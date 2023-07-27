Тур: 2. Стадион: Теле2 Арена.
0'
1:0
5' ГолЛёфгрен Йеспер
8' Желтая карточкаБелоко Стефан
13' Желтая карточкаTeddy Okou
1:1
29' ГолАдеми Кемаль
Ход матча
5'
13'
29'
1:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
27
Ларссон
Якоб
16
Кайб
Рами
30
Бека
Исмаил
46
Бурч
Марко
20
Дорн
Пиус
11
Teddy
Okou
99
Адеми
Кемаль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Ларссон ЯкобЗащитник
- Защитник
-
16 Кайб РамиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
-
11 Берг ОливерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Асоро ЙоэльНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Samuel Dahl
-
-
45 Max Croon
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Бека ИсмаилЗащитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дорн ПиусПолузащитник
-
11 Teddy OkouПолузащитник
-
99 Адеми КемальНападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Защитник
-
22 Ульрих ДариоЗащитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
33 Leny Meyer
-
41 Noah Rupp
-
-
44 Diego Heller
-
Главный тренер: Фрик Марио
Бомбардиры внутри турнира
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лёфгрен Йеспер
|1
|1
|Эрикссон Магнус
|0
|0
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адеми Кемаль
|1
|1
|Фрыдек Мартин
|0
|0
Карточки
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Teddy Okou
|1
|0
|Белоко Стефан
|1
|0
Результаты последних матчей
Юргорден
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Юргорден - Эльфсборг 0:4 Юргорден - Мальмё 2:0 Вернаму - Юргорден 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0
Хеккен - Юргорден 0:1 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1 Юргорден - АИК 1:0 Юргорден - Хеккен 1:0 Юргорден - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Юргорден - Кальмар 3:1 Хеккен - Юргорден 4:1 Дегерфорс - Юргорден 2:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Хальмстад - Юргорден 2:0 Сириус - Юргорден 0:0 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 Гефле - Юргорден 0:0 Хеккен - Юргорден 3:0
Люцерн
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Винтертур - Люцерн 0:0 Люцерн - Эксельсиор 3:1 Люцерн - Шаффхаузен 3:0 Альтах - Люцерн 0:2
Люцерн - Арау 2:1 Люцерн - Серветт 0:1 Сьон - Люцерн 1:2 Люцерн - Санкт-Галлен 1:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:0 Люцерн - Лугано 2:2 Янг Бойз - Люцерн 5:1 Люцерн - Винтертур 3:1 Базель - Люцерн 0:2 Люцерн - Цюрих 4:1 Винтертур - Люцерн 1:2 Люцерн - Сьон 1:2 Люцерн - Беллинцона 5:0 Цюрих - Люцерн 2:1 Серветт - Люцерн 0:1 Люцерн - Базель 0:1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Дукаджини
|Зульфийи Ильяса
|3
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Пенибонт
|Крис Венаблес
|1 1
|Бальцан
|Andre I
|1 1
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Линфилд
|Финлейсон Дэниэл
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Юргорден 1:1 Люцерн
Исход игры
Юргорден
81.3% (91)
Ничья
8% (9)
Люцерн
10.7% (12)
Тотал 2.5
Больше
52.29% (57)
Меньше
47.71% (52)
Обе команды забьют
Да
59.63% (65)
Нет
40.37% (44)
Популярный счёт
2:1 Юргорден
39.3% (44)
1:0 Юргорден
25.9% (29)
2:0 Юргорден
9.8% (11)
1:1 Ничья
8% (9)
1:2 Люцерн
6.3% (7)
0:1 Люцерн
2.7% (3)
3:1 Юргорден
2.7% (3)
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