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РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Пари НН
 
Позже
Зенит
Прогнозы 153
Пари НН 5.2% (8)
X 4.6% (7)
Зенит 90.2% (138)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пари НН
Ничья
Зенит
6.10
4.32
1.75
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Нигматуллин
Артур
78
Калинский
Николай
24
Гоцук
Кирилл
2
Александров
Виктор
26
Тихий
Дмитрий
10
Трошечкин
Александр
8
Майга
Мамаду
27
Живоглядов
Дмитрий
7
Севикян
Эдгар
11
Стаматов
Матео
93
Сулейманов
Тимур
41
Кержаков
Михаил
15
Караваев
Вячеслав
2
Чистяков
Дмитрий
77
Ренан
Роберт
3
Дуглас
Сантос
5
Барриос
Вильмар
21
Ерохин
Александр
11
Клаудиньо
7
Бакаев
Зелимхан
17
Мостовой
Андрей
30
Кассьерра
Матео
Пари НН
3-4-2-1
Зенит
4-2-3-1

История личных встреч

Пари НН
Зенит

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
КPП
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
5:1
К
2:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
0.75

Среднее время на гол

180
120

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

2.75
1.5

Среднее время на гол

32
60

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

45
90

Результаты последних матчей

Пари НН
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Динамо Москва - Пари НН 4:3 Пари НН - Сатурн 2:0 Пари НН - Текстильщик 2:0 Пари НН - Родина Москва 0:2
Родина Москва - Пари НН 0:3 Пари НН - Химки 2:0 Спартак Москва - Пари НН 0:0 Пари НН - Сочи 4:0 Факел - Пари НН 1:0 Пари НН - Урал 0:0 Оренбург - Пари НН 1:0 Пари НН - Крылья Советов 2:1 Динамо Москва - Пари НН 3:1 Краснодар - Пари НН 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 0:4 Пари НН - Химик Дзержинск 5:0 Пари НН - Торпедо Москва 0:3 Пари НН - Ростов 0:1 Ростов - Пари НН 2:1 Зенит - Пари НН 3:0
Зенит
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - Фенербахче 0:0 Црвена Звезда - Зенит 2:1 Зенит - Нефтчи 3:1
Зенит - Факел 1:0 Сочи - Зенит 1:1 Оренбург - Зенит 2:2 Зенит - Краснодар 2:2 Зенит - Спартак Москва 3:2 Крылья Советов - Зенит 1:5 Зенит - Динамо Москва 3:1 Ростов - Зенит 0:0 Локомотив Москва - Зенит 1:2 Зенит - Урал 2:0 Фенербахче - Зенит 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 1:1 Зенит - Химки 3:2 Зенит - Пари НН 3:0 Волга Ульяновск - Зенит 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Урал
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ЦСКА Москва
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Динамо Москва
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урал
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
ЦСКА Москва
 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Динамо Москва
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Урал
 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
ЦСКА Москва
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Краснодар Кордоба Джон 1 (1)
Динамо Москва Смолов Фёдор 1
ЦСКА Москва Заболотный Антон 1
Урал Аюпов Тимур 1
Краснодар Черников Александр 1
Весь список

Топ нарушителей
Урал Кулаков Денис 1
Краснодар Кордоба Джон 1
ЦСКА Москва Мойзес 1
Динамо Москва Фернандес Роберто 1
Весь список
  • До матча
  • Добрый день, уважаемые болельщики. Вот и настала пора нового сезона РПЛ, в одном из поединков субботнего игрового дня встретятся "Пари НН" и "Зенит". Комментировать первую игру действующего чемпиона для Вас будет Федосов Дмитрий!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Пари НН - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 июля 2023, осталось 16 минут.



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  • 64 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 153
Пари НН 5.2% (8)
X 4.6% (7)
Зенит 90.2% (138)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пари НН
Ничья
Зенит
6.10
4.32
1.75
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Пари НН - Зенит онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Пари НН - Зенит

Исход игры
Пари НН
5.2% (8)
Ничья
4.5% (7)
Зенит
90.3% (139)
Тотал 2.5
Больше
52.03% (64)
Меньше
47.97% (59)
Обе команды забьют
Да
47.97% (59)
Нет
52.03% (64)
Популярный счёт
0:2 Зенит
26% (40)
1:2 Зенит
20.8% (32)
0:1 Зенит
10.4% (16)
1:3 Зенит
10.4% (16)
0:3 Зенит
5.2% (8)
1:4 Зенит
1.9% (3)
2:1 Пари НН
1.9% (3)
1:1 Ничья
1.9% (3)
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