Зделар с правого фланга выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Гайч не смог подстроиться под мяч, чтобы головой пробить по воротам.

Пять минут добавил Алексей Амелин к основному времени матча.

Гайч в подкате на правом фланге сбил Кики. Игроки "Урала" конечно же максимально долго разыгрывали стандарт.

Голкипер "Урала" Илья Помазун получил жёлтую карточку за затяжку времени при вводе мяча в игру.

Форвард ЦСКА Адольфо Гайч получил жёлтую карточку за грубую игру в подкате в центре поля против Мишкича.

Угловой у ворот ЦСКА. Игроки "Урала" разыграли корнер конечно же без подачи в штрафную площадь, а далее Шеттине на левом фланге заработал повторный корнер.

Филипенко дёрнул заднюю поверхность бедра после неудачной обработки мяча на правом фланге. Вышли на поле врачи "Урала", пауза в игре.

Акинфеев от радиуса штрафной площади сильно выбил мяч вперёд к штрафной площади "Урала", но Гайч и Чалов не смогли добраться до мяча, в итоге его при игре на выходе перехватил Помазун.

Эмерсон из центра поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади, Егорычев в борьбе с Гайичем не смог добраться до мяча.

Мамин на левой половине поля у своей штрафной площади нарушил правила против Арбузова.

Мойзес со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, Помазун сыграл на выходе и в прыжке кулаком выбил мяч в аут.

Кучаев с правого фланга выполнил заброс на правый угол штрафной площади, защитники "Урала" сыграли внимательно и перехватили мяч.

Набабкин в борьбе за верховой мяч в центре поля с Шеттине получил повреждение. Вышли на поле врачи ЦСКА, пауза в игре.

Поднялся Набабкин после паузы, пока что Кирилл держится за заднюю поверхность бедра, но у ЦСКА ещё есть замены, если потребуется.

Егорычев ворвался в штрафную площадь с правого фланга, аз атем уже Шеттине под давлением Мойзеса в касание пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Защитник ЦСКА Мойзес получил жёлтую карточку за срыв атаки. На левом фланге Мойзес откровенно схватил за футболку Шеттине.

Мишкич со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Шеттине на этот раз зацепился за мяч после заброса в центр штрафной площади с левого фланга, далее Гильерме развернулся и в падении пробил по воротам, мяч слабо полетел точно к Акинфееву.

Мишкич на правой половине поля у своей штрафной площади в подкате сбил Мендеса. Игроки ЦСКА заработали опасный стандарт.

Зайнутдинов со стандарта пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко и ушёл точно на трибуну фанатов "Урала".

Зделар получил по ногам в центре поля от Егорычева. Игроки ЦСКА не смогли быстро разыграть стандарт.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас будет делать ЦСКА, чтобы сыграть первым номером в Екатеринбурге и перевернуть ход матча. Если же "армейцы" так и будут просто "выжидать" свои моменты, они вполне могут получить второй мяч в свои ворота и в первом туре остаться без очков.

Добавим, что Кики является первым португальцем в "Урале", сегодня его официальный дебют за команду из Екатеринбурга.

Достаточно спокойно начинается второй тайм, пока что "Урал" очень грамотно действует по счёту, что мы видели и в первом тайме.

Аюпов в центре поля на грани фола сыграл против Заболотного, но Алексей Амелин показал, что нужно играть дальше.

Каштанов отправился прессинговать Акинфеева на правый угол штрафной площади, Игорь не стал рисковать и выбил мяч в аут к центру поля.

Пытаются болельщики на "Екатеринбург-Арене" запустить "волну", сегодня любителей футбола на стадионе немало, а поэтому данный элемент можно исполнить.

После подачи в центр штрафной площади с правого фланга Каштанов головой сбросил мяч на левый угол штрафной, Кики сыграл пяткой, мяч нашёл руку Мухина, который вёл борьбу с португальцем. Алексей Амелин послушал судей из комнаты VAR и отправился пересматривать повтор момента.

Алексей Амелин достаточно быстро пересмотрел повторы эпизода в штрафной площади ЦСКА и уверенно указал на "точку".

Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Мишкич!!! Даниэль Мишкич с "точки" уверенно пробил по центру, Акинфеев гадал и прыгнул в правый угол ворот.

Как мы и говорили, ЦСКА нужно было сразу пытаться играть первым номером, команда Владимира Федотова это сделать не смогла, вот и "Урал" забил второй мяч, теперь команде Виктора Ганчаренко нужно продержаться около сорока минут.

