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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Ордабасы
 
Позже
Легия
Прогнозы 53
Ордабасы 13.2% (7)
X 20.8% (11)
Легия 66% (35)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ордабасы
Ничья
Легия
3.90
3.45
2.13
Все Коэффициенты

Результаты последних матчей

Ордабасы
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ордабасы - Кызыл-Жар 2:1 Атырау - Ордабасы 1:1 Окжетпес - Ордабасы 0:4 Ордабасы - Астана 2:0
Ордабасы - Аксу 2:0 Астана - Ордабасы 1:0 Аксу - Ордабасы 0:1 Кызыл-Жар - Ордабасы 1:0 Ордабасы - Атырау 2:1 Кызыл-Жар - Ордабасы 0:1 Ордабасы - Окжетпес 1:0 Ордабасы - Кызыл-Жар 2:0 Мактаарал - Ордабасы 1:2 Ордабасы - Кайсар 4:0 Мактаарал - Ордабасы 1:4 Кайрат - Ордабасы 2:2 Ордабасы - Мактаарал 1:2 Ордабасы - Тобол 4:1 Ордабасы - Актобе 1:1 Астана - Ордабасы 2:0
Легия
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Легия - ЛКС Лодзь 3:0 Ракув - Легия 0:0 Ред Булл Зальцбург - Легия 0:2 Легия - Карабах 2:0
Легия - Ботошани 5:0 Легия - Лехия Гданьск 3:1 Легия - Шленск Вроцлав 3:1 Лехия Гданьск - Легия 1:0 Легия - Ягеллония Белосток 5:1 Погонь Щецин - Легия 2:1 Легия - Ракув 0:0 Легия - Висла Плоцк 2:0 Варта Познань - Легия 1:0 Легия - Лех 2:2 Медзь Легница - Легия 2:2 ККС 1925 Калиш - Легия 0:1 Легия - Ракув 3:1 Легия - ГКС Катовице 3:0 Радомьяк Радом - Легия 0:2 Легия - Сталь Мелец 2:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ордабасы - Легия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 июля 2023, осталось 2 дня 10 часов 35 минут.



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    • Прогнозы 53
    Ордабасы 13.2% (7)
    X 20.8% (11)
    Легия 66% (35)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ордабасы
    Ничья
    Легия
    3.90
    3.45
    2.13
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Ордабасы - Легия

    Исход игры
    Ордабасы
    13.2% (7)
    Ничья
    20.8% (11)
    Легия
    66% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.9% (28)
    Меньше
    45.1% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    72.55% (37)
    Нет
    27.45% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Легия
    39.6% (21)
    0:1 Легия
    17% (9)
    1:1 Ничья
    17% (9)
    2:1 Ордабасы
    7.5% (4)
    0:2 Легия
    5.7% (3)
    1:0 Ордабасы
    3.8% (2)
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    Ордабасы
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