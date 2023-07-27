  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Будё-Глимт
3:0
Конец матча
Богемианс-1905
0'
5' Желтая карточка
Грубы Роберт
39' Желтая карточка
Мо Бреде
1:0
44' Гол
Грёнбек Альберт
2:0
50' Гол
Пеллегрино Амаль
70' Желтая карточка
Беран Михал
70' Желтая карточка
Берг Патрик
3:0
90' Гол
Эспейор Рунар
90'+4

Ход матча

5'
 
Грубы Роберт
39'
Мо Бреде
 
44'
Грёнбек Альберт
(Фет Сондре)
1:0
46'
 
Пушкач Давид
Прекоп Эрик
50'
Пеллегрино Амаль
(Сёрли Сондре)
2:0
56'
 
Беран Михал
Грубы Роберт
56'
 
Коваржик Ян
Достал Мартин
60'
Лоде Мариус
Мо Бреде
 
68'
 
Козак Матяш
Матоушек Ян
70'
 
Беран Михал
70'
Берг Патрик
 
70'
Салтнес Ульрик
Фет Сондре
 
70'
Сьоволд Фредрик
Вембангомо Брис
 
83'
 
Нецид Томаш
Гала Мартин
85'
Конрадсен Мортен
Грёнбек Альберт
 
85'
Эспейор Рунар
Мумбанья Фарис
 
90'
Эспейор Рунар
(Салтнес Ульрик)
3:0

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 1
  • 2 Офсайды 3
  • 4 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 72 Владение мячом, % 28
Прогнозы 113
Будё-Глимт 89.4% (101)
X 8.8% (10)
Богемианс-1905 1.8% (2)
Все прогнозы
12
Хайкин
Никита
5
Вембангомо
Брис
18
Мо
Бреде
4
Бьортуфт
Один
Лурас
15
Бьоркан
Фредерик
19
Фет
Сондре
77
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
27
Сёрли
Сондре
29
Мумбанья
Фарис
7
Пеллегрино
Амаль
12
Рейхл
Михал
28
Гулка
Лукаш
34
Кржапка
Антонин
7
Гибш
Матей
23
Кестль
Даниэль
17
Гала
Мартин
4
Индржишек
Йозеф
88
Грубы
Роберт
16
Достал
Мартин
33
Прекоп
Эрик
10
Матоушек
Ян
Будё-Глимт
4-3-3
Богемианс-1905
3-5-2

История личных встреч

Будё-Глимт
Богемианс-1905

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ДЛ
3:2
ДЛ
0:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 1 1
Эспейор Рунар 1 1
Грёнбек Альберт 1 1
Салтнес Ульрик 0 0
Фет Сондре 0 0
Сёрли Сондре 0 0
Богемианс-1905
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мо Бреде 1 0
Берг Патрик 1 0
Богемианс-1905
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грубы Роберт 1 0
Беран Михал 1 0

Результаты матчей

Будё-Глимт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Богемианс-1905
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Будё-Глимт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Богемианс-1905
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Одд - Будё-Глимт 0:2
Будё-Глимт - Молде 2:2 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Юнкерен - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Мушёэн - Будё-Глимт 0:3 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Одд 2:0 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3
Богемианс-1905
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Пардубице - Богемианс-1905 0:1 Богемианс-1905 - Сигма Оломоуц 0:1 Виктория Пльзень - Богемианс-1905 0:2 Спарта Прага - Богемианс-1905 2:1
Богемианс-1905 - Словацко 0:0 Славия Прага - Богемианс-1905 6:0 Богемианс-1905 - Яблонец 4:1 Фастав Злин - Богемианс-1905 4:1 Славия Прага - Богемианс-1905 3:0 Богемианс-1905 - Млада Болеслав 4:0 Сигма Оломоуц - Богемианс-1905 2:2 Славия Прага - Богемианс-1905 3:2 Богемианс-1905 - Словацко 1:0 Виктория Пльзень - Богемианс-1905 1:2 Богемианс-1905 - Пардубице 2:0 Слован Либерец - Богемианс-1905 1:3 Словацко - Богемианс-1905 1:2 Богемианс-1905 - Зброёвка 1:1 Ческе-Будеёвице - Богемианс-1905 1:0 Богемианс-1905 - Спарта Прага 2:6

Результаты матчей

Будё-Глимт
Богемианс-1905

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Будё-Глимт
Богемианс-1905

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Пюник Джуричич Лука 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Спартак Трнава Горосито Николас 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Прекоп Эрик уходит с поля. Пушкач Давид выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Фет Сондре сделал результативную передачу.
    • 44'
      Г О О О О Л - Грёнбек Альберт бьет в цель!
    • 39'
      Мо Бреде получил желтую карточку от судьи
    • 5'
      Грубы Роберт получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aspmyra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Будё-Глимт 89.4% (101)
    X 8.8% (10)
    Богемианс-1905 1.8% (2)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Будё-Глимт 3:0 Богемианс-1905 онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогнозы на матч Будё-Глимт 3:0 Богемианс-1905

    Исход игры
    Будё-Глимт
    89.4% (101)
    Ничья
    8.8% (10)
    Богемианс-1905
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.45% (50)
    Меньше
    54.55% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    49.09% (54)
    Нет
    50.91% (56)
    Популярный счёт
    2:0 Будё-Глимт
    37.2% (42)
    2:1 Будё-Глимт
    24.8% (28)
    3:1 Будё-Глимт
    12.4% (14)
    1:0 Будё-Глимт
    8.8% (10)
    1:1 Ничья
    6.2% (7)
    4:1 Будё-Глимт
    2.7% (3)
    3:0 Будё-Глимт
    1.8% (2)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     