  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 23.
Сентраль Кордоба СдЕ
1:0
Второй тайм: 84'
Ньюэллс Олд Бойз
0'
4' Желтая карточка
Lisandro Sebastian Montenegro
1:0
26' Гол
Gonzalo Goni
78' Желтая карточка
Jherson Mosquera
22
Matias
Mansilla
17
Brian
Blasi
2
Fabio
Pereyra
14
Gonzalo
Goni
29
Gustavo
Canto
12
Ciro
Rius
25
Масиэль
Леандро
28
Mauro
Pitton
77
Lucas
Besozzi
44
Brian
Farioli
18
Lucas
Emanuel
Gamba
1
Lucas
Hoyos
6
Jherson
Mosquera
42
Guillermo
Luis
Ortiz
19
Захир
Факундо
Мансиллья
14
Armando
Mendez
43
Lisandro
Sebastian
Montenegro
22
Портилльо
Маркос
30
Феррейра
Кристиан
I
23
Мартино
Анджело
28
Jorge
Recalde
18
Агирре
Брайан
Сентраль Кордоба СдЕ
4-4-2
Ньюэллс Олд Бойз
3-5-2

История личных встреч

Сентраль Кордоба СдЕ
Ньюэллс Олд Бойз

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

История матчей

ЛП
0:3
ЛП
1:0
КДМЭП
3:1
КДЛС
1:2
С
2:0

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

2
2.5

Среднее время на гол

45
36

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.4
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
75

Бомбардиры внутри турнира

Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Emanuel Gamba 4 (1) 0.17
Масиэль Леандро 4 0.17
Lucas Besozzi 3 0.13
Ciro Rius 1 0.04
Brian Farioli 1 0.04
Facundo Castelli 1 0.04
Gonzalo Goni 1 0.04
Торрес Кристиан 1 0.04
Marcelo Benitez II 1 0.04
Jesus Soraire 1 0.04
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jorge Recalde 5 (1) 0.22
Сордо Рамиро 3 0.13
Веласкес Виктор 2 0.09
Jherson Mosquera 2 0.09
Агирре Брайан 1 0.04
Bruno Pitton 1 0.04
Франциско Гонсалес I 1 0.04
Феррейра Кристиан I 1 0.04
Сфорца Хуан 1 0.04
Guillermo Luis Ortiz 1 0.04
Захир Факундо Мансиллья 1 0.04
Lisandro Sebastian Montenegro 1 0.04
Jeremias Perez 0 0
Ivan Gomez 0 0
Портилльо Маркос 0 0

Карточки

Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ciro Rius 4 1
Gustavo Canto 5 0
Fabio Pereyra 5 0
Mauro Pitton 4 0
Marcelo Benitez II 4 0
Brian Blasi 3 0
Facundo Castelli 3 0
Julian Navas 3 0
Калински Энсо 2 0
Жордан Федерико 2 0
Jesus Soraire 2 0
Brian Farioli 2 0
Торрес Кристиан 1 0
Lucas Besozzi 1 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сфорца Хуан 7 1
Jherson Mosquera 5 1
Дитта Вильер 3 2
Феррейра Кристиан I 5 0
Мартино Анджело 3 1
Lucas Hoyos 4 0
Ivan Gomez 3 0
Guillermo Luis Ortiz 3 0
Jorge Recalde 3 0
Агирре Брайан 3 0
Перес Пабло II 2 0
Bruno Pitton 2 0
Сордо Рамиро 2 0
Портилльо Маркос 2 0
Хайнце Габриэль 1 0
Реаско Джоркаефф 1 0
Веласкес Виктор 1 0
Justo Giani 1 0
Jeremias Perez 1 0
Lisandro Sebastian Montenegro 1 0

Результаты матчей

Сентраль Кордоба СдЕ
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Ньюэллс Олд Бойз
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
7
Сентраль Кордоба СдЕ
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Ньюэллс Олд Бойз
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

11
12
Сентраль Кордоба СдЕ
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
55% (12)
27% (6)
Ньюэллс Олд Бойз
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
5% (1)
45% (10)
50% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

6
10

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

12
19

Голы по времени матча

Забито

7
8
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
17 Не забивали 16
0
0%
2
25%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
4
50%
61-75
1
14%
1
13%
76-90

