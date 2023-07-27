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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Лех
2:0
Первый тайм: 45+'
Кауно Жальгирис
0'
1:0
11' Гол
Хотич Дино
2:0
41' Гол
Милич Антонио

Ход матча

11'
Хотич Дино
(Соуза Афонсу)
1:0
41'
Милич Антонио
(Перейра Жоэл III)
2:0
43'
Карлстрём Йеспер
Мархвиньски Филип
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 76 Владение мячом, % 24
Прогнозы 109
Лех 100% (109)
X 0% (0)
Кауно Жальгирис 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лех
Ничья
Кауно Жальгирис
1.20
9.00
55.00
Все Коэффициенты
35
Беднарек
Филип
2
Перейра
Жоэл
III
23
Блажич
Миха
16
Милич
Антонио
5
Андерссон
Элиас
22
Муравски
Радослав
21
Хотич
Дино
10
Мархвиньски
Филип
7
Соуза
Афонсу
11
Вельде
Кристоффер
17
Шимчак
Филип
22
Микеленис
Дейвидас
43
Jason
Noslin
99
Спано
Максим
93
Гирдвайнис
Эдвинас
70
Латушан
Розарио
17
Арманавичюс
Вилюс
4
Дапкус
Мартинас
14
Узела
Каролис
11
Аусменди
Хабьер
47
Armandas
Kucys
88
Фасе
Антон
Лех
4-1-4-1
Кауно Жальгирис
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хотич Дино 1 1
Милич Антонио 1 1
Перейра Жоэл III 0 0
Соуза Афонсу 0 0
Кауно Жальгирис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Пяст - Лех 1:2 АЗ Алкмаар - Лех 4:0 Лех - Баник Острава 1:1 Лех - Слован Либерец 1:3
Лех - Ягеллония Белосток 2:0 Корона Кельце - Лех 0:3 Ракув - Лех 0:2 Лех - Краковия 3:0 Лех - Гурник Забже 0:1 Радомьяк Радом - Лех 1:1 Фиорентина - Лех 2:3 Легия - Лех 2:2 Лех - Фиорентина 1:4 Лех - Варта Познань 2:0 Лех - Погонь Щецин 2:2 Видзев Лодзь - Лех 1:2 Юргорден - Лех 0:3 Пяст - Лех 1:1 Лех - Юргорден 2:0 Лех - Лехия Гданьск 5:0
Кауно Жальгирис
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Дайнава Алитус - Кауно Жальгирис 1:1 Банга Гаргждай - Кауно Жальгирис 1:1 Паневежис - Кауно Жальгирис 3:0 Кауно Жальгирис - Шяуляй 3:2
Кауно Жальгирис - Жальгирис 2:5 Кауно Жальгирис - Судува 1:1 Ритеряй - Кауно Жальгирис 1:1 Джюгас Тельшяй - Кауно Жальгирис 0:0 Кауно Жальгирис - Банга Гаргждай 0:0 Кауно Жальгирис - Дайнава Алитус 1:0 Жальгирис - Кауно Жальгирис 2:1 Кауно Жальгирис - Паневежис 0:1 Шяуляй - Кауно Жальгирис 1:0 Кауно Жальгирис - Судува 3:0 Хегельман Литауэн - Кауно Жальгирис 3:2 Кауно Жальгирис - Ритеряй 3:1 Банга Гаргждай - Кауно Жальгирис 0:2 Кауно Жальгирис - Джюгас Тельшяй 3:1 Дайнава Алитус - Кауно Жальгирис 0:0 Кауно Жальгирис - Лиепая 2:2

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Пюник Джуричич Лука 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Спартак Трнава Горосито Николас 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Весь список
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Прогнозы 109
Лех 100% (109)
X 0% (0)
Кауно Жальгирис 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лех
Ничья
Кауно Жальгирис
1.20
9.00
55.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лех 2:0 Кауно Жальгирис онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Лех 2:0 Кауно Жальгирис

Исход игры
Лех
100% (109)
Ничья
0% (0)
Кауно Жальгирис
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
30.84% (33)
Меньше
69.16% (74)
Обе команды забьют
Да
20.56% (22)
Нет
79.44% (85)
Популярный счёт
2:0 Лех
53.2% (58)
2:1 Лех
16.5% (18)
1:0 Лех
14.7% (16)
3:0 Лех
5.5% (6)
3:1 Лех
3.7% (4)
4:0 Лех
1.8% (2)
5:0 Лех
1.8% (2)
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Лех
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