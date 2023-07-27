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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
АПОЭЛ
2:1
Конец матча
Войводина Нови Сад
0'
1:0
32' Гол
Квилитая Георгий
45' Желтая карточка
Вукчевич Иван
53' Желтая карточка
Креспо Хосе
1:1
56' Гол
Зукич Деян
2:1
65' Гол
Двали Лаша
66' Желтая карточка
Mamadou Traore1
90' Желтая карточка
Чумич Никола
90'+7

Ход матча

32'
Квилитая Георгий
1:0
45'
 
Вукчевич Иван
46'
 
Еличич Игор
Црномаркович Джордже
46'
 
Stefan Vukic
Вукчевич Иван
53'
Креспо Хосе
 
56'
1:1
Зукич Деян
(Чумич Никола)
58'
 
Радулович Андрия
Николич Урош
65'
Двали Лаша
2:1
66'
 
Mamadou Traore1
73'
Вильяфаньес Лукас
Сарфо Кингсли
 
73'
Маркиньос XXIII
Эдуарду Уилсон
 
73'
Stavros Gavriel
Далсью
 
78'
 
Буснич Александар
Зукич Деян
84'
 
Милетич Владимир
Filip Antonijevic
85'
Томане Антониу
Квилитая Георгий
 
85'
Петрович Радосав
Костадинов Георги
 
90'
 
Чумич Никола

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогнозы 112
АПОЭЛ 84.8% (95)
X 12.5% (14)
Войводина Нови Сад 2.7% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
27
Белек
Вид
16
Сушич
Матео
15
Креспо
Хосе
5
Двали
Лаша
20
Далсью
70
Костадинов
Георги
44
Сарфо
Кингсли
14
Шебаке
Иссам
28
Фетфатцидис
Иоаннис
9
Эдуарду
Уилсон
11
Квилитая
Георгий
25
Каревич
Лазар
6
Mamadou
Traore1
18
Filip
Antonijevic
5
Црномаркович
Джордже
50
Лазаревич
Милан
20
Николич
Урош
10
Зукич
Деян
7
Милосавлевич
Радомир
24
Чумич
Никола
99
Вукчевич
Иван
77
Барай
Ив
АПОЭЛ
3-2-3-2
Войводина Нови Сад
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Двали Лаша 1 1
Квилитая Георгий 1 1
Войводина Нови Сад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зукич Деян 1 1
Чумич Никола 0 0

Карточки

АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Креспо Хосе 1 0
Войводина Нови Сад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чумич Никола 1 0
Вукчевич Иван 1 0
Mamadou Traore1 1 0

Результаты матчей

АПОЭЛ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Войводина Нови Сад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
АПОЭЛ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Войводина Нови Сад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

АПОЭЛ
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
АПОЭЛ - Волос 1:1 АПОЭЛ - Бейтар Трамп 1:2 Левски София - АПОЭЛ 0:0 Ботев Враца - АПОЭЛ 0:3
АПОЭЛ - ЦСКА София II 1:0 АПОЭЛ - ФК ЦСКА 1948 София II 1:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:3 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:1 Пафос - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:0 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Аполлон 0:2 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:2 АПОЭЛ - Пафос 0:0 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:0 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Докса Катокопия 1:1
Войводина Нови Сад
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Войводина Нови Сад - Борац Баня-Лука 1:1 Мура - Войводина Нови Сад 1:2 АЕК Ларнака - Войводина Нови Сад 0:0 Войводина Нови Сад - Славен 1:1
Войводина Нови Сад - Алюминий 1:1 Оцелул Галац - Войводина Нови Сад 2:2 Войводина Нови Сад - Вождовац 1:0 Бачка-Топола - Войводина Нови Сад 1:1 Войводина Нови Сад - Партизан 2:2 Войводина Нови Сад - Чукарички 0:1 Црвена Звезда - Войводина Нови Сад 2:1 Чукарички - Войводина Нови Сад 1:0 Раднички Ниш - Войводина Нови Сад 0:1 Войводина Нови Сад - Вождовац 2:0 Раднички 1923 - Войводина Нови Сад 2:2 Войводина Нови Сад - Нови Пазар 4:0 Войводина Нови Сад - Нови Пазар 2:0 Бачка-Топола - Войводина Нови Сад 1:1 Войводина Нови Сад - Партизан 2:1 Явор Иваньица - Войводина Нови Сад 1:1

Результаты матчей

АПОЭЛ
Войводина Нови Сад

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

АПОЭЛ
Войводина Нови Сад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Пюник Джуричич Лука 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Спартак Трнава Горосито Николас 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Вукчевич Иван получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Г О О О О Л - Квилитая Георгий бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Neo GSP Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    АПОЭЛ 84.8% (95)
    X 12.5% (14)
    Войводина Нови Сад 2.7% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч АПОЭЛ 2:1 Войводина Нови Сад онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч АПОЭЛ 2:1 Войводина Нови Сад

    Исход игры
    АПОЭЛ
    84.8% (95)
    Ничья
    12.5% (14)
    Войводина Нови Сад
    2.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.03% (36)
    Меньше
    66.97% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    43.12% (47)
    Нет
    56.88% (62)
    Популярный счёт
    2:0 АПОЭЛ
    26.8% (30)
    2:1 АПОЭЛ
    25.9% (29)
    1:0 АПОЭЛ
    25% (28)
    1:1 Ничья
    11.6% (13)
    3:1 АПОЭЛ
    3.6% (4)
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