Тур: 2. Стадион: Дженерали Арена.
0:0
Первый тайм: 45+'
Ход матча
37'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 0
-
4 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
75 Владение мячом, % 25
36
Фитц
Доминик
20
Квржич
Зоран
31
Savo
Susic
11
Кортес
Хосе
24
Благаич
Яков
19
Лукич
Йован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Ведль ЛукасВратарь
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Защитник
-
27 Вучич РомеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Виммер Михаэль
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Квржич ЗоранЗащитник
- Защитник
-
31 Savo SusicЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кортес ХосеПолузащитник
-
24 Благаич ЯковПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Лукич ЙованНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Пишек ЯнезПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Чавич ДавидПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Маринович Винко
Результаты последних матчей
Аустрия Вена
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Шпитталь - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Аустрия Вена - Хорн 5:1
Аустрия Вена - Флоридсдорфер 2:0 Шремс - Аустрия Вена 1:5 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 5:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 3:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 3:1 Аустрия Вена - Штурм-2 1:2 Штурм-2 - Аустрия Вена 3:2 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:2 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:3 Аустрия Вена - ЛАСК 2:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 2:0 Штурм-2 - Аустрия Вена 3:1
Борац Баня-Лука
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Войводина Нови Сад - Борац Баня-Лука 1:1 Раднички 1923 - Борац Баня-Лука 2:0 Железничар Панчево - Борац Баня-Лука 2:1 Црвена Звезда - Борац Баня-Лука 2:0
Омарска - Борац Баня-Лука 0:6 Слога Добой - Борац Баня-Лука 2:1 Борац Баня-Лука - Слобода Тузла 3:2 Посушье - Борац Баня-Лука 1:0 Борац Баня-Лука - Сараево 1:0 Вележ - Борац Баня-Лука 2:0 Борац Баня-Лука - Железничар 2:0 Борац Баня-Лука - Игман Коньич 1:0 Широки Бриег - Борац Баня-Лука 2:3 Борац Баня-Лука - Зриньски 0:3 Тузла Сити - Борац Баня-Лука 2:2 Борац Баня-Лука - Леотар 2:0 Борац Баня-Лука - Тузла Сити 3:0 Вележ - Борац Баня-Лука 1:0 Борац Баня-Лука - Широки Бриег 1:0 Ауда - Борац Баня-Лука 1:2
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Пюник
|Джуричич Лука
|3
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|3
|Пенибонт
|Крис Венаблес
|1 1
|Спартак Трнава
|Горосито Николас
|1 1
|Бальцан
|Andre I
|1 1
Прогнозы на матч Аустрия Вена 0:0 Борац Баня-Лука
Исход игры
Аустрия Вена
98.2% (108)
Ничья
0.9% (1)
Борац Баня-Лука
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
39.81% (43)
Меньше
60.19% (65)
Обе команды забьют
Да
25.93% (28)
Нет
74.07% (80)
Популярный счёт
2:0 Аустрия Вена
50% (55)
2:1 Аустрия Вена
15.5% (17)
3:0 Аустрия Вена
11.8% (13)
1:0 Аустрия Вена
9.1% (10)
3:1 Аустрия Вена
6.4% (7)
4:0 Аустрия Вена
1.8% (2)
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