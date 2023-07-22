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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Урал
2:1
Второй тайм: 90+'
ЦСКА Москва
0'
1:0
21' Гол
Аюпов Тимур
33' Желтая карточка
Кулаков Денис
2:0
54' Пенальти
Мишкич Даниэль
2:1
63' Гол
Заболотный Антон
74' Желтая карточка
Мойзес
Удар Шеттине (видео). Мир Россий...
2:1. Гол Антона Заболотнго (виде...
2:0. Гол с пенальти Даниэла Мишк...
Юшин опасно пробил по воротам (в...
Заболотный упускает возможность ...
Аюпов создает опасный момент (ви...
Роша ушел на замену из-за травмы...
1:0. Гол Темура Аюпова (видео). ...
Хлесткий удар Чалова (видео). Ми...

Ход матча

21'
Аюпов Тимур
(Юшин Александр)
1:0
32'
 
Рядно Михаил
Виллиан Роша
33'
Кулаков Денис
 
46'
Нейва Кристиан
Кулаков Денис
 
54'
Мишкич Даниэль
2:0
62'
Дмитриев Игорь
Юшин Александр
 
62'
Гильерме Шеттине
Каштанов Алексей
 
63'
 
Кучаев Константин
Мухин Максим
63'
2:1
Заболотный Антон
64'
 
Гайч Адольфо
Заболотный Антон
74'
 
Мойзес
84'
 
Арбузов Ярослав
Набабкин Кирилл
84'
 
Ермаков Никита
Чалов Фёдор
89'
Ишков Илья
Аюпов Тимур
 
Прогнозы 194
Урал 21.6% (42)
X 11.3% (22)
ЦСКА Москва 67% (130)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Урал
Ничья
ЦСКА Москва
4.04
6.30
57.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Помазун
Илья
15
Кулаков
Денис
46
Мамин
Артём
2
Бегич
Сильвие
24
Филипенко
Егор
8
Мишкич
Даниэль
22
Бевеев
Мингиян
5
Егорычев
Андрей
55
Аюпов
Тимур
7
Юшин
Александр
79
Каштанов
Алексей
35
Акинфеев
Игорь
14
Набабкин
Кирилл
4
Виллиан
Роша
27
Мойзес
22
Гайич
Милан
III
5
Зделар
Саша
88
Мендес
Виктор
19
Зайнутдинов
Бактиёр
6
Мухин
Максим
91
Заболотный
Антон
9
Чалов
Фёдор
Урал
4-2-3-1
ЦСКА Москва
3-4-3

История личных встреч

Урал
ЦСКА Москва

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

175%
0 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
125%
2 победы 5 ничьих 0 побед

22 матча

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

26 матчей

7.7%
23.1%
69.2%
2 победы 6 ничьих 18 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 14 ничьих 12 побед

Второй тайм

7.7%
46.2%
46.1%
2 победы 12 ничьих 12 побед

История матчей

К
1:2
К
1:1
ПЛ
1:2
К
0:0
К
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
К
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:1
ПЛ
3:4
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
К
1:0

Голы

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

0.62
0.85

Среднее время на гол

146
106

Всего голов

28
21

Голов в среднем за матч

2.15
1.62

Среднее время на гол

41
55

Всего голов

36
32

Голов в среднем за матч

1.38
1.23

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

65
73

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аюпов Тимур 1 1
Мишкич Даниэль 1 (1) 1
Юшин Александр 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заболотный Антон 1 1

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулаков Денис 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мойзес 1 0

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Крылья Советов - Урал 1:1 Урал - Нефтчи Фергана 3:0 Урал - Сочи 1:0 Химки - Урал 0:3
Крылья Советов - Урал 3:0 Краснодар - Урал 2:1 Урал - Оренбург 2:1 Пари НН - Урал 0:0 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Краснодар - Урал 1:1 Урал - Ростов 1:3 ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Ахмат - Урал 2:0 Урал - Спартак Москва 2:1 Зенит - Урал 2:0 Урал - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Урал 1:1 Торпедо Москва - Урал 0:1 Спартак Москва - Урал 2:2
ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5 Нефтехимик - ЦСКА Москва 0:4
Краснодар - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Ростов 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:0 ЦСКА Москва - Оренбург 2:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Ахмат - ЦСКА Москва 1:3 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - 2DROTS 1:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Урал
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ЦСКА Москва
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Динамо Москва
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урал
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
ЦСКА Москва
 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Динамо Москва
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Урал
 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
ЦСКА Москва
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Краснодар Кордоба Джон 1 (1)
Динамо Москва Смолов Фёдор 1
ЦСКА Москва Заболотный Антон 1
Урал Аюпов Тимур 1
Краснодар Черников Александр 1
Весь список

