Тур: 2. Стадион: Городской стадион Познань.
2:0
Первый тайм: 45+'
Ход матча
11'
1:0
41'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 0
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
76 Владение мячом, % 24
Прогноз на матч от Liveresult
23
Блажич
Миха
21
Хотич
Дино
17
Шимчак
Филип
43
Jason
Noslin
99
Спано
Максим
88
Фасе
Антон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Блажич МихаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Хотич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шимчак ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Гургул МихалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
90 Собех АртурНападающий
-
54 Вилак ФилипНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Jason NoslinЗащитник
-
99 Спано МаксимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
88 Фасе АнтонНападающий
- Запасные игроки
-
13 Плукас ИгнасВратарь
-
18 Сет СинсереЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
83 Pijus Nainys
-
-
-
Главный тренер: Марюс Станкявичюс
Бомбардиры внутри турнира
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хотич Дино
|1
|1
|Милич Антонио
|1
|1
|Перейра Жоэл III
|0
|0
|Соуза Афонсу
|0
|0
Кауно Жальгирис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Результаты последних матчей
Лех
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Пяст - Лех 1:2 АЗ Алкмаар - Лех 4:0 Лех - Баник Острава 1:1 Лех - Слован Либерец 1:3
Лех - Ягеллония Белосток 2:0 Корона Кельце - Лех 0:3 Ракув - Лех 0:2 Лех - Краковия 3:0 Лех - Гурник Забже 0:1 Радомьяк Радом - Лех 1:1 Фиорентина - Лех 2:3 Легия - Лех 2:2 Лех - Фиорентина 1:4 Лех - Варта Познань 2:0 Лех - Погонь Щецин 2:2 Видзев Лодзь - Лех 1:2 Юргорден - Лех 0:3 Пяст - Лех 1:1 Лех - Юргорден 2:0 Лех - Лехия Гданьск 5:0
Кауно Жальгирис
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Дайнава Алитус - Кауно Жальгирис 1:1 Банга Гаргждай - Кауно Жальгирис 1:1 Паневежис - Кауно Жальгирис 3:0 Кауно Жальгирис - Шяуляй 3:2
Кауно Жальгирис - Жальгирис 2:5 Кауно Жальгирис - Судува 1:1 Ритеряй - Кауно Жальгирис 1:1 Джюгас Тельшяй - Кауно Жальгирис 0:0 Кауно Жальгирис - Банга Гаргждай 0:0 Кауно Жальгирис - Дайнава Алитус 1:0 Жальгирис - Кауно Жальгирис 2:1 Кауно Жальгирис - Паневежис 0:1 Шяуляй - Кауно Жальгирис 1:0 Кауно Жальгирис - Судува 3:0 Хегельман Литауэн - Кауно Жальгирис 3:2 Кауно Жальгирис - Ритеряй 3:1 Банга Гаргждай - Кауно Жальгирис 0:2 Кауно Жальгирис - Джюгас Тельшяй 3:1 Дайнава Алитус - Кауно Жальгирис 0:0 Кауно Жальгирис - Лиепая 2:2
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Пюник
|Джуричич Лука
|3
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|3
|Пенибонт
|Крис Венаблес
|1 1
|Спартак Трнава
|Горосито Николас
|1 1
|Бальцан
|Andre I
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лех 2:0 Кауно Жальгирис
Исход игры
Лех
100% (109)
Ничья
0% (0)
Кауно Жальгирис
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
30.84% (33)
Меньше
69.16% (74)
Обе команды забьют
Да
20.56% (22)
Нет
79.44% (85)
Популярный счёт
2:0 Лех
53.2% (58)
2:1 Лех
16.5% (18)
1:0 Лех
14.7% (16)
3:0 Лех
5.5% (6)
3:1 Лех
3.7% (4)
4:0 Лех
1.8% (2)
5:0 Лех
1.8% (2)
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