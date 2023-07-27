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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
ЦСКА София
0:2
Конец матча
Сепси
0'
26' Желтая карточка
Алими Исник
38' Желтая карточка
Георге Ион
47' Желтая карточка
Вион Тибо
0:1
68' Гол
Рондон Марио
71' Желтая карточка
Махмутович Энес
0:2
81' Гол
Варга Роланд
89' Желтая карточка
Шопов Станислав
89' Желтая карточка
Никзули Роланд
89' Желтая карточка
Фаэтон Маттиас
90'+6

Ход матча

26'
 
Алими Исник
38'
 
Георге Ион
47'
Вион Тибо
 
57'
 
Ниняй Бранислав
Аганович Аднан
66'
Эстрада Микаэль
Назон Даккенс
 
67'
 
Рондон Марио
Шафранко Павол
67'
 
Варга Роланд
Матей Космин
68'
0:1
Рондон Марио
71'
Махмутович Энес
 
75'
Ilian Antonov
Вион Тибо
 
76'
Шопов Станислав
Линнсет Йонатан
 
76'
Саньянг Сейни
Кох Менно
 
81'
0:2
Варга Роланд
(Рондон Марио)
84'
 
Домашкан Виталий
Штефэнеску Мариус
84'
 
Франсишку Жуниор
Георге Ион
89'
Шопов Станислав
 
89'
 
Никзули Роланд
89'
Фаэтон Маттиас
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 1
  • 1 Офсайды 5
  • 16 Нарушения правил 9
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 66 Владение мячом, % 34
Прогнозы 111
ЦСКА София 97.3% (108)
X 2.7% (3)
Сепси 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Бузатто
Густаво
22
Махмутович
Энес
4
Кох
Менно
13
Brayan
Cordoba
19
Турицов
Иван
15
Вион
Тибо
26
Marcelino
Carreazo
7
Линнсет
Йонатан
14
Хейнтс
Тобиас
11
Фаэтон
Маттиас
9
Назон
Даккенс
33
Никзули
Роланд
77
Аганович
Аднан
13
Чоботарю
Денис
44
Бэлаша
Михай
20
Думитреску
Андрес
21
Алими
Исник
6
Паун
Николае
11
Штефэнеску
Мариус
10
Матей
Космин
8
Георге
Ион
18
Шафранко
Павол
ЦСКА София
3-4-1-2
Сепси
4-2-3-1

История личных встреч

ЦСКА София
Сепси

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40.9%
59.1%
9 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

23 матча

78.3%
17.4%
4.3%
18 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

39.1%
56.5%
4.4%
9 побед 13 ничьих 1 победа

Второй тайм

60.9%
34.8%
4.3%
14 побед 8 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
0:4
ГА
3:1
ГА
2:0
БВЛ
2:0
БВЛ
0:1
БВЛ
2:0
БВЛ
0:1
БВЛ
0:0
БВЛ
1:0
БВЛ
0:2
БВЛ
1:0
ПЛ
4:1
ГА
0:2
С
1:3
К
2:1
ГА
0:0
ГА
1:1
ГА
1:0
ГА
2:0
ГА
1:0
ГА
2:0
С
1:0
ГА
0:0

Голы

Всего голов

26
13

Голов в среднем за матч

1.13
0.59

Среднее время на гол

79
152

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

1.13
0.74

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

79
121

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА София
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рондон Марио 1 1
Варга Роланд 1 1

Карточки

ЦСКА София
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вион Тибо 1 0
Махмутович Энес 1 0
Шопов Станислав 1 0
Фаэтон Маттиас 1 0
Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алими Исник 1 0
Никзули Роланд 1 0
Георге Ион 1 0

Результаты матчей

ЦСКА София
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сепси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
ЦСКА София
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сепси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА София
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ЦСКА София - Крумовград 1:0 Хебар Пазарджик - ЦСКА София 0:0 ЦСКА София - Тироль 2:1 ЦСКА София - Карабах 0:1
Базель - ЦСКА София 0:1 ЦСКА София - Ботошани 1:0 Левски София - ЦСКА София 0:2 ЦСКА София - ЦСКА-1948 1:1 ЦСКА София - Локомотив Пловдив 1:0 Лудогорец - ЦСКА София 2:2 ЦСКА София - Черно Море 2:0 ЦСКА София - Ботев Враца 5:1 Хебар Пазарджик - ЦСКА София 0:4 ЦСКА София - Лудогорец 0:1 Пирин Благоевград - ЦСКА София 0:1 ЦСКА София - Левски София 0:0 Славия София - ЦСКА София 0:2 ЦСКА София - Черно Море 1:2 Своге - ЦСКА София 1:1 ЦСКА София - Спартак Варна 1:0
Сепси
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сепси - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1 ЦСКА-1948 - Сепси 3:1
Сепси - Полесье 1:0 Ференцварош - Сепси 1:0 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Сепси - ЧФР Клуж 1:2 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Стяуа - Сепси 3:1 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 3:0 Сепси - Университатя Крайова 1:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - Рапид Бухарест 2:0 Сепси - Миовени 4:1 Сепси - Стяуа 1:2 Сепси - Брашов 1:0 Фарул Констанца - Сепси 2:1

Результаты матчей

ЦСКА София
Сепси

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

ЦСКА София
Сепси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Пюник Джуричич Лука 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Спартак Трнава Горосито Николас 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Георге Ион получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Алими Исник получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bulgarska Armiya. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    ЦСКА София 97.3% (108)
    X 2.7% (3)
    Сепси 0% (0)
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    Где смотреть матч ЦСКА София 0:2 Сепси онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ЦСКА София 0:2 Сепси

    Исход игры
    ЦСКА София
    97.3% (108)
    Ничья
    2.7% (3)
    Сепси
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.61% (29)
    Меньше
    73.39% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    25.69% (28)
    Нет
    74.31% (81)
    Популярный счёт
    1:0 ЦСКА София
    36% (40)
    2:0 ЦСКА София
    33.3% (37)
    2:1 ЦСКА София
    20.7% (23)
    3:0 ЦСКА София
    3.6% (4)
    1:1 Ничья
    2.7% (3)
    3:1 ЦСКА София
    1.8% (2)
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