Топ нарушителей
Урал Кулаков Денис 1
Краснодар Кордоба Джон 1
ЦСКА Москва Мойзес 1
Динамо Москва Фернандес Роберто 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Угловой
    90'
    Угловой у ворот ЦСКА. Игроки "Урала" разыграли корнер конечно же без подачи в штрафную площадь, а далее Шеттине на левом фланге заработал повторный корнер. 
  • Желтая карточка
    90'
    Форвард ЦСКА Адольфо Гайч получил жёлтую карточку за грубую игру в подкате в центре поля против Мишкича. 
  • Желтая карточка
    90'
    Голкипер "Урала" Илья Помазун получил жёлтую карточку за затяжку времени при вводе мяча в игру. 
  • Фол, нарушение
    90'
    Гайч в подкате на правом фланге сбил Кики. Игроки "Урала" конечно же максимально долго разыгрывали стандарт. 
  • Замена
    90'
    В составе "Урала" произошла замена. Вместо Тимура Аюпова на поле вышел Илья Ишков. 
  • Дополнительное время
    90'
    Пять минут добавил Алексей Амелин к основному времени матча. 
  • 89'
    Зделар с правого фланга выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Гайч не смог подстроиться под мяч, чтобы головой пробить по воротам. 
  • 88'
    Мойзес со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, Помазун сыграл на выходе и в прыжке кулаком выбил мяч в аут. 
  • Фол, нарушение
    87'
    Мамин на левой половине поля у своей штрафной площади нарушил правила против Арбузова. 
  • Замена
    86'
    Последнюю замену провёл Владимир Федотов. Вместо Фёдора Чалова на поле вышел Никита Ермаков. 
  • Замена
    85'
    В составе ЦСКА произошла замена. Вместо Кирилла Набабкина на поле вышел Ярослав Арбузов. 
  • 84'
    Эмерсон из центра поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади, Егорычев в борьбе с Гайичем не смог добраться до мяча. 
  • 83'
    Акинфеев от радиуса штрафной площади сильно выбил мяч вперёд к штрафной площади "Урала", но Гайч и Чалов не смогли добраться до мяча, в итоге его при игре на выходе перехватил Помазун. 
  • Замена
    82'
    В составе "Урала" произошла замена. Вместо Егора Филипенко на поле вышел Эмерсон. 
  • Травма, повреждение
    81'
    Филипенко дёрнул заднюю поверхность бедра после неудачной обработки мяча на правом фланге. Вышли на поле врачи "Урала", пауза в игре. 
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    • Фол, нарушение
      80'
      Зделар получил по ногам в центре поля от Егорычева. Игроки ЦСКА не смогли быстро разыграть стандарт. 
    • 79'
      Зайнутдинов со стандарта пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко и ушёл точно на трибуну фанатов "Урала". 
    • Фол, нарушение
      78'
      Мишкич на правой половине поля у своей штрафной площади в подкате сбил Мендеса. Игроки ЦСКА заработали опасный стандарт. 
    • 77'
      Шеттине на этот раз зацепился за мяч после заброса в центр штрафной площади с левого фланга, далее Гильерме развернулся и в падении пробил по воротам, мяч слабо полетел точно к Акинфееву. 
    • 76'
      Мишкич со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • Желтая карточка
      75'
      Защитник ЦСКА Мойзес получил жёлтую карточку за срыв атаки. На левом фланге Мойзес откровенно схватил за футболку Шеттине. 
    • Опасный момент
      74'
      Егорычев ворвался в штрафную площадь с правого фланга, аз атем уже Шеттине под давлением Мойзеса в касание пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • 73'
      Поднялся Набабкин после паузы, пока что Кирилл держится за заднюю поверхность бедра, но у ЦСКА ещё есть замены, если потребуется. 
    • Травма, повреждение
      72'
      Набабкин в борьбе за верховой мяч в центре поля с Шеттине получил повреждение. Вышли на поле врачи ЦСКА, пауза в игре. 
    • 71'
      Кучаев с правого фланга выполнил заброс на правый угол штрафной площади, защитники "Урала" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • 70'
      Дмитриев при развитии атаки практически по центру выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Аюпов сразу же отправил мяч к дальнему углу вратарской, где никого из партнёров по команде не оказалось. 
    • Замена
      69'
      Вторую подряд замену провёл Виктор Ганчаренко. Вместо Алексея Каштанова на поле вышел Игорь Дмитриев. 
    • Замена
      68'
      В составе "Урала" чуть ранее произошла замена. Вместо Александра Юшина на поле вышел Гильерме Шеттине. 
    • Угловой
      67'
      Угловой у ворот ЦСКА. Мишкич выполнил подачу в центр штрафной площади, после упорной борьбы "армейцы" выбили мяч на левый фланг. 
    • Замена
