Поднялся Костанца после паузы, показал Фернандо, что он готов играть дальше.

Конате пробил в левый угол ворот с дальней дистанции, мяч сильно ушёл в сторону от цели.

Гарре ворвался в штрафную площадь с правого фланга и от лицевой линии поля под давлением Быстрова выполнил прострел к линии вратарской, защитники "Ахмата" всё же сыграли внимательно и перехватили мяч.

Камилов пробил по воротам из-за пределов штрафной площади с правой половины поля, мяч попал в защитника "Крыльев Советов" и улетел в аут.

Четыре минуты добавил Сергей Карасёв к основному времени первого тайма.

Олейников разогнал атаку по левой половине поля, а затем выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Бериша выполнил подачу на дальний угол вратарской, Овсянников не очень уверенно сыграл на выходе и смахнул мяч на угловой.

Тодорович с углового вновь выполнил не самую лучшую подачу на ближний угол вратарской, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

Ежов с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Челикович не смог как следует перехватить мяч, в итоге Карпицкий подкараулил отскок и под давлением соперника пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Бериша совершил рывок вперёд к линии штрафной площади по левой половине поля, Бернард в борьбе с Бейлом нарушил правила.

С правого фланга последовал слишком сильный заброс в центр штрафной площади "Крыльев Советов" на Конате, Овсянников грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Гарре на левой половине поля нарушил правила против Олейникова. Игроки "Ахмата" не смогли быстро разыграть стандарт.

Тодорович со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Конате в борьбе с соперником уже практически затылком пробил в правый угол ворот, Овсянников в прыжке намертво поймал мяч.

Ежов попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, в борьбе с Тодоровичем Роман оказался на газоне, Сергей Карасёв показал, что будет удар от ворот.

Ильин в борьбе за мяч на правом фланге на половине поля соперника локтем попал в горло Костанце.

Вышли на поле врачи "Крыльев Советов", вновь у нас пауза в игре затягивается.

Цыпченко также поднялся после паузы, Дмитрий в итоге вместе с врачами ушёл на скамейку запасных, нужна замена самарскому клубу.

Гарре ворвался в штрафную площадь практически по центру, далее Бенжамин в борьбе с соперником оказался на газоне, Сергей Карасёв показал, что нужно играть дальше.

Рахманович сразу же активно пошёл бороться за мяч на половине поля соперника, Амар в итоге нарушил правила против Быстрова.

Диванович прошёл вперёд по правому флангу, но затем Заим выполнил слишком сильную подачу в центр штрафной площади на Конате, Мохамед никак не мог добраться до мяча.

Тодорович с правого фланга выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Бериша попытался в падении боковыми ножницами пробить по воротам, но Бернард не попал по мячу.

Дал Сергей Карасёв паузу футболистам, могут они попить воды и перевести дух.

Рахманович разогнал атаку по центру и затем выполнил передачу на левый фланг, Ежов выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Ахмата" сыграли внимательно и выбили мяч подальше от своих ворот.

Горшков с левого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

Конате зацепился за мяч у радиуса штрафной площади, далее при рывке в штрафную Мохамед в борьбе с Евгеньевым оказался на газоне, Сергей Карасёв показал, что нужно играть дальше.

22' Иванисеня поднялся после паузы, но теперь на газон также присел и Цыпченко.

21' Иванисеня получил повреждение в борьбе за мяч на своей половине поля. Дёрнул Дмитрий приводящую мышцу, вышли на поле врачи "Крыльев Советов", пауза в игре.

20' Бериша выполнил передачу к центру штрафной площади на Конате, Мохамед зацепился за мяч, но затем форвард "Ахмата" пробил точно в защитника "Крыльев Советов".

19' Тодорович теперь перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Ежова.

18' Цыпченко в борьбе за мяч в центре поля нарушил правила против Быстрова. Игроки "Ахмата" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

17' Тодорович с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Горшков головой выбил мяч в аут.

16' Конате вошёл в штрафную площадь с правого фланга, от лицевой линии поля Мохамед выполнил прострел во вратарскую, Овсянников ногой перевёл мяч на угловой.

15' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Гарре!!! Ежов по центру разогнал атаку самарского клуба, далее Роман выполнил передачу на ход Гарре по правому флангу, следом Бенжамин вошёл в штрафную площадь, обыграл пару соперников и отлично пробил в левый угол ворот, Шелия ничего не смог поделать.

14' Угловой у ворот "Крыльев Советов". Тодорович выполнил подачу в центр штрафной площади, Конате зацепился за мяч, но удар в правый угол ворот у Мохамеда точным не получился.

13' Евгеньев с правой половины поля выполнил подачу на дальний угол вратарской, Шелия грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки, также голкипера "Ахмата" зацепил Цыпченко, Сергей Карасёв в итоге дал справедливый свисток в пользу грозненского клуба.

12' Бейл с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Крыльев Советов" вновь не смогли сразу добраться до мяча, но всё же самарский клуб попытается провести вторую "волну" атаки.

11' Бейл с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади на ход Карпицкому, Челикович грамотно сыграл в подкате и выбил мяч на угловой.

10' Бейл с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Ахмата" сыграли внимательно и выбили мяч подальше от своих ворот.

9' Гарре прошёл вперёд по правой половине поля, далее Бенжамин вошёл в штрафную площадь, Гарре обыграл Быстрова и пробил в ближний угол ворот, Шелия в прыжке перевёл мяч на угловой.

8' Бериша разогнал атаку по левой половине поля, далее Бернард выполнил передачу в центр к линии штрафной площади, Ильин в касание выполнил пас чуть назад в радиус штрафной на Олейникова, Иван в касание пробил в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

7' Семёнов на половине поля соперника нарушил правила против Цыпченко. "Крылья Советов" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

6' Олейников совершил рывок вперёд по правой половине поля, а затем Иван выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Овсянников не смог перехватить мяч при игре на выходе, далее началась суматоха, но, всё же "Крылья Советов" за счёт общих усилий отвели угрозу от своих владений.

5' Ильин прошёл вперёд по центру, а затем пробил по воротам от радиуса штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной, но Овсянников всё контролировал.

4' "Ахмат Арена" сегодня из-за погоды также заполнена не очень хорошо, но хозяева поля стараются играть первым номером.

3' Быстров с левого фланга выполнил заброс на левый угол штрафной площади, мяч полетел слишком высоко для Дивановича, в итоге его перехватили защитники "Крыльев Советов".

2' В Грозном сегодня даже вечером достаточно жарко, около +30 градусов, а поэтому всё же рассчитывать на динамичный футбол будет проблематично.