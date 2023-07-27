Тур: 2. Стадион: Дусан Арена.
0:0
Первый тайм: 40'
Ход матча
14'
15'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
68 Владение мячом, % 32
Прогноз на матч от Liveresult
40
Дуэ
Сампсон
22
Каду
23
Калвач
Лукаш
10
Копич
Ян
11
Выдра
Матей
15
Хори
Томаш
20
Таки
Астрит
26
Овука
Рэдди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
40 Дуэ СампсонЗащитник
- Защитник
-
22 КадуПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Калвач ЛукашПолузащитник
-
10 Копич ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Выдра МатейНападающий
-
15 Хори ТомашНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Голик ЛиборЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Ирка ЭрикПолузащитник
-
31 Шулц ПавелПолузащитник
-
20 Буха ПавелПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Квет РоманПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кубек Мирослав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Таки АстритЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Овука РэддиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
74 Eron Isufi
-
-
-
-
-
47 Dienit Isufi
-
-
-
-
Главный тренер: Akis Vavalis
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Виктория Пльзень
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штанек Йиндрих
|1
|0
Дрита
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Красничи Бесник
|1
|0
Результаты последних матчей
Виктория Пльзень
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Теплице - Виктория Пльзень 1:0 Виктория Пльзень - ФК Копенгаген 3:2 Виктория Пльзень - Карлсруэ 3:0 Виктория Пльзень - Гамбург 3:3
Виктория Пльзень - МФК Хрудим 6:0 Виктория Пльзень - Таборско 8:2 Виктория Пльзень - Дукла Прага 2:0 Славой Коловец - Виктория Пльзень 2:14 Спарта Прага - Виктория Пльзень 0:1 Виктория Пльзень - Богемианс-1905 0:2 Славия Прага - Виктория Пльзень 2:1 Виктория Пльзень - Сигма Оломоуц 1:3 Виктория Пльзень - Словацко 2:2 Виктория Пльзень - Теплице 1:1 Спарта Прага - Виктория Пльзень 2:1 Виктория Пльзень - Фастав Злин 4:0 Баник Острава - Виктория Пльзень 2:1 Виктория Пльзень - Яблонец 3:2 Млада Болеслав - Виктория Пльзень 0:0 Виктория Пльзень - Богемианс-1905 1:2
Дрита
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Поли Яссы - Дрита 1:0 Университатя Крайова - Дрита 2:0 Дреница - Дрита 1:3 Дрита - Малишева 0:1
Гиляни - Дрита 1:1 Дрита - ФК Балкани 1:2 КФ Лапи - Дрита 0:2 Дрита - Феризай Урошевац 3:0 Дрита - Приштина 1:0 Дукаджини - Дрита 0:0 Дрита - Трепча 1:1 Дрита - Дреница 3:0 Дрита - Арсими 2:5 Малишева - Дрита 0:0 Дрита - Гиляни 1:0 ФК Балкани - Дрита 1:1 Дрита - КФ Лапи 2:0 Феризай Урошевац - Дрита 2:1 Приштина - Дрита 1:2 Дрита - Дукаджини 5:1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Дукаджини
|Зульфийи Ильяса
|3
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Пенибонт
|Крис Венаблес
|1 1
|Бальцан
|Andre I
|1 1
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Линфилд
|Финлейсон Дэниэл
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Виктория Пльзень 0:0 Дрита
Исход игры
Виктория Пльзень
96.6% (112)
Ничья
1.7% (2)
Дрита
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
33.94% (37)
Меньше
66.06% (72)
Обе команды забьют
Да
20.18% (22)
Нет
79.82% (87)
Популярный счёт
2:0 Виктория Пльзень
49.1% (57)
3:0 Виктория Пльзень
11.2% (13)
1:0 Виктория Пльзень
11.2% (13)
2:1 Виктория Пльзень
10.3% (12)
3:1 Виктория Пльзень
6.9% (8)
5:0 Виктория Пльзень
1.7% (2)
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