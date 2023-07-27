Тур: 2. Стадион: Габалинский городской стадион.
0:0
Первый тайм: 3'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
2.70 Победа «Габалы»
-
28
Мусаев
Мурад
99
Исаии
Ахмед
10
Хани
Омар
22
Ланг
Адам
31
Кусулос
Янис
10
Лойзу
Лойзос
90
Безус
Роман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Мусаев МурадЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Исаии АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Хани ОмарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Алиев НиджатЗащитник
-
17 Акакпо ЯовиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бахшиев Эльмар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Защитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Лойзу ЛойзосПолузащитник
-
90 Безус РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Симич ВелькоПолузащитник
-
19 Баширу ФуадПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Софронис Августис
Результаты последних матчей
Габала
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Габала - Гостивар 3:1 Оренбург - Габала 1:1 Габала - Сабах Баку 2:2 Нефтчи - Габала 0:1
Габала - Кяпаз 1:1 Шамахы - Габала 0:0 Габала - Туран Товуз 1:2 Карабах - Габала 3:0 Габала - Сабаил 4:2 Сабаил - Габала 0:1 Сумгаит - Габала 2:3 Габала - Сабаил 3:2 Нефтчи - Габала 1:2 Габала - Зира 2:1 Сабах Баку - Габала 3:2 Габала - Шамахы 2:0 Туран Товуз - Габала 1:1 Габала - Карабах 1:3 Сабаил - Габала 2:2 Габала - Сумгаит 2:1
Омония Никосия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Арис Лимассол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Радомьяк Радом 4:1 Омония Никосия - Тренчин 1:1 Гурник Ленчна - Омония Никосия 0:0
Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Омония Никосия 0:1 Арис Лимассол - Омония Никосия 1:0 Пафос - Омония Никосия 0:1 Омония Никосия - Аполлон 1:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - Пафос 3:1 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Арис Лимассол 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Омония Никосия - Пафос 2:0 Аполлон - Омония Никосия 3:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - Омония Никосия 1:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - АПОЭЛ 0:2
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Дукаджини
|Зульфийи Ильяса
|3
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Пенибонт
|Крис Венаблес
|1 1
|Бальцан
|Andre I
|1 1
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Линфилд
|Финлейсон Дэниэл
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
2.70 Победа «Габалы»
-
Прогнозы на матч Габала 0:0 Омония Никосия
Исход игры
Габала
56.7% (72)
Ничья
35.4% (45)
Омония Никосия
7.9% (10)
Тотал 2.5
Больше
33.87% (42)
Меньше
66.13% (82)
Обе команды забьют
Да
66.13% (82)
Нет
33.87% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.5% (40)
2:1 Габала
29.1% (37)
1:0 Габала
21.3% (27)
2:0 Габала
5.5% (7)
1:2 Омония Никосия
3.1% (4)
0:1 Омония Никосия
3.1% (4)
0:0 Ничья
2.4% (3)
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