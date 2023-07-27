Тур: 2. Стадион: Ян Брейдель. Главный судья: Goga Kikacheishvili
0'
5' Желтая карточкаМехеле Брэндон
1:0
10' ГолБушанан Тажон
29' Желтая карточкаХенриксен Тобиас
2:0
48' ГолРитс Матс
53' Желтая карточкаКристенсен Томас
Ход матча
10'
29'
48'
2:0
53'
55'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 3
-
292 Количество передач 257
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
26
Ритс
Матс
20
Ванакен
Ханс
32
Нуса
Антонио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
-
32 Нуса АнтониоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Шинтон НикВратарь
-
61 Вроман КианиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
-
62 Хомма СионПолузащитник
-
76 Верман РомеоНападающий
-
14 Мейер Бьорн
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Линкс ГифтПолузащитник
-
31 Бех ТобиасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Каль ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Бьюр ПетерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Серра ЯнниНападающий
-
-
28 Adam Daghim
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ритс Матс
|1
|1
|Бушанан Тажон
|1
|1
|Сков-Ольсен Андреас
|0
|0
|Родригеш Тьяго
|0
|0
АГФ Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мехеле Брэндон
|1
|0
АГФ Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристенсен Томас
|1
|0
|Хенриксен Тобиас
|1
|0
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2 Фейеноорд - Брюгге 2:0 Брюгге - Беерсхот-Вилрейк 3:0
Брюгге - Зульте-Варегем 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:3 Брюгге - Генк 1:3 Брюгге - Антверпен 2:0 Антверпен - Брюгге 3:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Генк - Брюгге 3:1 Брюгге - Эйпен 7:0 Вестерло - Брюгге 0:0 Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Мехелен - Брюгге 0:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Брюгге - Стандард 2:0 Бенфика - Брюгге 5:1 Остенде - Брюгге 3:0 Брюгге - Гент 2:0
АГФ Орхус
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
АГФ Орхус - Вайле 1:0 АГФ Орхус - Митьюлланд 2:3 АГФ Орхус - Виборг 0:0 АГФ Орхус - Хорсенс 2:1
Фредерисия - АГФ Орхус 0:2 Вайхе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Брондбю 3:3 Раннерс - АГФ Орхус 1:3 ФК Копенгаген - АГФ Орхус 4:3 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:1 АГФ Орхус - Виборг 3:0 Нордшелланн - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - ФК Копенгаген 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:0 Виборг - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Раннерс 1:1 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:2 АГФ Орхус - Оденсе 1:0 Раннерс - АГФ Орхус 1:2 АГФ Орхус - Хорсенс 2:0
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Пюник
|Джуричич Лука
|3
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|3
|Пенибонт
|Крис Венаблес
|1 1
|Спартак Трнава
|Горосито Николас
|1 1
|Бальцан
|Andre I
|1 1
Прогнозы на матч Брюгге 2:0 АГФ Орхус
Исход игры
Брюгге
98.2% (109)
Ничья
0.9% (1)
АГФ Орхус
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
54.63% (59)
Меньше
45.37% (49)
Обе команды забьют
Да
36.11% (39)
Нет
63.89% (69)
Популярный счёт
2:0 Брюгге
32.4% (36)
2:1 Брюгге
23.4% (26)
3:0 Брюгге
13.5% (15)
1:0 Брюгге
11.7% (13)
3:1 Брюгге
10.8% (12)
4:0 Брюгге
4.5% (5)
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