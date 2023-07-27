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Приветствую вас на матче "Маккаби" Тель-Авив - "Петрокуб" Хынчешты.

"Маккаби" финишировал на третьем месте в чемпионате Израиля и по итогам сезона получил право сыграть в квалификации Лиги Конференций. "Петрокуб" же крепкий клуб молдавской Суперлиги, где выступает и широко известный "Шериф", команда завершила прошлый сезон на второй строчке.

- Команды ранее не проводили между собой игр.

- Хорошую серию из четырех подряд побед имеет «Петрокуб».

- «Маккаби» всего раз проиграл в пяти своих последних встречах.

Сегодня явным фаворитом является более опытный "Маккаби", а работать для вас будет Константин Лицин.