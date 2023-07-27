Тур: 2. Стадион: Opus Arena.
0:0
Второй тайм: 61'
0'
48' Желтая карточкаСолой Соболч
50' Желтая карточкаМьерес Рамон
53' Желтая карточкаТойти Матиаш
Ход матча
48'
50'
53'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 2
-
6 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
17
Гржан
Шиме
23
Брлек
Петар
11
Цакташ
Мийо
13
Мьерес
Рамон
55
Шенко
Сомбор
17
Хусти
Андраш
37
Мочи
Отилла
77
Солой
Соболч
10
Тойти
Матиаш
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Гржан ШимеЗащитник
- Защитник
-
23 Брлек ПетарЗащитник
- Защитник
-
11 Цакташ МийоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Мьерес РамонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
79 Хирош АмерПолузащитник
-
66 Пушич ПетарПолузащитник
-
14 Фиолич ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Томас Степан
- Основной состав
-
55 Шенко СомборВратарь
-
17 Хусти АндрашЗащитник
-
37 Мочи ОтиллаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Солой СоболчПолузащитник
-
10 Тойти МатиашНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Чока ДаниэльЗащитник
- Защитник
-
27 Беди БенцеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Икоба ЭдувиНападающий
-
80 Milan Klausz
-
-
Главный тренер: Gabor Boer
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Осиек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мьерес Рамон
|1
|0
Залаэгерсег
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Солой Соболч
|1
|0
Результаты последних матчей
Осиек
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Осиек - Славен 6:1 Осиек - Фехервар 0:2 Петролул Плоешти - Осиек 1:1 Осиек - Богемианс Дублин 3:2
Граничар Лазе - Осиек 0:9 Осиек - Риека 1:1 Шибеник - Осиек 1:4 Хайдук - Осиек 3:0 Осиек - Динамо Загреб 0:0 Вараждин - Осиек 1:3 Осиек - Истра 1961 1:0 Славен - Осиек 2:1 Осиек - Локомотив Загреб 2:2 ХНК Горица - Осиек 2:0 Риека - Осиек 1:1 Осиек - Тисакечке 0:0 Осиек - Шибеник 0:0 Осиек - Хайдук 0:2 Динамо Загреб - Осиек 1:1 Осиек - Хайдук 1:2
Залаэгерсег
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Залаэгерсег - Аль-Иттифак 1:1 Залаэгерсег - Унион Берлин 3:2 Дьирмот - Залаэгерсег 1:2 Динамо Бухарест - Залаэгерсег 0:1
Богемианс Дублин - Залаэгерсег 1:0 Залаэгерсег - Пакш 1:1 Фехервар - Залаэгерсег 3:0 Вашаш - Залаэгерсег 1:1 Залаэгерсег - Пушкаш-Академия 2:1 Будафок - Залаэгерсег 0:2 Мезёкёвешд - Залаэгерсег 1:2 Залаэгерсег - Дебрецен 0:2 Кечкемет - Залаэгерсег 3:0 Залаэгерсег - Кишварда 0:0 Залаэгерсег - Пушкаш-Академия 1:0 Уйпешт - Залаэгерсег 3:2 Залаэгерсег - Бачка-Топола 0:2 Залаэгерсег - Ференцварош 1:0 Гонвед - Залаэгерсег 1:0 Пакш - Залаэгерсег 3:1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Пюник
|Джуричич Лука
|3
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|3
|Пенибонт
|Крис Венаблес
|1 1
|Спартак Трнава
|Горосито Николас
|1 1
|Бальцан
|Andre I
|1 1
Прогнозы на матч Осиек 0:0 Залаэгерсег
Исход игры
Осиек
81.5% (88)
Ничья
14.8% (16)
Залаэгерсег
3.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
28.97% (31)
Меньше
71.03% (76)
Обе команды забьют
Да
40.19% (43)
Нет
59.81% (64)
Популярный счёт
1:0 Осиек
29.6% (32)
2:0 Осиек
25.9% (28)
2:1 Осиек
19.4% (21)
1:1 Ничья
13% (14)
1:2 Залаэгерсег
2.8% (3)
3:1 Осиек
2.8% (3)
3:0 Осиек
1.9% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!