ФК Родина Медиа

До матча

— "Родина Медиа" и 2DROTS играли между собой дважды, дважды успех праздновали футболисты 2DROTS. Сегодня уже 2DROTS готовы в третий раз обыграть своего соперника и выиграть третий подряд сезон МФЛ.

— До начала матча остаётся 30 минут. Тренеры в раздевалках уже настроили своих футболистов. 2DROTS готовы биться за исторический трофей, но конечно же и "Родина Медиа" будет биться в финале до последнего.

— Напоминаем, что "Родина Медиа" и 2DROTS в новом розыгрыше Кубка России примут участие благодаря выходу в финал этого сезоне МФЛ. Также благодаря победе в матче за третье место свои силы с профессиональными командами проверит и "Амкал".

— Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на финальном матче третьего сезона МФЛ между "Родиной Медиа" и 2DROTS. Вместе с вами за ходом этой увлекательной игры наблюдать буду я, Михаил Бугров.