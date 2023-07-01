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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 22.
Атлетико Платенсе
0:1
Конец матча
Ланус
0'
0:1
72' Гол
Matias Esquivel
90'+5
12
Ramiro
Macagno
4
Nicolas
Morgantini
13
Ignacio
Vazquez
6
Gaston
Suso
3
Juan
Infante
77
Ronaldo
Martinez
8
Franco
Diaz
11
Nicolas
Castro1
18
Sasha
Marcich
10
Vicente
Taborda
9
Mauro
Quiroga
17
Моралес
Лаутаро
24
Juan
Caceres
33
Агилар
Фелипе
2
Лема
Кристиан
14
Санчес-Миньо
Хуан
8
Luciano
Boggio
40
Julian
Fernandez
II
32
Matias
Esquivel
10
Де
Ла
Вега
Педро
9
Жозе
Густаво
Санд
20
Franco
Troyansky
Атлетико Платенсе
4-4-1-1
Ланус
4-3-3

История личных встреч

Атлетико Платенсе
Ланус

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
3:3

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Servetto 6 (1) 0.27
Nicolas Castro1 4 0.18
Ronaldo Martinez 3 0.14
Vicente Taborda 2 (1) 0.09
Franco Baldassarra 2 0.09
Mauro Quiroga 1 (1) 0.05
Gaston Suso 1 0.05
Nicolas Morgantini 1 0.05
Sasha Marcich 1 0.05
Gonzalo Valdivia 1 0.05
Maximiliano Zalazar 1 0.05
Miguel Jacquet 0 0
Juan Infante 0 0
Ignacio Vazquez 0 0
Ignacio Schor 0 0
Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leandro Diaz III 11 (4) 0.5
Franco Troyansky 4 0.18
Де Ла Вега Педро 3 0.14
Franco Orozco 3 0.14
Matias Esquivel 2 0.09
Raul Loaiza 2 0.09
Жозе Густаво Санд 2 (2) 0.09
Jose Maria Canale 1 0.05
Лема Кристиан 1 0.05
Брагьери Диего 1 0.05
Tomas Belmonte 1 0.05
Luciano Boggio 0 0
Санчес-Миньо Хуан 0 0
Juan Caceres 0 0
Braian Aguirre 0 0

Карточки

Атлетико Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gaston Suso 7 0
Ronaldo Martinez 6 0
Nicolas Castro1 6 0
Franco Diaz 5 0
Nicolas Morgantini 4 0
Каччьябуэ Жеронимо 4 0
Vicente Taborda 4 0
Franco Baldassarra 3 0
Marco Pellegrino 3 0
Miguel Jacquet 1 1
Росси Иван 2 0
Ignacio Vazquez 2 0
Ignacio Schor 2 0
Sasha Marcich 2 0
Nadir Zeineddin 2 0
Nicolas Servetto 1 0
Gonzalo Asis 1 0
Juan Infante 1 0
Alexis Sabella 1 0
Gonzalo Valdivia 1 0
Maximiliano Zalazar 1 0
Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лема Кристиан 7 2
Tomas Belmonte 7 1
Leandro Diaz III 6 1
Luciano Boggio 4 2
Jose Maria Canale 3 1
Санчес-Миньо Хуан 4 0
Де Ла Вега Педро 3 0
Braian Aguirre 3 0
Frank Kudelka 1 1
Lucas Acosta II 2 0
Агилар Фелипе 2 0
Raul Loaiza 2 0
Franco Orozco 2 0
Juan Caceres 2 0
Brian Aguilar 2 0
Моралес Лаутаро 0 1
Акоста Лаутаро 1 0
Брагьери Диего 1 0
Julian Fernandez II 1 0
Franco Troyansky 1 0
Facundo Perez 1 0
Matias Esquivel 1 0

Результаты матчей

Атлетико Платенсе
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Ланус
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

7
10
Атлетико Платенсе
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Ланус
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

12
2

Волевые поражения

7
16
Атлетико Платенсе
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
41% (9)
18% (4)
Ланус
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
27% (6)
32% (7)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

12
3

Волевые поражения

14
26

Голы по времени матча

Забито

14
15
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
2
14%
3
20%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
5
33%
31-45
2
14%
1
7%
46-60
2
14%
4
27%
61-75
3
21%
2
13%
76-90

Пропущено

11
14
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
4
36%
1
7%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
4
36%
1
7%
61-75
1
9%
4
29%
76-90

