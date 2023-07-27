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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Goga Kikacheishvili
Брюгге
3:0
Конец матча
АГФ Орхус
0'
5' Желтая карточка
Мехеле Брэндон
1:0
10' Гол
Бушанан Тажон
29' Желтая карточка
Хенриксен Тобиас
2:0
48' Гол
Ритс Матс
53' Желтая карточка
Кристенсен Томас
3:0
76' Гол
Ветлесен Уго
90'+6

Ход матча

5'
Мехеле Брэндон
 
10'
Бушанан Тажон
(Сков-Ольсен Андреас)
1:0
29'
 
Хенриксен Тобиас
48'
Ритс Матс
2:0
53'
 
Кристенсен Томас
55'
 
Дуэлунд Миккель
Бех Тобиас
55'
 
Андерсон Микаэль
Мадсен Мадс Эмиль
55'
 
Каль Эрик
Линкс Гифт
72'
 
Акото Михаэль
Беихмо Феликс
74'
Ветлесен Уго
Ритс Матс
 
74'
Одои Денис
Бушанан Тажон
 
74'
Мейер Бьорн
Кюйпер Максим
 
74'
Скораш Михал
Нуса Антонио
 
76'
Ветлесен Уго
3:0
79'
 
Frederik Brandhof
Кнудсен Магнус
89'
Нильсен Каспер
Сков-Ольсен Андреас
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 11 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 4
  • 12 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 640 Количество передач 482
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 111
Брюгге 98.2% (109)
X 0.9% (1)
АГФ Орхус 0.9% (1)
Все прогнозы
22
Миньоле
Симон
58
Спилеерс
Йорне
44
Мехеле
Брэндон
55
Кюйпер
Максим
17
Бушанан
Тажон
26
Ритс
Матс
15
Рафаэль
Онедика
20
Ванакен
Ханс
32
Нуса
Антонио
7
Сков-Ольсен
Андреас
99
Родригеш
Тьяго
1
Хансен
Йеспер
14
Хенриксен
Тобиас
5
Тингагер
Фредерик
23
Кристенсен
Томас
2
Беихмо
Феликс
6
Поульсен
Николай
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
11
Линкс
Гифт
31
Бех
Тобиас
9
Мортенсен
Патрик
15
Кнудсен
Магнус
Брюгге
3-5-2
АГФ Орхус
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ритс Матс 1 1
Ветлесен Уго 1 1
Бушанан Тажон 1 1
Сков-Ольсен Андреас 0 0
АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мехеле Брэндон 1 0
АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристенсен Томас 1 0
Хенриксен Тобиас 1 0

Результаты матчей

Брюгге
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
АГФ Орхус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Брюгге
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
АГФ Орхус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2 Фейеноорд - Брюгге 2:0 Брюгге - Беерсхот-Вилрейк 3:0
Брюгге - Зульте-Варегем 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:3 Брюгге - Генк 1:3 Брюгге - Антверпен 2:0 Антверпен - Брюгге 3:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Генк - Брюгге 3:1 Брюгге - Эйпен 7:0 Вестерло - Брюгге 0:0 Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Мехелен - Брюгге 0:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Брюгге - Стандард 2:0 Бенфика - Брюгге 5:1 Остенде - Брюгге 3:0 Брюгге - Гент 2:0
АГФ Орхус
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
АГФ Орхус - Вайле 1:0 АГФ Орхус - Митьюлланд 2:3 АГФ Орхус - Виборг 0:0 АГФ Орхус - Хорсенс 2:1
Фредерисия - АГФ Орхус 0:2 Вайхе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Брондбю 3:3 Раннерс - АГФ Орхус 1:3 ФК Копенгаген - АГФ Орхус 4:3 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:1 АГФ Орхус - Виборг 3:0 Нордшелланн - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - ФК Копенгаген 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:0 Виборг - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Раннерс 1:1 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:2 АГФ Орхус - Оденсе 1:0 Раннерс - АГФ Орхус 1:2 АГФ Орхус - Хорсенс 2:0

Результаты матчей

Брюгге
АГФ Орхус

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Брюгге
АГФ Орхус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Пюник Джуричич Лука 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Железничар Дрина Амар 3
Дукаджини Даллку Арменд 1 1
Весь список
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    Прогнозы 111
    Брюгге 98.2% (109)
    X 0.9% (1)
    АГФ Орхус 0.9% (1)
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    Прогнозы на матч Брюгге 3:0 АГФ Орхус

    Исход игры
    Брюгге
    98.2% (109)
    Ничья
    0.9% (1)
    АГФ Орхус
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.63% (59)
    Меньше
    45.37% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    36.11% (39)
    Нет
    63.89% (69)
    Популярный счёт
    2:0 Брюгге
    32.4% (36)
    2:1 Брюгге
    23.4% (26)
    3:0 Брюгге
    13.5% (15)
    1:0 Брюгге
    11.7% (13)
    3:1 Брюгге
    10.8% (12)
    4:0 Брюгге
    4.5% (5)
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