Пропущено

8
15
2 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
5
33%
16-30
2
25%
4
27%
31-45
2
25%
2
13%
46-60
1
13%
1
7%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

11
12
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 14
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
2
18%
3
25%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
27%
5
42%
76-90

Пропущено

13
4
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 3
2
15%
1
25%
1-15
2
15%
1
25%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
1
25%
61-75
3
23%
1
25%
76-90

Забито

18
20
11 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 11
11 Не забивали 8
3
17%
2
10%
1-15
3
17%
3
15%
16-30
5
28%
3
15%
31-45
2
11%
1
5%
46-60
1
6%
5
25%
61-75
4
22%
6
30%
76-90

Пропущено

21
19
7 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
2
10%
4
21%
1-15
2
10%
6
32%
16-30
3
14%
4
21%
31-45
5
24%
2
11%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
6
29%
1
5%
76-90

Результаты последних матчей

Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Депортиво Линьерс 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Химнасия Ла-Плата 0:0 Хусто Хосе де Уркиса - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0
Сан-Лоренсо - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Хенераль Ламадрид 3:1 Сан-Мартин Бурсако - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Уракан 2:0 Колон - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Комуникасьонес 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Лаферрере 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 0:1 Барракас Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Викториано Аренас - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Леандро Н. Алем 1:0 Атлетико Атлас - Сентраль Кордоба СдЕ 4:1 Институто Кордоба - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Юпанки 2:0
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Аудакс Итальяно 1:1 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1
Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 2:0 Блуминг - Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 2:0 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Блуминг 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:0 Аудакс Итальяно - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:0

Результаты матчей

Сентраль Кордоба СдЕ
Ньюэллс Олд Бойз

Точный счет

0:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%

Точный счет

0:0
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
0:2
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:2
2 раза 9%
1:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
6 раз 27%
0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
11 раз 50%
2
6 раз 27%
1
5 раз 23%
0
8 раз 36%
1
8 раз 36%
2
6 раз 27%

