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  4. Медийная футбольная лига (WINLINE MFL) 2023

РОССИЯ: Медийная футбольная лига (WINLINE MFL)

ФК Родина Медиа
 
Позже
2DROTS
Прогнозы 177
ФК Родина Медиа 28.2% (50)
X 6.8% (12)
2DROTS 65% (115)
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ФК Родина Медиа
2DROTS

История личных встреч

ФК Родина Медиа
2DROTS

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

МФЛ(M
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

ФК Родина Медиа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газданов Артур (ГАЗДАНОВ) 2 0.22
Маляров Никита (АРАГОН) 1 0.11
Оленченко Владимир (OLENCHENKO) 0 0
Пичугин Максим (ПИЧА) 0 0
2DROTS
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ослоновский Владислав (SLON) 1 0.13

Карточки

ФК Родина Медиа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рустамов Гасан (GAS) 1 0
Газданов Артур (ГАЗДАНОВ) 1 0
2DROTS
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фартуна Борис (FARTUNA) 1 0
Балашов Александр (BALA23) 1 0
Талабко Артём (TALABKO) 1 0
Фролов Максим (FROL) 1 0

Результаты матчей

ФК Родина Медиа
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
2DROTS
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
ФК Родина Медиа
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
2DROTS
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
ФК Родина Медиа
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
89% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
2DROTS
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Родина Медиа
(11 матчей)
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 поражения
ФК Бей Беги - ФК Родина Медиа 0:3 FC Bus - ФК Родина Медиа 1:1 ФК Козлы - ФК Родина Медиа 1:3 ФК БроукБойз - ФК Родина Медиа 1:1
ФК Родина Медиа - ФК Титан 3:0 ФК Сахалинец - ФК Родина Медиа 2:0 ФК Амкал - ФК Родина Медиа 0:0 ФК Родина Медиа - ФК Бей Беги 3:1 ФК Родина Медиа - FC Bus 2:0 2DROTS - ФК Родина Медиа 3:0 ФК Родина Медиа - ФК Матч 0:0
2DROTS
(14 матчей)
71.4%
28.6%
10 побед 0 ничьих 4 поражения
2DROTS - ФК Амкал 1:0 ФК Матч - 2DROTS 1:2 2DROTS - ФК 10 2:0 ФК 10 - 2DROTS 1:1
ФК Деньги - 2DROTS 5:1 ФК Эгриси - 2DROTS 0:3 2DROTS - ФК БроукБойз 1:2 2DROTS - ФК Матч 2:1 2DROTS - ФК Родина Медиа 3:0 2DROTS - FC Bus 1:2 ЦСКА Москва - 2DROTS 1:2 Текстильщик - 2DROTS 1:1 2DROTS - Чертаново 3:0 2DROTS - Basement 4:0

Результаты матчей

ФК Родина Медиа
2DROTS

Точный счет

0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
3
2 раза 40%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
3
4 раза 44%
2
1 раз 11%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

ФК Родина Медиа
2DROTS

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
3
3
2
2
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
1
1
2
3
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
5
4
1.5
4
4
4
5
2.5
2
6
1/4 финала
1 ФК Сахалинец
2 ФК Бей Беги
1 ФК Козлы
3 ФК Родина Медиа
2 2DROTS
0 ФК 10
1 ФК БроукБойз
3 ФК Амкал
1/2 финала
0 ФК Бей Беги
3 ФК Родина Медиа
1 2DROTS
0 ФК Амкал
Финал
ФК Родина Медиа
2DROTS

Топ бомбардиров
ФК Родина Медиа Газданов Артур (ГАЗДАНОВ) 2
ФК Матч Горбанец Андрей (GARBA) 2
ФК Дружина Узома-Роланд Кинг (KING) 1 (1)
ФК Амкал Коротаев Владислав (KARAT) 1 (1)
ФК Бей Беги Стукалов Фёдор (ФЕДЯ) 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ФК Народная Команда Митрога Дмитрий (MITROGA) 1 1
ФК Дружина Колычев Сергей (КОЛЫЧЕВ) 1 1
ФК Дружина Манько Валерий (МАНЬКО) 1 1
ФК Амкал Левшук Арсений (LEVSHUK) 1
ФК Дружина Рахимов Алишер (РАХИМОВ АЛИШЕР) 1
Весь список
  • До матча
  • "Родина Медиа" и 2DROTS играли между собой дважды, дважды успех праздновали футболисты 2DROTS. Сегодня уже 2DROTS готовы в третий раз обыграть своего соперника и выиграть третий подряд сезон МФЛ. 
  • До начала матча остаётся 30 минут. Тренеры в раздевалках уже настроили своих футболистов. 2DROTS готовы биться за исторический трофей, но конечно же и "Родина Медиа" будет биться в финале до последнего. 
  • Напоминаем, что "Родина Медиа" и 2DROTS в новом розыгрыше Кубка России примут участие благодаря выходу в финал этого сезоне МФЛ. Также благодаря победе в матче за третье место свои силы с профессиональными командами проверит и "Амкал". 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на финальном матче третьего сезона МФЛ между "Родиной Медиа" и 2DROTS. Вместе с вами за ходом этой увлекательной игры наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • 72 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 177
ФК Родина Медиа 28.2% (50)
X 6.8% (12)
2DROTS 65% (115)
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Где смотреть матч ФК Родина Медиа - 2DROTS онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч ФК Родина Медиа - 2DROTS

Исход игры
ФК Родина Медиа
28.2% (50)
Ничья
6.8% (12)
2DROTS
65% (115)
Тотал 2.5
Больше
62.07% (72)
Меньше
37.93% (44)
Обе команды забьют
Да
69.83% (81)
Нет
30.17% (35)
Популярный счёт
1:2 2DROTS
26.6% (47)
2:1 ФК Родина Медиа
9.6% (17)
1:0 ФК Родина Медиа
8.5% (15)
1:1 Ничья
5.6% (10)
0:1 2DROTS
5.6% (10)
2:0 ФК Родина Медиа
2.8% (5)
3:1 ФК Родина Медиа
2.3% (4)
0:2 2DROTS
1.7% (3)
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ФК Родина Медиа
2DROTS
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