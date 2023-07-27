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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Осиек
1:0
Конец матча
Залаэгерсег
0'
48' Желтая карточка
Убочиома Мешак
50' Желтая карточка
Мьерес Рамон
53' Желтая карточка
Тойти Матиаш
80' Желтая карточка
Domagoj Bukvic
1:0
90' Гол
Мьерес Рамон
90'+6

Ход матча

48'
 
Убочиома Мешак
50'
Мьерес Рамон
 
53'
 
Тойти Матиаш
63'
Domagoj Bukvic
Фучак Кристиан
 
63'
Пушич Петар
Цакташ Мийо
 
68'
 
Ковач Барнабаш
Тойти Матиаш
75'
 
Икоба Эдуви
Шайбан Мате
75'
 
Немет Даниэль
Солой Соболч
80'
Domagoj Bukvic
 
80'
Фиолич Иван
Югович Ведран
 
87'
 
Беди Бенце
Убочиома Мешак
89'
Шполярич Йосип
Ловрич Кристиан
 
90'
Мьерес Рамон
(Гржан Шиме)
1:0

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогнозы 108
Осиек 81.5% (88)
X 14.8% (16)
Залаэгерсег 3.7% (4)
Все прогнозы
31
Маленица
Марко
17
Гржан
Шиме
5
Мкртчян
Степа
23
Брлек
Петар
55
Драмбаев
Aлександр
11
Цакташ
Мийо
7
Югович
Ведран
6
Неяшмич
Дарко
8
Фучак
Кристиан
13
Мьерес
Рамон
44
Ловрич
Кристиан
55
Шенко
Сомбор
17
Хусти
Андраш
37
Мочи
Отилла
33
Сафронов
Александр
44
Гергени
Бенце
70
Убочиома
Мешак
18
Санкович
Боян
11
Сендреи
Норберт
77
Солой
Соболч
10
Тойти
Матиаш
9
Шайбан
Мате
Осиек
4-3-3
Залаэгерсег
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Осиек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мьерес Рамон 1 1
Гржан Шиме 0 0
Залаэгерсег
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Осиек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мьерес Рамон 1 0
Domagoj Bukvic 1 0
Залаэгерсег
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тойти Матиаш 1 0
Убочиома Мешак 1 0

Результаты матчей

Осиек
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Залаэгерсег
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Осиек
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Залаэгерсег
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Осиек
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Осиек - Славен 6:1 Осиек - Фехервар 0:2 Петролул Плоешти - Осиек 1:1 Осиек - Богемианс Дублин 3:2
Граничар Лазе - Осиек 0:9 Осиек - Риека 1:1 Шибеник - Осиек 1:4 Хайдук - Осиек 3:0 Осиек - Динамо Загреб 0:0 Вараждин - Осиек 1:3 Осиек - Истра 1961 1:0 Славен - Осиек 2:1 Осиек - Локомотив Загреб 2:2 ХНК Горица - Осиек 2:0 Риека - Осиек 1:1 Осиек - Тисакечке 0:0 Осиек - Шибеник 0:0 Осиек - Хайдук 0:2 Динамо Загреб - Осиек 1:1 Осиек - Хайдук 1:2
Залаэгерсег
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Залаэгерсег - Аль-Иттифак 1:1 Залаэгерсег - Унион Берлин 3:2 Дьирмот - Залаэгерсег 1:2 Динамо Бухарест - Залаэгерсег 0:1
Богемианс Дублин - Залаэгерсег 1:0 Залаэгерсег - Пакш 1:1 Фехервар - Залаэгерсег 3:0 Вашаш - Залаэгерсег 1:1 Залаэгерсег - Пушкаш-Академия 2:1 Будафок - Залаэгерсег 0:2 Мезёкёвешд - Залаэгерсег 1:2 Залаэгерсег - Дебрецен 0:2 Кечкемет - Залаэгерсег 3:0 Залаэгерсег - Кишварда 0:0 Залаэгерсег - Пушкаш-Академия 1:0 Уйпешт - Залаэгерсег 3:2 Залаэгерсег - Бачка-Топола 0:2 Залаэгерсег - Ференцварош 1:0 Гонвед - Залаэгерсег 1:0 Пакш - Залаэгерсег 3:1

Результаты матчей

Осиек
Залаэгерсег

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Осиек
Залаэгерсег

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Пюник Джуричич Лука 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Железничар Дрина Амар 3
Дукаджини Даллку Арменд 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Opus Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 108
    Осиек 81.5% (88)
    X 14.8% (16)
    Залаэгерсег 3.7% (4)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Осиек 1:0 Залаэгерсег онлайн

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    Прогнозы на матч Осиек 1:0 Залаэгерсег

    Исход игры
    Осиек
    81.5% (88)
    Ничья
    14.8% (16)
    Залаэгерсег
    3.7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.97% (31)
    Меньше
    71.03% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    40.19% (43)
    Нет
    59.81% (64)
    Популярный счёт
    1:0 Осиек
    29.6% (32)
    2:0 Осиек
    25.9% (28)
    2:1 Осиек
    19.4% (21)
    1:1 Ничья
    13% (14)
    1:2 Залаэгерсег
    2.8% (3)
    3:1 Осиек
    2.8% (3)
    3:0 Осиек
    1.9% (2)
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