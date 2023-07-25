Тур: 2. Стадион: им. Кажымукана Mунайтпасова.
Результаты последних матчей
Ордабасы
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ордабасы - Кызыл-Жар 2:1 Атырау - Ордабасы 1:1 Окжетпес - Ордабасы 0:4 Ордабасы - Астана 2:0
Ордабасы - Аксу 2:0 Астана - Ордабасы 1:0 Аксу - Ордабасы 0:1 Кызыл-Жар - Ордабасы 1:0 Ордабасы - Атырау 2:1 Кызыл-Жар - Ордабасы 0:1 Ордабасы - Окжетпес 1:0 Ордабасы - Кызыл-Жар 2:0 Мактаарал - Ордабасы 1:2 Ордабасы - Кайсар 4:0 Мактаарал - Ордабасы 1:4 Кайрат - Ордабасы 2:2 Ордабасы - Мактаарал 1:2 Ордабасы - Тобол 4:1 Ордабасы - Актобе 1:1 Астана - Ордабасы 2:0
Легия
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Легия - ЛКС Лодзь 3:0 Ракув - Легия 0:0 Ред Булл Зальцбург - Легия 0:2 Легия - Карабах 2:0
Легия - Ботошани 5:0 Легия - Лехия Гданьск 3:1 Легия - Шленск Вроцлав 3:1 Лехия Гданьск - Легия 1:0 Легия - Ягеллония Белосток 5:1 Погонь Щецин - Легия 2:1 Легия - Ракув 0:0 Легия - Висла Плоцк 2:0 Варта Познань - Легия 1:0 Легия - Лех 2:2 Медзь Легница - Легия 2:2 ККС 1925 Калиш - Легия 0:1 Легия - Ракув 3:1 Легия - ГКС Катовице 3:0 Радомьяк Радом - Легия 0:2 Легия - Сталь Мелец 2:0
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Дукаджини
|Зульфийи Ильяса
|3
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Пенибонт
|Крис Венаблес
|1 1
|Бальцан
|Andre I
|1 1
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Линфилд
|Финлейсон Дэниэл
|1 1
Прогнозы на матч Ордабасы - Легия
Исход игры
Ордабасы
13.2% (7)
Ничья
20.8% (11)
Легия
66% (35)
Тотал 2.5
Больше
54.9% (28)
Меньше
45.1% (23)
Обе команды забьют
Да
72.55% (37)
Нет
27.45% (14)
Популярный счёт
1:2 Легия
39.6% (21)
0:1 Легия
17% (9)
1:1 Ничья
17% (9)
2:1 Ордабасы
7.5% (4)
0:2 Легия
5.7% (3)
1:0 Ордабасы
3.8% (2)
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