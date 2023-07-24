Тур: 2. Стадион: Блумфилд.
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Результаты последних матчей
Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:6 Борнмут - Маккаби Тель-Авив 0:1 Маккаби Тель-Авив - Орландо Пайретс 0:1 Ашдод - Маккаби Тель-Авив 1:2
Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 3:1 Бейтар Трамп - Маккаби Тель-Авив 3:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Катамон 2:1 Маккаби Нетания - Маккаби Тель-Авив 0:0 Маккаби Тель-Авив - Ашдод 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 1:1 Хапоэль Катамон - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Нетания 2:0 Хапоэль Хайфа - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Катамон 1:2 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Тель-Авив 1:2 Секция Нес-Циона - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Маккаби Нетания - Маккаби Тель-Авив 2:1
Петрокуб
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Зимбру - Петрокуб 0:1 Петрокуб - Сфынтул Георге 3:0 Зимбру - Петрокуб 1:2 Петрокуб - Бельцы 3:0
Петрокуб - Шериф 0:1 Петрокуб - Шериф 1:1 Шериф - Петрокуб 2:0 Милсами - Петрокуб 0:2 Сфынтул Георге - Петрокуб 0:0 Петрокуб - Зимбру 3:2 Петрокуб - Бельцы 0:0 Шериф - Петрокуб 1:0 Петрокуб - Милсами 2:1 СФ Георге - Петрокуб 3:2 Кривбасс КР - Петрокуб 1:2 Ингулец - Петрокуб 2:3 Сабуртало - Петрокуб 0:1 Петрокуб - Струга Трим-Лум 0:3 Петрокуб - Бельцы 1:0 Динамо-Авто - Петрокуб 1:4
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Дукаджини
|Зульфийи Ильяса
|3
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Пенибонт
|Крис Венаблес
|1 1
|Бальцан
|Andre I
|1 1
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Линфилд
|Финлейсон Дэниэл
|1 1
Прогнозы на матч Маккаби Тель-Авив - Петрокуб
Исход игры
Маккаби Тель-Авив
95.2% (40)
Ничья
4.8% (2)
Петрокуб
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
29.27% (12)
Меньше
70.73% (29)
Обе команды забьют
Да
26.83% (11)
Нет
73.17% (30)
Популярный счёт
2:0 Маккаби Тель-Авив
52.4% (22)
2:1 Маккаби Тель-Авив
19% (8)
1:0 Маккаби Тель-Авив
11.9% (5)
3:0 Маккаби Тель-Авив
4.8% (2)
1:1 Ничья
4.8% (2)
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