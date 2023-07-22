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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Ахмат
0:1
Первый тайм: 45+'
Крылья Советов
0'
0:1
13' Гол
Гарре Бенжамин
0:1. Гол Бенхамина Гарре (видео)...

Ход матча

13'
0:1
Гарре Бенжамин
(Ежов Роман)
23'
 
Рахманович Амер
Цыпченко Дмитрий
Прогнозы 149
Ахмат 71.8% (107)
X 18.1% (27)
Крылья Советов 10.1% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ахмат
Ничья
Крылья Советов
6.20
3.80
3.31
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
88
Шелия
Гиорги
55
Тодорович
Дарко
15
Семёнов
Андрей
19
Быстров
Марат
6
Челикович
Ясмин
18
Камилов
Владислав
24
Диванович
Заим
7
Бериша
Бернард
29
Ильин
Владимир
21
Олейников
Иван
13
Конате
Мохамед
II
81
Овсянников
Богдан
23
Бейл
Гленн
24
Евгеньев
Роман
4
Солдатенков
Александр
5
Горшков
Юрий
10
Гарре
Бенжамин
22
Костанца
Фернандо
21
Иванисеня
Дмитрий
11
Ежов
Роман
7
Цыпченко
Дмитрий
17
Карпицкий
Егор
Ахмат
4-2-3-1
Крылья Советов
4-4-2

История личных встреч

Ахмат
Крылья Советов

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед

27 матчей

51.9%
18.5%
29.6%
14 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

29.6%
59.3%
11.1%
8 побед 16 ничьих 3 победы

Второй тайм

37%
29.6%
33.4%
10 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
К
0:0
ПЛ
2:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
4:3
ПЛ
0:3

Голы

Всего голов

17
24

Голов в среднем за матч

1.21
1.85

Среднее время на гол

74
48

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.31
0.86

Среднее время на гол

68
105

Всего голов

34
36

Голов в среднем за матч

1.26
1.33

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

71
67

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарре Бенжамин 1 1
Ежов Роман 0 0

