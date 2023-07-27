  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Ордабасы
 
Позже
Легия
Прогнозы 128
Ордабасы 14.8% (19)
X 24.2% (31)
Легия 60.9% (78)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ордабасы
Ничья
Легия
3.44
3.45
2.28
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шайзада
Бекхан
26
Мбодж
Мамаду
25
Малый
Сергей
23
Ерланов
Темирлан
96
Ауро
Альваро
8
Тагыберген
Асхат
19
Макаренко
Евгений
5
Суюмбаев
Гафуржан
9
Исламхан
Бауыржан
29
Садовский
Всеволод
7
Умаров
Шохбоз
1
Тобиаш
Кацпер
12
Панков
Радован
8
Августиняк
Рафал
55
Енджейчик
Артур
13
Вшолек
Павел
99
Слиш
Бартош
21
Челхака
Юрген
33
Кун
Патрик
27
Жозуэ
Филипе
7
Пекхарт
Томаш
28
Гуаль
Марк
Ордабасы
3-4-3
Легия
3-4-3

Результаты последних матчей

Ордабасы
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ордабасы - Кызыл-Жар 2:1 Атырау - Ордабасы 1:1 Окжетпес - Ордабасы 0:4 Ордабасы - Астана 2:0
Ордабасы - Аксу 2:0 Астана - Ордабасы 1:0 Аксу - Ордабасы 0:1 Кызыл-Жар - Ордабасы 1:0 Ордабасы - Атырау 2:1 Кызыл-Жар - Ордабасы 0:1 Ордабасы - Окжетпес 1:0 Ордабасы - Кызыл-Жар 2:0 Мактаарал - Ордабасы 1:2 Ордабасы - Кайсар 4:0 Мактаарал - Ордабасы 1:4 Кайрат - Ордабасы 2:2 Ордабасы - Мактаарал 1:2 Ордабасы - Тобол 4:1 Ордабасы - Актобе 1:1 Астана - Ордабасы 2:0
Легия
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Легия - ЛКС Лодзь 3:0 Ракув - Легия 0:0 Ред Булл Зальцбург - Легия 0:2 Легия - Карабах 2:0
Легия - Ботошани 5:0 Легия - Лехия Гданьск 3:1 Легия - Шленск Вроцлав 3:1 Лехия Гданьск - Легия 1:0 Легия - Ягеллония Белосток 5:1 Погонь Щецин - Легия 2:1 Легия - Ракув 0:0 Легия - Висла Плоцк 2:0 Варта Познань - Легия 1:0 Легия - Лех 2:2 Медзь Легница - Легия 2:2 ККС 1925 Калиш - Легия 0:1 Легия - Ракув 3:1 Легия - ГКС Катовице 3:0 Радомьяк Радом - Легия 0:2 Легия - Сталь Мелец 2:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Весь список
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые болельщики Игровой день в рамках квалификации Лиги конференций стартует скромным поединком, "Ордабасы" примет на своем поле "Легию" Комментировать игру для Вас будет Федосо Дмитрий!
Прогнозы 128
Ордабасы 14.8% (19)
X 24.2% (31)
Легия 60.9% (78)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ордабасы
Ничья
Легия
3.44
3.45
2.28
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Ордабасы - Легия онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ордабасы - Легия

Исход игры
Ордабасы
15.9% (21)
Ничья
23.5% (31)
Легия
60.6% (80)
Тотал 2.5
Больше
49.14% (57)
Меньше
50.86% (59)
Обе команды забьют
Да
70.69% (82)
Нет
29.31% (34)
Популярный счёт
1:2 Легия
34.8% (46)
1:1 Ничья
18.9% (25)
0:1 Легия
16.7% (22)
2:1 Ордабасы
6.1% (8)
0:2 Легия
3.8% (5)
1:0 Ордабасы
3.8% (5)
0:0 Ничья
1.5% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Ордабасы
Легия
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей - бесплатная ставка
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 