Забито

9
16
6 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
2
22%
2
13%
1-15
3
33%
3
19%
16-30
1
11%
5
31%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
22%
3
19%
61-75
1
11%
1
6%
76-90

Пропущено

14
6
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
3
21%
1
17%
1-15
2
14%
2
33%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
21%
1
17%
61-75
3
21%
2
33%
76-90

Забито

23
31
13 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 11
6 Не забивали 4
4
17%
5
16%
1-15
6
26%
3
10%
16-30
3
13%
10
32%
31-45
2
9%
3
10%
46-60
4
17%
7
23%
61-75
4
17%
3
10%
76-90

Пропущено

25
20
13 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
7
28%
2
10%
1-15
2
8%
6
30%
16-30
4
16%
2
10%
31-45
1
4%
1
5%
46-60
7
28%
2
10%
61-75
4
16%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Платенсе
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 0:2 Атлетико Платенсе - Тигре 1:0 Архентинос Хуниорс - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Бельграно 1:0
Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0 Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 4:0 Атлетико Платенсе - Дефенсорес де Бельграно 2:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Колон 0:0 Барракас Сентраль - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 2:4 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 3:1 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 1:1
Ланус
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ланус - Тальерес Кордоба 2:1 Унион Санта-Фе - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Атлетико Тукуман 2:1
Индепендьенте Авельянеда - Ланус 1:1 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Ланус - Сол де Мэйо 3:1 Ланус - Уракан 1:0 Ланус - Сармьенто 2:1 Годой Крус - Ланус 4:4 Сентраль Кордоба СдЕ - Ланус 1:1 Ланус - Арсенал Саранди 3:0 Тигре - Ланус 2:1 Ланус - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Ланус 0:0 Ланус - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Ланус 2:1 Ланус - Росарио Сентраль 3:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 0:2

