Фассон из центра поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади, Дзюба головой сбросил мяч на Жемалетдинова, но Рифат далее не смог выполнить качественный заброс на левый угол штрафной площади.

Жемалетдинов с правого фланга выполнил передачу в центр к линии штрафной площади, Глушенков подработал мяч и с места пробил на исполнение в правый угол ворот, Дюпин выловил мяч без особого труда.

Кабутов с правого фланга выполнил заброс к правому углу штрафной площади, Зотов под давлением Фассона заработал угловой для своей команды.

Кабутов с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Локомотива" уверенно перехватили мяч и пустились в контратаку.

Пиняев при развитии атаки по левому флангу выполнил передачу к лицевой линии поля на ход Глушенкову, Максим под давлением соперника упустил мяч за пределы поля.

Пиняев по левой половине поля ворвался в штрафную площадь и в борьбе с соперником оказался на газоне, Владислав Безбородов показал, что нужно играть дальше.

Фамейе теперь уже с правого фланга вошёл в штрафную площадь, а затем Джоэль выполнил подачу на дальний угол штрафной, где никого из партнёров по команде сразу не оказалось.

Пиняев довольно грубо сыграл на правом фланге у своей штрафной площади против Зотова, но Владислав Безбородов почему-то показал, что должен быть аут в пользу "Локомотива".

Мартынович из центра поля выполнил передачу на ход Даку по правой половине поля, форвард "Рубина" забрался в небольшой офсайд.

Угловой у ворот "Рубина". Жемалетдинов выполнил подачу на ближний угол вратарской, Баринов не смог головой сбросить мяч в центр штрафной площади, а далее игроки казанского клуба спокойно перехватили мяч.

Форвард "Локомотива" Артём Дзюба получил жёлтую карточку за грубую игру в борьбе за верховой мяч в центре поля против Вуячича.

Чуть ранее "Рубин" вполне имел голевой момент, но Фамейе после передачи от Даку с правого фланга принял странное решение, Джоэль в касание решил пробить по воротам из-за пределов штрафной площади, но в итоге получился подарок для Лантратова.

Пиняев с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Дзюба в борьбе с Грицаенко сбросил мяч к "точке", где Иву сыграл не очень удачно и выбил мяч на угловой.

Пиняев с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Рубина" вновь уверенно отбились при стандарте.

Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Тикнизян!!! Пиняев на левом фланге выиграл борьбу за мяч у Мартыновича, далее Сергей вошёл в штрафную площадь и выполнил передачу чуть назад к линии штрафной, Тикнизян в касание пробил по воротам, мяч задел ногу Вуячича и влетел в ближний угол ворот.

18' Никак "Локомотив" пока что не может найти свою игру на старте матча, такими темпами московский клуб рискует получить и второй мяч в свои ворота до перерыва.

17' Кабутов с дальней дистанции решился на плотный удар в левый угол ворот, Лантратов в прыжке отбил мяч на левый фланг.

16' Зотов с правого фланга выполнил передачу к правому углу штрафной площади на ход Даку, Мирлинд вошёл в штрафную площадь и пробил в ближний угол ворот под давлением соперника, мяч полетел выше цели.

15' Фассон из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади, но Пиняев был далеко от зоны передачи, в итоге Мартынович перехватил мяч без особого труда.

14' Иву в центральном круге нарушил правила против Карпукаса. Игроки "Локомотива" не смогли быстро разыграть стандарт.

13' Угловой у ворот "Рубина". Глушенков выполнил подачу на ближний угол вратарской, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

12' Кабутов из аута с правого фланга вбросил мяч на Зотова на правую половину поля, Александр в касание выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Даку не был готов к рывку.

11' Глушенков с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, не без труда, но игроки "Рубина" смогли перехватить мяч и отвести угрозу от своих владений.

10' Глушенков разогнал атаку по правой половине поля, а затем Максим выполнил передачу на правый угол штрафной площади на ход Жемалетдинову, Грицаенко оказался первым на мяче и выбил его на угловой.