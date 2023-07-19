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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Урал
 
Позже
ЦСКА Москва
Прогнозы 76
Урал 23.7% (18)
X 10.5% (8)
ЦСКА Москва 65.8% (50)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Урал
Ничья
ЦСКА Москва
4.30
3.56
2.06
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Урал
ЦСКА Москва

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

175%
0 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
125%
2 победы 5 ничьих 0 побед

22 матча

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

26 матчей

7.7%
23.1%
69.2%
2 победы 6 ничьих 18 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 14 ничьих 12 побед

Второй тайм

7.7%
46.2%
46.1%
2 победы 12 ничьих 12 побед

История матчей

К
1:2
К
1:1
ПЛ
1:2
К
0:0
К
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
К
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:1
ПЛ
3:4
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
К
1:0

Голы

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

0.62
0.85

Среднее время на гол

146
106

Всего голов

28
21

Голов в среднем за матч

2.15
1.62

Среднее время на гол

41
55

Всего голов

36
32

Голов в среднем за матч

1.38
1.23

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

65
73

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Крылья Советов - Урал 1:1 Урал - Нефтчи Фергана 3:0 Урал - Сочи 1:0 Химки - Урал 0:3
Крылья Советов - Урал 3:0 Краснодар - Урал 2:1 Урал - Оренбург 2:1 Пари НН - Урал 0:0 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Краснодар - Урал 1:1 Урал - Ростов 1:3 ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Ахмат - Урал 2:0 Урал - Спартак Москва 2:1 Зенит - Урал 2:0 Урал - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Урал 1:1 Торпедо Москва - Урал 0:1 Спартак Москва - Урал 2:2
ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5 Нефтехимик - ЦСКА Москва 0:4
Краснодар - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Ростов 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:0 ЦСКА Москва - Оренбург 2:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Ахмат - ЦСКА Москва 1:3 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - 2DROTS 1:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0
Команда И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Урал
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Урал
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Урал
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу
  • Текстовая онлайн трансляция матча Урал - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 июля 2023, осталось 2 дня 5 часов 32 минуты.



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    • Прогнозы 76
    Урал 23.7% (18)
    X 10.5% (8)
    ЦСКА Москва 65.8% (50)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Урал
    Ничья
    ЦСКА Москва
    4.30
    3.56
    2.06
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Урал - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Урал
    23.7% (18)
    Ничья
    10.5% (8)
    ЦСКА Москва
    65.8% (50)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.57% (48)
    Меньше
    30.43% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    76.81% (53)
    Нет
    23.19% (16)
    Популярный счёт
    1:2 ЦСКА Москва
    40.8% (31)
    2:1 Урал
    19.7% (15)
    0:2 ЦСКА Москва
    10.5% (8)
    1:1 Ничья
    9.2% (7)
    0:1 ЦСКА Москва
    7.9% (6)
    0:3 ЦСКА Москва
    2.6% (2)
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    Урал
    ЦСКА Москва
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