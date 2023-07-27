Тур: 2. Стадион: Стадион Болгарской Армии.
0:0
Первый тайм: 41'
Ход матча
26'
38'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
70 Владение мячом, % 30
Прогноз на матч от Liveresult
19
Турицов
Иван
15
Вион
Тибо
44
Бэлаша
Михай
21
Алими
Исник
10
Матей
Космин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Турицов ИванЗащитник
-
15 Вион ТибоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Дончев АсенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Sasa Ilic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Защитник
-
21 Алими ИсникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матей КосминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
98 Джедо ХунорВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рондон МариоНападающий
- Нападающий
-
97 Варга РоландНападающий
-
-
30 Akos Nistor
-
-
Главный тренер: Liviu Ciobotariu
История личных встреч
ЦСКА София
Сепси
22 матча
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40.9%
59.1%
9 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
23 матча
78.3%
17.4%
4.3%
18 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
39.1%
56.5%
4.4%
9 побед 13 ничьих 1 победа
Второй тайм
60.9%
34.8%
4.3%
14 побед 8 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
26
13
Голов в среднем за матч
1.13
0.59
Среднее время на гол
79
152
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Всего голов
26
17
Голов в среднем за матч
1.13
0.74
Тотал матчей
2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
79
121
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
ЦСКА София
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алими Исник
|1
|0
|Георге Ион
|1
|0
Результаты последних матчей
ЦСКА София
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ЦСКА София - Крумовград 1:0 Хебар Пазарджик - ЦСКА София 0:0 ЦСКА София - Тироль 2:1 ЦСКА София - Карабах 0:1
Базель - ЦСКА София 0:1 ЦСКА София - Ботошани 1:0 Левски София - ЦСКА София 0:2 ЦСКА София - ЦСКА-1948 1:1 ЦСКА София - Локомотив Пловдив 1:0 Лудогорец - ЦСКА София 2:2 ЦСКА София - Черно Море 2:0 ЦСКА София - Ботев Враца 5:1 Хебар Пазарджик - ЦСКА София 0:4 ЦСКА София - Лудогорец 0:1 Пирин Благоевград - ЦСКА София 0:1 ЦСКА София - Левски София 0:0 Славия София - ЦСКА София 0:2 ЦСКА София - Черно Море 1:2 Своге - ЦСКА София 1:1 ЦСКА София - Спартак Варна 1:0
Сепси
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сепси - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1 ЦСКА-1948 - Сепси 3:1
Сепси - Полесье 1:0 Ференцварош - Сепси 1:0 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Сепси - ЧФР Клуж 1:2 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Стяуа - Сепси 3:1 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 3:0 Сепси - Университатя Крайова 1:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - Рапид Бухарест 2:0 Сепси - Миовени 4:1 Сепси - Стяуа 1:2 Сепси - Брашов 1:0 Фарул Констанца - Сепси 2:1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Дукаджини
|Зульфийи Ильяса
|3
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Пенибонт
|Крис Венаблес
|1 1
|Бальцан
|Andre I
|1 1
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Линфилд
|Финлейсон Дэниэл
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ЦСКА София 0:0 Сепси
Исход игры
ЦСКА София
97.3% (108)
Ничья
2.7% (3)
Сепси
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
26.61% (29)
Меньше
73.39% (80)
Обе команды забьют
Да
25.69% (28)
Нет
74.31% (81)
Популярный счёт
1:0 ЦСКА София
36% (40)
2:0 ЦСКА София
33.3% (37)
2:1 ЦСКА София
20.7% (23)
3:0 ЦСКА София
3.6% (4)
1:1 Ничья
2.7% (3)
3:1 ЦСКА София
1.8% (2)
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