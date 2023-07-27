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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Твенте
1:0
Второй тайм: 57'
Хаммарбю
0'
3' Желтая карточка
Пинас Шакилль
45' Желтая карточка
Проппер Робин
1:0
53' Гол
Стейн Сем

Ход матча

3'
 
Пинас Шакилль
45'
Проппер Робин
 
53'
Стейн Сем
1:0

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 66 Владение мячом, % 34
Прогнозы 109
Твенте 96.3% (105)
X 1.8% (2)
Хаммарбю 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Твенте
Ничья
Хаммарбю
1.40
6.00
9.40
Все Коэффициенты
1
Уннерсталл
Ларс
20
Бренет
Джошуа
2
Меес
Хилгерс
3
Проппер
Робин
5
Смал
Гийс
4
Кьёлё
Матиас
23
Садилек
Михал
11
Даан
Ротс
14
Стейн
Сем
18
Влап
Михел
27
Манфред
Угалде
1
Довин
Оливер
36
Маркус
Карлссон
32
Nathaniel
Adjei
30
Пинас
Шакилль
21
Странд
Симон
18
Садику
Лорет
13
Фенгер
Мадс
33
Хаммар
Фредрик
20
Бесара
Нахир
19
Jusef
Erabi
7
Джуканович
Виктор
Твенте
4-2-3-1
Хаммарбю
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Проппер Робин 1 0
Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пинас Шакилль 1 0

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Шальке 04 - Твенте 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Твенте - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Твенте 1:1
Твенте - Херенвен 4:0 Херенвен - Твенте 1:2 Твенте - Аякс 3:1 Валвейк - Твенте 0:5 Твенте - НЕК Неймеген 4:0 Эммен - Твенте 0:3 Твенте - Спарта Роттердам 3:3 Утрехт - Твенте 1:0 Твенте - Камбюр 4:0 Эксельсиор - Твенте 0:0 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 3:3 ПСВ - Твенте 3:1 Гоу Эхед Иглс - Твенте 2:0 Твенте - Волендам 3:0
Хаммарбю
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Сириус - Хаммарбю 1:2 Эльфсборг - Хаммарбю 2:0
Хаммарбю - Сириус 4:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Мальмё - Хаммарбю 4:2 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 АИК - Хаммарбю 2:0 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Хаммарбю - Хонка 2:2 Мьельбю - Хаммарбю 1:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Пюник Джуричич Лука 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Спартак Трнава Горосито Николас 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 53'
    Г О О О О Л - Стейн Сем бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Проппер Робин получил желтую карточку от судьи
  • 3'
    Пинас Шакилль получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 65 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 109
Твенте 96.3% (105)
X 1.8% (2)
Хаммарбю 1.8% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Твенте
Ничья
Хаммарбю
1.40
6.00
9.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Твенте 1:0 Хаммарбю онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Твенте 1:0 Хаммарбю

Исход игры
Твенте
96.3% (105)
Ничья
1.8% (2)
Хаммарбю
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
60.19% (65)
Меньше
39.81% (43)
Обе команды забьют
Да
56.48% (61)
Нет
43.52% (47)
Популярный счёт
2:1 Твенте
33.9% (37)
2:0 Твенте
30.3% (33)
3:1 Твенте
18.3% (20)
1:0 Твенте
7.3% (8)
3:0 Твенте
2.8% (3)
5:0 Твенте
1.8% (2)
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