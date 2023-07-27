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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
АПОЭЛ
1:0
Первый тайм: 40'
Войводина Нови Сад

Ход матча

32'
Квилитая Георгий
1:0

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 75 Владение мячом, % 25
Прогнозы 111
АПОЭЛ 84.7% (94)
X 12.6% (14)
Войводина Нови Сад 2.7% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
АПОЭЛ
Ничья
Войводина Нови Сад
1.65
8.50
8.50
Все Коэффициенты
27
Белек
Вид
16
Сушич
Матео
15
Креспо
Хосе
5
Двали
Лаша
20
Далсью
70
Костадинов
Георги
44
Сарфо
Кингсли
14
Шебаке
Иссам
28
Фетфатцидис
Иоаннис
9
Эдуарду
Уилсон
11
Квилитая
Георгий
25
Каревич
Лазар
6
Mamadou
Traore1
18
Filip
Antonijevic
5
Црномаркович
Джордже
50
Лазаревич
Милан
20
Николич
Урош
10
Зукич
Деян
7
Милосавлевич
Радомир
24
Чумич
Никола
99
Вукчевич
Иван
77
Барай
Ив
АПОЭЛ
3-2-3-2
Войводина Нови Сад
4-3-3

Результаты последних матчей

АПОЭЛ
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
АПОЭЛ - Волос 1:1 АПОЭЛ - Бейтар Трамп 1:2 Левски София - АПОЭЛ 0:0 Ботев Враца - АПОЭЛ 0:3
АПОЭЛ - ЦСКА София II 1:0 АПОЭЛ - ФК ЦСКА 1948 София II 1:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:3 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:1 Пафос - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:0 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Аполлон 0:2 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:2 АПОЭЛ - Пафос 0:0 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:0 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Докса Катокопия 1:1
Войводина Нови Сад
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Войводина Нови Сад - Борац Баня-Лука 1:1 Мура - Войводина Нови Сад 1:2 АЕК Ларнака - Войводина Нови Сад 0:0 Войводина Нови Сад - Славен 1:1
Войводина Нови Сад - Алюминий 1:1 Оцелул Галац - Войводина Нови Сад 2:2 Войводина Нови Сад - Вождовац 1:0 Бачка-Топола - Войводина Нови Сад 1:1 Войводина Нови Сад - Партизан 2:2 Войводина Нови Сад - Чукарички 0:1 Црвена Звезда - Войводина Нови Сад 2:1 Чукарички - Войводина Нови Сад 1:0 Раднички Ниш - Войводина Нови Сад 0:1 Войводина Нови Сад - Вождовац 2:0 Раднички 1923 - Войводина Нови Сад 2:2 Войводина Нови Сад - Нови Пазар 4:0 Войводина Нови Сад - Нови Пазар 2:0 Бачка-Топола - Войводина Нови Сад 1:1 Войводина Нови Сад - Партизан 2:1 Явор Иваньица - Войводина Нови Сад 1:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Neo GSP Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 26.8% пользователей.
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Прогнозы 111
АПОЭЛ 84.7% (94)
X 12.6% (14)
Войводина Нови Сад 2.7% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
АПОЭЛ
Ничья
Войводина Нови Сад
1.65
8.50
8.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АПОЭЛ 1:0 Войводина Нови Сад онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч АПОЭЛ 1:0 Войводина Нови Сад

Исход игры
АПОЭЛ
84.8% (95)
Ничья
12.5% (14)
Войводина Нови Сад
2.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
33.03% (36)
Меньше
66.97% (73)
Обе команды забьют
Да
43.12% (47)
Нет
56.88% (62)
Популярный счёт
2:0 АПОЭЛ
26.8% (30)
2:1 АПОЭЛ
25.9% (29)
1:0 АПОЭЛ
25% (28)
1:1 Ничья
11.6% (13)
3:1 АПОЭЛ
3.6% (4)
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АПОЭЛ
Войводина Нови Сад
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