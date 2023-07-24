  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Маккаби Тель-Авив
 
Позже
Петрокуб
Прогнозы 42
Маккаби Тель-Авив 95.2% (40)
X 4.8% (2)
Петрокуб 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Маккаби Тель-Авив
Ничья
Петрокуб
1.37
5.00
9.70
Все Коэффициенты

Результаты последних матчей

Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:6 Борнмут - Маккаби Тель-Авив 0:1 Маккаби Тель-Авив - Орландо Пайретс 0:1 Ашдод - Маккаби Тель-Авив 1:2
Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 3:1 Бейтар Трамп - Маккаби Тель-Авив 3:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Катамон 2:1 Маккаби Нетания - Маккаби Тель-Авив 0:0 Маккаби Тель-Авив - Ашдод 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 1:1 Хапоэль Катамон - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Нетания 2:0 Хапоэль Хайфа - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Катамон 1:2 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Тель-Авив 1:2 Секция Нес-Циона - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Маккаби Нетания - Маккаби Тель-Авив 2:1
Петрокуб
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Зимбру - Петрокуб 0:1 Петрокуб - Сфынтул Георге 3:0 Зимбру - Петрокуб 1:2 Петрокуб - Бельцы 3:0
Петрокуб - Шериф 0:1 Петрокуб - Шериф 1:1 Шериф - Петрокуб 2:0 Милсами - Петрокуб 0:2 Сфынтул Георге - Петрокуб 0:0 Петрокуб - Зимбру 3:2 Петрокуб - Бельцы 0:0 Шериф - Петрокуб 1:0 Петрокуб - Милсами 2:1 СФ Георге - Петрокуб 3:2 Кривбасс КР - Петрокуб 1:2 Ингулец - Петрокуб 2:3 Сабуртало - Петрокуб 0:1 Петрокуб - Струга Трим-Лум 0:3 Петрокуб - Бельцы 1:0 Динамо-Авто - Петрокуб 1:4

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Маккаби Тель-Авив - Петрокуб от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 июля 2023, осталось 2 дня 13 часов 5 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • 29 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 42
    Маккаби Тель-Авив 95.2% (40)
    X 4.8% (2)
    Петрокуб 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Маккаби Тель-Авив
    Ничья
    Петрокуб
    1.37
    5.00
    9.70
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Маккаби Тель-Авив - Петрокуб онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогнозы на матч Маккаби Тель-Авив - Петрокуб

    Исход игры
    Маккаби Тель-Авив
    95.2% (40)
    Ничья
    4.8% (2)
    Петрокуб
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.27% (12)
    Меньше
    70.73% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    26.83% (11)
    Нет
    73.17% (30)
    Популярный счёт
    2:0 Маккаби Тель-Авив
    52.4% (22)
    2:1 Маккаби Тель-Авив
    19% (8)
    1:0 Маккаби Тель-Авив
    11.9% (5)
    3:0 Маккаби Тель-Авив
    4.8% (2)
    1:1 Ничья
    4.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Маккаби Тель-Авив
    Петрокуб
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     