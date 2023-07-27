Тур: 2. Стадион: Аспмира Стадион.
0:0
Первый тайм: 5'
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
18
Мо
Бреде
19
Фет
Сондре
77
Берг
Патрик
27
Сёрли
Сондре
12
Рейхл
Михал
28
Гулка
Лукаш
17
Гала
Мартин
88
Грубы
Роберт
33
Прекоп
Эрик
10
Матоушек
Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
-
77 Берг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Сёрли СондреНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Кубр ЛукасПолузащитник
-
23 Кьяер ЙеппеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Основной состав
-
12 Рейхл МихалВратарь
-
28 Гулка ЛукашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Гала МартинПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Грубы РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Прекоп ЭрикНападающий
-
10 Матоушек ЯнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Коваржик ЯнПолузащитник
-
20 Козак МатяшНападающий
-
24 Пушкач ДавидНападающий
-
37 Нецид ТомашНападающий
-
21 Lukas Soukup
-
-
14 Adam Kadlec
-
18 Denis Vala
-
Главный тренер: Jaroslav Vesely
История личных встреч
Будё-Глимт
Богемианс-1905
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
90
Результаты последних матчей
Будё-Глимт
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Одд - Будё-Глимт 0:2
Будё-Глимт - Молде 2:2 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Юнкерен - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Мушёэн - Будё-Глимт 0:3 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Одд 2:0 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3
Богемианс-1905
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Пардубице - Богемианс-1905 0:1 Богемианс-1905 - Сигма Оломоуц 0:1 Виктория Пльзень - Богемианс-1905 0:2 Спарта Прага - Богемианс-1905 2:1
Богемианс-1905 - Словацко 0:0 Славия Прага - Богемианс-1905 6:0 Богемианс-1905 - Яблонец 4:1 Фастав Злин - Богемианс-1905 4:1 Славия Прага - Богемианс-1905 3:0 Богемианс-1905 - Млада Болеслав 4:0 Сигма Оломоуц - Богемианс-1905 2:2 Славия Прага - Богемианс-1905 3:2 Богемианс-1905 - Словацко 1:0 Виктория Пльзень - Богемианс-1905 1:2 Богемианс-1905 - Пардубице 2:0 Слован Либерец - Богемианс-1905 1:3 Словацко - Богемианс-1905 1:2 Богемианс-1905 - Зброёвка 1:1 Ческе-Будеёвице - Богемианс-1905 1:0 Богемианс-1905 - Спарта Прага 2:6
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Дукаджини
|Зульфийи Ильяса
|3
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Пенибонт
|Крис Венаблес
|1 1
|Бальцан
|Andre I
|1 1
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Линфилд
|Финлейсон Дэниэл
|1 1
Прогнозы на матч Будё-Глимт 0:0 Богемианс-1905
Исход игры
Будё-Глимт
89.4% (101)
Ничья
8.8% (10)
Богемианс-1905
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
45.45% (50)
Меньше
54.55% (60)
Обе команды забьют
Да
49.09% (54)
Нет
50.91% (56)
Популярный счёт
2:0 Будё-Глимт
37.2% (42)
2:1 Будё-Глимт
24.8% (28)
3:1 Будё-Глимт
12.4% (14)
1:0 Будё-Глимт
8.8% (10)
1:1 Ничья
6.2% (7)
4:1 Будё-Глимт
2.7% (3)
3:0 Будё-Глимт
1.8% (2)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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