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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Локомотив Москва
1:1
Первый тайм: 29'
Рубин
0'
0:1
3' Гол
Даку Мирлинд
21' Желтая карточка
Дзюба Артём
1:1
23' Гол
Тикнизян Наир
1:1. Гол Наира Тикнизяна (видео)...
0:1. Гол Мирлинда Даку (видео). ...

Ход матча

3'
0:1
Даку Мирлинд
21'
Дзюба Артём
 
23'
Тикнизян Наир
1:1
Прогнозы 171
Локомотив Москва 80.7% (138)
X 7% (12)
Рубин 12.3% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Локомотив Москва
Ничья
Рубин
2.95
4.12
4.80
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Лантратов
Илья
24
Ненахов
Максим
85
Морозов
Евгений
3
Фассон
Лукас
71
Тикнизян
Наир
6
Баринов
Дмитрий
93
Карпукас
Артём
17
Жемалетдинов
Рифат
15
Глушенков
Максим
9
Пиняев
Сергей
7
Дзюба
Артём
22
Дюпин
Юрий
51
Рожков
Илья
27
Грицаенко
Алексей
4
Мартынович
Александр
70
Кабутов
Дмитрий
33
Рахмоналиев
Умарали
21
Зотов
Александр
6
Иву
Угучукву
15
Вуячич
Игор
44
Даку
Мирлинд
20
Фамейе
Джоэль
Локомотив Москва
4-2-3-1
Рубин
3-5-2

История личных встреч

Локомотив Москва
Рубин

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

23.8%
57.1%
19.1%
5 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
38.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед

35 матчей

45.7%
31.4%
22.9%
16 побед 11 ничьих 8 побед

Первый тайм

14.3%
62.9%
22.8%
5 побед 22 ничьи 8 побед

Второй тайм

37.1%
45.7%
17.2%
13 побед 16 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
К
0:1
К
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
К
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
К
4:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ТМС
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

1.22
0.82

Среднее время на гол

73
109

Всего голов

21
8

Голов в среднем за матч

1.24
0.44

Среднее время на гол

72
202

Всего голов

43
22

Голов в среднем за матч

1.23
0.63

Тотал матчей

2.5
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
10
Больше 29%
Меньше 71%
25
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

73
143

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тикнизян Наир 1 1
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даку Мирлинд 1 1

