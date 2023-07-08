Тур: 23.
1:0
Второй тайм: 84'
0'
4' Желтая карточкаLisandro Sebastian Montenegro
1:0
26' ГолGonzalo Goni
78' Желтая карточкаJherson Mosquera
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
17
Brian
Blasi
14
Gonzalo
Goni
12
Ciro
Rius
28
Mauro
Pitton
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Защитник
-
14 Gonzalo GoniЗащитник
- Защитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Mauro PittonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Jose Amado
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
15 Bruno PittonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
41 Tomas Perez
-
Главный тренер: Gabriel Heinze
История личных встреч
Сентраль Кордоба СдЕ
Ньюэллс Олд Бойз
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
2
2.5
Среднее время на гол
45
36
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.4
1.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
75
Бомбардиры внутри турнира
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Emanuel Gamba
|4 (1)
|0.17
|Масиэль Леандро
|4
|0.17
|Lucas Besozzi
|3
|0.13
|Ciro Rius
|1
|0.04
|Brian Farioli
|1
|0.04
|Facundo Castelli
|1
|0.04
|Gonzalo Goni
|1
|0.04
|Торрес Кристиан
|1
|0.04
|Marcelo Benitez II
|1
|0.04
|Jesus Soraire
|1
|0.04
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jorge Recalde
|5 (1)
|0.22
|Сордо Рамиро
|3
|0.13
|Веласкес Виктор
|2
|0.09
|Jherson Mosquera
|2
|0.09
|Агирре Брайан
|1
|0.04
|Bruno Pitton
|1
|0.04
|Франциско Гонсалес I
|1
|0.04
|Феррейра Кристиан I
|1
|0.04
|Сфорца Хуан
|1
|0.04
|Guillermo Luis Ortiz
|1
|0.04
|Захир Факундо Мансиллья
|1
|0.04
|Lisandro Sebastian Montenegro
|1
|0.04
|Jeremias Perez
|0
|0
|Ivan Gomez
|0
|0
|Портилльо Маркос
|0
|0
Карточки
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ciro Rius
|4
|1
|Gustavo Canto
|5
|0
|Fabio Pereyra
|5
|0
|Mauro Pitton
|4
|0
|Marcelo Benitez II
|4
|0
|Brian Blasi
|3
|0
|Facundo Castelli
|3
|0
|Julian Navas
|3
|0
|Калински Энсо
|2
|0
|Жордан Федерико
|2
|0
|Jesus Soraire
|2
|0
|Brian Farioli
|2
|0
|Торрес Кристиан
|1
|0
|Lucas Besozzi
|1
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сфорца Хуан
|7
|1
|Jherson Mosquera
|5
|1
|Дитта Вильер
|3
|2
|Феррейра Кристиан I
|5
|0
|Мартино Анджело
|3
|1
|Lucas Hoyos
|4
|0
|Ivan Gomez
|3
|0
|Guillermo Luis Ortiz
|3
|0
|Jorge Recalde
|3
|0
|Агирре Брайан
|3
|0
|Перес Пабло II
|2
|0
|Bruno Pitton
|2
|0
|Сордо Рамиро
|2
|0
|Портилльо Маркос
|2
|0
|Хайнце Габриэль
|1
|0
|Реаско Джоркаефф
|1
|0
|Веласкес Виктор
|1
|0
|Justo Giani
|1
|0
|Jeremias Perez
|1
|0
|Lisandro Sebastian Montenegro
|1
|0
Результаты матчей
Сентраль Кордоба СдЕ
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Ньюэллс Олд Бойз
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
7
Сентраль Кордоба СдЕ
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Ньюэллс Олд Бойз
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
1
Волевые поражения
11
12
Сентраль Кордоба СдЕ
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
55% (12)
27% (6)
Ньюэллс Олд Бойз
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
5% (1)
45% (10)
50% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
6
10
Волевые победы
7
1
Волевые поражения
12
19
Голы по времени матча
Забито
7
8
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
17 Не забивали 16
0
0%
2
25%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
4
50%
61-75
1
14%
1
13%
76-90
Пропущено
8
15
2 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
5
33%
16-30
2
25%
4
27%
31-45
2
25%
2
13%
46-60
1
13%
1
7%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
11
12