      66'
      Вторую подряд замену провёл Владимир Федотов. Вместо Антона Заболотного на поле вышел Адольфо Гайч. 
    • Замена
      65'
      В составе ЦСКА произошла замена. Вместо Максима Мухина на поле вышел Константин Кучаев. 
    • Описание гола
      64'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:1!!! Заболотный!!! Мендес с левого фланга выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Кики в борьбе с Набабкиным неудачно сыграл по позиции и невольно сбросил мяч на Заболотного к центру линии вратарской, а уже Антон спокойно вколотил мяч в сетку. 
    • Угловой
      63'
      Гайич с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь игроки "Урала" выиграли верховую борьбу за мяч в своей штрафной площади. 
    • 62'
      Мойзес со стандарта выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Филипенко головой выбил мяч на угловой. 
    • Фол, нарушение
      61'
      Аюпов на левой половине поля нарушил правила против Зделара. ЦСКА вновь тщательно готовится к стандарту. 
    • 60'
      Набабкин с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Мухин пропустил мяч на Заболотного, но Антон под давлением соперника не смог завершить момент ударом по воротам. 
    • 59'
      Зделар со стандарта выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Бегич выиграл верховую борьбу за мяч и головой выбил его подальше от своих ворот. 
    • Фол, нарушение
      58'
      Бевеев на левом фланге нарушил правила против Рядно. ЦСКА тщательно готовится к стандарту. 
    • 57'
      Зделар выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Чалов сразу же пробил по воротам, мяч попал в защитника "Урала". 
    • 56'
      Как мы и говорили, ЦСКА нужно было сразу пытаться играть первым номером, команда Владимира Федотова это сделать не смогла, вот и "Урал" забил второй мяч, теперь команде Виктора Ганчаренко нужно продержаться около сорока минут. 
    • Пенальти
      55'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Мишкич!!! Даниэль Мишкич с "точки" уверенно пробил по центру, Акинфеев гадал и прыгнул в правый угол ворот. 
    • Пенальти!
      54'
      Алексей Амелин достаточно быстро пересмотрел повторы эпизода в штрафной площади ЦСКА и уверенно указал на "точку". 
    • Видеоповтор
      53'
      После подачи в центр штрафной площади с правого фланга Каштанов головой сбросил мяч на левый угол штрафной, Кики сыграл пяткой, мяч нашёл руку Мухина, который вёл борьбу с португальцем. Алексей Амелин послушал судей из комнаты VAR и отправился пересматривать повтор момента. 
    • 52'
      Пытаются болельщики на "Екатеринбург-Арене" запустить "волну", сегодня любителей футбола на стадионе немало, а поэтому данный элемент можно исполнить. 
    • 51'
      Каштанов отправился прессинговать Акинфеева на правый угол штрафной площади, Игорь не стал рисковать и выбил мяч в аут к центру поля. 
    • Судья
      50'
      Аюпов в центре поля на грани фола сыграл против Заболотного, но Алексей Амелин показал, что нужно играть дальше. 
    • 49'
      Достаточно спокойно начинается второй тайм, пока что "Урал" очень грамотно действует по счёту, что мы видели и в первом тайме. 
    • 48'
      Добавим, что Кики является первым португальцем в "Урале", сегодня его официальный дебют за команду из Екатеринбурга. 
    • Замена
      47'
      В составе "Урала" произошла замена. Вместо Дениса Кулакова на поле вышел Кики. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас будет делать ЦСКА, чтобы сыграть первым номером в Екатеринбурге и перевернуть ход матча. Если же "армейцы" так и будут просто "выжидать" свои моменты, они вполне могут получить второй мяч в свои ворота и в первом туре остаться без очков. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Урал" на домашнем поле в Екатеринбурге переигрывает московский ЦСКА со счётом 1:0. Пока что обе команды играют относительно неплохо, хоть и не всегда ярко. В завершении атак у команды Владимира Федотова остаётся немало проблем, а поэтому "армейцы" пока что проигрывают после грубейшей ошибки Акинфеева при угловом. 
    • 45'
      Зайнутдинов из центра поля выполнил заброс на ход Гайичу по правому флангу, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
    • Дополнительное время
      45'
      Две минуты добавил Алексей Амелин к основному времени первого тайма. 
    • Опасный момент
      45'
      Помазун от радиуса штрафной площади сильно выбил мяч к радиусу штрафной площади ЦСКА, Каштанов головой сбросил мяч в центр штрафной площади, Юшин выиграл борьбу за мяч и пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • Фол, нарушение
