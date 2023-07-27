Тур: 2. Стадион: Гролс Весте.
0'
3' Желтая карточкаПинас Шакилль
45' Желтая карточкаПроппер Робин
1:0
53' ГолСтейн Сем
65' Желтая карточкаМеес Хилгерс
83' Желтая карточкаВлап Михел
83' Желтая карточкаСтранд Симон
90'+7
Ход матча
45'
53'
1:0
65'
83'
83'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 0
-
9 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
11
Даан
Ротс
14
Стейн
Сем
18
Влап
Михел
21
Странд
Симон
18
Садику
Лорет
13
Фенгер
Мадс
20
Бесара
Нахир
19
Jusef
Erabi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Даан РотсПолузащитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
-
18 Влап МихелПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Юнювар НаджиПолузащитник
- Нападающий
-
38 Макс Брюнс
-
-
39 Mats Rots
-
-
-
Главный тренер: Joseph Oosting
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Странд СимонЗащитник
-
18 Садику ЛоретПолузащитник
-
13 Фенгер МадсПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Бесара НахирНападающий
-
19 Jusef ErabiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
Бомбардиры внутри турнира
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стейн Сем
|1
|1
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Проппер Робин
|1
|0
|Влап Михел
|1
|0
|Меес Хилгерс
|1
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Странд Симон
|1
|0
|Пинас Шакилль
|1
|0
Результаты матчей
Твенте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хаммарбю
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Твенте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хаммарбю
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Твенте
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Шальке 04 - Твенте 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Твенте - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Твенте 1:1
Твенте - Херенвен 4:0 Херенвен - Твенте 1:2 Твенте - Аякс 3:1 Валвейк - Твенте 0:5 Твенте - НЕК Неймеген 4:0 Эммен - Твенте 0:3 Твенте - Спарта Роттердам 3:3 Утрехт - Твенте 1:0 Твенте - Камбюр 4:0 Эксельсиор - Твенте 0:0 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 3:3 ПСВ - Твенте 3:1 Гоу Эхед Иглс - Твенте 2:0 Твенте - Волендам 3:0
Хаммарбю
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Сириус - Хаммарбю 1:2 Эльфсборг - Хаммарбю 2:0
Хаммарбю - Сириус 4:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Мальмё - Хаммарбю 4:2 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 АИК - Хаммарбю 2:0 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Хаммарбю - Хонка 2:2 Мьельбю - Хаммарбю 1:0
Результаты матчей
Твенте
Хаммарбю
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Твенте
Хаммарбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Пюник
|Джуричич Лука
|3
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|3
|Железничар
|Дрина Амар
|3
|Дукаджини
|Даллку Арменд
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Твенте 1:0 Хаммарбю
Исход игры
Твенте
96.3% (105)
Ничья
1.8% (2)
Хаммарбю
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
60.19% (65)
Меньше
39.81% (43)
Обе команды забьют
Да
56.48% (61)
Нет
43.52% (47)
Популярный счёт
2:1 Твенте
33.9% (37)
2:0 Твенте
30.3% (33)
3:1 Твенте
18.3% (20)
1:0 Твенте
7.3% (8)
3:0 Твенте
2.8% (3)
5:0 Твенте
1.8% (2)
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