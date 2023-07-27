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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Юргорден
1:2
Конец матча
Люцерн
0'
1:0
5' Гол
Лёфгрен Йеспер
8' Желтая карточка
Белоко Стефан
13' Желтая карточка
Teddy Okou
1:1
29' Гол
Адеми Кемаль
59' Желтая карточка
Шуллер Расмус
1:2
82' Гол
Кадак Якуб
83' Желтая карточка
Фрик Марио
90' Желтая карточка
Фрыдек Мартин
90'+7

Ход матча

5'
Лёфгрен Йеспер
(Эрикссон Магнус)
1:0
8'
 
Белоко Стефан
13'
 
Teddy Okou
29'
1:1
Адеми Кемаль
(Фрыдек Мартин)
59'
Шуллер Расмус
 
63'
Асоро Йоэль
Гурбанлы Муса
 
63'
Lucas Bergvall
Эрикссон Магнус
 
63'
Викхейм Густав
Радетинац Харис
 
73'
 
Lars Villiger
Адеми Кемаль
73'
 
Ульрих Дарио
Teddy Okou
79'
 
Кадак Якуб
Severin Ottiger
82'
1:2
Кадак Якуб
(Майер Макс)
83'
 
Фрик Марио
86'
Миллескуг Ноэль
Фаллениус Оскар
 
90'
Samuel Dahl
Кайб Рами
 
90'
 
Фрыдек Мартин

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогнозы 112
Юргорден 81.3% (91)
X 8% (9)
Люцерн 10.7% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
27
Ларссон
Якоб
4
Лёфгрен
Йеспер
16
Кайб
Рами
13
Финнделл
Хампус
6
Шуллер
Расмус
7
Эрикссон
Магнус
15
Фаллениус
Оскар
22
Гурбанлы
Муса
9
Радетинац
Харис
1
Pascal
Loretz
2
Severin
Ottiger
30
Бека
Исмаил
46
Бурч
Марко
13
Фрыдек
Мартин
18
Белоко
Стефан
10
Спадануда
Кевин
7
Майер
Макс
20
Дорн
Пиус
11
Teddy
Okou
99
Адеми
Кемаль
Юргорден
4-3-3
Люцерн
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лёфгрен Йеспер 1 1
Эрикссон Магнус 0 0
Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адеми Кемаль 1 1
Кадак Якуб 1 1
Фрыдек Мартин 0 0
Майер Макс 0 0

Карточки

Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 1 0
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрик Марио 1 0
Teddy Okou 1 0
Белоко Стефан 1 0

Результаты матчей

Юргорден
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Люцерн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Юргорден
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Люцерн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Юргорден - Эльфсборг 0:4 Юргорден - Мальмё 2:0 Вернаму - Юргорден 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0
Хеккен - Юргорден 0:1 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1 Юргорден - АИК 1:0 Юргорден - Хеккен 1:0 Юргорден - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Юргорден - Кальмар 3:1 Хеккен - Юргорден 4:1 Дегерфорс - Юргорден 2:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Хальмстад - Юргорден 2:0 Сириус - Юргорден 0:0 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 Гефле - Юргорден 0:0 Хеккен - Юргорден 3:0
Люцерн
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Винтертур - Люцерн 0:0 Люцерн - Эксельсиор 3:1 Люцерн - Шаффхаузен 3:0 Альтах - Люцерн 0:2
Люцерн - Арау 2:1 Люцерн - Серветт 0:1 Сьон - Люцерн 1:2 Люцерн - Санкт-Галлен 1:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:0 Люцерн - Лугано 2:2 Янг Бойз - Люцерн 5:1 Люцерн - Винтертур 3:1 Базель - Люцерн 0:2 Люцерн - Цюрих 4:1 Винтертур - Люцерн 1:2 Люцерн - Сьон 1:2 Люцерн - Беллинцона 5:0 Цюрих - Люцерн 2:1 Серветт - Люцерн 0:1 Люцерн - Базель 0:1

Результаты матчей

Юргорден
Люцерн

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Юргорден
Люцерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Пюник Джуричич Лука 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Спартак Трнава Горосито Николас 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Весь список
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    Прогнозы 112
    Юргорден 81.3% (91)
    X 8% (9)
    Люцерн 10.7% (12)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Юргорден 1:2 Люцерн

    Исход игры
    Юргорден
    81.3% (91)
    Ничья
    8% (9)
    Люцерн
    10.7% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.29% (57)
    Меньше
    47.71% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    59.63% (65)
    Нет
    40.37% (44)
    Популярный счёт
    2:1 Юргорден
    39.3% (44)
    1:0 Юргорден
    25.9% (29)
    2:0 Юргорден
    9.8% (11)
    1:1 Ничья
    8% (9)
    1:2 Люцерн
    6.3% (7)
    0:1 Люцерн
    2.7% (3)
    3:1 Юргорден
    2.7% (3)
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