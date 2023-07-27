Тур: 2. Стадион: Блумфилд.
0:0
Первый тайм: 10'
0'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
69 Владение мячом, % 31
Прогноз на матч от Liveresult
97
Масон
Иван
55
Битон
Нир
10
Битон
Дан
42
Перец
Дор
11
Коэн
Йонатан
29
Альмог
Эйлон
90
Жардан
Ион
66
Борш
Ион
- Основной состав
- Вратарь
-
97 Масон ИванЗащитник
-
55 Битон НирЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Битон ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
42 Перец ДорПолузащитник
-
11 Коэн ЙонатанНападающий
- Нападающий
-
29 Альмог ЭйлонНападающий
- Запасные игроки
-
90 Машпати РоиВратарь
-
31 Пивень ШахарЗащитник
- Защитник
-
21 Йейни ШиранЗащитник
- Защитник
-
36 Шахар ИдоПолузащитник
-
23 Голаса ЭйялПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Робби Кин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
90 Жардан ИонЗащитник
-
66 Борш ИонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Лупан МихайПолузащитник
-
37 Пушкаш ДанПолузащитник
-
39 Лунгу ТеодорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Табанов Иван
Результаты последних матчей
Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:6 Борнмут - Маккаби Тель-Авив 0:1 Маккаби Тель-Авив - Орландо Пайретс 0:1 Ашдод - Маккаби Тель-Авив 1:2
Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 3:1 Бейтар Трамп - Маккаби Тель-Авив 3:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Катамон 2:1 Маккаби Нетания - Маккаби Тель-Авив 0:0 Маккаби Тель-Авив - Ашдод 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 1:1 Хапоэль Катамон - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Нетания 2:0 Хапоэль Хайфа - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Катамон 1:2 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Тель-Авив 1:2 Секция Нес-Циона - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Маккаби Нетания - Маккаби Тель-Авив 2:1
Петрокуб
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Зимбру - Петрокуб 0:1 Петрокуб - Сфынтул Георге 3:0 Зимбру - Петрокуб 1:2 Петрокуб - Бельцы 3:0
Петрокуб - Шериф 0:1 Петрокуб - Шериф 1:1 Шериф - Петрокуб 2:0 Милсами - Петрокуб 0:2 Сфынтул Георге - Петрокуб 0:0 Петрокуб - Зимбру 3:2 Петрокуб - Бельцы 0:0 Шериф - Петрокуб 1:0 Петрокуб - Милсами 2:1 СФ Георге - Петрокуб 3:2 Кривбасс КР - Петрокуб 1:2 Ингулец - Петрокуб 2:3 Сабуртало - Петрокуб 0:1 Петрокуб - Струга Трим-Лум 0:3 Петрокуб - Бельцы 1:0 Динамо-Авто - Петрокуб 1:4
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Дукаджини
|Зульфийи Ильяса
|3
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Пенибонт
|Крис Венаблес
|1 1
|Бальцан
|Andre I
|1 1
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Линфилд
|Финлейсон Дэниэл
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Маккаби Тель-Авив 0:0 Петрокуб
Исход игры
Маккаби Тель-Авив
92.9% (105)
Ничья
3.5% (4)
Петрокуб
3.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
36.7% (40)
Меньше
63.3% (69)
Обе команды забьют
Да
24.77% (27)
Нет
75.23% (82)
Популярный счёт
2:0 Маккаби Тель-Авив
52.2% (59)
2:1 Маккаби Тель-Авив
14.2% (16)
3:0 Маккаби Тель-Авив
10.6% (12)
1:0 Маккаби Тель-Авив
7.1% (8)
3:1 Маккаби Тель-Авив
4.4% (5)
4:0 Маккаби Тель-Авив
2.7% (3)
1:2 Петрокуб
1.8% (2)
1:1 Ничья
1.8% (2)
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