      44'
      Зайнутдинов при игре в подкате на левом фланге на половине поля соперника нарушил правила против Кулакова. Игроки "Урала" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Опасный момент
      43'
      Каштанов сместился на правый фланг и за ним вновь пошёл Мойзес, защитник ЦСКА перехватил мяч и затем едва не выполнил голевую передачу в центр к линии штрафной площади на Юшина, Александр в итоге пробил в левый угол ворот, получилось немного неточно. 
    • 42'
      Аюпов пробил по воротам с дальней дистанции, мяч на этот раз ушёл в сторону от правой штанги. 
    • 41'
      Каштанов совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем выполнил подачу в штрафную площадь под давлением соперника, Мойзес плечом выбил мяч подальше от своих ворот. 
    • Опасный момент
      40'
      Мендес подкараулил отскок на левой половине поля у штрафной площади "Урала", далее Виктор выполнил заброс в центр к линии вратарской, Заболотный оторвался от защитников и в падении головой пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
    • 39'
      Мендес с левой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
    • 38'
      Заканчивается постепенно первый тайм, важно для "Урала" не пропустить до перерыва, а поэтому хозяева поля вновь перестроились на игру от обороны. 
    • Судья
      37'
      Бевеев при развитии атаки на левом фланге налетел на Мухина, который жёстко сыграл корпусом, но Алексей Амелин показало, что всё было в рамках правил. 
    • 36'
      Мамин попал под прессинг на левом фланге у своей штрафной площади, Артём выполнил пас назад на Помазуна, Илья сразу же попал под прессинг, но Илья успел к мячу первым и выбил его в аут. 
    • Желтая карточка
      35'
      Капитан "Урала" Денис Кулаков получил жёлтую карточку за грубую игру у бровки против Заболотного. 
    • Опасный момент
      34'
      Юшин совершил хороший рывок на левый угол штрафной площади, а затем от лицевой линии поля Александр выполнил передачу к центру штрафной площади, Аюпов в касание пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
    • Замена
      33'
      В составе ЦСКА произошла замена. Вместо Виллиана Роши на поле вышел Михаил Рядно. 
    • 32'
      Врачи ЦСКА также подтвердили, что нужна замена. У районе колена возникли проблемы у Роши, хотя полноценного повтора, где Виллиан мог получить повреждение ещё не было. 
    • Травма, повреждение
      31'
      У Роши вновь возникли проблемы, Акинфеев подошёл к партнёру по команде и показал тренерской скамейке, что защитника нужно менять. 
    • Фол, нарушение
      30'
      Егорычев в центре поля нарушил правила против Мендеса. Затем Андрей не дал быстро разыграть стандарт сопернику, пришлось Алексею Амелину всех успокоить. 
    • 29'
      Чалов совершил рывок вперёд по правому флангу, но и на этот раз Бегич грамотно остановил форварда ЦСКА. 
    • 28'
      Заболотный попытался при развитии атаки один в один на правой половине поля переиграть Бегича, но Сильвие очень хорошо сыграл в обороне и перехватил мяч. 
    • Угловой
      27'
      Юшин с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, не без труда, но игроки ЦСКА смогли перехватить мяч и выбить его к центру поля. 
    • Угловой
      26'
      Угловой у ворот ЦСКА. Юшин выполнил неудачную подачу на ближний угол вратарской, Мендес не стал рисковать и отправил мяч на повторный корнер. 
    • 25'
      Кулаков получил передачу на ход по правому флангу от Аюпова, далее Денис выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники ЦСКА сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • 24'
      Акинфеев из своей штрафной площади выбил мяч вперёд по центру, Заболотный головой сбросил мяч в центр штрафной площади, никого из партнёров по команде там не оказалось. 
    • Фол, нарушение
      23'
      Мойзес перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "Урала" на левом фланге, правила были нарушены против Кулакова. 
    • 22'
      Достаточно неожиданно "Урал" открыл счёт в матче, будем надеяться, что это заставит ЦСКА активнее действовать в атаке. 
    • Описание гола
      21'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Аюпов!!! Юшин с углового выполнил подачу в центр вратарской, Акинфеев ошибся при игре на выходе и проскочил мимо мяча, Аюпов в итоге был совсем один и спокойно головой переправил мяч в сетку. 
    • 20'