Тоталы голов в матче

Сентраль Кордоба СдЕ
Ньюэллс Олд Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
8
3
2
9
1.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
6
5
4
7
1.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
11
0.5
Больше Меньше
14
8
6
16
1.5
6
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 23 17 2 4 42 - 15 53
2.
Тальерес Кордоба
 23 13 5 5 38 - 20 44
3.
Сан-Лоренсо
 23 11 9 3 22 - 9 42
4.
Ланус
 23 11 7 5 31 - 21 40
5.
Дефенса и Хустисия
 23 11 6 6 29 - 17 39
6.
Эстудиантес Ла Плата
 23 10 8 5 27 - 19 38
7.
Годой Крус
 23 10 6 7 30 - 25 36
8.
Росарио Сентраль
 23 9 9 5 30 - 25 36
9.
Бельграно
 23 10 4 9 20 - 21 34
10.
Архентинос Хуниорс
 23 9 6 8 26 - 19 33
11.
Бока Хуниорс
 23 9 5 9 25 - 22 32
12.
Расинг Авельянеда
 23 8 7 8 31 - 31 31
13.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:1 23 7 9 7 20 - 20 30
14.
Барракас Сентраль
 23 7 9 7 24 - 28 30
15.
Атлетико Платенсе
 23 8 5 10 24 - 27 29
16.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1:0 23 7 8 8 18 - 22 29
17.
Сармьенто
 23 7 7 9 22 - 21 28
18.
Химнасия Ла-Плата
 23 7 7 9 20 - 30 28
19.
Атлетико Тукуман
 23 6 9 8 20 - 27 27
20.
Институто Кордоба
 23 6 8 9 18 - 29 26
21.
Тигре
 23 6 7 10 21 - 27 25
22.
Индепендьенте Авельянеда
 23 5 10 8 22 - 27 25
23.
Банфилд
 23 6 6 11 17 - 30 24
24.
Велес Сарсфилд
 23 5 9 9 22 - 24 24
25.
Унион Санта-Фе
 23 5 9 9 17 - 25 24
26.
Колон
 23 4 12 7 19 - 27 24
27.
Уракан
 23 4 7 12 16 - 27 19
28.
Арсенал Саранди
 23 5 2 16 16 - 32 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 11 10 0 1 21 - 5 30
2.
Росарио Сентраль
 12 8 4 0 22 - 8 28
3.
Сан-Лоренсо
 12 8 4 0 12 - 0 28
4.
Ланус
 11 8 1 2 16 - 7 25
5.
Годой Крус
 11 7 3 1 21 - 9 24
6.
Тальерес Кордоба
 12 7 2 3 16 - 8 23
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:1 11 6 4 1 12 - 4 22
8.
Эстудиантес Ла Плата
 12 6 4 2 18 - 10 22
9.
Дефенса и Хустисия
 12 6 4 2 16 - 9 22
10.
Архентинос Хуниорс
 11 6 3 2 21 - 10 21
11.
Бельграно
 11 6 3 2 12 - 7 21
12.
Бока Хуниорс
 12 6 3 3 16 - 9 21
13.
Химнасия Ла-Плата
 11 5 4 2 11 - 8 19
14.
Атлетико Платенсе
 12 5 4 3 14 - 11 19
15.
Барракас Сентраль
 12 5 4 3 12 - 11 19
16.
Расинг Авельянеда
 12 5 4 3 16 - 15 19
17.
Институто Кордоба
 12 4 6 2 9 - 9 18
18.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1:0 12 5 2 5 8 - 8 17
19.
Индепендьенте Авельянеда
 11 4 4 3 15 - 13 16
20.
Атлетико Тукуман
 11 4 4 3 12 - 13 16
21.
Банфилд
 12 4 4 4 7 - 11 16
22.
Велес Сарсфилд
 12 3 7 2 15 - 10 16
23.
Сармьенто
 11 4 3 4 15 - 12 15
24.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 13 15
25.
Колон
 12 3 6 3 13 - 16 15
26.
Арсенал Саранди
 11 4 1 6 11 - 15 13
27.
Унион Санта-Фе
 11 3 4 4 10 - 12 13
28.
Уракан
 11 3 4 4 9 - 12 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 7 2 3 21 - 10 23
2.
Тальерес Кордоба
 11 6 3 2 22 - 12 21
3.
Дефенса и Хустисия
 11 5 2 4 13 - 8 17
4.
Эстудиантес Ла Плата
 11 4 4 3 9 - 9 16
5.
Ланус
 12 3 6 3 15 - 14 15
6.
Сан-Лоренсо
 11 3 5 3 10 - 9 14
7.
Бельграно
 12 4 1 7 8 - 14 13
8.
Сармьенто
 12 3 4 5 7 - 9 13
9.
Расинг Авельянеда
 11 3 3 5 15 - 16 12
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1:0 11 2 6 3 10 - 14 12
11.
Архентинос Хуниорс
 12 3 3 6 5 - 9 12
12.
Годой Крус
 12 3 3 6 9 - 16 12
13.
Бока Хуниорс
 11 3 2 6 9 - 13 11
14.
Барракас Сентраль
 11 2 5 4 12 - 17 11
15.
Атлетико Тукуман
 12 2 5 5 8 - 14 11
16.
Унион Санта-Фе
 12 2 5 5 7 - 13 11
17.
Атлетико Платенсе
 11 3 1 7 10 - 16 10
18.
Тигре
 12 2 4 6 9 - 14 10
19.
Колон
 11 1 6 4 6 - 11 9
20.
Химнасия Ла-Плата
 12 2 3 7 9 - 22 9
21.
Индепендьенте Авельянеда
 12 1 6 5 7 - 14 9
22.
Велес Сарсфилд
 11 2 2 7 7 - 14 8
23.
Банфилд
 11 2 2 7 10 - 19 8
24.
Институто Кордоба
 11 2 2 7 9 - 20 8
25.
Росарио Сентраль
 11 1 5 5 8 - 17 8
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:1 12 1 5 6 8 - 16 8
27.
Уракан
 12 1 3 8 7 - 15 6
28.
Арсенал Саранди
 12 1 1 10 5 - 17 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 12 (1)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 11 (2)
Ланус Leandro Diaz III 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 10
Ланус Лема Кристиан 2 7
Химнасия Ла-Плата Мирамон Игнасио 1 8
Институто Кордоба Adrian Martinez 9
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 9
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сентраль Кордоба СдЕ
Ничья
Ньюэллс Олд Бойз
2.74
5.80
3.12
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Ньюэллс Олд Бойз онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Сентраль Кордоба СдЕ
Ньюэллс Олд Бойз
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
1000 рублей - бесплатная ставка
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 