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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
ПАОК
0:0
Первый тайм: 10'
Бейтар Трамп
0'
9' Желтая карточка
Готлиб Эдуард

Ход матча

9'
 
Готлиб Эдуард

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогнозы 108
ПАОК 96.3% (104)
X 1.9% (2)
Бейтар Трамп 1.9% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ПАОК
Ничья
Бейтар Трамп
1.37
5.40
9.20
Все Коэффициенты
42
Котарски
Доминик
16
Кедзёра
Томаш
15
Трост-Эконг
Виллиам
5
Михаилидис
Яннис
21
Баба
Абдул-Рахман
6
Циггарас
Теохарис
22
Шваб
Штефан
14
Живкович
Андрия
7
Константелиас
Янис
11
Тайсон
Фреда
71
Брэндон
Льямас
55
Силва
Мигел
4
Огани
Орель
5
Готлиб
Эдуард
24
Криаф
Офир
26
Биттон
Бен
18
Морозов
Григорий
8
Dan
Azaria
11
Ашкенази
Ювал
80
Томас
Тразье
98
Николаеску
Йон
7
Шуа
Ярден
ПАОК
4-2-3-1
Бейтар Трамп
5-3-2

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вестерло - ПАОК 3:2 Аль-Таавун Бурайда - ПАОК 1:4 ПАОК - Генк 3:2 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 2:1
ФКСБ - ПАОК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 ПАОК - Олимпиакос 0:1 Волос - ПАОК 0:2 Панатинаикос - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 3:2 АЕК - ПАОК 4:0 ПАОК - Панатинаикос 1:2 ПАОК - Ламия 1:1 ПАОК - Волос 4:2 Олимпиакос - ПАОК 3:1 ПАОК - АЕК 0:1 ПАОК - Фарул Констанца 3:0 Арис Салоники - ПАОК 1:2 Волос - ПАОК 0:1 Ламия - ПАОК 1:5
Бейтар Трамп
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Маккаби Хайфа - Бейтар Трамп 3:1 АПОЭЛ - Бейтар Трамп 1:2 Маккаби Нетания - Бейтар Трамп 0:3 Хапоэль Кирьят-Шмона - Бейтар Трамп 3:2
Бейтар Трамп - Маккаби Бней-Рейне 0:1 Бейтар Трамп - Маккаби Тель-Авив 3:1 Секция Нес-Циона - Бейтар Трамп 1:3 Бейтар Трамп - Хапоэль Хадера 2:1 Бней-Сахнин - Бейтар Трамп 4:3 Бейтар Трамп - Хапоэль Хайфа 2:0 Бейтар Трамп - Хапоэль Тель-Авив 2:1 Бней-Сахнин - Бейтар Трамп 2:0 Бейтар Трамп - Хапоэль Тель-Авив 1:3 Бейтар Трамп - Хапоэль Афула 1:2 Маккаби Хайфа - Бейтар Трамп 2:1 Хапоэль Хайфа - Бейтар Трамп 0:0 Бейтар Трамп - Ашдод 2:1 Хапоэль Кирьят-Шмона - Бейтар Трамп 0:3 Хапоэль Афула - Бейтар Трамп 0:4 Бейтар Трамп - Хапоэль Хадера 0:2

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 9'
    Готлиб Эдуард получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 47.3% пользователей.
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Прогнозы 108
ПАОК 96.3% (104)
X 1.9% (2)
Бейтар Трамп 1.9% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ПАОК
Ничья
Бейтар Трамп
1.37
5.40
9.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ПАОК 0:0 Бейтар Трамп онлайн

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Прогнозы на матч ПАОК 0:0 Бейтар Трамп

Исход игры
ПАОК
96.4% (106)
Ничья
1.8% (2)
Бейтар Трамп
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (36)
Меньше
66.67% (72)
Обе команды забьют
Да
25.93% (28)
Нет
74.07% (80)
Популярный счёт
2:0 ПАОК
47.3% (52)
1:0 ПАОК
16.4% (18)
2:1 ПАОК
15.5% (17)
3:0 ПАОК
8.2% (9)
3:1 ПАОК
5.5% (6)
1:1 Ничья
1.8% (2)
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