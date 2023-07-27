Тур: 2. Стадион: Stadion Z'dezele.
3:4
Конец матча
0'
1:0
1' ГолБобичанец Лука
1:1
25' ГолJota Silva
33' Желтая карточкаХэндель Томаш
1:2
35' ГолСилва Андре
45' Желтая карточкаБобичанец Лука
2:2
59' ГолМатко Алёша
67' Желтая карточкаJota Silva
69' Желтая карточкаЗец Давид
2:3
70' ГолАмаро Андре
2:4
80' ГолGoncalo Nogueira
3:4
90' ГолEdmilson Filho
90'+7
Ход матча
1'
1:0
25'
1:1
33'
35'
1:2
45'
59'
2:2
67'
69'
70'
2:3
80'
2:4
90'
3:4
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 7
-
6 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
42
Кодерман
Вид
27
Julien
Lamy
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Кодерман ВидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Julien LamyПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Коутер НиноПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Бизяк ЛовроНападающий
-
-
-
Главный тренер: Риера Альберт
- Основной состав
-
14 Варела БрунуВратарь
- Защитник
-
13 Амаро АндреЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Силва ДаниэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Jota SilvaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Шарлес СилваВратарь
- Защитник
-
28 Феррейра ЗеЗащитник
- Защитник
-
76 Гашпар БрунуПолузащитник
-
22 Буцке АдрианНападающий
- Нападающий
-
-
52 Alberto Baio
-
-
Главный тренер: Joao Aroso
Бомбардиры внутри турнира
Целе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бобичанец Лука
|1
|1
|Матко Алёша
|1
|1
|Edmilson Filho
|1
|1
|Карничник Зан
|0
|0
|Julien Lamy
|0
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jota Silva
|1
|1
|Силва Андре III
|1
|1
|Амаро Андре
|1
|1
|Goncalo Nogueira
|1
|1
|Силва Даниэл
|0
|0
|Буцке Адриан
|0
|0
Карточки
Целе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зец Давид
|1
|0
|Бобичанец Лука
|1
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хэндель Томаш
|1
|0
|Jota Silva
|1
|0
Результаты матчей
Целе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Витория Гимарайнш
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
3
0
Целе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Витория Гимарайнш
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
3
0
Голы по времени матча
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Целе
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Алюминий - Целе 2:2 Трабзонспор - Целе 2:2 Целе - МТК 2:2 Целе - ТСК 1:2
Целе - Славен 2:2 Целе - Македония Джёрче Петров 2:1 Целе - Локомотив Загреб 1:0 Целе - Университатя Клуж 1:1 Олимпия Любляна - Целе 0:2 Целе - Копер 2:0 Горица - Целе 1:2 Целе - Марибор 3:1 Браво - Целе 0:3 Целе - Табор Сежана 0:0 Мура - Целе 0:2 Олимпия Любляна - Целе 0:0 Целе - Радомлье 1:1 Риека - Целе 1:1 Целе - Домжале 1:0 Целе - Олимпия Любляна 0:1
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Витория Гимарайнш - Тондела 1:1 Риу Аве - Витория Гимарайнш 1:1 Фафе - Витория Гимарайнш 0:2 Витория Гимарайнш - Вулверхэмптон 1:2
Витория Гимарайнш - Мидлсбро 0:1 Порту - Витория Гимарайнш 3:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 1:0 Риу Аве - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Визела 3:0 Маритиму - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 0:2 Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1 Боавишта - Витория Гимарайнш 2:1 Витория Гимарайнш - Пасуш де Феррейра 0:0 Бенфика - Витория Гимарайнш 5:1 Витория Гимарайнш - Арока 0:2 Санта-Клара - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Брага 2:1 Каза Пиа - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:0
Результаты матчей
Целе
Витория Гимарайнш
Точный счет
3:4
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
3:4
1 раз 100%
3:4
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Целе
Витория Гимарайнш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Пюник
|Джуричич Лука
|3
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|3
|Железничар
|Дрина Амар
|3
|Дукаджини
|Даллку Арменд
|1 1
Прогнозы на матч Целе 3:4 Витория Гимарайнш
Исход игры
Целе
5.5% (6)
Ничья
17.3% (19)
Витория Гимарайнш
77.3% (85)
Тотал 2.5
Больше
45.37% (49)
Меньше
54.63% (59)
Обе команды забьют
Да
59.26% (64)
Нет
40.74% (44)
Популярный счёт
1:2 Витория Гимарайнш
34.5% (38)
0:1 Витория Гимарайнш
24.5% (27)
1:1 Ничья
14.5% (16)
0:2 Витория Гимарайнш
10% (11)
1:3 Витория Гимарайнш
4.5% (5)
1:0 Целе
3.6% (4)
2:2 Ничья
1.8% (2)
2:1 Целе
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!