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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Габала
0:0
Первый тайм: 3'
Омония Никосия
0'
Прогнозы 126
Габала 57.1% (72)
X 35.7% (45)
Омония Никосия 7.1% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Габала
Ничья
Омония Никосия
3.95
3.30
2.65
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
13
Атангана
Кристоф
2
Гиртимов
Илькин
28
Мусаев
Мурад
4
Африко
Лукас
34
Аббасов
Урфан
99
Исаии
Ахмед
7
Сафаров
Эмил
9
Ayyoub
Allach
14
Искандеров
Ульву
72
Халайла
Осама
10
Хани
Омар
40
Фабиано
Фрейтас
3
Мэтьюз
Адам
5
Кулибали
Сену
22
Ланг
Адам
6
Сиприано
Маркос
Робсон
31
Кусулос
Янис
8
Кассама
Морету
10
Лойзу
Лойзос
90
Безус
Роман
7
Семедо
Вилли
18
Ансарифард
Карим
Габала
4-2-1-3
Омония Никосия
4-2-3-1

Результаты последних матчей

Габала
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Габала - Гостивар 3:1 Оренбург - Габала 1:1 Габала - Сабах Баку 2:2 Нефтчи - Габала 0:1
Габала - Кяпаз 1:1 Шамахы - Габала 0:0 Габала - Туран Товуз 1:2 Карабах - Габала 3:0 Габала - Сабаил 4:2 Сабаил - Габала 0:1 Сумгаит - Габала 2:3 Габала - Сабаил 3:2 Нефтчи - Габала 1:2 Габала - Зира 2:1 Сабах Баку - Габала 3:2 Габала - Шамахы 2:0 Туран Товуз - Габала 1:1 Габала - Карабах 1:3 Сабаил - Габала 2:2 Габала - Сумгаит 2:1
Омония Никосия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Арис Лимассол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Радомьяк Радом 4:1 Омония Никосия - Тренчин 1:1 Гурник Ленчна - Омония Никосия 0:0
Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Омония Никосия 0:1 Арис Лимассол - Омония Никосия 1:0 Пафос - Омония Никосия 0:1 Омония Никосия - Аполлон 1:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - Пафос 3:1 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Арис Лимассол 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Омония Никосия - Пафос 2:0 Аполлон - Омония Никосия 3:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - Омония Никосия 1:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - АПОЭЛ 0:2

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    3'
    В центральном круге в верховой борьбе неудачно столкнулись Гиртимов и Безус. Арбитр сразу остановил встречу и вызвал медиков на поле.
  • 2'
    "Габала" играет в бордовых футболках и чёрных трусах, "Омония" - в белой форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на Габалинском городском стадионе!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gabala City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 31.5% пользователей.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Габала 0:0 Омония Никосия

Исход игры
Габала
56.7% (72)
Ничья
35.4% (45)
Омония Никосия
7.9% (10)
Тотал 2.5
Больше
33.87% (42)
Меньше
66.13% (82)
Обе команды забьют
Да
66.13% (82)
Нет
33.87% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.5% (40)
2:1 Габала
29.1% (37)
1:0 Габала
21.3% (27)
2:0 Габала
5.5% (7)
1:2 Омония Никосия
3.1% (4)
0:1 Омония Никосия
3.1% (4)
0:0 Ничья
2.4% (3)
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