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзюба Артём 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Локомотив Москва - Квант 7:0 Локомотив Москва - СКА-Хабаровск 3:0 Локомотив Москва - Балтика 0:1 Локомотив Москва - Волгарь 4:2
Локомотив Москва - Иртыш Омск 1:1 Локомотив Москва - Торпедо Москва 3:1 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4 Локомотив Москва - Факел 1:0 Крылья Советов - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Сочи 3:0 Локомотив Москва - Химки 5:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1 Оренбург - Локомотив Москва 1:4 Локомотив Москва - Зенит 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 0:4 Локомотив Москва - Краснодар 3:2 Акрон - Локомотив Москва 1:1 Ахмат - Локомотив Москва 0:1 Ростов - Локомотив Москва 1:3 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2
Рубин
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
Рубин - Крылья Советов 2:1 Торпедо Москва - Рубин 1:1 Рубин - КАМАЗ 5:1 Родина Москва - Рубин 0:0
Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Рубин 0:1 Рубин - Акрон 3:2 Краснодар-2 - Рубин 0:1 Рубин - СКА-Хабаровск 3:1 Арсенал Тула - Рубин 0:1 Рубин - Шинник 3:0 Волгарь - Рубин 0:0 Рубин - Велес Москва 1:1 Алания - Рубин 0:0 КАМАЗ - Рубин 0:0 Рубин - Волга Ульяновск 1:0 ФК Кубань - Рубин 1:2 Рубин - Шинник 2:1 Рубин - ЦСКА Москва 2:0 Рубин - Ахмат 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Краснодар
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Урал
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Рубин
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Локомотив Москва
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
ЦСКА Москва
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Пари НН
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Динамо Москва
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урал
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Локомотив Москва
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рубин
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Динамо Москва
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Пари НН
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Зенит
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Рубин
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Локомотив Москва
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Урал
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
ЦСКА Москва
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 2
Краснодар Кордоба Джон 1 (1)
Динамо Москва Смолов Фёдор 1
ЦСКА Москва Заболотный Антон 1
Урал Аюпов Тимур 1
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 1
Локомотив Москва Дзюба Артём 1
Урал Кулаков Денис 1
Пари НН Калинский Николай 1
Краснодар Кордоба Джон 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 32'
    Фамейе теперь уже с правого фланга вошёл в штрафную площадь, а затем Джоэль выполнил подачу на дальний угол штрафной, где никого из партнёров по команде сразу не оказалось. 
  • Судья
    31'
    Пиняев по левой половине поля ворвался в штрафную площадь и в борьбе с соперником оказался на газоне, Владислав Безбородов показал, что нужно играть дальше. 
  • Угловой
    30'
    Пиняев при развитии атаки по левому флангу выполнил передачу к лицевой линии поля на ход Глушенкову, Максим под давлением соперника упустил мяч за пределы поля. 
  • Угловой
    29'
    Кабутов с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Локомотива" уверенно перехватили мяч и пустились в контратаку. 
  • 28'
    Кабутов с правого фланга выполнил заброс к правому углу штрафной площади, Зотов под давлением Фассона заработал угловой для своей команды. 
  • 27'
    Жемалетдинов с правого фланга выполнил передачу в центр к линии штрафной площади, Глушенков подработал мяч и с места пробил на исполнение в правый угол ворот, Дюпин выловил мяч без особого труда. 
  • 26'
    Фассон из центра поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади, Дзюба головой сбросил мяч на Жемалетдинова, но Рифат далее не смог выполнить качественный заброс на левый угол штрафной площади. 
  • Описание гола
    25'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Тикнизян!!! Пиняев на левом фланге выиграл борьбу за мяч у Мартыновича, далее Сергей вошёл в штрафную площадь и выполнил передачу чуть назад к линии штрафной, Тикнизян в касание пробил по воротам, мяч задел ногу Вуячича и влетел в ближний угол ворот. 
  • Угловой
    24'
    Пиняев с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Рубина" вновь уверенно отбились при стандарте. 
  • 24'
    Пиняев с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Дзюба в борьбе с Грицаенко сбросил мяч к "точке", где Иву сыграл не очень удачно и выбил мяч на угловой. 
  • 23'
    Чуть ранее "Рубин" вполне имел голевой момент, но Фамейе после передачи от Даку с правого фланга принял странное решение, Джоэль в касание решил пробить по воротам из-за пределов штрафной площади, но в итоге получился подарок для Лантратова. 
  • Желтая карточка
    22'
