Тур: 2. Стадион: им. Кажымукана Mунайтпасова.
26
Мбодж
Мамаду
25
Малый
Сергей
96
Ауро
Альваро
13
Вшолек
Павел
99
Слиш
Бартош
33
Кун
Патрик
27
Жозуэ
Филипе
28
Гуаль
Марк
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Мбодж МамадуЗащитник
-
25 Малый СергейЗащитник
- Защитник
-
96 Ауро АльвароПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 ЖоржиньюПолузащитник
-
11 Федин МаксимНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Седнев Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Кун ПатрикПолузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеНападающий
- Нападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
-
32 Баку МаканаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Мучи ЭрнестПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Руньяич Коста
Результаты последних матчей
Ордабасы
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ордабасы - Кызыл-Жар 2:1 Атырау - Ордабасы 1:1 Окжетпес - Ордабасы 0:4 Ордабасы - Астана 2:0
Ордабасы - Аксу 2:0 Астана - Ордабасы 1:0 Аксу - Ордабасы 0:1 Кызыл-Жар - Ордабасы 1:0 Ордабасы - Атырау 2:1 Кызыл-Жар - Ордабасы 0:1 Ордабасы - Окжетпес 1:0 Ордабасы - Кызыл-Жар 2:0 Мактаарал - Ордабасы 1:2 Ордабасы - Кайсар 4:0 Мактаарал - Ордабасы 1:4 Кайрат - Ордабасы 2:2 Ордабасы - Мактаарал 1:2 Ордабасы - Тобол 4:1 Ордабасы - Актобе 1:1 Астана - Ордабасы 2:0
Легия
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Легия - ЛКС Лодзь 3:0 Ракув - Легия 0:0 Ред Булл Зальцбург - Легия 0:2 Легия - Карабах 2:0
Легия - Ботошани 5:0 Легия - Лехия Гданьск 3:1 Легия - Шленск Вроцлав 3:1 Лехия Гданьск - Легия 1:0 Легия - Ягеллония Белосток 5:1 Погонь Щецин - Легия 2:1 Легия - Ракув 0:0 Легия - Висла Плоцк 2:0 Варта Познань - Легия 1:0 Легия - Лех 2:2 Медзь Легница - Легия 2:2 ККС 1925 Калиш - Легия 0:1 Легия - Ракув 3:1 Легия - ГКС Катовице 3:0 Радомьяк Радом - Легия 0:2 Легия - Сталь Мелец 2:0
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Дукаджини
|Зульфийи Ильяса
|3
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Пенибонт
|Крис Венаблес
|1 1
|Бальцан
|Andre I
|1 1
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Линфилд
|Финлейсон Дэниэл
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ордабасы - Легия
Исход игры
Ордабасы
15.9% (21)
Ничья
23.5% (31)
Легия
60.6% (80)
Тотал 2.5
Больше
49.14% (57)
Меньше
50.86% (59)
Обе команды забьют
Да
70.69% (82)
Нет
29.31% (34)
Популярный счёт
1:2 Легия
34.8% (46)
1:1 Ничья
18.9% (25)
0:1 Легия
16.7% (22)
2:1 Ордабасы
6.1% (8)
0:2 Легия
3.8% (5)
1:0 Ордабасы
3.8% (5)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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