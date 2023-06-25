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История личных встреч
ФК Родина Медиа
2DROTS
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
ФК Родина Медиа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газданов Артур (ГАЗДАНОВ)
|2
|0.22
|Маляров Никита (АРАГОН)
|1
|0.11
|Оленченко Владимир (OLENCHENKO)
|0
|0
|Пичугин Максим (ПИЧА)
|0
|0
2DROTS
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ослоновский Владислав (SLON)
|1
|0.13
Карточки
ФК Родина Медиа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рустамов Гасан (GAS)
|1
|0
|Газданов Артур (ГАЗДАНОВ)
|1
|0
2DROTS
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фартуна Борис (FARTUNA)
|1
|0
|Балашов Александр (BALA23)
|1
|0
|Талабко Артём (TALABKO)
|1
|0
|Фролов Максим (FROL)
|1
|0
Результаты матчей
ФК Родина Медиа
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
2DROTS
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
ФК Родина Медиа
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
2DROTS
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
ФК Родина Медиа
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
89% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
2DROTS
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Родина Медиа
(11 матчей)
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 поражения
ФК Бей Беги - ФК Родина Медиа 0:3 FC Bus - ФК Родина Медиа 1:1 ФК Козлы - ФК Родина Медиа 1:3 ФК БроукБойз - ФК Родина Медиа 1:1
ФК Родина Медиа - ФК Титан 3:0 ФК Сахалинец - ФК Родина Медиа 2:0 ФК Амкал - ФК Родина Медиа 0:0 ФК Родина Медиа - ФК Бей Беги 3:1 ФК Родина Медиа - FC Bus 2:0 2DROTS - ФК Родина Медиа 3:0 ФК Родина Медиа - ФК Матч 0:0
2DROTS
(14 матчей)
71.4%
28.6%
10 побед 0 ничьих 4 поражения
2DROTS - ФК Амкал 1:0 ФК Матч - 2DROTS 1:2 2DROTS - ФК 10 2:0 ФК 10 - 2DROTS 1:1
ФК Деньги - 2DROTS 5:1 ФК Эгриси - 2DROTS 0:3 2DROTS - ФК БроукБойз 1:2 2DROTS - ФК Матч 2:1 2DROTS - ФК Родина Медиа 3:0 2DROTS - FC Bus 1:2 ЦСКА Москва - 2DROTS 1:2 Текстильщик - 2DROTS 1:1 2DROTS - Чертаново 3:0 2DROTS - Basement 4:0
Результаты матчей
ФК Родина Медиа
2DROTS
Точный счет
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
3
2 раза 40%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
3
4 раза 44%
2
1 раз 11%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
ФК Родина Медиа
2DROTS
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
33
22
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
11
23
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
54
44
45
26
|ФК Родина Медиа
|Газданов Артур (ГАЗДАНОВ)
|2
|ФК Матч
|Горбанец Андрей (GARBA)
|2
|ФК Дружина
|Узома-Роланд Кинг (KING)
|1 (1)
|ФК Амкал
|Коротаев Владислав (KARAT)
|1 (1)
|ФК Бей Беги
|Стукалов Фёдор (ФЕДЯ)
|1 (1)
|ФК Народная Команда
|Митрога Дмитрий (MITROGA)
|1 1
|ФК Дружина
|Колычев Сергей (КОЛЫЧЕВ)
|1 1
|ФК Дружина
|Манько Валерий (МАНЬКО)
|1 1
|ФК Амкал
|Левшук Арсений (LEVSHUK)
|1
|ФК Дружина
|Рахимов Алишер (РАХИМОВ АЛИШЕР)
|1
Прогнозы на матч ФК Родина Медиа - 2DROTS
Исход игры
ФК Родина Медиа
33% (33)
Ничья
7% (7)
2DROTS
60% (60)
Тотал 2.5
Больше
57.81% (37)
Меньше
42.19% (27)
Обе команды забьют
Да
67.19% (43)
Нет
32.81% (21)
Популярный счёт
1:2 2DROTS
20% (20)
2:1 ФК Родина Медиа
13% (13)
1:0 ФК Родина Медиа
11% (11)
1:1 Ничья
6% (6)
0:1 2DROTS
5% (5)
3:1 ФК Родина Медиа
3% (3)
2:0 ФК Родина Медиа
3% (3)
0:2 2DROTS
2% (2)
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