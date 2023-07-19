Тур: 1. Стадион: РЖД Арена.
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История личных встреч
Локомотив Москва
Рубин
21 матч
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
23.8%
57.1%
19.1%
5 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.9%
38.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед
35 матчей
45.7%
31.4%
22.9%
16 побед 11 ничьих 8 побед
Первый тайм
14.3%
62.9%
22.8%
5 побед 22 ничьи 8 побед
Второй тайм
37.1%
45.7%
17.2%
13 побед 16 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
14
Голов в среднем за матч
1.22
0.82
Среднее время на гол
73
109
Всего голов
21
8
Голов в среднем за матч
1.24
0.44
Среднее время на гол
72
202
Всего голов
43
22
Голов в среднем за матч
1.23
0.63
Тотал матчей
2.5
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
10
Больше 29%
Меньше 71%
25
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
73
143
Результаты последних матчей
Локомотив Москва
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Локомотив Москва - Квант 7:0 Локомотив Москва - СКА-Хабаровск 3:0 Локомотив Москва - Балтика 0:1 Локомотив Москва - Волгарь 4:2
Локомотив Москва - Иртыш Омск 1:1 Локомотив Москва - Торпедо Москва 3:1 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4 Локомотив Москва - Факел 1:0 Крылья Советов - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Сочи 3:0 Локомотив Москва - Химки 5:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1 Оренбург - Локомотив Москва 1:4 Локомотив Москва - Зенит 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 0:4 Локомотив Москва - Краснодар 3:2 Акрон - Локомотив Москва 1:1 Ахмат - Локомотив Москва 0:1 Ростов - Локомотив Москва 1:3 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2
Рубин
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
Рубин - Крылья Советов 2:1 Торпедо Москва - Рубин 1:1 Рубин - КАМАЗ 5:1 Родина Москва - Рубин 0:0
Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Рубин 0:1 Рубин - Акрон 3:2 Краснодар-2 - Рубин 0:1 Рубин - СКА-Хабаровск 3:1 Арсенал Тула - Рубин 0:1 Рубин - Шинник 3:0 Волгарь - Рубин 0:0 Рубин - Велес Москва 1:1 Алания - Рубин 0:0 КАМАЗ - Рубин 0:0 Рубин - Волга Ульяновск 1:0 ФК Кубань - Рубин 1:2 Рубин - Шинник 2:1 Рубин - ЦСКА Москва 2:0 Рубин - Ахмат 1:1
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- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Рубин
Исход игры
Локомотив Москва
91.5% (54)
Ничья
8.5% (5)
Рубин
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
54.72% (29)
Меньше
45.28% (24)
Обе команды забьют
Да
58.49% (31)
Нет
41.51% (22)
Популярный счёт
2:1 Локомотив Москва
37.3% (22)
2:0 Локомотив Москва
22% (13)
1:0 Локомотив Москва
11.9% (7)
3:1 Локомотив Москва
8.5% (5)
1:1 Ничья
6.8% (4)
3:0 Локомотив Москва
3.4% (2)
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