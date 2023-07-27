Тур: 2. Стадион: Джи Эс Пи.
1:0
Первый тайм: 40'
Ход матча
32'
1:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
75 Владение мячом, % 25
Прогноз на матч от Liveresult
27
Белек
Вид
16
Сушич
Матео
15
Креспо
Хосе
20
Далсью
14
Шебаке
Иссам
20
Николич
Урош
10
Зукич
Деян
24
Чумич
Никола
77
Барай
Ив
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Защитник
-
20 ДалсьюЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Шебаке ИссамЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Са Пинту Рикарду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Николич УрошПолузащитник
-
10 Зукич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Чумич НиколаНападающий
- Нападающий
-
77 Барай ИвНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Еличич ИгорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Radoslav Batak
Результаты последних матчей
АПОЭЛ
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
АПОЭЛ - Волос 1:1 АПОЭЛ - Бейтар Трамп 1:2 Левски София - АПОЭЛ 0:0 Ботев Враца - АПОЭЛ 0:3
АПОЭЛ - ЦСКА София II 1:0 АПОЭЛ - ФК ЦСКА 1948 София II 1:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:3 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:1 Пафос - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:0 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Аполлон 0:2 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:2 АПОЭЛ - Пафос 0:0 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:0 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Докса Катокопия 1:1
Войводина Нови Сад
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Войводина Нови Сад - Борац Баня-Лука 1:1 Мура - Войводина Нови Сад 1:2 АЕК Ларнака - Войводина Нови Сад 0:0 Войводина Нови Сад - Славен 1:1
Войводина Нови Сад - Алюминий 1:1 Оцелул Галац - Войводина Нови Сад 2:2 Войводина Нови Сад - Вождовац 1:0 Бачка-Топола - Войводина Нови Сад 1:1 Войводина Нови Сад - Партизан 2:2 Войводина Нови Сад - Чукарички 0:1 Црвена Звезда - Войводина Нови Сад 2:1 Чукарички - Войводина Нови Сад 1:0 Раднички Ниш - Войводина Нови Сад 0:1 Войводина Нови Сад - Вождовац 2:0 Раднички 1923 - Войводина Нови Сад 2:2 Войводина Нови Сад - Нови Пазар 4:0 Войводина Нови Сад - Нови Пазар 2:0 Бачка-Топола - Войводина Нови Сад 1:1 Войводина Нови Сад - Партизан 2:1 Явор Иваньица - Войводина Нови Сад 1:1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Дукаджини
|Зульфийи Ильяса
|3
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Пенибонт
|Крис Венаблес
|1 1
|Бальцан
|Andre I
|1 1
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Линфилд
|Финлейсон Дэниэл
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч АПОЭЛ 1:0 Войводина Нови Сад
Исход игры
АПОЭЛ
84.8% (95)
Ничья
12.5% (14)
Войводина Нови Сад
2.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
33.03% (36)
Меньше
66.97% (73)
Обе команды забьют
Да
43.12% (47)
Нет
56.88% (62)
Популярный счёт
2:0 АПОЭЛ
26.8% (30)
2:1 АПОЭЛ
25.9% (29)
1:0 АПОЭЛ
25% (28)
1:1 Ничья
11.6% (13)
3:1 АПОЭЛ
3.6% (4)
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