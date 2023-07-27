Тур: 2. Стадион: Джи Эс Пи.
2:1
Конец матча
0'
1:0
32' ГолКвилитая Георгий
45' Желтая карточкаВукчевич Иван
53' Желтая карточкаКреспо Хосе
1:1
56' ГолЗукич Деян
2:1
65' ГолДвали Лаша
66' Желтая карточкаMamadou Traore1
90' Желтая карточкаЧумич Никола
90'+7
Ход матча
32'
1:0
45'
53'
56'
1:1
65'
2:1
66'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 4
-
8 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
27
Белек
Вид
16
Сушич
Матео
15
Креспо
Хосе
20
Далсью
14
Шебаке
Иссам
20
Николич
Урош
10
Зукич
Деян
24
Чумич
Никола
77
Барай
Ив
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Защитник
-
20 ДалсьюЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Шебаке ИссамЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Са Пинту Рикарду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Николич УрошПолузащитник
-
10 Зукич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Чумич НиколаНападающий
- Нападающий
-
77 Барай ИвНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Еличич ИгорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Radoslav Batak
Бомбардиры внутри турнира
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Двали Лаша
|1
|1
|Квилитая Георгий
|1
|1
Войводина Нови Сад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зукич Деян
|1
|1
|Чумич Никола
|0
|0
Карточки
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Креспо Хосе
|1
|0
Войводина Нови Сад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чумич Никола
|1
|0
|Вукчевич Иван
|1
|0
|Mamadou Traore1
|1
|0
Результаты матчей
АПОЭЛ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Войводина Нови Сад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
АПОЭЛ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Войводина Нови Сад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
АПОЭЛ
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
АПОЭЛ - Волос 1:1 АПОЭЛ - Бейтар Трамп 1:2 Левски София - АПОЭЛ 0:0 Ботев Враца - АПОЭЛ 0:3
АПОЭЛ - ЦСКА София II 1:0 АПОЭЛ - ФК ЦСКА 1948 София II 1:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:3 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:1 Пафос - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:0 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Аполлон 0:2 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:2 АПОЭЛ - Пафос 0:0 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:0 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Докса Катокопия 1:1
Войводина Нови Сад
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Войводина Нови Сад - Борац Баня-Лука 1:1 Мура - Войводина Нови Сад 1:2 АЕК Ларнака - Войводина Нови Сад 0:0 Войводина Нови Сад - Славен 1:1
Войводина Нови Сад - Алюминий 1:1 Оцелул Галац - Войводина Нови Сад 2:2 Войводина Нови Сад - Вождовац 1:0 Бачка-Топола - Войводина Нови Сад 1:1 Войводина Нови Сад - Партизан 2:2 Войводина Нови Сад - Чукарички 0:1 Црвена Звезда - Войводина Нови Сад 2:1 Чукарички - Войводина Нови Сад 1:0 Раднички Ниш - Войводина Нови Сад 0:1 Войводина Нови Сад - Вождовац 2:0 Раднички 1923 - Войводина Нови Сад 2:2 Войводина Нови Сад - Нови Пазар 4:0 Войводина Нови Сад - Нови Пазар 2:0 Бачка-Топола - Войводина Нови Сад 1:1 Войводина Нови Сад - Партизан 2:1 Явор Иваньица - Войводина Нови Сад 1:1
Результаты матчей
АПОЭЛ
Войводина Нови Сад
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
АПОЭЛ
Войводина Нови Сад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Пюник
|Джуричич Лука
|3
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|3
|Пенибонт
|Крис Венаблес
|1 1
|Спартак Трнава
|Горосито Николас
|1 1
|Бальцан
|Andre I
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч АПОЭЛ 2:1 Войводина Нови Сад
Исход игры
АПОЭЛ
84.8% (95)
Ничья
12.5% (14)
Войводина Нови Сад
2.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
33.03% (36)
Меньше
66.97% (73)
Обе команды забьют
Да
43.12% (47)
Нет
56.88% (62)
Популярный счёт
2:0 АПОЭЛ
26.8% (30)
2:1 АПОЭЛ
25.9% (29)
1:0 АПОЭЛ
25% (28)
1:1 Ничья
11.6% (13)
3:1 АПОЭЛ
3.6% (4)
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