Зделар выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Чалов сразу же пробил по воротам, мяч попал в защитника "Урала".

Бевеев на левом фланге нарушил правила против Рядно. ЦСКА тщательно готовится к стандарту.

Зделар со стандарта выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Бегич выиграл верховую борьбу за мяч и головой выбил его подальше от своих ворот.

Набабкин с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Мухин пропустил мяч на Заболотного, но Антон под давлением соперника не смог завершить момент ударом по воротам.

Аюпов на левой половине поля нарушил правила против Зделара. ЦСКА вновь тщательно готовится к стандарту.

Мойзес со стандарта выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Филипенко головой выбил мяч на угловой.

Гайич с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь игроки "Урала" выиграли верховую борьбу за мяч в своей штрафной площади.

Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:1!!! Заболотный!!! Мендес с левого фланга выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Кики в борьбе с Набабкиным неудачно сыграл по позиции и невольно сбросил мяч на Заболотного к центру линии вратарской, а уже Антон спокойно вколотил мяч в сетку.

Угловой у ворот ЦСКА. Мишкич выполнил подачу в центр штрафной площади, после упорной борьбы "армейцы" выбили мяч на левый фланг.

В составе "Урала" чуть ранее произошла замена. Вместо Александра Юшина на поле вышел Гильерме Шеттине.

Дмитриев при развитии атаки практически по центру выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Аюпов сразу же отправил мяч к дальнему углу вратарской, где никого из партнёров по команде не оказалось.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Урал" на домашнем поле в Екатеринбурге переигрывает московский ЦСКА со счётом 1:0. Пока что обе команды играют относительно неплохо, хоть и не всегда ярко. В завершении атак у команды Владимира Федотова остаётся немало проблем, а поэтому "армейцы" пока что проигрывают после грубейшей ошибки Акинфеева при угловом.

45' Зайнутдинов из центра поля выполнил заброс на ход Гайичу по правому флангу, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля.

45' Две минуты добавил Алексей Амелин к основному времени первого тайма.

45' Помазун от радиуса штрафной площади сильно выбил мяч к радиусу штрафной площади ЦСКА, Каштанов головой сбросил мяч в центр штрафной площади, Юшин выиграл борьбу за мяч и пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

44' Зайнутдинов при игре в подкате на левом фланге на половине поля соперника нарушил правила против Кулакова. Игроки "Урала" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

43' Каштанов сместился на правый фланг и за ним вновь пошёл Мойзес, защитник ЦСКА перехватил мяч и затем едва не выполнил голевую передачу в центр к линии штрафной площади на Юшина, Александр в итоге пробил в левый угол ворот, получилось немного неточно.

42' Аюпов пробил по воротам с дальней дистанции, мяч на этот раз ушёл в сторону от правой штанги.

41' Каштанов совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем выполнил подачу в штрафную площадь под давлением соперника, Мойзес плечом выбил мяч подальше от своих ворот.

40' Мендес подкараулил отскок на левой половине поля у штрафной площади "Урала", далее Виктор выполнил заброс в центр к линии вратарской, Заболотный оторвался от защитников и в падении головой пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

39' Мендес с левой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

38' Заканчивается постепенно первый тайм, важно для "Урала" не пропустить до перерыва, а поэтому хозяева поля вновь перестроились на игру от обороны.

37' Бевеев при развитии атаки на левом фланге налетел на Мухина, который жёстко сыграл корпусом, но Алексей Амелин показало, что всё было в рамках правил.

36' Мамин попал под прессинг на левом фланге у своей штрафной площади, Артём выполнил пас назад на Помазуна, Илья сразу же попал под прессинг, но Илья успел к мячу первым и выбил его в аут.

35' Капитан "Урала" Денис Кулаков получил жёлтую карточку за грубую игру у бровки против Заболотного.

34' Юшин совершил хороший рывок на левый угол штрафной площади, а затем от лицевой линии поля Александр выполнил передачу к центру штрафной площади, Аюпов в касание пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

33' В составе ЦСКА произошла замена. Вместо Виллиана Роши на поле вышел Михаил Рядно.

32' Врачи ЦСКА также подтвердили, что нужна замена. У районе колена возникли проблемы у Роши, хотя полноценного повтора, где Виллиан мог получить повреждение ещё не было.

31' У Роши вновь возникли проблемы, Акинфеев подошёл к партнёру по команде и показал тренерской скамейке, что защитника нужно менять.

30' Егорычев в центре поля нарушил правила против Мендеса. Затем Андрей не дал быстро разыграть стандарт сопернику, пришлось Алексею Амелину всех успокоить.

