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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
ПАОК
0:0
Конец матча
Бейтар Трамп
0'
10' Желтая карточка
Готлиб Эдуард
0:0
12' Не забитый пенальти
Шваб Штефан
21' Желтая карточка
Биттон Бен
76' Желтая карточка
Силва Мигел
90' Желтая карточка
Миха Дор
90' Желтая карточка
Тайсон Фреда
90' Желтая карточка
Dan Azaria
90'+6

Ход матча

10'
 
Готлиб Эдуард
12'
Шваб Штефан
0:0
21'
 
Биттон Бен
60'
 
Omer Korsia
Готлиб Эдуард
64'
Нарей Халед
Константелиас Янис
 
71'
Соареш Филипе
Циггарас Теохарис
 
71'
Саматта Мбвана
Брэндон Льямас
 
72'
 
Миха Дор
Шуа Ярден
76'
 
Силва Мигел
86'
Мург Томас
Живкович Андрия
 
86'
 
Adi Yona
Томас Тразье
90'
 
Миха Дор
90'
Тайсон Фреда
 
90'
 
Dan Azaria

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 67 Владение мячом, % 33
Прогнозы 110
ПАОК 96.4% (106)
X 1.8% (2)
Бейтар Трамп 1.8% (2)
Все прогнозы
42
Котарски
Доминик
16
Кедзёра
Томаш
15
Трост-Эконг
Виллиам
5
Михаилидис
Яннис
21
Баба
Абдул-Рахман
6
Циггарас
Теохарис
22
Шваб
Штефан
14
Живкович
Андрия
7
Константелиас
Янис
11
Тайсон
Фреда
71
Брэндон
Льямас
55
Силва
Мигел
4
Огани
Орель
5
Готлиб
Эдуард
24
Криаф
Офир
26
Биттон
Бен
18
Морозов
Григорий
8
Dan
Azaria
11
Ашкенази
Ювал
80
Томас
Тразье
98
Николаеску
Йон
7
Шуа
Ярден
ПАОК
4-2-3-1
Бейтар Трамп
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тайсон Фреда 1 0
Бейтар Трамп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миха Дор 1 0
Готлиб Эдуард 1 0
Силва Мигел 1 0
Биттон Бен 1 0
Dan Azaria 1 0

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вестерло - ПАОК 3:2 Аль-Таавун Бурайда - ПАОК 1:4 ПАОК - Генк 3:2 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 2:1
ФКСБ - ПАОК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 ПАОК - Олимпиакос 0:1 Волос - ПАОК 0:2 Панатинаикос - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 3:2 АЕК - ПАОК 4:0 ПАОК - Панатинаикос 1:2 ПАОК - Ламия 1:1 ПАОК - Волос 4:2 Олимпиакос - ПАОК 3:1 ПАОК - АЕК 0:1 ПАОК - Фарул Констанца 3:0 Арис Салоники - ПАОК 1:2 Волос - ПАОК 0:1 Ламия - ПАОК 1:5
Бейтар Трамп
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Маккаби Хайфа - Бейтар Трамп 3:1 АПОЭЛ - Бейтар Трамп 1:2 Маккаби Нетания - Бейтар Трамп 0:3 Хапоэль Кирьят-Шмона - Бейтар Трамп 3:2
Бейтар Трамп - Маккаби Бней-Рейне 0:1 Бейтар Трамп - Маккаби Тель-Авив 3:1 Секция Нес-Циона - Бейтар Трамп 1:3 Бейтар Трамп - Хапоэль Хадера 2:1 Бней-Сахнин - Бейтар Трамп 4:3 Бейтар Трамп - Хапоэль Хайфа 2:0 Бейтар Трамп - Хапоэль Тель-Авив 2:1 Бней-Сахнин - Бейтар Трамп 2:0 Бейтар Трамп - Хапоэль Тель-Авив 1:3 Бейтар Трамп - Хапоэль Афула 1:2 Маккаби Хайфа - Бейтар Трамп 2:1 Хапоэль Хайфа - Бейтар Трамп 0:0 Бейтар Трамп - Ашдод 2:1 Хапоэль Кирьят-Шмона - Бейтар Трамп 0:3 Хапоэль Афула - Бейтар Трамп 0:4 Бейтар Трамп - Хапоэль Хадера 0:2

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Пюник Джуричич Лука 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Железничар Дрина Амар 3
Дукаджини Даллку Арменд 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Dan Azaria получил желтую карточку от судьи
  • 91'
    Тайсон Фреда получил желтую карточку от судьи
  • 91'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 91'
    Миха Дор получил желтую карточку от судьи
  • 86'
    Томас Тразье уходит с поля. Adi Yona выходит вместо него
  • 86'
    Живкович Андрия уходит с поля. Мург Томас выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 21'
      Биттон Бен получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Шваб Штефан пробил пенальти, но не смог забить!
    • 10'
      Готлиб Эдуард получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    ПАОК 96.4% (106)
    X 1.8% (2)
    Бейтар Трамп 1.8% (2)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч ПАОК 0:0 Бейтар Трамп онлайн

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    Прогнозы на матч ПАОК 0:0 Бейтар Трамп

    Исход игры
    ПАОК
    96.4% (106)
    Ничья
    1.8% (2)
    Бейтар Трамп
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (36)
    Меньше
    66.67% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    25.93% (28)
    Нет
    74.07% (80)
    Популярный счёт
    2:0 ПАОК
    47.3% (52)
    1:0 ПАОК
    16.4% (18)
    2:1 ПАОК
    15.5% (17)
    3:0 ПАОК
    8.2% (9)
    3:1 ПАОК
    5.5% (6)
    1:1 Ничья
    1.8% (2)
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