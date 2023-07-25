  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Габала
 
Позже
Омония Никосия
Прогнозы 58
Габала 65.5% (38)
X 27.6% (16)
Омония Никосия 6.9% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Габала
Ничья
Омония Никосия
2.75
3.25
2.90
Все Коэффициенты

Результаты последних матчей

Габала
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Габала - Гостивар 3:1 Оренбург - Габала 1:1 Габала - Сабах Баку 2:2 Нефтчи - Габала 0:1
Габала - Кяпаз 1:1 Шамахы - Габала 0:0 Габала - Туран Товуз 1:2 Карабах - Габала 3:0 Габала - Сабаил 4:2 Сабаил - Габала 0:1 Сумгаит - Габала 2:3 Габала - Сабаил 3:2 Нефтчи - Габала 1:2 Габала - Зира 2:1 Сабах Баку - Габала 3:2 Габала - Шамахы 2:0 Туран Товуз - Габала 1:1 Габала - Карабах 1:3 Сабаил - Габала 2:2 Габала - Сумгаит 2:1
Омония Никосия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Арис Лимассол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Радомьяк Радом 4:1 Омония Никосия - Тренчин 1:1 Гурник Ленчна - Омония Никосия 0:0
Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Омония Никосия 0:1 Арис Лимассол - Омония Никосия 1:0 Пафос - Омония Никосия 0:1 Омония Никосия - Аполлон 1:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - Пафос 3:1 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Арис Лимассол 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Омония Никосия - Пафос 2:0 Аполлон - Омония Никосия 3:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - Омония Никосия 1:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - АПОЭЛ 0:2

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Габала - Омония Никосия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 июля 2023, осталось 2 дня 11 часов 35 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 58
    Габала 65.5% (38)
    X 27.6% (16)
    Омония Никосия 6.9% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Габала
    Ничья
    Омония Никосия
    2.75
    3.25
    2.90
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Габала - Омония Никосия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогнозы на матч Габала - Омония Никосия

    Исход игры
    Габала
    65.5% (38)
    Ничья
    27.6% (16)
    Омония Никосия
    6.9% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.86% (25)
    Меньше
    56.14% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    70.18% (40)
    Нет
    29.82% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Габала
    37.9% (22)
    1:1 Ничья
    25.9% (15)
    1:0 Габала
    17.2% (10)
    2:0 Габала
    8.6% (5)
    1:2 Омония Никосия
    5.2% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Габала
    Омония Никосия
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     