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 14
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
2
18%
3
25%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
27%
5
42%
76-90
Пропущено
13
4
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 3
2
15%
1
25%
1-15
2
15%
1
25%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
1
25%
61-75
3
23%
1
25%
76-90
Забито
18
20
11 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 11
11 Не забивали 8
3
17%
2
10%
1-15
3
17%
3
15%
16-30
5
28%
3
15%
31-45
2
11%
1
5%
46-60
1
6%
5
25%
61-75
4
22%
6
30%
76-90
Пропущено
21
19
7 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
2
10%
4
21%
1-15
2
10%
6
32%
16-30
3
14%
4
21%
31-45
5
24%
2
11%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
6
29%
1
5%
76-90
Результаты последних матчей
Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Депортиво Линьерс 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Химнасия Ла-Плата 0:0 Хусто Хосе де Уркиса - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0
Сан-Лоренсо - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Хенераль Ламадрид 3:1 Сан-Мартин Бурсако - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Уракан 2:0 Колон - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Комуникасьонес 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Лаферрере 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 0:1 Барракас Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Викториано Аренас - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Леандро Н. Алем 1:0 Атлетико Атлас - Сентраль Кордоба СдЕ 4:1 Институто Кордоба - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Юпанки 2:0
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Аудакс Итальяно 1:1 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1
Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 2:0 Блуминг - Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 2:0 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Блуминг 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:0 Аудакс Итальяно - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:0
Результаты матчей
Сентраль Кордоба СдЕ
Ньюэллс Олд Бойз
Точный счет
0:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
Точный счет
0:0
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
0:2
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:2
2 раза 9%
1:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
6 раз 27%
0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
11 раз 50%
2
6 раз 27%
1
5 раз 23%
0
8 раз 36%
1
8 раз 36%
2
6 раз 27%
Тоталы голов в матче
Сентраль Кордоба СдЕ
Ньюэллс Олд Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
83
29
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
65
47
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1111
Больше Меньше
148
616
616
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|17
|2
|4
|42 - 15
|53
|2.
|23
|13
|5
|5
|38 - 20
|44
|3.
|23
|11
|9
|3
|22 - 9
|42
|4.
|23
|11
|7
|5
|31 - 21
|40
|5.
|23
|11
|6
|6
|29 - 17
|39
|6.
|23
|10
|8
|5
|27 - 19
|38
|7.
|23
|10
|6
|7
|30 - 25
|36
|8.
|23
|9
|9
|5
|30 - 25
|36
|9.
|23
|10
|4
|9
|20 - 21
|34
|10.
|23
|9
|6
|8
|26 - 19
|33
|11.
|23
|9
|5
|9
|25 - 22
|32
|12.
|23
|8
|7
|8
|31 - 31
|31
|13.
|0:1
|23
|7
|9
|7
|20 - 20
|30
|14.
|23
|7
|9
|7
|24 - 28
|30
|15.
|23
|8
|5
|10
|24 - 27
|29
|16.
|1:0
|23
|7
|8
|8
|18 - 22
|29
|17.
|23
|7
|7
|9
|22 - 21
|28
|18.
|23
|7
|7
|9
|20 - 30
|28
|19.
|23
|6
|9
|8
|20 - 27
|27
|20.
|23
|6
|8
|9
|18 - 29
|26
|21.
|23
|6
|7
|10
|21 - 27
|25
|22.
|23
|5
|10
|8
|22 - 27
|25
|23.
|23
|6
|6
|11
|17 - 30
|24
|24.
|23
|5
|9
|9
|22 - 24
|24
|25.
|23
|5
|9
|9
|17 - 25
|24
|26.
|23
|4
|12
|7
|19 - 27
|24
|27.
