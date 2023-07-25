Тур: 2. Стадион: Gabala City Stadium.
Позже
Результаты последних матчей
Габала
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Габала - Гостивар 3:1 Оренбург - Габала 1:1 Габала - Сабах Баку 2:2 Нефтчи - Габала 0:1
Габала - Кяпаз 1:1 Шамахы - Габала 0:0 Габала - Туран Товуз 1:2 Карабах - Габала 3:0 Габала - Сабаил 4:2 Сабаил - Габала 0:1 Сумгаит - Габала 2:3 Габала - Сабаил 3:2 Нефтчи - Габала 1:2 Габала - Зира 2:1 Сабах Баку - Габала 3:2 Габала - Шамахы 2:0 Туран Товуз - Габала 1:1 Габала - Карабах 1:3 Сабаил - Габала 2:2 Габала - Сумгаит 2:1
Омония Никосия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Арис Лимассол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Радомьяк Радом 4:1 Омония Никосия - Тренчин 1:1 Гурник Ленчна - Омония Никосия 0:0
Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Омония Никосия 0:1 Арис Лимассол - Омония Никосия 1:0 Пафос - Омония Никосия 0:1 Омония Никосия - Аполлон 1:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - Пафос 3:1 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Арис Лимассол 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Омония Никосия - Пафос 2:0 Аполлон - Омония Никосия 3:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - Омония Никосия 1:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - АПОЭЛ 0:2
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Дукаджини
|Зульфийи Ильяса
|3
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Пенибонт
|Крис Венаблес
|1 1
|Бальцан
|Andre I
|1 1
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Линфилд
|Финлейсон Дэниэл
|1 1
Прогнозы на матч Габала - Омония Никосия
Исход игры
Габала
65.5% (38)
Ничья
27.6% (16)
Омония Никосия
6.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
43.86% (25)
Меньше
56.14% (32)
Обе команды забьют
Да
70.18% (40)
Нет
29.82% (17)
Популярный счёт
2:1 Габала
37.9% (22)
1:1 Ничья
25.9% (15)
1:0 Габала
17.2% (10)
2:0 Габала
8.6% (5)
1:2 Омония Никосия
5.2% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!