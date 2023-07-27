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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Маккаби Тель-Авив
0:0
Первый тайм: 10'
Петрокуб
0'

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 69 Владение мячом, % 31
Прогнозы 111
Маккаби Тель-Авив 92.8% (103)
X 3.6% (4)
Петрокуб 3.6% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Маккаби Тель-Авив
Ничья
Петрокуб
1.35
7.00
9.70
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
1
Перец
Даниэль
97
Масон
Иван
55
Битон
Нир
4
Саборит
Энрик
27
Давидзаде
Офир
10
Битон
Дан
14
Ван
Оверем
Йорис
42
Перец
Дор
11
Коэн
Йонатан
7
Захави
Эран
29
Альмог
Эйлон
29
Аврам
Кристиан
21
Потырнике
Максим
26
Разгонюк
Артём
90
Жардан
Ион
66
Борш
Ион
11
Плэтикэ
Сергиу
98
Кожокару
Максим
17
Богачук
Виктор
19
Плэтикэ
Михаил
8
Демиан
Думитру
9
Амброс
Владимир
Маккаби Тель-Авив
4-3-3
Петрокуб
5-4-1

Результаты последних матчей

Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:6 Борнмут - Маккаби Тель-Авив 0:1 Маккаби Тель-Авив - Орландо Пайретс 0:1 Ашдод - Маккаби Тель-Авив 1:2
Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 3:1 Бейтар Трамп - Маккаби Тель-Авив 3:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Катамон 2:1 Маккаби Нетания - Маккаби Тель-Авив 0:0 Маккаби Тель-Авив - Ашдод 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 1:1 Хапоэль Катамон - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Нетания 2:0 Хапоэль Хайфа - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Катамон 1:2 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Тель-Авив 1:2 Секция Нес-Циона - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Маккаби Нетания - Маккаби Тель-Авив 2:1
Петрокуб
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Зимбру - Петрокуб 0:1 Петрокуб - Сфынтул Георге 3:0 Зимбру - Петрокуб 1:2 Петрокуб - Бельцы 3:0
Петрокуб - Шериф 0:1 Петрокуб - Шериф 1:1 Шериф - Петрокуб 2:0 Милсами - Петрокуб 0:2 Сфынтул Георге - Петрокуб 0:0 Петрокуб - Зимбру 3:2 Петрокуб - Бельцы 0:0 Шериф - Петрокуб 1:0 Петрокуб - Милсами 2:1 СФ Георге - Петрокуб 3:2 Кривбасс КР - Петрокуб 1:2 Ингулец - Петрокуб 2:3 Сабуртало - Петрокуб 0:1 Петрокуб - Струга Трим-Лум 0:3 Петрокуб - Бельцы 1:0 Динамо-Авто - Петрокуб 1:4

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 9'
    Альмог отработал в обороне, не позволив сопернику подать в свою штрафную площадь.
  • 8'
    Летит сфера в зону 11-метровой "Петрокуба", Аврам здесь хладнокровно работает на выходе. 
  • 7'
    Попытка "Петрокуба" чем-то ответить, в штрафную заброс, никого там из форвардов, Перец забирает мяч в свои перчатки. 
  • 6'
    Саборит с Давидзаде перепасовываются на своей половине, дальше проникающий пас к штрафной и удар Масона. Выше цели.
  • 5'
    Резко начинают хозяева, прорыв по правому краю, пас на линию штрафной, защитник сбивает соперника, арбитр показывает, что фола не было. 
  • Опасный момент
    4'
    "Выстрел" Альмога из-за штрафной, низом и почти в самый угол шел мяч, рядом со штангой!
  • 3'
    "Маккаби" сразу завладевает инициативой, слева в центр идет пас, далее потеря, но владение быстро возвращается к израильтянам. 
  • 2'
    Прострел на Захави в штрафную, чуть-чуть Эран не дотягивается до мяча, потенциально хороший мог быть удар. 
  • Первый тайм начался
    Начинаем первый тайм. 
  • До матча

  • Приветствую вас на матче "Маккаби" Тель-Авив - "Петрокуб" Хынчешты. 

    "Маккаби" финишировал на третьем месте в чемпионате Израиля и по итогам сезона получил право сыграть в квалификации Лиги Конференций. "Петрокуб" же крепкий клуб молдавской Суперлиги, где выступает и широко известный "Шериф", команда завершила прошлый сезон на второй строчке. 

    - Команды ранее не проводили между собой игр.
    - Хорошую серию из четырех подряд побед имеет «Петрокуб».
    - «Маккаби» всего раз проиграл в пяти своих последних встречах.

    Сегодня явным фаворитом является более опытный "Маккаби", а работать для вас будет Константин Лицин. 

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 52.2% пользователей.
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    • Прогнозы 111
    Маккаби Тель-Авив 92.8% (103)
    X 3.6% (4)
    Петрокуб 3.6% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Маккаби Тель-Авив
    Ничья
    Петрокуб
    1.35
    7.00
    9.70
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bloomfield Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 52.2% пользователей.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Маккаби Тель-Авив 0:0 Петрокуб

Исход игры
Маккаби Тель-Авив
92.9% (105)
Ничья
3.5% (4)
Петрокуб
3.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
36.7% (40)
Меньше
63.3% (69)
Обе команды забьют
Да
24.77% (27)
Нет
75.23% (82)
Популярный счёт
2:0 Маккаби Тель-Авив
52.2% (59)
2:1 Маккаби Тель-Авив
14.2% (16)
3:0 Маккаби Тель-Авив
10.6% (12)
1:0 Маккаби Тель-Авив
7.1% (8)
3:1 Маккаби Тель-Авив
4.4% (5)
4:0 Маккаби Тель-Авив
2.7% (3)
1:2 Петрокуб
1.8% (2)
1:1 Ничья
1.8% (2)
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