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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Ахмат
 
Позже
Крылья Советов
Прогнозы 57
Ахмат 78.9% (45)
X 15.8% (9)
Крылья Советов 5.3% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ахмат
Ничья
Крылья Советов
2.35
3.90
3.56
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Ахмат
Крылья Советов

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед

27 матчей

51.9%
18.5%
29.6%
14 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

29.6%
59.3%
11.1%
8 побед 16 ничьих 3 победы

Второй тайм

37%
29.6%
33.4%
10 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
К
0:0
ПЛ
2:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
4:3
ПЛ
0:3

Голы

Всего голов

17
24

Голов в среднем за матч

1.21
1.85

Среднее время на гол

74
48

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.31
0.86

Среднее время на гол

68
105

Всего голов

34
36

Голов в среднем за матч

1.26
1.33

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

71
67

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ахмат - Зенит-2 4:2 Динамо Махачкала - Ахмат 1:1 Ахмат - Краснодар 2:2 Ростов - Ахмат 3:2
Ахмат - Химки 3:0 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Торпедо Москва - Ахмат 1:5 Ахмат - ЦСКА Москва 1:3 Ахмат - Сочи 1:0 Факел - Ахмат 1:1 Ахмат - Урал 2:0 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Крылья Советов - Ахмат 0:1 Ахмат - Краснодар 0:3 Ахмат - Локомотив Москва 0:1 Ахмат - Оренбург 3:1 Уфа - Ахмат 1:2 Волгарь - Ахмат 0:2 Ахмат - Нефтехимик 0:1 Рубин - Ахмат 1:1
Крылья Советов
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Крылья Советов - Урал 1:1 Рубин - Крылья Советов 2:1 Нефтехимик - Крылья Советов 2:3 Крылья Советов - Сокол 1:2
Крылья Советов - Спартак Москва 1:0 Факел - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Урал 3:0 Крылья Советов - Локомотив Москва 1:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Зенит 1:5 Пари НН - Крылья Советов 2:1 Краснодар - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Химки 0:0 Сочи - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Крылья Советов - Ахмат 0:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0
Команда И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Урал
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Урал
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Урал
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 июля 2023, осталось 2 дня 12 часов 31 минуту.



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    • Прогнозы 57
    Ахмат 78.9% (45)
    X 15.8% (9)
    Крылья Советов 5.3% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ахмат
    Ничья
    Крылья Советов
    2.35
    3.90
    3.56
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ахмат - Крылья Советов онлайн

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    Прогнозы на матч Ахмат - Крылья Советов

    Исход игры
    Ахмат
    78.9% (45)
    Ничья
    15.8% (9)
    Крылья Советов
    5.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.26% (32)
    Меньше
    40.74% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    72.22% (39)
    Нет
    27.78% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Ахмат
    49.1% (28)
    1:0 Ахмат
    19.3% (11)
    1:1 Ничья
    12.3% (7)
    2:0 Ахмат
    3.5% (2)
    2:2 Ничья
    3.5% (2)
    0:1 Крылья Советов
    3.5% (2)
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    Ахмат
    Крылья Советов
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