Карточки

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ахмат - Зенит-2 4:2 Динамо Махачкала - Ахмат 1:1 Ахмат - Краснодар 2:2 Ростов - Ахмат 3:2
Ахмат - Химки 3:0 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Торпедо Москва - Ахмат 1:5 Ахмат - ЦСКА Москва 1:3 Ахмат - Сочи 1:0 Факел - Ахмат 1:1 Ахмат - Урал 2:0 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Крылья Советов - Ахмат 0:1 Ахмат - Краснодар 0:3 Ахмат - Локомотив Москва 0:1 Ахмат - Оренбург 3:1 Уфа - Ахмат 1:2 Волгарь - Ахмат 0:2 Ахмат - Нефтехимик 0:1 Рубин - Ахмат 1:1
Крылья Советов
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Крылья Советов - Урал 1:1 Рубин - Крылья Советов 2:1 Нефтехимик - Крылья Советов 2:3 Крылья Советов - Сокол 1:2
Крылья Советов - Спартак Москва 1:0 Факел - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Урал 3:0 Крылья Советов - Локомотив Москва 1:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Зенит 1:5 Пари НН - Крылья Советов 2:1 Краснодар - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Химки 0:0 Сочи - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Крылья Советов - Ахмат 0:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Краснодар
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Урал
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Крылья Советов
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Рубин
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Локомотив Москва
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
ЦСКА Москва
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Ахмат
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Пари НН
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Динамо Москва
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урал
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Локомотив Москва
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Крылья Советов
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ахмат
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Динамо Москва
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Пари НН
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Зенит
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Крылья Советов
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Рубин
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ахмат
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Урал
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
ЦСКА Москва
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 2
Краснодар Кордоба Джон 1 (1)
Рубин Даку Мирлинд 1 (1)
Динамо Москва Смолов Фёдор 1
ЦСКА Москва Заболотный Антон 1
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 1
Локомотив Москва Дзюба Артём 1
Урал Кулаков Денис 1
Пари НН Калинский Николай 1
Краснодар Кордоба Джон 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    45'
    Тодорович с углового вновь выполнил не самую лучшую подачу на ближний угол вратарской, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
  • 45'
    Олейников разогнал атаку по левой половине поля, а затем выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Бериша выполнил подачу на дальний угол вратарской, Овсянников не очень уверенно сыграл на выходе и смахнул мяч на угловой. 
  • Дополнительное время
    45'
    Четыре минуты добавил Сергей Карасёв к основному времени первого тайма. 
  • 44'
    Камилов пробил по воротам из-за пределов штрафной площади с правой половины поля, мяч попал в защитника "Крыльев Советов" и улетел в аут. 
  • 43'
    Гарре ворвался в штрафную площадь с правого фланга и от лицевой линии поля под давлением Быстрова выполнил прострел к линии вратарской, защитники "Ахмата" всё же сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • 42'
    Конате пробил в левый угол ворот с дальней дистанции, мяч сильно ушёл в сторону от цели. 
  • 41'
    Поднялся Костанца после паузы, показал Фернандо, что он готов играть дальше. 
  • Травма, повреждение
    40'
    Вышли на поле врачи "Крыльев Советов", вновь у нас пауза в игре затягивается. 
  • Фол, нарушение
    39'
    Ильин в борьбе за мяч на правом фланге на половине поля соперника локтем попал в горло Костанце. 
  • Судья
    38'
    Ежов попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, в борьбе с Тодоровичем Роман оказался на газоне, Сергей Карасёв показал, что будет удар от ворот. 
  • 37'
    Тодорович со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Конате в борьбе с соперником уже практически затылком пробил в правый угол ворот, Овсянников в прыжке намертво поймал мяч. 
  • Фол, нарушение
    36'
    Гарре на левой половине поля нарушил правила против Олейникова. Игроки "Ахмата" не смогли быстро разыграть стандарт. 
  • 35'
    С правого фланга последовал слишком сильный заброс в центр штрафной площади "Крыльев Советов" на Конате, Овсянников грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Фол, нарушение
    34'
    Бериша совершил рывок вперёд к линии штрафной площади по левой половине поля, Бернард в борьбе с Бейлом нарушил правила. 
  • Опасный момент
    33'
    Ежов с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Челикович не смог как следует перехватить мяч, в итоге Карпицкий подкараулил отскок и под давлением соперника пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
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    • Судья
      32'
      Конате зацепился за мяч у радиуса штрафной площади, далее при рывке в штрафную Мохамед в борьбе с Евгеньевым оказался на газоне, Сергей Карасёв показал, что нужно играть дальше. 
    • 31'
      Горшков с левого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
    • 30'
      Рахманович разогнал атаку по центру и затем выполнил передачу на левый фланг, Ежов выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Ахмата" сыграли внимательно и выбили мяч подальше от своих ворот. 
    • Судья
      29'
      Дал Сергей Карасёв паузу футболистам, могут они попить воды и перевести дух. 
    • 28'