29' Чалов совершил рывок вперёд по правому флангу, но и на этот раз Бегич грамотно остановил форварда ЦСКА.

28' Заболотный попытался при развитии атаки один в один на правой половине поля переиграть Бегича, но Сильвие очень хорошо сыграл в обороне и перехватил мяч.

27' Юшин с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, не без труда, но игроки ЦСКА смогли перехватить мяч и выбить его к центру поля.

26' Угловой у ворот ЦСКА. Юшин выполнил неудачную подачу на ближний угол вратарской, Мендес не стал рисковать и отправил мяч на повторный корнер.

25' Кулаков получил передачу на ход по правому флангу от Аюпова, далее Денис выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники ЦСКА сыграли внимательно и перехватили мяч.

24' Акинфеев из своей штрафной площади выбил мяч вперёд по центру, Заболотный головой сбросил мяч в центр штрафной площади, никого из партнёров по команде там не оказалось.

23' Мойзес перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "Урала" на левом фланге, правила были нарушены против Кулакова.

22' Достаточно неожиданно "Урал" открыл счёт в матче, будем надеяться, что это заставит ЦСКА активнее действовать в атаке.

21' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Аюпов!!! Юшин с углового выполнил подачу в центр вратарской, Акинфеев ошибся при игре на выходе и проскочил мимо мяча, Аюпов в итоге был совсем один и спокойно головой переправил мяч в сетку.

20' Юшин ворвался в штрафную площадь с левого фланга, но под давлением Набабкина Александр выполнил неудачный заброс на дальний угол штрафной площади.

19' Гайич с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, после борьбы "армейцы" довели мяч до правого угла вратарской, где всё же завершить момент ударом по воротам не получилось.

18' Зделар при развитии атаки по левому флангу выполнил передачу на ход Мойзесу, далее Мойзес отправил мяч в центр штрафной площади, Чалов в касание пробил в левый угол ворот, Помазун в прыжке перевёл мяч на угловой.

17' Поднялся Роша достаточно быстро, показал защитник ЦСКА, что с ним всё нормально, готов Виллиан продолжать матч.

16' Роша по итогам прошлого эпизода получил небольшое повреждение, вышли на поле врачи ЦСКА, пауза в игре.

15' Бегич теперь уже сбегал в атаку по правому флангу, у штрафной площади соперника Сильвие в подкате сбил Рошу.

14' Мухин при игре в подкате на половине поля соперника огрел по ногам Бегича. Игроки "Урала" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

13' Сегодня "Урал" очень грамотно играет от обороны, рано об этом говорить, но, видно, что для команды Виктора Ганчаренко сыграть вничью с московским клубом будет неплохим исходом.

12' Чалов попытался пройти вперёд по левому флангу, но Мамин очень хорошо сыграл в подкате и не дал Фёдору развить атаку.

11' Егорычев при развитии атаки по правой половине поля выполнил передачу на правый угол штрафной площади, пас вышел неудачным, получился подарок для Акинфеева.

10' Юшин перестарался в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади ЦСКА, правила были нарушены против Мойзеса.

9' Гайич с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Заболотный в борьбе с Маминым головой пробил под перекладину, мяч полетел не очень сильно и по центру, Помазун в итоге выловил его без особого труда.

8' До матча в Екатеринбурге шёл дождь, а сейчас вышло солнце, которое бьёт в глаза Помазуну, однако, пока что игроки ЦСКА не пытаются бить по воротам из-за пределов штрафной площади.

7' Продолжают игроки ЦСКА спокойно контролировать ход матча, видно, что команда Владимира Федотова не хочет форсировать события.

6' Каштанову досталось от Гайича в борьбе за верховой мяч на половине поля соперника. Алексей Амелин показал, что это был игровой эпизод, в итоге главный арбитр матча отдал мяч ЦСКА.

5' Есть сегодня проблемы с составами у обеих команд, но "Урал" конечно же потерял больше основных игроков.

4' Гайич с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Урала" сыграли внимательно и отвели угрозу от своих ворот при стандарте без особого труда.

3' Из глубины поля последовал заброс к радиусу штрафной площади "Урала" на Заболотного, Антон зацепился за мяч и затем протолкнул мяч на правый угол штрафной, Мухин под давлением соперника заработал угловой для своей команды.

2' Спокойно начинается наша игра, футболисты ЦСКА пока что грамотно контролируют мяч в центре поля, а вот дальше пройти пока что не получается.