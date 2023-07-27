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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Твенте
1:0
Конец матча
Хаммарбю
0'
3' Желтая карточка
Пинас Шакилль
45' Желтая карточка
Проппер Робин
1:0
53' Гол
Стейн Сем
65' Желтая карточка
Меес Хилгерс
83' Желтая карточка
Влап Михел
83' Желтая карточка
Странд Симон
90'+7

Ход матча

3'
 
Пинас Шакилль
45'
Проппер Робин
 
53'
Стейн Сем
1:0
62'
Ван Волфсвинкель Рикки
Кьёлё Матиас
 
62'
 
Marcus Rafferty
Джуканович Виктор
65'
Меес Хилгерс
 
75'
 
Налич Ади
Бесара Нахир
79'
Регер Юри
Стейн Сем
 
79'
Макс Брюнс
Проппер Робин
 
83'
Влап Михел
 
83'
 
Странд Симон
89'
Юнювар Наджи
Даан Ротс
 
90'
 
Alper Demirol
Хаммар Фредрик

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 0
  • 9 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 66 Владение мячом, % 34
Прогнозы 109
Твенте 96.3% (105)
X 1.8% (2)
Хаммарбю 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Уннерсталл
Ларс
20
Бренет
Джошуа
2
Меес
Хилгерс
3
Проппер
Робин
5
Смал
Гийс
4
Кьёлё
Матиас
23
Садилек
Михал
11
Даан
Ротс
14
Стейн
Сем
18
Влап
Михел
27
Манфред
Угалде
1
Довин
Оливер
36
Маркус
Карлссон
32
Nathaniel
Adjei
30
Пинас
Шакилль
21
Странд
Симон
18
Садику
Лорет
13
Фенгер
Мадс
33
Хаммар
Фредрик
20
Бесара
Нахир
19
Jusef
Erabi
7
Джуканович
Виктор
Твенте
4-2-3-1
Хаммарбю
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стейн Сем 1 1
Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Проппер Робин 1 0
Влап Михел 1 0
Меес Хилгерс 1 0
Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Странд Симон 1 0
Пинас Шакилль 1 0

Результаты матчей

Твенте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хаммарбю
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Твенте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хаммарбю
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Шальке 04 - Твенте 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Твенте - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Твенте 1:1
Твенте - Херенвен 4:0 Херенвен - Твенте 1:2 Твенте - Аякс 3:1 Валвейк - Твенте 0:5 Твенте - НЕК Неймеген 4:0 Эммен - Твенте 0:3 Твенте - Спарта Роттердам 3:3 Утрехт - Твенте 1:0 Твенте - Камбюр 4:0 Эксельсиор - Твенте 0:0 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 3:3 ПСВ - Твенте 3:1 Гоу Эхед Иглс - Твенте 2:0 Твенте - Волендам 3:0
Хаммарбю
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Сириус - Хаммарбю 1:2 Эльфсборг - Хаммарбю 2:0
Хаммарбю - Сириус 4:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Мальмё - Хаммарбю 4:2 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 АИК - Хаммарбю 2:0 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Хаммарбю - Хонка 2:2 Мьельбю - Хаммарбю 1:0

Результаты матчей

Твенте
Хаммарбю

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Твенте
Хаммарбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Пюник Джуричич Лука 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Железничар Дрина Амар 3
Дукаджини Даллку Арменд 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Проппер Робин получил желтую карточку от судьи
  • 3'
    Пинас Шакилль получил желтую карточку от судьи
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    Прогнозы 109
    Твенте 96.3% (105)
    X 1.8% (2)
    Хаммарбю 1.8% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Твенте 1:0 Хаммарбю

    Исход игры
    Твенте
    96.3% (105)
    Ничья
    1.8% (2)
    Хаммарбю
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.19% (65)
    Меньше
    39.81% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    56.48% (61)
    Нет
    43.52% (47)
    Популярный счёт
    2:1 Твенте
    33.9% (37)
    2:0 Твенте
    30.3% (33)
    3:1 Твенте
    18.3% (20)
    1:0 Твенте
    7.3% (8)
    3:0 Твенте
    2.8% (3)
    5:0 Твенте
    1.8% (2)
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