      Тодорович с правого фланга выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Бериша попытался в падении боковыми ножницами пробить по воротам, но Бернард не попал по мячу. 
    • 27'
      Диванович прошёл вперёд по правому флангу, но затем Заим выполнил слишком сильную подачу в центр штрафной площади на Конате, Мохамед никак не мог добраться до мяча. 
    • Фол, нарушение
      26'
      Рахманович сразу же активно пошёл бороться за мяч на половине поля соперника, Амар в итоге нарушил правила против Быстрова. 
    • Замена
      25'
      В составе "Крыльев Советов" произошла замена. Вместо Дмитрия Цыпченко на поле вышел Амар Рахманович. 
    • Судья
      24'
      Гарре ворвался в штрафную площадь практически по центру, далее Бенжамин в борьбе с соперником оказался на газоне, Сергей Карасёв показал, что нужно играть дальше. 
    • 23'
      Цыпченко также поднялся после паузы, Дмитрий в итоге вместе с врачами ушёл на скамейку запасных, нужна замена самарскому клубу. 
    • Травма, повреждение
      22'
      Иванисеня поднялся после паузы, но теперь на газон также присел и Цыпченко. 
    • Травма, повреждение
      21'
      Иванисеня получил повреждение в борьбе за мяч на своей половине поля. Дёрнул Дмитрий приводящую мышцу, вышли на поле врачи "Крыльев Советов", пауза в игре. 
    • 20'
      Бериша выполнил передачу к центру штрафной площади на Конате, Мохамед зацепился за мяч, но затем форвард "Ахмата" пробил точно в защитника "Крыльев Советов". 
    • Фол, нарушение
      19'
      Тодорович теперь перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Ежова. 
    • Фол, нарушение
      18'
      Цыпченко в борьбе за мяч в центре поля нарушил правила против Быстрова. Игроки "Ахмата" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Угловой
      17'
      Тодорович с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Горшков головой выбил мяч в аут. 
    • 16'
      Конате вошёл в штрафную площадь с правого фланга, от лицевой линии поля Мохамед выполнил прострел во вратарскую, Овсянников ногой перевёл мяч на угловой. 
    • Описание гола
      15'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Гарре!!! Ежов по центру разогнал атаку самарского клуба, далее Роман выполнил передачу на ход Гарре по правому флангу, следом Бенжамин вошёл в штрафную площадь, обыграл пару соперников и отлично пробил в левый угол ворот, Шелия ничего не смог поделать. 
    • Угловой
      14'
      Угловой у ворот "Крыльев Советов". Тодорович выполнил подачу в центр штрафной площади, Конате зацепился за мяч, но удар в правый угол ворот у Мохамеда точным не получился. 
    • Фол, нарушение
      13'
      Евгеньев с правой половины поля выполнил подачу на дальний угол вратарской, Шелия грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки, также голкипера "Ахмата" зацепил Цыпченко, Сергей Карасёв в итоге дал справедливый свисток в пользу грозненского клуба. 
    • Угловой
      12'
      Бейл с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Крыльев Советов" вновь не смогли сразу добраться до мяча, но всё же самарский клуб попытается провести вторую "волну" атаки. 
    • 11'
      Бейл с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади на ход Карпицкому, Челикович грамотно сыграл в подкате и выбил мяч на угловой. 
    • Угловой
      10'
      Бейл с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Ахмата" сыграли внимательно и выбили мяч подальше от своих ворот. 
    • Опасный момент
      9'
      Гарре прошёл вперёд по правой половине поля, далее Бенжамин вошёл в штрафную площадь, Гарре обыграл Быстрова и пробил в ближний угол ворот, Шелия в прыжке перевёл мяч на угловой.
    • Опасный момент
      8'
      Бериша разогнал атаку по левой половине поля, далее Бернард выполнил передачу в центр к линии штрафной площади, Ильин в касание выполнил пас чуть назад в радиус штрафной на Олейникова, Иван в касание пробил в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
    • Фол, нарушение
      7'
      Семёнов на половине поля соперника нарушил правила против Цыпченко. "Крылья Советов" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Опасный момент
      6'
      Олейников совершил рывок вперёд по правой половине поля, а затем Иван выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Овсянников не смог перехватить мяч при игре на выходе, далее началась суматоха, но, всё же "Крылья Советов" за счёт общих усилий отвели угрозу от своих владений. 
    • 5'
      Ильин прошёл вперёд по центру, а затем пробил по воротам от радиуса штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной, но Овсянников всё контролировал. 
    • 4'
      "Ахмат Арена" сегодня из-за погоды также заполнена не очень хорошо, но хозяева поля стараются играть первым номером. 
    • 3'
      Быстров с левого фланга выполнил заброс на левый угол штрафной площади, мяч полетел слишком высоко для Дивановича, в итоге его перехватили защитники "Крыльев Советов". 
    • 2'
      В Грозном сегодня даже вечером достаточно жарко, около +30 градусов, а поэтому всё же рассчитывать на динамичный футбол будет проблематично. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Будем надеяться, что сегодня в Грозном "Ахмат" и "Крылья Советов" покажут качественный и атакующий футбол, хотя, нельзя исключать, что команды будут играть прагматично и особо не форсировать события. 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ахмат 0:1 Крылья Советов

    Исход игры
    Ахмат
    72.2% (114)
    Ничья
    17.7% (28)
    Крылья Советов
    10.1% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (62)
    Меньше
    50% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    66.94% (83)
    Нет
    33.06% (41)
    Популярный счёт
    2:1 Ахмат
    35.4% (56)
    1:0 Ахмат
    20.3% (32)
    1:1 Ничья
    13.3% (21)
    0:1 Крылья Советов
    3.2% (5)
    2:0 Ахмат
    2.5% (4)
    3:1 Ахмат
    1.9% (3)
    2:2 Ничья
    1.3% (2)
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