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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Виктория Пльзень
0:0
Первый тайм: 40'
Дрита
0'
14' Желтая карточка
Штанек Йиндрих
15' Желтая карточка
Красничи Бесник

Ход матча

14'
Штанек Йиндрих
 
15'
 
Красничи Бесник

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 68 Владение мячом, % 32
Прогнозы 113
Виктория Пльзень 96.5% (109)
X 1.8% (2)
Дрита 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Виктория Пльзень
Ничья
Дрита
1.30
7.10
19.00
Все Коэффициенты
36
Штанек
Йиндрих
2
Гейда
Лукаш
40
Дуэ
Сампсон
12
Траоре
Ибрагим
22
Каду
88
Влканова
Адам
23
Калвач
Лукаш
10
Копич
Ян
7
Сикора
Ян
11
Выдра
Матей
15
Хори
Томаш
13
Florjan
Smakiqi
2
Красничи
Бесник
5
Салиху
Хайдин
30
Benjamin
Agyare
20
Таки
Астрит
8
Бафтиу
Бленд
4
Броха
Рон
11
Kastriot
Selmani
10
Яшари
Мухаррем
26
Овука
Рэдди
9
Ardit
Tahiri
Виктория Пльзень
3-5-2
Дрита
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Виктория Пльзень
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штанек Йиндрих 1 0
Дрита
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Красничи Бесник 1 0

Результаты последних матчей

Виктория Пльзень
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Теплице - Виктория Пльзень 1:0 Виктория Пльзень - ФК Копенгаген 3:2 Виктория Пльзень - Карлсруэ 3:0 Виктория Пльзень - Гамбург 3:3
Виктория Пльзень - МФК Хрудим 6:0 Виктория Пльзень - Таборско 8:2 Виктория Пльзень - Дукла Прага 2:0 Славой Коловец - Виктория Пльзень 2:14 Спарта Прага - Виктория Пльзень 0:1 Виктория Пльзень - Богемианс-1905 0:2 Славия Прага - Виктория Пльзень 2:1 Виктория Пльзень - Сигма Оломоуц 1:3 Виктория Пльзень - Словацко 2:2 Виктория Пльзень - Теплице 1:1 Спарта Прага - Виктория Пльзень 2:1 Виктория Пльзень - Фастав Злин 4:0 Баник Острава - Виктория Пльзень 2:1 Виктория Пльзень - Яблонец 3:2 Млада Болеслав - Виктория Пльзень 0:0 Виктория Пльзень - Богемианс-1905 1:2
Дрита
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Поли Яссы - Дрита 1:0 Университатя Крайова - Дрита 2:0 Дреница - Дрита 1:3 Дрита - Малишева 0:1
Гиляни - Дрита 1:1 Дрита - ФК Балкани 1:2 КФ Лапи - Дрита 0:2 Дрита - Феризай Урошевац 3:0 Дрита - Приштина 1:0 Дукаджини - Дрита 0:0 Дрита - Трепча 1:1 Дрита - Дреница 3:0 Дрита - Арсими 2:5 Малишева - Дрита 0:0 Дрита - Гиляни 1:0 ФК Балкани - Дрита 1:1 Дрита - КФ Лапи 2:0 Феризай Урошевац - Дрита 2:1 Приштина - Дрита 1:2 Дрита - Дукаджини 5:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Весь список
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Прогнозы 113
Виктория Пльзень 96.5% (109)
X 1.8% (2)
Дрита 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Виктория Пльзень
Ничья
Дрита
1.30
7.10
19.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Виктория Пльзень 0:0 Дрита онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Виктория Пльзень 0:0 Дрита

Исход игры
Виктория Пльзень
96.6% (112)
Ничья
1.7% (2)
Дрита
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
33.94% (37)
Меньше
66.06% (72)
Обе команды забьют
Да
20.18% (22)
Нет
79.82% (87)
Популярный счёт
2:0 Виктория Пльзень
49.1% (57)
3:0 Виктория Пльзень
11.2% (13)
1:0 Виктория Пльзень
11.2% (13)
2:1 Виктория Пльзень
10.3% (12)
3:1 Виктория Пльзень
6.9% (8)
5:0 Виктория Пльзень
1.7% (2)
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