|23
|4
|7
|12
|16 - 27
|19
|28.
|23
|5
|2
|16
|16 - 32
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|10
|0
|1
|21 - 5
|30
|2.
|12
|8
|4
|0
|22 - 8
|28
|3.
|12
|8
|4
|0
|12 - 0
|28
|4.
|11
|8
|1
|2
|16 - 7
|25
|5.
|11
|7
|3
|1
|21 - 9
|24
|6.
|12
|7
|2
|3
|16 - 8
|23
|7.
|0:1
|11
|6
|4
|1
|12 - 4
|22
|8.
|12
|6
|4
|2
|18 - 10
|22
|9.
|12
|6
|4
|2
|16 - 9
|22
|10.
|11
|6
|3
|2
|21 - 10
|21
|11.
|11
|6
|3
|2
|12 - 7
|21
|12.
|12
|6
|3
|3
|16 - 9
|21
|13.
|11
|5
|4
|2
|11 - 8
|19
|14.
|12
|5
|4
|3
|14 - 11
|19
|15.
|12
|5
|4
|3
|12 - 11
|19
|16.
|12
|5
|4
|3
|16 - 15
|19
|17.
|12
|4
|6
|2
|9 - 9
|18
|18.
|1:0
|12
|5
|2
|5
|8 - 8
|17
|19.
|11
|4
|4
|3
|15 - 13
|16
|20.
|11
|4
|4
|3
|12 - 13
|16
|21.
|12
|4
|4
|4
|7 - 11
|16
|22.
|12
|3
|7
|2
|15 - 10
|16
|23.
|11
|4
|3
|4
|15 - 12
|15
|24.
|11
|4
|3
|4
|12 - 13
|15
|25.
|12
|3
|6
|3
|13 - 16
|15
|26.
|11
|4
|1
|6
|11 - 15
|13
|27.
|11
|3
|4
|4
|10 - 12
|13
|28.
|11
|3
|4
|4
|9 - 12
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|2
|3
|21 - 10
|23
|2.
|11
|6
|3
|2
|22 - 12
|21
|3.
|11
|5
|2
|4
|13 - 8
|17
|4.
|11
|4
|4
|3
|9 - 9
|16
|5.
|12
|3
|6
|3
|15 - 14
|15
|6.
|11
|3
|5
|3
|10 - 9
|14
|7.
|12
|4
|1
|7
|8 - 14
|13
|8.
|12
|3
|4
|5
|7 - 9
|13
|9.
|11
|3
|3
|5
|15 - 16
|12
|10.
|1:0
|11
|2
|6
|3
|10 - 14
|12
|11.
|12
|3
|3
|6
|5 - 9
|12
|12.
|12
|3
|3
|6
|9 - 16
|12
|13.
|11
|3
|2
|6
|9 - 13
|11
|14.
|11
|2
|5
|4
|12 - 17
|11
|15.
|12
|2
|5
|5
|8 - 14
|11
|16.
|12
|2
|5
|5
|7 - 13
|11
|17.
|11
|3
|1
|7
|10 - 16
|10
|18.
|12
|2
|4
|6
|9 - 14
|10
|19.
|11
|1
|6
|4
|6 - 11
|9
|20.
|12
|2
|3
|7
|9 - 22
|9
|21.
|12
|1
|6
|5
|7 - 14
|9
|22.
|11
|2
|2
|7
|7 - 14
|8
|23.
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|24.
|11
|2
|2
|7
|9 - 20
|8
|25.
|11
|1
|5
|5
|8 - 17
|8
|26.
|0:1
|12
|1
|5
|6
|8 - 16
|8
|27.
|12
|1
|3
|8
|7 - 15
|6
|28.
|12
|1
|1
|10
|5 - 17
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|12 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|11 (2)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|11 (2)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 10
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 7
|Химнасия Ла-Плата
|Мирамон Игнасио
|1 8
|Институто Кордоба
|Adrian Martinez
|9
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|9