
|12.
|12
|6
|3
|3
|16 - 9
|21
|13.
|11
|5
|4
|2
|11 - 8
|19
|14.
|12
|5
|4
|3
|14 - 11
|19
|15.
|12
|5
|4
|3
|12 - 11
|19
|16.
|12
|5
|4
|3
|16 - 15
|19
|17.
|12
|4
|6
|2
|9 - 9
|18
|18.
|1:0
|12
|5
|2
|5
|8 - 8
|17
|19.
|11
|4
|4
|3
|15 - 13
|16
|20.
|11
|4
|4
|3
|12 - 13
|16
|21.
|12
|4
|4
|4
|7 - 11
|16
|22.
|12
|3
|7
|2
|15 - 10
|16
|23.
|11
|4
|3
|4
|15 - 12
|15
|24.
|11
|4
|3
|4
|12 - 13
|15
|25.
|12
|3
|6
|3
|13 - 16
|15
|26.
|11
|4
|1
|6
|11 - 15
|13
|27.
|11
|3
|4
|4
|10 - 12
|13
|28.
|11
|3
|4
|4
|9 - 12
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|2
|3
|21 - 10
|23
|2.
|11
|6
|3
|2
|22 - 12
|21
|3.
|11
|5
|2
|4
|13 - 8
|17
|4.
|11
|4
|4
|3
|9 - 9
|16
|5.
|12
|3
|6
|3
|15 - 14
|15
|6.
|11
|3
|5
|3
|10 - 9
|14
|7.
|12
|4
|1
|7
|8 - 14
|13
|8.
|12
|3
|4
|5
|7 - 9
|13
|9.
|11
|3
|3
|5
|15 - 16
|12
|10.
|1:0
|11
|2
|6
|3
|10 - 14
|12
|11.
|12
|3
|3
|6
|5 - 9
|12
|12.
|12
|3
|3
|6
|9 - 16
|12
|13.
|11
|3
|2
|6
|9 - 13
|11
|14.
|11
|2
|5
|4
|12 - 17
|11
|15.
|12
|2
|5
|5
|8 - 14
|11
|16.
|12
|2
|5
|5
|7 - 13
|11
|17.
|11
|3
|1
|7
|10 - 16
|10
|18.
|12
|2
|4
|6
|9 - 14
|10
|19.
|11
|1
|6
|4
|6 - 11
|9
|20.
|12
|2
|3
|7
|9 - 22
|9
|21.
|12
|1
|6
|5
|7 - 14
|9
|22.
|11
|2
|2
|7
|7 - 14
|8
|23.
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|24.
|11
|2
|2
|7
|9 - 20
|8
|25.
|11
|1
|5
|5
|8 - 17
|8
|26.
|0:1
|12
|1
|5
|6
|8 - 16
|8
|27.
|12
|1
|3
|8
|7 - 15
|6
|28.
|12
|1
|1
|10
|5 - 17
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|12 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|11 (2)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|11 (2)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 10
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 7
|Химнасия Ла-Плата
|Мирамон Игнасио
|1 8
|Институто Кордоба
|Adrian Martinez
|9
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|9