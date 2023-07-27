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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
ЦСКА София
0:0
Первый тайм: 41'
Сепси
0'
26' Желтая карточка
Алими Исник
38' Желтая карточка
Георге Ион

Ход матча

26'
 
Алими Исник
38'
 
Георге Ион

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 70 Владение мячом, % 30
Прогнозы 110
ЦСКА София 97.3% (107)
X 2.7% (3)
Сепси 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЦСКА София
Ничья
Сепси
2.00
3.64
5.60
Все Коэффициенты
1
Бузатто
Густаво
22
Махмутович
Энес
4
Кох
Менно
13
Brayan
Cordoba
19
Турицов
Иван
15
Вион
Тибо
26
Marcelino
Carreazo
7
Линнсет
Йонатан
14
Хейнтс
Тобиас
11
Фаэтон
Маттиас
9
Назон
Даккенс
33
Никзули
Роланд
77
Аганович
Аднан
13
Чоботарю
Денис
44
Бэлаша
Михай
20
Думитреску
Андрес
21
Алими
Исник
6
Паун
Николае
11
Штефэнеску
Мариус
10
Матей
Космин
8
Георге
Ион
18
Шафранко
Павол
ЦСКА София
3-4-1-2
Сепси
4-2-3-1

История личных встреч

ЦСКА София
Сепси

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40.9%
59.1%
9 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

23 матча

78.3%
17.4%
4.3%
18 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

39.1%
56.5%
4.4%
9 побед 13 ничьих 1 победа

Второй тайм

60.9%
34.8%
4.3%
14 побед 8 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
0:4
ГА
3:1
ГА
2:0
БВЛ
2:0
БВЛ
0:1
БВЛ
2:0
БВЛ
0:1
БВЛ
0:0
БВЛ
1:0
БВЛ
0:2
БВЛ
1:0
ПЛ
4:1
ГА
0:2
С
1:3
К
2:1
ГА
0:0
ГА
1:1
ГА
1:0
ГА
2:0
ГА
1:0
ГА
2:0
С
1:0
ГА
0:0

Голы

Всего голов

26
13

Голов в среднем за матч

1.13
0.59

Среднее время на гол

79
152

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

1.13
0.74

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

79
121

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

ЦСКА София
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алими Исник 1 0
Георге Ион 1 0

Результаты последних матчей

ЦСКА София
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ЦСКА София - Крумовград 1:0 Хебар Пазарджик - ЦСКА София 0:0 ЦСКА София - Тироль 2:1 ЦСКА София - Карабах 0:1
Базель - ЦСКА София 0:1 ЦСКА София - Ботошани 1:0 Левски София - ЦСКА София 0:2 ЦСКА София - ЦСКА-1948 1:1 ЦСКА София - Локомотив Пловдив 1:0 Лудогорец - ЦСКА София 2:2 ЦСКА София - Черно Море 2:0 ЦСКА София - Ботев Враца 5:1 Хебар Пазарджик - ЦСКА София 0:4 ЦСКА София - Лудогорец 0:1 Пирин Благоевград - ЦСКА София 0:1 ЦСКА София - Левски София 0:0 Славия София - ЦСКА София 0:2 ЦСКА София - Черно Море 1:2 Своге - ЦСКА София 1:1 ЦСКА София - Спартак Варна 1:0
Сепси
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сепси - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1 ЦСКА-1948 - Сепси 3:1
Сепси - Полесье 1:0 Ференцварош - Сепси 1:0 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Сепси - ЧФР Клуж 1:2 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Стяуа - Сепси 3:1 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 3:0 Сепси - Университатя Крайова 1:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - Рапид Бухарест 2:0 Сепси - Миовени 4:1 Сепси - Стяуа 1:2 Сепси - Брашов 1:0 Фарул Констанца - Сепси 2:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 38'
    Георге Ион получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Алими Исник получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bulgarska Armiya. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы 110
ЦСКА София 97.3% (107)
X 2.7% (3)
Сепси 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЦСКА София
Ничья
Сепси
2.00
3.64
5.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ЦСКА София 0:0 Сепси онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч ЦСКА София 0:0 Сепси

Исход игры
ЦСКА София
97.3% (108)
Ничья
2.7% (3)
Сепси
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
26.61% (29)
Меньше
73.39% (80)
Обе команды забьют
Да
25.69% (28)
Нет
74.31% (81)
Популярный счёт
1:0 ЦСКА София
36% (40)
2:0 ЦСКА София
33.3% (37)
2:1 ЦСКА София
20.7% (23)
3:0 ЦСКА София
3.6% (4)
1:1 Ничья
2.7% (3)
3:1 ЦСКА София
1.8% (2)
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