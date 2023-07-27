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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Лех
3:1
Конец матча
Кауно Жальгирис
0'
1:0
11' Гол
Хотич Дино
2:0
41' Гол
Милич Антонио
3:0
45' Гол
Муравски Радослав
3:1
57' Гол
Фасе Антон
82' Желтая карточка
Гирдвайнис Эдвинас
90' Желтая карточка
Должников Артур
90'+6

Ход матча

11'
Хотич Дино
(Андерссон Элиас)
1:0
41'
Милич Антонио
(Перейра Жоэл III)
2:0
42'
Карлстрём Йеспер
Мархвиньски Филип
 
45'
Муравски Радослав
(Хотич Дино)
3:0
57'
3:1
Фасе Антон
58'
Исхак Микаэль
Хотич Дино
 
58'
Дуглас Барри
Андерссон Элиас
 
60'
 
Должников Артур
Armandas Kucys
60'
 
Шилкайтис Каролис
Арманавичюс Вилюс
65'
 
Клонюнас Эдвинас
Дапкус Мартинас
79'
 
Andrii Karvatskyi
Латушан Розарио
79'
 
Вальскис Нериюс
Аусменди Хабьер
82'
Вилак Филип
Шимчак Филип
 
82'
Собех Артур
Соуза Афонсу
 
82'
 
Гирдвайнис Эдвинас
90'
 
Должников Артур

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 1
  • 10 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 72 Владение мячом, % 28
Прогнозы 109
Лех 100% (109)
X 0% (0)
Кауно Жальгирис 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
35
Беднарек
Филип
2
Перейра
Жоэл
III
23
Блажич
Миха
16
Милич
Антонио
5
Андерссон
Элиас
22
Муравски
Радослав
21
Хотич
Дино
10
Мархвиньски
Филип
7
Соуза
Афонсу
11
Вельде
Кристоффер
17
Шимчак
Филип
22
Микеленис
Дейвидас
43
Jason
Noslin
99
Спано
Максим
93
Гирдвайнис
Эдвинас
70
Латушан
Розарио
17
Арманавичюс
Вилюс
4
Дапкус
Мартинас
14
Узела
Каролис
11
Аусменди
Хабьер
47
Armandas
Kucys
88
Фасе
Антон
Лех
4-1-4-1
Кауно Жальгирис
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хотич Дино 1 1
Муравски Радослав 1 1
Милич Антонио 1 1
Андерссон Элиас 0 0
Перейра Жоэл III 0 0
Кауно Жальгирис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фасе Антон 1 1

Карточки

Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кауно Жальгирис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гирдвайнис Эдвинас 1 0

Результаты матчей

Лех
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кауно Жальгирис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Лех
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кауно Жальгирис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Пяст - Лех 1:2 АЗ Алкмаар - Лех 4:0 Лех - Баник Острава 1:1 Лех - Слован Либерец 1:3
Лех - Ягеллония Белосток 2:0 Корона Кельце - Лех 0:3 Ракув - Лех 0:2 Лех - Краковия 3:0 Лех - Гурник Забже 0:1 Радомьяк Радом - Лех 1:1 Фиорентина - Лех 2:3 Легия - Лех 2:2 Лех - Фиорентина 1:4 Лех - Варта Познань 2:0 Лех - Погонь Щецин 2:2 Видзев Лодзь - Лех 1:2 Юргорден - Лех 0:3 Пяст - Лех 1:1 Лех - Юргорден 2:0 Лех - Лехия Гданьск 5:0
Кауно Жальгирис
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Дайнава Алитус - Кауно Жальгирис 1:1 Банга Гаргждай - Кауно Жальгирис 1:1 Паневежис - Кауно Жальгирис 3:0 Кауно Жальгирис - Шяуляй 3:2
Кауно Жальгирис - Жальгирис 2:5 Кауно Жальгирис - Судува 1:1 Ритеряй - Кауно Жальгирис 1:1 Джюгас Тельшяй - Кауно Жальгирис 0:0 Кауно Жальгирис - Банга Гаргждай 0:0 Кауно Жальгирис - Дайнава Алитус 1:0 Жальгирис - Кауно Жальгирис 2:1 Кауно Жальгирис - Паневежис 0:1 Шяуляй - Кауно Жальгирис 1:0 Кауно Жальгирис - Судува 3:0 Хегельман Литауэн - Кауно Жальгирис 3:2 Кауно Жальгирис - Ритеряй 3:1 Банга Гаргждай - Кауно Жальгирис 0:2 Кауно Жальгирис - Джюгас Тельшяй 3:1 Дайнава Алитус - Кауно Жальгирис 0:0 Кауно Жальгирис - Лиепая 2:2

Результаты матчей

Лех
Кауно Жальгирис

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Лех
Кауно Жальгирис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Пюник Джуричич Лука 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Железничар Дрина Амар 3
Дукаджини Даллку Арменд 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Poznan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 109
    Лех 100% (109)
    X 0% (0)
    Кауно Жальгирис 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лех 3:1 Кауно Жальгирис

    Исход игры
    Лех
    100% (109)
    Ничья
    0% (0)
    Кауно Жальгирис
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.84% (33)
    Меньше
    69.16% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    20.56% (22)
    Нет
    79.44% (85)
    Популярный счёт
    2:0 Лех
    53.2% (58)
    2:1 Лех
    16.5% (18)
    1:0 Лех
    14.7% (16)
    3:0 Лех
    5.5% (6)
    3:1 Лех
    3.7% (4)
    4:0 Лех
    1.8% (2)
    5:0 Лех
    1.8% (2)
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