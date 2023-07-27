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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Будё-Глимт
0:0
Первый тайм: 5'
Богемианс-1905
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 112
Будё-Глимт 89.3% (100)
X 8.9% (10)
Богемианс-1905 1.8% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Будё-Глимт
Ничья
Богемианс-1905
1.34
6.80
8.70
Все Коэффициенты
12
Хайкин
Никита
5
Вембангомо
Брис
18
Мо
Бреде
4
Бьортуфт
Один
Лурас
15
Бьоркан
Фредерик
19
Фет
Сондре
77
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
27
Сёрли
Сондре
29
Мумбанья
Фарис
7
Пеллегрино
Амаль
12
Рейхл
Михал
28
Гулка
Лукаш
34
Кржапка
Антонин
7
Гибш
Матей
23
Кестль
Даниэль
17
Гала
Мартин
4
Индржишек
Йозеф
88
Грубы
Роберт
16
Достал
Мартин
33
Прекоп
Эрик
10
Матоушек
Ян
Будё-Глимт
4-3-3
Богемианс-1905
3-5-2

История личных встреч

Будё-Глимт
Богемианс-1905

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ДЛ
3:2
ДЛ
0:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Одд - Будё-Глимт 0:2
Будё-Глимт - Молде 2:2 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Юнкерен - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Мушёэн - Будё-Глимт 0:3 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Одд 2:0 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3
Богемианс-1905
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Пардубице - Богемианс-1905 0:1 Богемианс-1905 - Сигма Оломоуц 0:1 Виктория Пльзень - Богемианс-1905 0:2 Спарта Прага - Богемианс-1905 2:1
Богемианс-1905 - Словацко 0:0 Славия Прага - Богемианс-1905 6:0 Богемианс-1905 - Яблонец 4:1 Фастав Злин - Богемианс-1905 4:1 Славия Прага - Богемианс-1905 3:0 Богемианс-1905 - Млада Болеслав 4:0 Сигма Оломоуц - Богемианс-1905 2:2 Славия Прага - Богемианс-1905 3:2 Богемианс-1905 - Словацко 1:0 Виктория Пльзень - Богемианс-1905 1:2 Богемианс-1905 - Пардубице 2:0 Слован Либерец - Богемианс-1905 1:3 Словацко - Богемианс-1905 1:2 Богемианс-1905 - Зброёвка 1:1 Ческе-Будеёвице - Богемианс-1905 1:0 Богемианс-1905 - Спарта Прага 2:6

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aspmyra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 37.2% пользователей.
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Прогнозы 112
Будё-Глимт 89.3% (100)
X 8.9% (10)
Богемианс-1905 1.8% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Будё-Глимт
Ничья
Богемианс-1905
1.34
6.80
8.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Будё-Глимт 0:0 Богемианс-1905 онлайн

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Прогнозы на матч Будё-Глимт 0:0 Богемианс-1905

Исход игры
Будё-Глимт
89.4% (101)
Ничья
8.8% (10)
Богемианс-1905
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
45.45% (50)
Меньше
54.55% (60)
Обе команды забьют
Да
49.09% (54)
Нет
50.91% (56)
Популярный счёт
2:0 Будё-Глимт
37.2% (42)
2:1 Будё-Глимт
24.8% (28)
3:1 Будё-Глимт
12.4% (14)
1:0 Будё-Глимт
8.8% (10)
1:1 Ничья
6.2% (7)
4:1 Будё-Глимт
2.7% (3)
3:0 Будё-Глимт
1.8% (2)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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