    Форвард "Локомотива" Артём Дзюба получил жёлтую карточку за грубую игру в борьбе за верховой мяч в центре поля против Вуячича. 
  • Угловой
    21'
    Угловой у ворот "Рубина". Жемалетдинов выполнил подачу на ближний угол вратарской, Баринов не смог головой сбросить мяч в центр штрафной площади, а далее игроки казанского клуба спокойно перехватили мяч. 
  • Офсайд
    20'
    Мартынович из центра поля выполнил передачу на ход Даку по правой половине поля, форвард "Рубина" забрался в небольшой офсайд. 
  • Судья
    19'
    Пиняев довольно грубо сыграл на правом фланге у своей штрафной площади против Зотова, но Владислав Безбородов почему-то показал, что должен быть аут в пользу "Локомотива". 
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    • 18'
      Никак "Локомотив" пока что не может найти свою игру на старте матча, такими темпами московский клуб рискует получить и второй мяч в свои ворота до перерыва. 
    • Опасный момент
      17'
      Кабутов с дальней дистанции решился на плотный удар в левый угол ворот, Лантратов в прыжке отбил мяч на левый фланг. 
    • 16'
      Зотов с правого фланга выполнил передачу к правому углу штрафной площади на ход Даку, Мирлинд вошёл в штрафную площадь и пробил в ближний угол ворот под давлением соперника, мяч полетел выше цели. 
    • 15'
      Фассон из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади, но Пиняев был далеко от зоны передачи, в итоге Мартынович перехватил мяч без особого труда. 
    • Фол, нарушение
      14'
      Иву в центральном круге нарушил правила против Карпукаса. Игроки "Локомотива" не смогли быстро разыграть стандарт. 
    • Угловой
      13'
      Угловой у ворот "Рубина". Глушенков выполнил подачу на ближний угол вратарской, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
    • 12'
      Кабутов из аута с правого фланга вбросил мяч на Зотова на правую половину поля, Александр в касание выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Даку не был готов к рывку. 
    • Угловой
      11'
      Глушенков с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, не без труда, но игроки "Рубина" смогли перехватить мяч и отвести угрозу от своих владений. 
    • 10'
      Глушенков разогнал атаку по правой половине поля, а затем Максим выполнил передачу на правый угол штрафной площади на ход Жемалетдинову, Грицаенко оказался первым на мяче и выбил его на угловой. 
    • 9'
      Фамейе вновь отправился прессинговать Лантратова в штрафную площадь, голкипер "Локомотива" спокойно выбил мяч в центр поля. 
    • Фол, нарушение
      8'
      Морозов в центре поля нарушил правила против Иву. Игроки "Рубина" достаточно быстро разыграли стандарт. 
    • 7'
      Сразу же знаменательный гол получился для "Рубина". Илья Рожков в своём дебютном матче отметился голевой передачей, а для Мирлинда Даку это сотый гол в карьере. 
    • Описание гола
      6'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Даку!!! За счёт высокого прессинга игроки "Рубина" смогли открыть счёт в матче. Зотов практически от центра половины поля "Локомотива" выполнил заброс на ход Рожкову по левому флангу, Илья отлично подстроился под мяч, а затем выполнил подачу в центр к линии вратарской, Даку оторвался от защитников "Локомотива" и головой отправил мяч в правый угол ворот. 
    • Фол, нарушение
      5'
      Против Даку были нарушены правила в борьбе за верховой мяч в центре поля. Игроки "Рубина" достаточно быстро разыграли стандарт. 
    • 4'
      Фамейе отправился прессинговать Лантратова в штрафную площадь, Илья сыграл без ошибок и сильно выбил мяч к центру поля. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Жемалетдинов перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Иву. 
    • 2'
      Добавим, что сегодня в составе "Рубина" в Премьер-лиге дебютирует фланговый защитник Илья Рожков, довольно сильно рискует Рашид Рахимов таким решением. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Посмотрим, как казанский "Рубин" покажет себя в первом матче после возвращения в Премьер-лигу. Для команды Рашида Рахимова сразу же будет очень непростое испытание, но от этого матч будет ещё интереснее. 
    • Первый тайм
    • 23'
      Г О О О О Л - Тикнизян Наир бьет в цель!
    • 21'
      Дзюба Артём получил желтую карточку от судьи
    • 3'
      Г О О О О Л - Мирлинд Даку бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Локомотив Москва 1:1 Рубин

    Исход игры
    Локомотив Москва
    80.7% (138)
    Ничья
    7% (12)
    Рубин
    12.3% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    48% (60)
    Меньше
    52% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    52.8% (66)
    Нет
    47.2% (59)
    Популярный счёт
    2:1 Локомотив Москва
    24.6% (42)
    2:0 Локомотив Москва
    18.1% (31)
    1:0 Локомотив Москва
    14% (24)
    3:1 Локомотив Москва
    6.4% (11)
    1:1 Ничья
    4.7% (8)
    2:3 Рубин
    1.8% (3)
    0:1 Рубин
    1.2% (2)
    3:0 Локомотив Москва
    1.2% (2)
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