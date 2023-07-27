Тур: 2. Стадион: Аспмира Стадион.
3:0
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаГрубы Роберт
39' Желтая карточкаМо Бреде
1:0
44' ГолГрёнбек Альберт
2:0
50' ГолПеллегрино Амаль
70' Желтая карточкаБеран Михал
70' Желтая карточкаБерг Патрик
3:0
90' ГолЭспейор Рунар
90'+4
Ход матча
5'
39'
44'
1:0
50'
2:0
60'
70'
70'
90'
3:0
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 3
-
7 Угловые 1
-
2 Офсайды 3
-
4 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
72 Владение мячом, % 28
18
Мо
Бреде
19
Фет
Сондре
77
Берг
Патрик
27
Сёрли
Сондре
12
Рейхл
Михал
28
Гулка
Лукаш
17
Гала
Мартин
88
Грубы
Роберт
33
Прекоп
Эрик
10
Матоушек
Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
-
77 Берг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Сёрли СондреНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Кубр ЛукасПолузащитник
-
23 Кьяер ЙеппеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Основной состав
-
12 Рейхл МихалВратарь
-
28 Гулка ЛукашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Гала МартинПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Грубы РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Прекоп ЭрикНападающий
-
10 Матоушек ЯнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Коваржик ЯнПолузащитник
-
20 Козак МатяшНападающий
-
24 Пушкач ДавидНападающий
-
37 Нецид ТомашНападающий
-
21 Lukas Soukup
-
-
14 Adam Kadlec
-
18 Denis Vala
-
Главный тренер: Jaroslav Vesely
История личных встреч
Будё-Глимт
Богемианс-1905
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|1
|1
|Эспейор Рунар
|1
|1
|Грёнбек Альберт
|1
|1
|Салтнес Ульрик
|0
|0
|Фет Сондре
|0
|0
|Сёрли Сондре
|0
|0
Богемианс-1905
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мо Бреде
|1
|0
|Берг Патрик
|1
|0
Богемианс-1905
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грубы Роберт
|1
|0
|Беран Михал
|1
|0
Результаты матчей
Будё-Глимт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Богемианс-1905
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Будё-Глимт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Богемианс-1905
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Будё-Глимт
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Одд - Будё-Глимт 0:2
Будё-Глимт - Молде 2:2 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Юнкерен - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Мушёэн - Будё-Глимт 0:3 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Одд 2:0 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3
Богемианс-1905
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Пардубице - Богемианс-1905 0:1 Богемианс-1905 - Сигма Оломоуц 0:1 Виктория Пльзень - Богемианс-1905 0:2 Спарта Прага - Богемианс-1905 2:1
Богемианс-1905 - Словацко 0:0 Славия Прага - Богемианс-1905 6:0 Богемианс-1905 - Яблонец 4:1 Фастав Злин - Богемианс-1905 4:1 Славия Прага - Богемианс-1905 3:0 Богемианс-1905 - Млада Болеслав 4:0 Сигма Оломоуц - Богемианс-1905 2:2 Славия Прага - Богемианс-1905 3:2 Богемианс-1905 - Словацко 1:0 Виктория Пльзень - Богемианс-1905 1:2 Богемианс-1905 - Пардубице 2:0 Слован Либерец - Богемианс-1905 1:3 Словацко - Богемианс-1905 1:2 Богемианс-1905 - Зброёвка 1:1 Ческе-Будеёвице - Богемианс-1905 1:0 Богемианс-1905 - Спарта Прага 2:6
Результаты матчей
Будё-Глимт
Богемианс-1905
Точный счет
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Будё-Глимт
Богемианс-1905
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Пюник
|Джуричич Лука
|3
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|3
|Пенибонт
|Крис Венаблес
|1 1
|Спартак Трнава
|Горосито Николас
|1 1
|Бальцан
|Andre I
|1 1
Прогнозы на матч Будё-Глимт 3:0 Богемианс-1905
Исход игры
Будё-Глимт
89.4% (101)
Ничья
8.8% (10)
Богемианс-1905
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
45.45% (50)
Меньше
54.55% (60)
Обе команды забьют
Да
49.09% (54)
Нет
50.91% (56)
Популярный счёт
2:0 Будё-Глимт
37.2% (42)
2:1 Будё-Глимт
24.8% (28)
3:1 Будё-Глимт
12.4% (14)
1:0 Будё-Глимт
8.8% (10)
1:1 Ничья
6.2% (7)
4:1 Будё-Глимт
2.7% (3)
3:0 Будё-Глимт
1.8% (2)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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