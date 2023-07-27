Тур: 2. Стадион: Тумба.
0:0
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаГотлиб Эдуард
0:0
12' Не забитый пенальтиШваб Штефан
21' Желтая карточкаБиттон Бен
76' Желтая карточкаСилва Мигел
90' Желтая карточкаМиха Дор
90' Желтая карточкаТайсон Фреда
90' Желтая карточкаDan Azaria
90'+6
Ход матча
10'
12'
0:0
21'
76'
86'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
8 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
67 Владение мячом, % 33
22
Шваб
Штефан
11
Тайсон
Фреда
55
Силва
Мигел
24
Криаф
Офир
26
Биттон
Бен
80
Томас
Тразье
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Тайсон ФредаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Луиш РафаэлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Нарей ХаледПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
- Основной состав
-
55 Силва МигелВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Криаф ОфирЗащитник
-
26 Биттон БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Томас ТразьеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
10 Канук ГидиНападающий
-
15 Миха ДорНападающий
-
-
33 Roy Sason
-
25 Omer Korsia
-
-
17 Yan Yusopov
-
21 Adi Yona
-
34 Liel Deri
-
22 Kim Zivat
-
-
Главный тренер: Абукасис Йосси
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тайсон Фреда
|1
|0
Бейтар Трамп
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миха Дор
|1
|0
|Готлиб Эдуард
|1
|0
|Силва Мигел
|1
|0
|Биттон Бен
|1
|0
|Dan Azaria
|1
|0
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вестерло - ПАОК 3:2 Аль-Таавун Бурайда - ПАОК 1:4 ПАОК - Генк 3:2 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 2:1
ФКСБ - ПАОК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 ПАОК - Олимпиакос 0:1 Волос - ПАОК 0:2 Панатинаикос - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 3:2 АЕК - ПАОК 4:0 ПАОК - Панатинаикос 1:2 ПАОК - Ламия 1:1 ПАОК - Волос 4:2 Олимпиакос - ПАОК 3:1 ПАОК - АЕК 0:1 ПАОК - Фарул Констанца 3:0 Арис Салоники - ПАОК 1:2 Волос - ПАОК 0:1 Ламия - ПАОК 1:5
Бейтар Трамп
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Маккаби Хайфа - Бейтар Трамп 3:1 АПОЭЛ - Бейтар Трамп 1:2 Маккаби Нетания - Бейтар Трамп 0:3 Хапоэль Кирьят-Шмона - Бейтар Трамп 3:2
Бейтар Трамп - Маккаби Бней-Рейне 0:1 Бейтар Трамп - Маккаби Тель-Авив 3:1 Секция Нес-Циона - Бейтар Трамп 1:3 Бейтар Трамп - Хапоэль Хадера 2:1 Бней-Сахнин - Бейтар Трамп 4:3 Бейтар Трамп - Хапоэль Хайфа 2:0 Бейтар Трамп - Хапоэль Тель-Авив 2:1 Бней-Сахнин - Бейтар Трамп 2:0 Бейтар Трамп - Хапоэль Тель-Авив 1:3 Бейтар Трамп - Хапоэль Афула 1:2 Маккаби Хайфа - Бейтар Трамп 2:1 Хапоэль Хайфа - Бейтар Трамп 0:0 Бейтар Трамп - Ашдод 2:1 Хапоэль Кирьят-Шмона - Бейтар Трамп 0:3 Хапоэль Афула - Бейтар Трамп 0:4 Бейтар Трамп - Хапоэль Хадера 0:2
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Пюник
|Джуричич Лука
|3
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|3
|Железничар
|Дрина Амар
|3
|Дукаджини
|Даллку Арменд
|1 1
Прогнозы на матч ПАОК 0:0 Бейтар Трамп
Исход игры
ПАОК
96.4% (106)
Ничья
1.8% (2)
Бейтар Трамп
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (36)
Меньше
66.67% (72)
Обе команды забьют
Да
25.93% (28)
Нет
74.07% (80)
Популярный счёт
2:0 ПАОК
47.3% (52)
1:0 ПАОК
16.4% (18)
2:1 ПАОК
15.5% (17)
3:0 ПАОК
8.2% (9)
3:1 ПАОК
5.5% (6)
1:1 Ничья
1.8% (2)
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