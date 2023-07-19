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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Пари НН
 
Позже
Зенит
Прогнозы 60
Пари НН 5% (3)
X 5% (3)
Зенит 90% (54)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Пари НН
Ничья
Зенит
6.03
4.51
1.61
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Пари НН
Зенит

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
КPП
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
5:1
К
2:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
0.75

Среднее время на гол

180
120

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

2.75
1.5

Среднее время на гол

32
60

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

45
90

Результаты последних матчей

Пари НН
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Динамо Москва - Пари НН 4:3 Пари НН - Сатурн 2:0 Пари НН - Текстильщик 2:0 Пари НН - Родина Москва 0:2
Родина Москва - Пари НН 0:3 Пари НН - Химки 2:0 Спартак Москва - Пари НН 0:0 Пари НН - Сочи 4:0 Факел - Пари НН 1:0 Пари НН - Урал 0:0 Оренбург - Пари НН 1:0 Пари НН - Крылья Советов 2:1 Динамо Москва - Пари НН 3:1 Краснодар - Пари НН 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 0:4 Пари НН - Химик Дзержинск 5:0 Пари НН - Торпедо Москва 0:3 Пари НН - Ростов 0:1 Ростов - Пари НН 2:1 Зенит - Пари НН 3:0
Зенит
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - Фенербахче 0:0 Црвена Звезда - Зенит 2:1 Зенит - Нефтчи 3:1
Зенит - Факел 1:0 Сочи - Зенит 1:1 Оренбург - Зенит 2:2 Зенит - Краснодар 2:2 Зенит - Спартак Москва 3:2 Крылья Советов - Зенит 1:5 Зенит - Динамо Москва 3:1 Ростов - Зенит 0:0 Локомотив Москва - Зенит 1:2 Зенит - Урал 2:0 Фенербахче - Зенит 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 1:1 Зенит - Химки 3:2 Зенит - Пари НН 3:0 Волга Ульяновск - Зенит 0:3
Команда И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Урал
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Урал
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Урал
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Вылет в Первую лигу
  • Текстовая онлайн трансляция матча Пари НН - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 июля 2023, осталось 2 дня 7 часов 47 минут.



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    • Прогнозы 60
    Пари НН 5% (3)
    X 5% (3)
    Зенит 90% (54)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Пари НН
    Ничья
    Зенит
    6.03
    4.51
    1.61
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Пари НН - Зенит онлайн

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    Прогнозы на матч Пари НН - Зенит

    Исход игры
    Пари НН
    5% (3)
    Ничья
    5% (3)
    Зенит
    90% (54)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.26% (32)
    Меньше
    40.74% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    53.7% (29)
    Нет
    46.3% (25)
    Популярный счёт
    0:2 Зенит
    30% (18)
    1:2 Зенит
    26.7% (16)
    1:3 Зенит
    13.3% (8)
    0:3 Зенит
    6.7% (4)
    0:1 Зенит
    5% (3)
    1:4 Зенит
    3.3% (2)
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    Пари НН
    Зенит
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