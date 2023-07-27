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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Осиек
0:0
Второй тайм: 61'
Залаэгерсег
0'
48' Желтая карточка
Солой Соболч
50' Желтая карточка
Мьерес Рамон
53' Желтая карточка
Тойти Матиаш

Ход матча

48'
 
Солой Соболч
50'
Мьерес Рамон
 
53'
 
Тойти Матиаш

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогнозы 108
Осиек 81.5% (88)
X 14.8% (16)
Залаэгерсег 3.7% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Осиек
Ничья
Залаэгерсег
2.15
3.90
5.50
Все Коэффициенты
31
Маленица
Марко
17
Гржан
Шиме
5
Мкртчян
Степа
23
Брлек
Петар
55
Драмбаев
Aлександр
11
Цакташ
Мийо
7
Югович
Ведран
6
Неяшмич
Дарко
8
Фучак
Кристиан
13
Мьерес
Рамон
44
Ловрич
Кристиан
55
Шенко
Сомбор
17
Хусти
Андраш
37
Мочи
Отилла
33
Сафронов
Александр
44
Гергени
Бенце
70
Убочиома
Мешак
18
Санкович
Боян
11
Сендреи
Норберт
77
Солой
Соболч
10
Тойти
Матиаш
9
Шайбан
Мате
Осиек
4-3-3
Залаэгерсег
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Осиек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мьерес Рамон 1 0
Залаэгерсег
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Солой Соболч 1 0

Результаты последних матчей

Осиек
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Осиек - Славен 6:1 Осиек - Фехервар 0:2 Петролул Плоешти - Осиек 1:1 Осиек - Богемианс Дублин 3:2
Граничар Лазе - Осиек 0:9 Осиек - Риека 1:1 Шибеник - Осиек 1:4 Хайдук - Осиек 3:0 Осиек - Динамо Загреб 0:0 Вараждин - Осиек 1:3 Осиек - Истра 1961 1:0 Славен - Осиек 2:1 Осиек - Локомотив Загреб 2:2 ХНК Горица - Осиек 2:0 Риека - Осиек 1:1 Осиек - Тисакечке 0:0 Осиек - Шибеник 0:0 Осиек - Хайдук 0:2 Динамо Загреб - Осиек 1:1 Осиек - Хайдук 1:2
Залаэгерсег
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Залаэгерсег - Аль-Иттифак 1:1 Залаэгерсег - Унион Берлин 3:2 Дьирмот - Залаэгерсег 1:2 Динамо Бухарест - Залаэгерсег 0:1
Богемианс Дублин - Залаэгерсег 1:0 Залаэгерсег - Пакш 1:1 Фехервар - Залаэгерсег 3:0 Вашаш - Залаэгерсег 1:1 Залаэгерсег - Пушкаш-Академия 2:1 Будафок - Залаэгерсег 0:2 Мезёкёвешд - Залаэгерсег 1:2 Залаэгерсег - Дебрецен 0:2 Кечкемет - Залаэгерсег 3:0 Залаэгерсег - Кишварда 0:0 Залаэгерсег - Пушкаш-Академия 1:0 Уйпешт - Залаэгерсег 3:2 Залаэгерсег - Бачка-Топола 0:2 Залаэгерсег - Ференцварош 1:0 Гонвед - Залаэгерсег 1:0 Пакш - Залаэгерсег 3:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Пюник Джуричич Лука 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Спартак Трнава Горосито Николас 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 53'
    Тойти Матиаш получил желтую карточку от судьи
  • 50'
    Мьерес Рамон получил желтую карточку от судьи
  • 48'
    Солой Соболч получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
  • До матча
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Прогнозы 108
Осиек 81.5% (88)
X 14.8% (16)
Залаэгерсег 3.7% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Осиек
Ничья
Залаэгерсег
2.15
3.90
5.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Осиек 0:0 Залаэгерсег онлайн

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Прогнозы на матч Осиек 0:0 Залаэгерсег

Исход игры
Осиек
81.5% (88)
Ничья
14.8% (16)
Залаэгерсег
3.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
28.97% (31)
Меньше
71.03% (76)
Обе команды забьют
Да
40.19% (43)
Нет
59.81% (64)
Популярный счёт
1:0 Осиек
29.6% (32)
2:0 Осиек
25.9% (28)
2:1 Осиек
19.4% (21)
1:1 Ничья
13% (14)
1:2 Залаэгерсег
2.8% (3)
3:1 Осиек
2.8% (3)
3:0 Осиек
1.9% (2)
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Осиек
Залаэгерсег
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