      Юшин ворвался в штрафную площадь с левого фланга, но под давлением Набабкина Александр выполнил неудачный заброс на дальний угол штрафной площади. 
    • 19'
      Гайич с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, после борьбы "армейцы" довели мяч до правого угла вратарской, где всё же завершить момент ударом по воротам не получилось. 
    • Опасный момент
      18'
      Зделар при развитии атаки по левому флангу выполнил передачу на ход Мойзесу, далее Мойзес отправил мяч в центр штрафной площади, Чалов в касание пробил в левый угол ворот, Помазун в прыжке перевёл мяч на угловой. 
    • 17'
      Поднялся Роша достаточно быстро, показал защитник ЦСКА, что с ним всё нормально, готов Виллиан продолжать матч. 
    • Травма, повреждение
      16'
      Роша по итогам прошлого эпизода получил небольшое повреждение, вышли на поле врачи ЦСКА, пауза в игре. 
    • Фол, нарушение
      15'
      Бегич теперь уже сбегал в атаку по правому флангу, у штрафной площади соперника Сильвие в подкате сбил Рошу. 
    • Фол, нарушение
      14'
      Мухин при игре в подкате на половине поля соперника огрел по ногам Бегича. Игроки "Урала" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 13'
      Сегодня "Урал" очень грамотно играет от обороны, рано об этом говорить, но, видно, что для команды Виктора Ганчаренко сыграть вничью с московским клубом будет неплохим исходом. 
    • 12'
      Чалов попытался пройти вперёд по левому флангу, но Мамин очень хорошо сыграл в подкате и не дал Фёдору развить атаку. 
    • 11'
      Егорычев при развитии атаки по правой половине поля выполнил передачу на правый угол штрафной площади, пас вышел неудачным, получился подарок для Акинфеева. 
    • Фол, нарушение
      10'
      Юшин перестарался в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади ЦСКА, правила были нарушены против Мойзеса. 
    • 9'
      Гайич с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Заболотный в борьбе с Маминым головой пробил под перекладину, мяч полетел не очень сильно и по центру, Помазун в итоге выловил его без особого труда. 
    • 8'
      До матча в Екатеринбурге шёл дождь, а сейчас вышло солнце, которое бьёт в глаза Помазуну, однако, пока что игроки ЦСКА не пытаются бить по воротам из-за пределов штрафной площади. 
    • 7'
      Продолжают игроки ЦСКА спокойно контролировать ход матча, видно, что команда Владимира Федотова не хочет форсировать события. 
    • Судья
      6'
      Каштанову досталось от Гайича в борьбе за верховой мяч на половине поля соперника. Алексей Амелин показал, что это был игровой эпизод, в итоге главный арбитр матча отдал мяч ЦСКА. 
    • 5'
      Есть сегодня проблемы с составами у обеих команд, но "Урал" конечно же потерял больше основных игроков. 
    • Угловой
      4'
      Гайич с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Урала" сыграли внимательно и отвели угрозу от своих ворот при стандарте без особого труда. 
    • 3'
      Из глубины поля последовал заброс к радиусу штрафной площади "Урала" на Заболотного, Антон зацепился за мяч и затем протолкнул мяч на правый угол штрафной, Мухин под давлением соперника заработал угловой для своей команды. 
    • 2'
      Спокойно начинается наша игра, футболисты ЦСКА пока что грамотно контролируют мяч в центре поля, а вот дальше пройти пока что не получается. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня в Екатеринбурге для ЦСКА наверняка будет очень непростое испытание, но, конечно же команде Владимира Федотова вполне по силам начать новый сезон с победы. 
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 33'
      Кулаков Денис получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Виллиан Роша уходит с поля. Рядно Михаил выходит вместо него
    • 21'
      Юшин Александр сделал результативную передачу.
    • 21'
      Г О О О О Л - Тимур Аюпов бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 31.4% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Урал 2:1 ЦСКА Москва

    Исход игры
    Урал
    21.6% (42)
    Ничья
    11.3% (22)
    ЦСКА Москва
    67% (130)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.97% (88)
    Меньше
    38.03% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    69.01% (98)
    Нет
    30.99% (44)
    Популярный счёт
    1:2 ЦСКА Москва
    31.4% (61)
    0:1 ЦСКА Москва
    12.9% (25)
    2:1 Урал
    12.4% (24)
    0:2 ЦСКА Москва
    8.2% (16)
    1:1 Ничья
    6.2% (12)
    0:3 ЦСКА Москва
    1% (2)
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