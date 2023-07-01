Тур: 22.
0:1
Конец матча
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Росси ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
22 Gonzalo Asis
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Palermo
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Juan CaceresЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
43 Dylan Aquino
-
-
-
-
22 Julio Soler
-
-
Главный тренер: Frank Kudelka
История личных встреч
Атлетико Платенсе
Ланус
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
2
2
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Servetto
|6 (1)
|0.27
|Nicolas Castro1
|4
|0.18
|Ronaldo Martinez
|3
|0.14
|Vicente Taborda
|2 (1)
|0.09
|Franco Baldassarra
|2
|0.09
|Mauro Quiroga
|1 (1)
|0.05
|Gaston Suso
|1
|0.05
|Nicolas Morgantini
|1
|0.05
|Sasha Marcich
|1
|0.05
|Gonzalo Valdivia
|1
|0.05
|Maximiliano Zalazar
|1
|0.05
|Miguel Jacquet
|0
|0
|Juan Infante
|0
|0
|Ignacio Vazquez
|0
|0
|Ignacio Schor
|0
|0
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leandro Diaz III
|11 (4)
|0.5
|Franco Troyansky
|4
|0.18
|Де Ла Вега Педро
|3
|0.14
|Franco Orozco
|3
|0.14
|Matias Esquivel
|2
|0.09
|Raul Loaiza
|2
|0.09
|Жозе Густаво Санд
|2 (2)
|0.09
|Jose Maria Canale
|1
|0.05
|Лема Кристиан
|1
|0.05
|Брагьери Диего
|1
|0.05
|Tomas Belmonte
|1
|0.05
|Luciano Boggio
|0
|0
|Санчес-Миньо Хуан
|0
|0
|Juan Caceres
|0
|0
|Braian Aguirre
|0
|0
Карточки
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gaston Suso
|7
|0
|Ronaldo Martinez
|6
|0
|Nicolas Castro1
|6
|0
|Franco Diaz
|5
|0
|Nicolas Morgantini
|4
|0
|Каччьябуэ Жеронимо
|4
|0
|Vicente Taborda
|4
|0
|Franco Baldassarra
|3
|0
|Marco Pellegrino
|3
|0
|Miguel Jacquet
|1
|1
|Росси Иван
|2
|0
|Ignacio Vazquez
|2
|0
|Ignacio Schor
|2
|0
|Sasha Marcich
|2
|0
|Nadir Zeineddin
|2
|0
|Nicolas Servetto
|1
|0
|Gonzalo Asis
|1
|0
|Juan Infante
|1
|0
|Alexis Sabella
|1
|0
|Gonzalo Valdivia
|1
|0
|Maximiliano Zalazar
|1
|0
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лема Кристиан
|7
|2
|Tomas Belmonte
|7
|1
|Leandro Diaz III
|6
|1
|Luciano Boggio
|4
|2
|Jose Maria Canale
|3
|1
|Санчес-Миньо Хуан
|4
|0
|Де Ла Вега Педро
|3
|0
|Braian Aguirre
|3
|0
|Frank Kudelka
|1
|1
|Lucas Acosta II
|2
|0
|Агилар Фелипе
|2
|0
|Raul Loaiza
|2
|0
|Franco Orozco
|2
|0
|Juan Caceres
|2
|0
|Brian Aguilar
|2
|0
|Моралес Лаутаро
|0
|1
|Акоста Лаутаро
|1
|0
|Брагьери Диего
|1
|0
|Julian Fernandez II
|1
|0
|Franco Troyansky
|1
|0
|Facundo Perez
|1
|0
|Matias Esquivel
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Платенсе
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Ланус
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
7
10
Атлетико Платенсе
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Ланус
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
12
2
Волевые поражения
7
16
Атлетико Платенсе
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
41% (9)
18% (4)
Ланус
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
27% (6)
32% (7)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
12
3
Волевые поражения
14
26
Голы по времени матча
Забито
14
15
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
2
14%
3
20%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
5
33%
31-45
2
14%
1
7%
46-60
2
14%
4
27%
61-75
3
21%
2
13%
76-90
Пропущено
11
14
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
4
36%
1
7%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
4
36%
1
7%
61-75
1
9%
4
29%
76-90
Забито
9
16
6 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
2
22%
2
13%
1-15
3
33%
3
19%
16-30
1
11%
5
31%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
22%
3
19%
61-75
1
11%
1
6%
76-90
Пропущено
14
6
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
3
21%
1
17%
1-15
2
14%
2
33%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
21%
1
17%
61-75
3
21%
2
33%
76-90
Забито
23
31
13 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 11
6 Не забивали 4
4
17%
5
16%
1-15
6
26%
3
10%
16-30
3
13%
10
32%
31-45
2
9%
3
10%
46-60
4
17%
7
23%
61-75
4
17%
3
10%
76-90
Пропущено
25
20
13 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
7
28%
2
10%
1-15
2
8%
6
30%
16-30
4
16%
2
10%
31-45
1
4%
1
5%
46-60
7
28%
2
10%
61-75
4
16%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 0:2 Атлетико Платенсе - Тигре 1:0 Архентинос Хуниорс - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Бельграно 1:0
Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0 Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 4:0 Атлетико Платенсе - Дефенсорес де Бельграно 2:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Колон 0:0 Барракас Сентраль - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 2:4 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 3:1 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 1:1
Ланус
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ланус - Тальерес Кордоба 2:1 Унион Санта-Фе - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Атлетико Тукуман 2:1
Индепендьенте Авельянеда - Ланус 1:1 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Ланус - Сол де Мэйо 3:1 Ланус - Уракан 1:0 Ланус - Сармьенто 2:1 Годой Крус - Ланус 4:4 Сентраль Кордоба СдЕ - Ланус 1:1 Ланус - Арсенал Саранди 3:0 Тигре - Ланус 2:1 Ланус - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Ланус 0:0 Ланус - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Ланус 2:1 Ланус - Росарио Сентраль 3:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 0:2
Результаты матчей
Атлетико Платенсе
Ланус
Точный счет
1:0
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
4 раза 40%
1:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:1
4 раза 33%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
7 раз 32%
1:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:1
6 раз 27%
1:1
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 45%
0
6 раз 27%
2
5 раз 23%
3
1 раз 5%
1
9 раз 41%
2
6 раз 27%
0
4 раза 18%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Атлетико Платенсе
Ланус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
82
39
64
111
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
102
37
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
166
Больше Меньше
184
616
913
121
319
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|13 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|11 (2)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|11 (2)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10 (1)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 9
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 7
|Индепендьенте Авельянеда
|Ayrton Costa
|9
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 7
|Институто Кордоба
|Мосевич Леонель
|1 7
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