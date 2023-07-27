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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Аустрия Вена
0:0
Первый тайм: 45+'
Борац Баня-Лука
0'
37' Желтая карточка
Холланд Джеймс

Ход матча

37'
Холланд Джеймс
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 75 Владение мячом, % 25
Прогнозы 110
Аустрия Вена 98.2% (108)
X 0.9% (1)
Борац Баня-Лука 0.9% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Аустрия Вена
Ничья
Борац Баня-Лука
1.30
6.40
15.00
Все Коэффициенты
1
Фрюхтль
Кристиан
26
Ранфтль
Райнхольд
3
Галвао
Лукас
66
Мартинс
Марвин
40
Мейсль
Маттео
8
Холланд
Джеймс
77
Джукич
Александар
19
Поцманн
Марвин
30
Фишер
Манфред
36
Фитц
Доминик
25
Табакович
Харис
21
Четкович
Никола
20
Квржич
Зоран
6
Челич
Макс
Юрай
31
Savo
Susic
16
Эррера
Себастьян
10
Барский
Руслан
14
Fedor
Predragovic
11
Кортес
Хосе
24
Благаич
Яков
77
Михайлович
Неманья
19
Лукич
Йован
Аустрия Вена
4-3-2-1
Борац Баня-Лука
4-2-3-1

Результаты последних матчей

Аустрия Вена
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Шпитталь - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Аустрия Вена - Хорн 5:1
Аустрия Вена - Флоридсдорфер 2:0 Шремс - Аустрия Вена 1:5 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 5:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 3:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 3:1 Аустрия Вена - Штурм-2 1:2 Штурм-2 - Аустрия Вена 3:2 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:2 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:3 Аустрия Вена - ЛАСК 2:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 2:0 Штурм-2 - Аустрия Вена 3:1
Борац Баня-Лука
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Войводина Нови Сад - Борац Баня-Лука 1:1 Раднички 1923 - Борац Баня-Лука 2:0 Железничар Панчево - Борац Баня-Лука 2:1 Црвена Звезда - Борац Баня-Лука 2:0
Омарска - Борац Баня-Лука 0:6 Слога Добой - Борац Баня-Лука 2:1 Борац Баня-Лука - Слобода Тузла 3:2 Посушье - Борац Баня-Лука 1:0 Борац Баня-Лука - Сараево 1:0 Вележ - Борац Баня-Лука 2:0 Борац Баня-Лука - Железничар 2:0 Борац Баня-Лука - Игман Коньич 1:0 Широки Бриег - Борац Баня-Лука 2:3 Борац Баня-Лука - Зриньски 0:3 Тузла Сити - Борац Баня-Лука 2:2 Борац Баня-Лука - Леотар 2:0 Борац Баня-Лука - Тузла Сити 3:0 Вележ - Борац Баня-Лука 1:0 Борац Баня-Лука - Широки Бриег 1:0 Ауда - Борац Баня-Лука 1:2

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Пюник Джуричич Лука 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Спартак Трнава Горосито Николас 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Весь список
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Прогнозы 110
Аустрия Вена 98.2% (108)
X 0.9% (1)
Борац Баня-Лука 0.9% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Аустрия Вена
Ничья
Борац Баня-Лука
1.30
6.40
15.00
Все Коэффициенты
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Прогнозы на матч Аустрия Вена 0:0 Борац Баня-Лука

Исход игры
Аустрия Вена
98.2% (108)
Ничья
0.9% (1)
Борац Баня-Лука
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
39.81% (43)
Меньше
60.19% (65)
Обе команды забьют
Да
25.93% (28)
Нет
74.07% (80)
Популярный счёт
2:0 Аустрия Вена
50% (55)
2:1 Аустрия Вена
15.5% (17)
3:0 Аустрия Вена
11.8% (13)
1:0 Аустрия Вена
9.1% (10)
3:1 Аустрия Вена
6.4% (7)
4:0 Аустрия Вена
1.8% (2)
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Аустрия Вена
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