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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Юргорден
1:1
Первый тайм: 39'
Люцерн
0'
1:0
5' Гол
Лёфгрен Йеспер
8' Желтая карточка
Белоко Стефан
13' Желтая карточка
Teddy Okou
1:1
29' Гол
Адеми Кемаль

Ход матча

5'
Лёфгрен Йеспер
(Эрикссон Магнус)
1:0
8'
 
Белоко Стефан
13'
 
Teddy Okou
29'
1:1
Адеми Кемаль
(Фрыдек Мартин)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 111
Юргорден 81.1% (90)
X 8.1% (9)
Люцерн 10.8% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Юргорден
Ничья
Люцерн
2.50
3.60
7.20
Все Коэффициенты
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
27
Ларссон
Якоб
4
Лёфгрен
Йеспер
16
Кайб
Рами
13
Финнделл
Хампус
6
Шуллер
Расмус
7
Эрикссон
Магнус
15
Фаллениус
Оскар
22
Гурбанлы
Муса
9
Радетинац
Харис
1
Pascal
Loretz
2
Severin
Ottiger
30
Бека
Исмаил
46
Бурч
Марко
13
Фрыдек
Мартин
18
Белоко
Стефан
10
Спадануда
Кевин
7
Майер
Макс
20
Дорн
Пиус
11
Teddy
Okou
99
Адеми
Кемаль
Юргорден
4-3-3
Люцерн
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лёфгрен Йеспер 1 1
Эрикссон Магнус 0 0
Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адеми Кемаль 1 1
Фрыдек Мартин 0 0

Карточки

Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Teddy Okou 1 0
Белоко Стефан 1 0

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Юргорден - Эльфсборг 0:4 Юргорден - Мальмё 2:0 Вернаму - Юргорден 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0
Хеккен - Юргорден 0:1 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1 Юргорден - АИК 1:0 Юргорден - Хеккен 1:0 Юргорден - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Юргорден - Кальмар 3:1 Хеккен - Юргорден 4:1 Дегерфорс - Юргорден 2:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Хальмстад - Юргорден 2:0 Сириус - Юргорден 0:0 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 Гефле - Юргорден 0:0 Хеккен - Юргорден 3:0
Люцерн
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Винтертур - Люцерн 0:0 Люцерн - Эксельсиор 3:1 Люцерн - Шаффхаузен 3:0 Альтах - Люцерн 0:2
Люцерн - Арау 2:1 Люцерн - Серветт 0:1 Сьон - Люцерн 1:2 Люцерн - Санкт-Галлен 1:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:0 Люцерн - Лугано 2:2 Янг Бойз - Люцерн 5:1 Люцерн - Винтертур 3:1 Базель - Люцерн 0:2 Люцерн - Цюрих 4:1 Винтертур - Люцерн 1:2 Люцерн - Сьон 1:2 Люцерн - Беллинцона 5:0 Цюрих - Люцерн 2:1 Серветт - Люцерн 0:1 Люцерн - Базель 0:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 39.3% пользователей.
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Прогнозы 111
Юргорден 81.1% (90)
X 8.1% (9)
Люцерн 10.8% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Юргорден
Ничья
Люцерн
2.50
3.60
7.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Юргорден 1:1 Люцерн онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Юргорден 1:1 Люцерн

Исход игры
Юргорден
81.3% (91)
Ничья
8% (9)
Люцерн
10.7% (12)
Тотал 2.5
Больше
52.29% (57)
Меньше
47.71% (52)
Обе команды забьют
Да
59.63% (65)
Нет
40.37% (44)
Популярный счёт
2:1 Юргорден
39.3% (44)
1:0 Юргорден
25.9% (29)
2:0 Юргорден
9.8% (11)
1:1 Ничья
8% (9)
1:2 Люцерн
6.3% (7)
0:1 Люцерн
2.7% (3)
3:1 Юргорден
2.7% (3)
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