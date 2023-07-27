Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

86' Мейер Бьорн из команды Брюгге своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

85' Матч возобновится спорным мячом

85' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

84' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Матч возобновлен

83' Ох, нехорошо это выглядит. Кристенсен Томас получил травму и медбригада забирает его с поля.

83' Кристенсен Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Брюгге совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Отличный командный гол!

76' Г О О О О Л - Ветлесен Уго первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

76' Скораш Михал навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Брюгге идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Брюгге идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Брюгге совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

67' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

65' Брюгге совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Кюйпер Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

63' Тингагер Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Брюгге идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Оооо... вот это был удар! Мехеле Брэндон должен был забить с этой позиции.

62' Мехеле Брэндон нанес удар головой, но Йеспер Хансен спокойно отбил мяч.

61' Хорошую попытку сделал Нуса Антонио . Удар в створ, но вратарь начеку

59' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Тактическая замена. Тобиас Бех уходит с поля и его заменяет Дуэлунд Миккель

54' Кюйпер Максим навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Кристенсен Томас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

53' Ритс Матс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Сков-Ольсен Андреас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Брюгге идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Оооо... вот это был удар! Ванакен Ханс должен был забить с этой позиции.

52' Ванакен Ханс пробует нанести удар издали, но Йеспер Хансен ловит мяч

52' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Родригеш Тьяго и попал в перекладину!

52' Бушанан Тажон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Брюгге идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Брюгге совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Отличный командный гол!

48' Г О О О О Л - Ритс Матс забивает ударом с правой ноги!

48' Брюгге идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Удар от ворот произведет Брюгге