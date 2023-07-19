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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Локомотив Москва
 
Позже
Рубин
Прогнозы 59
Локомотив Москва 91.5% (54)
X 8.5% (5)
Рубин 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Локомотив Москва
Ничья
Рубин
1.87
4.00
4.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Локомотив Москва
Рубин

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

23.8%
57.1%
19.1%
5 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
38.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед

35 матчей

45.7%
31.4%
22.9%
16 побед 11 ничьих 8 побед

Первый тайм

14.3%
62.9%
22.8%
5 побед 22 ничьи 8 побед

Второй тайм

37.1%
45.7%
17.2%
13 побед 16 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
К
0:1
К
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
К
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
К
4:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ТМС
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

1.22
0.82

Среднее время на гол

73
109

Всего голов

21
8

Голов в среднем за матч

1.24
0.44

Среднее время на гол

72
202

Всего голов

43
22

Голов в среднем за матч

1.23
0.63

Тотал матчей

2.5
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
10
Больше 29%
Меньше 71%
25
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

73
143

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Локомотив Москва - Квант 7:0 Локомотив Москва - СКА-Хабаровск 3:0 Локомотив Москва - Балтика 0:1 Локомотив Москва - Волгарь 4:2
Локомотив Москва - Иртыш Омск 1:1 Локомотив Москва - Торпедо Москва 3:1 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4 Локомотив Москва - Факел 1:0 Крылья Советов - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Сочи 3:0 Локомотив Москва - Химки 5:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1 Оренбург - Локомотив Москва 1:4 Локомотив Москва - Зенит 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 0:4 Локомотив Москва - Краснодар 3:2 Акрон - Локомотив Москва 1:1 Ахмат - Локомотив Москва 0:1 Ростов - Локомотив Москва 1:3 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2
Рубин
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
Рубин - Крылья Советов 2:1 Торпедо Москва - Рубин 1:1 Рубин - КАМАЗ 5:1 Родина Москва - Рубин 0:0
Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Рубин 0:1 Рубин - Акрон 3:2 Краснодар-2 - Рубин 0:1 Рубин - СКА-Хабаровск 3:1 Арсенал Тула - Рубин 0:1 Рубин - Шинник 3:0 Волгарь - Рубин 0:0 Рубин - Велес Москва 1:1 Алания - Рубин 0:0 КАМАЗ - Рубин 0:0 Рубин - Волга Ульяновск 1:0 ФК Кубань - Рубин 1:2 Рубин - Шинник 2:1 Рубин - ЦСКА Москва 2:0 Рубин - Ахмат 1:1
Команда И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Урал
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Урал
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Урал
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Вылет в Первую лигу
  • Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Рубин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 июля 2023, осталось 2 дня 10 часов 2 минуты.



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    • Прогнозы 59
    Локомотив Москва 91.5% (54)
    X 8.5% (5)
    Рубин 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Локомотив Москва
    Ничья
    Рубин
    1.87
    4.00
    4.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Локомотив Москва - Рубин онлайн

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    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Рубин

    Исход игры
    Локомотив Москва
    91.5% (54)
    Ничья
    8.5% (5)
    Рубин
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.72% (29)
    Меньше
    45.28% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    58.49% (31)
    Нет
    41.51% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Локомотив Москва
    37.3% (22)
    2:0 Локомотив Москва
    22% (13)
    1:0 Локомотив Москва
    11.9% (7)
    3:1 Локомотив Москва
    8.5% (5)
    1:1 Ничья
    6.8% (4)
    3:0 Локомотив Москва
    3.4% (2)
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    Рубин
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