Результаты матчей

Атлетико Платенсе
Ланус

Точный счет

1:0
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
4 раза 40%
1:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:1
4 раза 33%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
7 раз 32%
1:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:1
6 раз 27%
1:1
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 45%
0
6 раз 27%
2
5 раз 23%
3
1 раз 5%
1
9 раз 41%
2
6 раз 27%
0
4 раза 18%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Атлетико Платенсе
Ланус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
2
3
9
1.5
6
4
1
11
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
10
2
3
7
1.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
6
0.5
Больше Меньше
18
4
6
16
1.5
9
13
1
21
2.5
3
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 21 16 2 3 39 - 13 50
2.
Тальерес Кордоба
 21 12 4 5 36 - 19 40
3.
Ланус
 22 11 7 4 31 - 20 40
4.
Сан-Лоренсо
 21 10 8 3 20 - 8 38
5.
Эстудиантес Ла Плата
 21 10 6 5 26 - 18 36
6.
Росарио Сентраль
 21 9 8 4 30 - 24 35
7.
Бельграно
 21 10 4 7 20 - 18 34
8.
Дефенса и Хустисия
 21 9 6 6 26 - 16 33
9.
Архентинос Хуниорс
 21 9 5 7 26 - 18 32
10.
Годой Крус
 21 9 5 7 27 - 23 32
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 21 7 8 6 18 - 17 29
12.
Атлетико Платенсе
 22 8 5 9 23 - 25 29
13.
Бока Хуниорс
 21 8 4 9 23 - 22 28
14.
Сармьенто
 21 7 7 7 22 - 18 28
15.
Расинг Авельянеда
 21 7 6 8 26 - 30 27
16.
Химнасия Ла-Плата
 21 7 5 9 17 - 27 26
17.
Тигре
 21 6 7 8 20 - 24 25
18.
Сентраль Кордоба СдЕ
 21 6 7 8 16 - 21 25
19.
Барракас Сентраль
 21 5 9 7 20 - 27 24
20.
Колон
 21 4 12 5 19 - 21 24
21.
Унион Санта-Фе
 21 5 8 8 17 - 24 23
22.
Институто Кордоба
 21 5 7 9 17 - 29 22
23.
Индепендьенте Авельянеда
 21 4 9 8 20 - 26 21
24.
Атлетико Тукуман
 21 4 9 8 18 - 27 21
25.
Уракан
 21 4 7 10 16 - 25 19
26.
Банфилд
 21 4 6 11 14 - 29 18
27.
Велес Сарсфилд
 21 3 9 9 20 - 24 18
28.
Арсенал Саранди
 21 5 2 14 15 - 29 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 10 9 0 1 19 - 5 27
2.
Росарио Сентраль
 11 8 3 0 22 - 8 27
3.
Ланус
 10 8 1 1 16 - 6 25
4.
Сан-Лоренсо
 11 7 4 0 11 - 0 25
5.
Тальерес Кордоба
 11 7 1 3 15 - 7 22
6.
Годой Крус
 10 6 3 1 19 - 8 21
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 6 3 1 10 - 2 21
8.
Бельграно
 10 6 3 1 12 - 5 21
9.
Эстудиантес Ла Плата
 11 6 3 2 17 - 9 21
10.
Архентинос Хуниорс
 10 6 2 2 21 - 10 20
11.
Дефенса и Хустисия
 11 5 4 2 15 - 9 19
12.
Атлетико Платенсе
 12 5 4 3 14 - 11 19
13.
Химнасия Ла-Плата
 10 5 3 2 10 - 7 18
14.
Бока Хуниорс
 11 5 3 3 14 - 9 18
15.
Расинг Авельянеда
 11 5 3 3 15 - 14 18
16.
Барракас Сентраль
 11 4 4 3 10 - 10 16
17.
Сармьенто
 10 4 3 3 15 - 11 15
18.
Тигре
 10 4 3 3 11 - 11 15
19.
Колон
 11 3 6 2 13 - 12 15
20.
Институто Кордоба
 11 3 6 2 8 - 9 15
21.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 4 2 5 7 - 8 14
22.
Арсенал Саранди
 10 4 1 5 10 - 13 13
23.
Индепендьенте Авельянеда
 10 3 4 3 14 - 13 13
24.
Атлетико Тукуман
 10 3 4 3 11 - 13 13
25.
Уракан
 10 3 4 3 9 - 11 13
26.
Банфилд
 11 3 4 4 6 - 11 13
27.
Велес Сарсфилд
 11 2 7 2 14 - 10 13
28.
Унион Санта-Фе
 10 3 3 4 10 - 12 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 11 7 2 2 20 - 8 23
2.
Тальерес Кордоба
 10 5 3 2 21 - 12 18
3.
Эстудиантес Ла Плата
 10 4 3 3 9 - 9 15
4.
Ланус
 12 3 6 3 15 - 14 15
5.
Дефенса и Хустисия
 10 4 2 4 11 - 7 14
6.
Сан-Лоренсо
 10 3 4 3 9 - 8 13
7.
Бельграно
 11 4 1 6 8 - 13 13
8.
Сармьенто
 11 3 4 4 7 - 7 13
9.
Архентинос Хуниорс
 11 3 3 5 5 - 8 12
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 2 5 3 9 - 13 11
11.
Годой Крус
 11 3 2 6 8 - 15 11
12.
Унион Санта-Фе
 11 2 5 4 7 - 12 11
13.
Бока Хуниорс
 10 3 1 6 9 - 13 10
14.
Атлетико Платенсе
 10 3 1 6 9 - 14 10
15.
Тигре
 11 2 4 5 9 - 13 10
16.
Расинг Авельянеда
 10 2 3 5 11 - 16 9
17.
Колон
 10 1 6 3 6 - 9 9
18.
Барракас Сентраль
 10 1 5 4 10 - 17 8
19.
Росарио Сентраль
 10 1 5 4 8 - 16 8
20.
Химнасия Ла-Плата
 11 2 2 7 7 - 20 8
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 5 5 8 - 15 8
22.
Индепендьенте Авельянеда
 11 1 5 5 6 - 13 8
23.
Атлетико Тукуман
 11 1 5 5 7 - 14 8
24.
Институто Кордоба
 10 2 1 7 9 - 20 7
25.
Уракан
 11 1 3 7 7 - 14 6
26.
Велес Сарсфилд
 10 1 2 7 6 - 14 5
27.
Банфилд
 10 1 2 7 8 - 18 5
28.
Арсенал Саранди
 11 1 1 9 5 - 16 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 13 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 11 (2)
Ланус Leandro Diaz III 11 (2)
Тигре Ретеги Матео 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 9
Ланус Лема Кристиан 2 7
Индепендьенте Авельянеда Ayrton Costa 9
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 7
Институто Кордоба Мосевич Леонель 1 7
Весь список
  • 74'
    Мауро Кирога уходит с поля. Nicolas Servetto выходит вместо него
  • 72'
    Де Ла Вега Педро сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    72'
    Г О О О О Л - Матиас Эскивель бьет в цель!
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Ronaldo Martinez бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Де Ла Вега Педро бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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