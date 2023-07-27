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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Goga Kikacheishvili
Брюгге
2:0
Второй тайм: 59'
АГФ Орхус
0'
5' Желтая карточка
Мехеле Брэндон
1:0
10' Гол
Бушанан Тажон
29' Желтая карточка
Хенриксен Тобиас
2:0
48' Гол
Ритс Матс
53' Желтая карточка
Кристенсен Томас

Ход матча

5'
Мехеле Брэндон
 
10'
Бушанан Тажон
(Сков-Ольсен Андреас)
1:0
29'
 
Хенриксен Тобиас
48'
Ритс Матс
(Родригеш Тьяго)
2:0
53'
 
Кристенсен Томас
55'
 
Дуэлунд Миккель
Бех Тобиас
55'
 
Андерсон Микаэль
Мадсен Мадс Эмиль
55'
 
Каль Эрик
Линкс Гифт

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 3
  • 292 Количество передач 257
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 111
Брюгге 98.2% (109)
X 0.9% (1)
АГФ Орхус 0.9% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Брюгге
Ничья
АГФ Орхус
1.77
5.80
5.75
Все Коэффициенты
22
Миньоле
Симон
58
Спилеерс
Йорне
44
Мехеле
Брэндон
55
Кюйпер
Максим
17
Бушанан
Тажон
26
Ритс
Матс
15
Рафаэль
Онедика
20
Ванакен
Ханс
32
Нуса
Антонио
7
Сков-Ольсен
Андреас
99
Родригеш
Тьяго
1
Хансен
Йеспер
14
Хенриксен
Тобиас
5
Тингагер
Фредерик
23
Кристенсен
Томас
2
Беихмо
Феликс
6
Поульсен
Николай
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
11
Линкс
Гифт
31
Бех
Тобиас
9
Мортенсен
Патрик
15
Кнудсен
Магнус
Брюгге
3-5-2
АГФ Орхус
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ритс Матс 1 1
Бушанан Тажон 1 1
Сков-Ольсен Андреас 0 0
Родригеш Тьяго 0 0
АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мехеле Брэндон 1 0
АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристенсен Томас 1 0
Хенриксен Тобиас 1 0

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2 Фейеноорд - Брюгге 2:0 Брюгге - Беерсхот-Вилрейк 3:0
Брюгге - Зульте-Варегем 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:3 Брюгге - Генк 1:3 Брюгге - Антверпен 2:0 Антверпен - Брюгге 3:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Генк - Брюгге 3:1 Брюгге - Эйпен 7:0 Вестерло - Брюгге 0:0 Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Мехелен - Брюгге 0:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Брюгге - Стандард 2:0 Бенфика - Брюгге 5:1 Остенде - Брюгге 3:0 Брюгге - Гент 2:0
АГФ Орхус
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
АГФ Орхус - Вайле 1:0 АГФ Орхус - Митьюлланд 2:3 АГФ Орхус - Виборг 0:0 АГФ Орхус - Хорсенс 2:1
Фредерисия - АГФ Орхус 0:2 Вайхе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Брондбю 3:3 Раннерс - АГФ Орхус 1:3 ФК Копенгаген - АГФ Орхус 4:3 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:1 АГФ Орхус - Виборг 3:0 Нордшелланн - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - ФК Копенгаген 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:0 Виборг - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Раннерс 1:1 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:2 АГФ Орхус - Оденсе 1:0 Раннерс - АГФ Орхус 1:2 АГФ Орхус - Хорсенс 2:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Пюник Джуричич Лука 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Спартак Трнава Горосито Николас 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Весь список
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    Прогнозы 111
    Брюгге 98.2% (109)
    X 0.9% (1)
    АГФ Орхус 0.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брюгге
    Ничья
    АГФ Орхус
    1.77
    5.80
    5.75
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    Прогнозы на матч Брюгге 2:0 АГФ Орхус

    Исход игры
    Брюгге
    98.2% (109)
    Ничья
    0.9% (1)
    АГФ Орхус
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.63% (59)
    Меньше
    45.37% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    36.11% (39)
    Нет
    63.89% (69)
    Популярный счёт
    2:0 Брюгге
    32.4% (36)
    2:1 Брюгге
    23.4% (26)
    3:0 Брюгге
    13.5% (15)
    1:0 Брюгге
    11.7% (13)
    3:1 Брюгге
    10.8% (12)
    4:0 Брюгге
    4.5% (5)
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