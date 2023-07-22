Тур: 1. Стадион: Екатеринбург Арена.
2:1
Второй тайм: 90+'
0'
1:0
21' ГолАюпов Тимур
33' Желтая карточкаКулаков Денис
2:0
54' ПенальтиМишкич Даниэль
2:1
63' ГолЗаболотный Антон
74' Желтая карточкаМойзес
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Ход матча
21'
1:0
33'
54'
2:0
63'
2:1
74'
Прогноз на матч от Liveresult
46
Мамин
Артём
55
Аюпов
Тимур
27
Мойзес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
46 Мамин АртёмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Аюпов ТимурПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
42 Мосин ЕгорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Ишков ИльяНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ганчаренко Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 МойзесЗащитник
-
22 Гайич МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
68 Рядно МихаилЗащитник
-
90 Лукин МатвейЗащитник
-
38 Гайч АдольфоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Носков ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Федотов Владимир
История личных встреч
Урал
ЦСКА Москва
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
175%
0 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
125%
2 победы 5 ничьих 0 побед
22 матча
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
26 матчей
7.7%
23.1%
69.2%
2 победы 6 ничьих 18 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 14 ничьих 12 побед
Второй тайм
7.7%
46.2%
46.1%
2 победы 12 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
0.62
0.85
Среднее время на гол
146
106
Всего голов
28
21
Голов в среднем за матч
2.15
1.62
Среднее время на гол
41
55
Всего голов
36
32
Голов в среднем за матч
1.38
1.23
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
65
73
Бомбардиры внутри турнира
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аюпов Тимур
|1
|1
|Мишкич Даниэль
|1 (1)
|1
|Юшин Александр
|0
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Заболотный Антон
|1
|1
Карточки
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулаков Денис
|1
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мойзес
|1
|0
Результаты последних матчей
Урал
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Крылья Советов - Урал 1:1 Урал - Нефтчи Фергана 3:0 Урал - Сочи 1:0 Химки - Урал 0:3
Крылья Советов - Урал 3:0 Краснодар - Урал 2:1 Урал - Оренбург 2:1 Пари НН - Урал 0:0 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Краснодар - Урал 1:1 Урал - Ростов 1:3 ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Ахмат - Урал 2:0 Урал - Спартак Москва 2:1 Зенит - Урал 2:0 Урал - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Урал 1:1 Торпедо Москва - Урал 0:1 Спартак Москва - Урал 2:2
ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5 Нефтехимик - ЦСКА Москва 0:4
Краснодар - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Ростов 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:0 ЦСКА Москва - Оренбург 2:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Ахмат - ЦСКА Москва 1:3 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - 2DROTS 1:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|2:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Краснодар
|Кордоба Джон
|1 (1)
|Динамо Москва
|Смолов Фёдор
|1
|ЦСКА Москва
|Заболотный Антон
|1
|Урал
|Аюпов Тимур
|1
|Краснодар
|Черников Александр
|1
|Урал
|Кулаков Денис
|1
|Краснодар
|Кордоба Джон
|1
|ЦСКА Москва
|Мойзес
|1
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Урал 2:1 ЦСКА Москва
Исход игры
Урал
21.6% (42)
Ничья
11.3% (22)
ЦСКА Москва
67% (130)
Тотал 2.5
Больше
61.97% (88)
Меньше
38.03% (54)
Обе команды забьют
Да
69.01% (98)
Нет
30.99% (44)
Популярный счёт
1:2 ЦСКА Москва
31.4% (61)
0:1 ЦСКА Москва
12.9% (25)
2:1 Урал
12.4% (24)
0:2 ЦСКА Москва
8.2% (16)
1:1 Ничья
6.2% (12)
0:3 ЦСКА Москва
1% (2)
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