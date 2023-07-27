  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Целе
3:4
Конец матча
Витория Гимарайнш
0'
1:0
1' Гол
Бобичанец Лука
1:1
25' Гол
Jota Silva
33' Желтая карточка
Хэндель Томаш
1:2
35' Гол
Силва Андре
45' Желтая карточка
Бобичанец Лука
2:2
59' Гол
Матко Алёша
67' Желтая карточка
Jota Silva
69' Желтая карточка
Зец Давид
2:3
70' Гол
Амаро Андре
2:4
80' Гол
Goncalo Nogueira
3:4
90' Гол
Edmilson Filho
90'+7

Ход матча

1'
Бобичанец Лука
(Julien Lamy)
1:0
25'
1:1
Jota Silva
(Силва Даниэл)
33'
 
Хэндель Томаш
35'
1:2
Силва Андре
(Jota Silva)
45'
Бобичанец Лука
 
46'
Неманич Клемен
Кодерман Вид
 
54'
 
Сафира Алиссон
Силва Андре
59'
Матко Алёша
(Бобичанец Лука)
2:2
62'
Edmilson Filho
Chukwubuikem Ikwuemesi
 
67'
 
Jota Silva
69'
Зец Давид
 
70'
 
Феррейра Зе
Хэндель Томаш
70'
 
Goncalo Nogueira
Мендеш Жоао Педро Морейра
70'
 
Буцке Адриан
Jota Silva
70'
2:3
Амаро Андре
77'
Коутер Нино
Julien Lamy
 
80'
2:4
Goncalo Nogueira
(Буцке Адриан)
82'
Врбанец Матиц
Бобичанец Лука
 
82'
Karlo Speljak
Байде Грегор
 
89'
 
Силва Ману
Силва Даниэл
90'
Edmilson Filho
(Карничник Зан)
3:4

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 7 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогнозы 110
Целе 5.5% (6)
X 17.3% (19)
Витория Гимарайнш 77.3% (85)
Все прогнозы
69
Обрадович
Матко
23
Карничник
Зан
6
Зец
Давид
3
Вуклишевич
Дамьян
42
Кодерман
Вид
8
Бобичанец
Лука
19
Mark
Zabukovnik
27
Julien
Lamy
14
Chukwubuikem
Ikwuemesi
9
Байде
Грегор
7
Матко
Алёша
14
Варела
Бруну
29
Тункара
Мамаду
13
Амаро
Андре
3
Вильянуэва
Микель
2
Мигель
Магальяеш
80
Силва
Даниэл
8
Хэндель
Томаш
17
Мендеш
Жоао
Педро
Морейра
72
Afonso
Freitas
11
Jota
Silva
7
Силва
Андре
III
Целе
4-3-3
Витория Гимарайнш
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Целе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бобичанец Лука 1 1
Матко Алёша 1 1
Edmilson Filho 1 1
Карничник Зан 0 0
Julien Lamy 0 0
Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jota Silva 1 1
Силва Андре III 1 1
Амаро Андре 1 1
Goncalo Nogueira 1 1
Силва Даниэл 0 0
Буцке Адриан 0 0

Карточки

Целе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зец Давид 1 0
Бобичанец Лука 1 0
Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хэндель Томаш 1 0
Jota Silva 1 0

Результаты матчей

Целе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Витория Гимарайнш
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

3
0
Целе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Витория Гимарайнш
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

3
0

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Целе
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Алюминий - Целе 2:2 Трабзонспор - Целе 2:2 Целе - МТК 2:2 Целе - ТСК 1:2
Целе - Славен 2:2 Целе - Македония Джёрче Петров 2:1 Целе - Локомотив Загреб 1:0 Целе - Университатя Клуж 1:1 Олимпия Любляна - Целе 0:2 Целе - Копер 2:0 Горица - Целе 1:2 Целе - Марибор 3:1 Браво - Целе 0:3 Целе - Табор Сежана 0:0 Мура - Целе 0:2 Олимпия Любляна - Целе 0:0 Целе - Радомлье 1:1 Риека - Целе 1:1 Целе - Домжале 1:0 Целе - Олимпия Любляна 0:1
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Витория Гимарайнш - Тондела 1:1 Риу Аве - Витория Гимарайнш 1:1 Фафе - Витория Гимарайнш 0:2 Витория Гимарайнш - Вулверхэмптон 1:2
Витория Гимарайнш - Мидлсбро 0:1 Порту - Витория Гимарайнш 3:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 1:0 Риу Аве - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Визела 3:0 Маритиму - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 0:2 Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1 Боавишта - Витория Гимарайнш 2:1 Витория Гимарайнш - Пасуш де Феррейра 0:0 Бенфика - Витория Гимарайнш 5:1 Витория Гимарайнш - Арока 0:2 Санта-Клара - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Брага 2:1 Каза Пиа - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:0

Результаты матчей

Целе
Витория Гимарайнш

Точный счет

3:4
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:4
1 раз 100%
3:4
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Целе
Витория Гимарайнш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Пюник Джуричич Лука 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Железничар Дрина Амар 3
Дукаджини Даллку Арменд 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Luka Bobicanec получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Jota Silva сделал результативную передачу.
    • 35'
      Г О О О О Л - Силва Андре III бьет в цель!
    • 33'
      Хэндель Томаш получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Даниэль Силва сделал результативную передачу.
    • 25'
      Г О О О О Л - Jota Silva бьет в цель!
    • 1'
      Julien Lamy сделал результативную передачу.
    • 1'
      Г О О О О Л - Luka Bobicanec бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Z'dezele. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Целе 5.5% (6)
    X 17.3% (19)
    Витория Гимарайнш 77.3% (85)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Целе 3:4 Витория Гимарайнш онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогнозы на матч Целе 3:4 Витория Гимарайнш

    Исход игры
    Целе
    5.5% (6)
    Ничья
    17.3% (19)
    Витория Гимарайнш
    77.3% (85)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.37% (49)
    Меньше
    54.63% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    59.26% (64)
    Нет
    40.74% (44)
    Популярный счёт
    1:2 Витория Гимарайнш
    34.5% (38)
    0:1 Витория Гимарайнш
    24.5% (27)
    1:1 Ничья
    14.5% (16)
    0:2 Витория Гимарайнш
    10% (11)
    1:3 Витория Гимарайнш
    4.5% (5)
    1:0 Целе
    3.6% (4)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    2:1 Целе
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     